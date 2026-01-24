Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски поиска доставки на противовъздушна отбрана от САЩ
  Тема: Украйна

Зеленски поиска доставки на противовъздушна отбрана от САЩ

24 Януари, 2026 11:07 1 245 55

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Зеленски и Тръмп се срещнаха в рамките на Световния икономически форум, където обсъдиха подкрепата за украинската противовъздушна отбрана

Зеленски поиска доставки на противовъздушна отбрана от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската атака през нощта срещу украински енергийни обекти показва, че договореностите за противовъздушна отбрана, постигнати с американския президент Доналд Тръмп в Давос тази седмица, трябва да бъдат изпълнени изцяло, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Зеленски и Тръмп се срещнаха в четвъртък в рамките на Световния икономически форум, където обсъдиха подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, като не уточниха какви конкретни договорки са били постигнати.

Междувременно вчера се състоя първият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.

Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, разговорите са били фокусирани "върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир".

Близо 6000 сгради в украинската столица Киев са останали без отопление след нощна руска атака, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

Температурите в града тази сутрин са паднали до минус 12 градуса.

Междувременно стотици хиляди жители в Черниговска област са останали без електрозахранване в резултат на същата атака, съобщи регионалната енергийна компания "Чернигивобленерго". По нейни данни е била повредена ключова енергийна инфраструктура в близост до град Нижин, допълни Ройтерс.

В същото време външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че Владимир Путин цинично е наредил мащабен ракетен удар срещу Украйна на фона на преговорите между Украйна и Русия с посредничество на САЩ в Абу Даби.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    9 19 Отговор
    Тръмп е обещал ново количество противовъздушни ракети.войната си върви.

    Коментиран от #48, #54

    11:08 24.01.2026

  • 2 Карго 200

    5 44 Отговор
    Кремълският клоун Песков заяви, че Украйна трябвало да изтегли армията си от Донбас. 🤪
    А что случилось?
    Нали миналата година разправяха, заедно с Тръмп, че Русия така или иначе за няколко месеца ще превземе Донецка област?! 😂🤡

    Коментиран от #7, #17

    11:09 24.01.2026

  • 3 Доналд Тръмп офишъл

    29 4 Отговор
    ПВО ли?...На🖕

    11:10 24.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 33 Отговор
    ко стаа , копеи? взехте ли КУПЯНСК най-накрая , че не следя СВОто-уморих се 4години

    Коментиран от #6, #40

    11:10 24.01.2026

  • 5 Тръмп :

    29 3 Отговор
    - Е са , само да преброим трилионите за Украйна!!! Като се загащим , и че ти пратим десет хиляди изтребитела , сто хиляди танка , и десет наркобоса от латинска Америка , които лично да ти забъркват шмъркарията !!!

    11:11 24.01.2026

  • 6 595612

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Държи ли ластика?

    11:12 24.01.2026

  • 7 Да бъдем коректни!

    34 2 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    Путин обяви, че ако не се съгласят ВСУ на доброволно изтегляне от Донбас, руснаците ще я превземат със сила.Нека бъдем коректни

    Коментиран от #38

    11:12 24.01.2026

  • 8 Коментиращи

    21 3 Отговор
    к рет Ени! Едни и същи платени либе растки подлоги! Направо смърди от коментарите!!!Пфу!

    Коментиран от #21

    11:14 24.01.2026

  • 9 Пъpдеф

    4 25 Отговор
    Ракети на фона на преговорите означава, че путин го е срам да се появи пред народа поне с Донбас като трофей! Няма да се появи!

    Коментиран от #23, #41

    11:14 24.01.2026

  • 10 Kaлпазанин

    23 2 Отговор
    За евреите ,,знам че знаят само да искат без да дават и пак вечно че са недоволни,а колко тъпи укри ще измрат не е важно

    Коментиран от #19

    11:14 24.01.2026

  • 11 Искаджиев

    23 3 Отговор
    На 3д принтер да ги печатаха, пак нямаше да му насмогнат на мераците, на този. Руснаците са хванали всички капии и ако все пак нещо се промуши, след не дълго време гори и пуши.

    11:14 24.01.2026

  • 12 Махараминдри Баба

    18 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #33

    11:15 24.01.2026

  • 13 Махараминдри Баба

    13 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:15 24.01.2026

  • 14 Махараминдри Баба

    18 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:15 24.01.2026

  • 15 Знамето!!!

    18 3 Отговор
    Бялото знаме!

