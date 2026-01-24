Зеленски поиска доставки на противовъздушна отбрана от САЩ

Руската атака през нощта срещу украински енергийни обекти показва, че договореностите за противовъздушна отбрана, постигнати с американския президент Доналд Тръмп в Давос тази седмица, трябва да бъдат изпълнени изцяло, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Зеленски и Тръмп се срещнаха в четвъртък в рамките на Световния икономически форум, където обсъдиха подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, като не уточниха какви конкретни договорки са били постигнати.
Междувременно вчера се състоя първият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.
Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, разговорите са били фокусирани "върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир".
Близо 6000 сгради в украинската столица Киев са останали без отопление след нощна руска атака, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.
Температурите в града тази сутрин са паднали до минус 12 градуса.
Междувременно стотици хиляди жители в Черниговска област са останали без електрозахранване в резултат на същата атака, съобщи регионалната енергийна компания "Чернигивобленерго". По нейни данни е била повредена ключова енергийна инфраструктура в близост до град Нижин, допълни Ройтерс.
В същото време външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че Владимир Путин цинично е наредил мащабен ракетен удар срещу Украйна на фона на преговорите между Украйна и Русия с посредничество на САЩ в Абу Даби.
1 стоян георгиев
Коментиран от #48, #54
11:08 24.01.2026
2 Карго 200
А что случилось?
Нали миналата година разправяха, заедно с Тръмп, че Русия така или иначе за няколко месеца ще превземе Донецка област?! 😂🤡
Коментиран от #7, #17
11:09 24.01.2026
3 Доналд Тръмп офишъл
11:10 24.01.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #40
11:10 24.01.2026
5 Тръмп :
11:11 24.01.2026
6 595612
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Държи ли ластика?
11:12 24.01.2026
7 Да бъдем коректни!
До коментар #2 от "Карго 200":Путин обяви, че ако не се съгласят ВСУ на доброволно изтегляне от Донбас, руснаците ще я превземат със сила.Нека бъдем коректни
Коментиран от #38
11:12 24.01.2026
8 Коментиращи
Коментиран от #21
11:14 24.01.2026
9 Пъpдеф
Коментиран от #23, #41
11:14 24.01.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #19
11:14 24.01.2026
11 Искаджиев
11:14 24.01.2026
12 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #33
11:15 24.01.2026
13 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:15 24.01.2026
14 Махараминдри Баба
11:15 24.01.2026
15 Знамето!!!
Коментиран от #55
11:16 24.01.2026
16 Карго 200
11:17 24.01.2026
17 Това е някаква опорка, копирана 100%
До коментар #2 от "Карго 200":от фалшивия Фейсбук профил на някой си "Дани Иванов".
Аман от евтини тролове като теб.
11:18 24.01.2026
18 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #35
11:18 24.01.2026
19 Пъpдеф
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Шаломова е еврейска фамилия. Майката на путин е еврей, а евреите смятат че детето има националност от която е майката. Не че имам нещо против евреите, но може да се окаже че путин е рода със Зеленски! Еднакви на ръст, макар че путин е кьoсе и прoз!
Коментиран от #27
11:18 24.01.2026
20 Паяжината
11:19 24.01.2026
21 Коуега
До коментар #8 от "Коментиращи":Ами изкъпи се вече, смръдльо.
11:19 24.01.2026
22 Квартал 95
11:19 24.01.2026
23 Златен медал
До коментар #9 от "Пъpдеф":Трофея на Тръмп е Украйна, кух.
11:20 24.01.2026
24 ФЕЙК
11:21 24.01.2026
25 Един
11:21 24.01.2026
26 1111
Коментиран от #31
11:21 24.01.2026
27 Да,да,прав си, така, е да, прав си
До коментар #19 от "Пъpдеф":Зеленски му е сестра👍
Коментиран от #30
11:21 24.01.2026
28 Фейк на часа
Пак си измисляте фейкове, дори не сте цитирали източника.
11:23 24.01.2026
29 Иди ми дойди ми
11:24 24.01.2026
30 Пъpдеф
До коментар #27 от "Да,да,прав си, така, е да, прав си":Бъркаш! Зеленски е с брада, мощен глас, и фигура на мачо, а путин е голобрад и нежен! Кой е сестрата?
