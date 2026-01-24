Зеленски поиска доставки на противовъздушна отбрана от САЩ

Руската атака през нощта срещу украински енергийни обекти показва, че договореностите за противовъздушна отбрана, постигнати с американския президент Доналд Тръмп в Давос тази седмица, трябва да бъдат изпълнени изцяло, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Зеленски и Тръмп се срещнаха в четвъртък в рамките на Световния икономически форум, където обсъдиха подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, като не уточниха какви конкретни договорки са били постигнати.

Междувременно вчера се състоя първият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.

Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, разговорите са били фокусирани "върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир".

Близо 6000 сгради в украинската столица Киев са останали без отопление след нощна руска атака, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

Температурите в града тази сутрин са паднали до минус 12 градуса.

Междувременно стотици хиляди жители в Черниговска област са останали без електрозахранване в резултат на същата атака, съобщи регионалната енергийна компания "Чернигивобленерго". По нейни данни е била повредена ключова енергийна инфраструктура в близост до град Нижин, допълни Ройтерс.

В същото време външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че Владимир Путин цинично е наредил мащабен ракетен удар срещу Украйна на фона на преговорите между Украйна и Русия с посредничество на САЩ в Абу Даби.