    Коментиран от #55

    11:16 24.01.2026

  • 16 Карго 200

    3 20 Отговор
    Президента на русия,треторазредният КГБ агент и обединител на украинския народ,е отчаян,в своето безсилие на собствената си агресия,цинично кръстена " СВО "

    11:17 24.01.2026

  • 17 Това е някаква опорка, копирана 100%

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    от фалшивия Фейсбук профил на някой си "Дани Иванов".
    Аман от евтини тролове като теб.

    11:18 24.01.2026

  • 18 Не,че нещо,ама...

    15 2 Отговор
    Доставка на оръжие или на бЕло?...уточнявайте ги тия неща.

    Коментиран от #35

    11:18 24.01.2026

  • 19 Пъpдеф

    3 17 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Шаломова е еврейска фамилия. Майката на путин е еврей, а евреите смятат че детето има националност от която е майката. Не че имам нещо против евреите, но може да се окаже че путин е рода със Зеленски! Еднакви на ръст, макар че путин е кьoсе и прoз!

    Коментиран от #27

    11:18 24.01.2026

  • 20 Паяжината

    3 3 Отговор
    Ще ви охлади за години напред

    11:19 24.01.2026

  • 21 Коуега

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "Коментиращи":

    Ами изкъпи се вече, смръдльо.

    11:19 24.01.2026

  • 22 Квартал 95

    22 1 Отговор
    Всяка статия за Зеленото започва с: "Зеленски поиска..." Вече е много банално.

    11:19 24.01.2026

  • 23 Златен медал

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пъpдеф":

    Трофея на Тръмп е Украйна, кух.

    11:20 24.01.2026

  • 24 ФЕЙК

    18 1 Отговор
    Евреин намерил пари на улицата. Броил, броил и накрая рекъл:НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ! Та и на наркомана работата е същата!

    11:21 24.01.2026

  • 25 Един

    13 1 Отговор
    нахалник само иска.

    11:21 24.01.2026

  • 26 1111

    13 2 Отговор
    Зеления отиди за мир,а иска оръжия?!.Явно няма намерение да отстъпва,чака го капитулация.

    Коментиран от #31

    11:21 24.01.2026

  • 27 Да,да,прав си, така, е да, прав си

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пъpдеф":

    Зеленски му е сестра👍

    Коментиран от #30

    11:21 24.01.2026

  • 28 Фейк на часа

    13 1 Отговор
    Никакви доставки няма да има.
    Пак си измисляте фейкове, дори не сте цитирали източника.

    11:23 24.01.2026

  • 29 Иди ми дойди ми

    13 1 Отговор
    Целият цирк е, че Зеленко първо героично отказа да ходи в Давос, защото преживява за изпозамръзнал Укростан, но после Донката му свирна от трибуната и той презглава се завтече на там. После обаче, леко наритан, пак се наложи да се връща у дома и как да обясни на разглевените укри, че ги е оставил сами да се оправят, вади версията за ПВО. Аз да ви защитя, един вид, се проснах на стелка пред бащицата, но той пак не беше на кеф.

    11:24 24.01.2026

  • 30 Пъpдеф

    2 15 Отговор

    До коментар #27 от "Да,да,прав си, така, е да, прав си":

    Бъркаш! Зеленски е с брада, мощен глас, и фигура на мачо, а путин е голобрад и нежен! Кой е сестрата?

    Коментиран от #37

    11:26 24.01.2026

  • 31 Пъpдеф

    1 11 Отговор

    До коментар #26 от "1111":

    Иска отбранителни оръжия, защото искащият мир путин изстрелва ракети по време на същите тези преговори. Понятно?

    11:28 24.01.2026

  • 32 Урсул фон дер Бандер

    10 2 Отговор
    Зеленски поиска...- аууу, не може да бъде, фалшива новина

    11:29 24.01.2026

  • 33 Лука

    1 13 Отговор

    До коментар #12 от "Махараминдри Баба":

    Фашизма сега е в русия, та отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. От комунистически лидери само мизерия !

    Коментиран от #43

    11:33 24.01.2026

  • 34 Ами

    9 1 Отговор
    Тръмп ясно каза, че вече не дава, а продава.
    Окраина отдавна няма с какво да купува, така че
    Зеленски трябва да се обърне към "мераклиите".
    А "мераклиите" взеха нещо да се размерекландисват :)

    11:36 24.01.2026

  • 35 Лука

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "Не,че нещо,ама...":

    Само бело ти се привижда.