Коментиран от #37
11:26 24.01.2026
31 Пъpдеф
До коментар #26 от "1111":Иска отбранителни оръжия, защото искащият мир путин изстрелва ракети по време на същите тези преговори. Понятно?
11:28 24.01.2026
32 Урсул фон дер Бандер
11:29 24.01.2026
33 Лука
До коментар #12 от "Махараминдри Баба":Фашизма сега е в русия, та отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. От комунистически лидери само мизерия !
Коментиран от #43
11:33 24.01.2026
34 Ами
Окраина отдавна няма с какво да купува, така че
Зеленски трябва да се обърне към "мераклиите".
А "мераклиите" взеха нещо да се размерекландисват :)
11:36 24.01.2026
35 Лука
До коментар #18 от "Не,че нещо,ама...":Само бело ти се привижда.
11:36 24.01.2026
36 Карго 200
- капитан Васильев Антон;
- капитан Гошинов Петр;
- старший лейтенант Собчишин Евгений;
- лейтенант Худяков Владислав;
- младший лейтенант Загребин Алексей;
- младший лейтенант Калпаков Андрей;
Коментиран от #42, #46, #49, #51
11:39 24.01.2026
37 Да,да,прав си, така, е да, прав си
До коментар #30 от "Пъpдеф":Педалите се правят на мъже с брада и басов глас
11:39 24.01.2026
38 факуса
До коментар #7 от "Да бъдем коректни!":атлантик коректен няма,те винаги са прави,дори когато лъжат
11:41 24.01.2026
39 тиквенсониада
11:49 24.01.2026
40 оня с коня
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
11:50 24.01.2026
41 оня с коня
До коментар #9 от "Пъpдеф":Колко отвратителни са безродните евроатлантици
11:51 24.01.2026
42 Дани, заминавай на среща на
До коментар #36 от "Карго 200":анонимните алкохолици и не ни занимавай с личните си проблеми.
11:55 24.01.2026
43 Махараминдри Баба
До коментар #33 от "Лука":Ха ха. Коии са тези критерии? Изброй ми пет за да се посмеем малко
11:57 24.01.2026
44 поручик Христо Иванов
12:11 24.01.2026
45 Лука
12:12 24.01.2026
46 гробар
До коментар #36 от "Карго 200":Не се притеснявай и теб ще те обслужим ,дет се вика никой не сме върнали ,само си приготви за пред хората един нов кат дрехи и нови обувки ,даже и картонени .
12:16 24.01.2026
47 Учуден
12:18 24.01.2026
48 Българин
До коментар #1 от "стоян георгиев":Стоенчо ще заделиш ли една заплатка да ги платиш тези ракетки или само ще призоваваш някой друг да ги плаща. Хайде евроатлантиците не се стискайте а дарете на зеления поне по една заплатка.
Коментиран от #50
12:20 24.01.2026
49 Зевзек
До коментар #36 от "Карго 200":"ВСУ успешно денацифицираха руските офицери:"
И защо отстъпва тогава ВСУ щом толкова е било успешно или това не ти го разясниха в посолството.
12:23 24.01.2026
50 стоян георгиев
До коментар #48 от "Българин":миши ти сега плати сметката .а аз по късно ще ти покрия всички разходи ...хахах.
12:24 24.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Чичи
Не им трябва ПВО.
Мара и другарите й в другата статия пишат,че УНИАН казва,че хващат всичко,що лети на 99% , включително и отломките. Не им трябва ПВО,това е супер,даже имат за износ. Те и много ток изнасят, затова от време на време имат режим. Зели казал-да се увеличава износа,вкл.по оная висящата жица,дето артиса снощи....😁
12:29 24.01.2026
53 Инже Нерр
12:30 24.01.2026
54 Чичи
До коментар #1 от "стоян георгиев":Върви,върви....и територията и тя върви....само тока е малко спрЕл ...
12:30 24.01.2026
55 Бялото знаме
До коментар #15 от "Знамето!!!":трябваше да го развеят още февруари 2022. Късно е вече за бяло знаме. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, какъвто беше и плана на СВО, щеще да има смисъл. Сега нещата вече са много по-трудни, дори и невъзможни. На практика в момента, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. Русия много отдавна пропиля възможността си за постигане на целта си.
12:32 24.01.2026