    11:36 24.01.2026

  • 36 Карго 200

    0 12 Отговор
    ВСУ успешно денацифицираха руските офицери:
    - капитан Васильев Антон;
    - капитан Гошинов Петр;
    - старший лейтенант Собчишин Евгений;
    - лейтенант Худяков Владислав;
    - младший лейтенант Загребин Алексей;
    - младший лейтенант Калпаков Андрей;

    Коментиран от #42, #46, #49, #51

    11:39 24.01.2026

  • 37 Да,да,прав си, така, е да, прав си

    10 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пъpдеф":

    Педалите се правят на мъже с брада и басов глас

    11:39 24.01.2026

  • 38 факуса

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да бъдем коректни!":

    атлантик коректен няма,те винаги са прави,дори когато лъжат

    11:41 24.01.2026

  • 39 тиквенсониада

    4 0 Отговор
    И мис бикини е поискала къща в барса и е получила ! Въпрос на това какво , колко , как и къде е......дала !

    11:49 24.01.2026

  • 40 оня с коня

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    11:50 24.01.2026

  • 41 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пъpдеф":

    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    11:51 24.01.2026

  • 42 Дани, заминавай на среща на

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Карго 200":

    анонимните алкохолици и не ни занимавай с личните си проблеми.

    11:55 24.01.2026

  • 43 Махараминдри Баба

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Ха ха. Коии са тези критерии? Изброй ми пет за да се посмеем малко

    11:57 24.01.2026

  • 44 поручик Христо Иванов

    4 0 Отговор
    Първо и Най Важно ,Зелен със Ски не може да иска и да изисква ,а учтиво да моли и проси .Второ, кво стана с Пейтриътите, Насамсите и Ирисите или руснаците ги направиха с летящите си лопати с чипове от перални и тостери на дармадан заедно със екипажите им от западни оператори ?

    12:11 24.01.2026

  • 45 Лука

    4 0 Отговор
    Слава на Русия ,защитница на Православието от много полловвитте слуги на Сатта Натта !

    12:12 24.01.2026

  • 46 гробар

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Карго 200":

    Не се притеснявай и теб ще те обслужим ,дет се вика никой не сме върнали ,само си приготви за пред хората един нов кат дрехи и нови обувки ,даже и картонени .

    12:16 24.01.2026

  • 47 Учуден

    0 0 Отговор
    Маро ма, че къде е тук новината - той зеления наркоман освен да иска друго прави ли. Иска ама някой друг да плаща.

    12:18 24.01.2026

  • 48 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Стоенчо ще заделиш ли една заплатка да ги платиш тези ракетки или само ще призоваваш някой друг да ги плаща. Хайде евроатлантиците не се стискайте а дарете на зеления поне по една заплатка.

    Коментиран от #50

    12:20 24.01.2026

  • 49 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Карго 200":

    "ВСУ успешно денацифицираха руските офицери:"

    И защо отстъпва тогава ВСУ щом толкова е било успешно или това не ти го разясниха в посолството.

    12:23 24.01.2026

  • 50 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    миши ти сега плати сметката .а аз по късно ще ти покрия всички разходи ...хахах.

    12:24 24.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Чичи

    1 0 Отговор
    Глупости.
    Не им трябва ПВО.
    Мара и другарите й в другата статия пишат,че УНИАН казва,че хващат всичко,що лети на 99% , включително и отломките. Не им трябва ПВО,това е супер,даже имат за износ. Те и много ток изнасят, затова от време на време имат режим. Зели казал-да се увеличава износа,вкл.по оная висящата жица,дето артиса снощи....😁

    12:29 24.01.2026

  • 53 Инже Нерр

    1 0 Отговор
    Денафицираните хохохоли заедно с имена ,възраст и чин съм ги качил на външно устройство с няколко терабайта памет и скоро трябва да го сменям .Нищо лошо не им желая на хората ,дано се оправят !

    12:30 24.01.2026

  • 54 Чичи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Върви,върви....и територията и тя върви....само тока е малко спрЕл ...

    12:30 24.01.2026

  • 55 Бялото знаме

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Знамето!!!":

    трябваше да го развеят още февруари 2022. Късно е вече за бяло знаме. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, какъвто беше и плана на СВО, щеще да има смисъл. Сега нещата вече са много по-трудни, дори и невъзможни. На практика в момента, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. Русия много отдавна пропиля възможността си за постигане на целта си.

    12:32 24.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания