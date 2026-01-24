Новини
Украйна и Русия преговарят: Но иска ли Русия да спре войната
Украйна и Русия преговарят: Но иска ли Русия да спре войната

24 Януари, 2026 14:12 1 713 91

От юни насам преки контакти между Украйна и Русия не е имало, но сега двете страни отново преговарят

Украйна и Русия преговарят: Но иска ли Русия да спре войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

С посредничеството на САЩ Киев и Москва отново преговарят директно помежду си в Абу Даби – по американския план за приключване на войната в Украйна. Първият кръг от разговорите вече завърши. Срещата е била посветена на условията за прекратяване на войната, каза ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, без да назовава детайли. Твърде рано е да се правят заключения за изхода от срещата в Абу Даби, заяви от своя страна украинският президент Володимир Зеленски. Той обяви, че поддържа постоянен контакт с делегацията в Абу Даби. Зеленски каза също, че преди всичко Русия трябва да изяви желание да сложи край на войната. Днес преговорите продължават.

Съмнения към интереса на Русия за край на войната

АРД изтъква натиска, оказван от САЩ над Русия и Украйна. И пише, че присъствието на Украйна на масата на преговорите не е изненадващо. „Тя трябва да даде сигнал, че е готова да продължава разговорите“, посочва кореспондентката на германската обществена медия Гудрун Енгел. По-изненадващо е по-скоро това, че Русия отново участва в тях.

Политологът Андреас Умлад говори за „политически театър“ по повод преговорите в Абу Даби. През цялата минала година във водените разговори е ставало по-малко дума за постигането на временно примирие или на мир, а много повече за спечелване на благоразположението на американския президентДоналд Тръмп. „Тъй като САЩ разполагат с потенциалната сила да оставят войната да продължи или да я приключат“, цитира АРД неговите думи. Умланд се съмнява, че Русия действително има интерес войната да бъде приключена.

Русия иска Донбас

В преговорите централно място заемат териториалните спорове и най-вече за Донбас, както и за това кой ще контролира този източноукраински промишлен регион след края на войната. Голяма част от него вече е завладяна от Русия, а останалата част е от голямо значение за Украйна, отбелязва германската обществена медия.

Москва настоява Украйна да се изтегли дори от контролираните от Киев части на Донбас – и прави това предпоставка за воденето на мирните преговори. Киев отхвърля доброволното изтегляне. „Въпросът за Донбас е ключов“, подчерта президентът Володимир Зеленски преди началото на преговорите.

За украинската армия районът на Донецк в Донбас е стратегически важен, за да може да бъде удържан напредъкът на руснаците. Предложението от страна на Тръмп е регионът да бъде демилитаризиран и там да бъде създадена зона за свободна търговия. Както обаче отбелязва АРД след тежките боеве Донбас е до голяма степен разрушен – а и двете страни искат контрол над областта.

Четвърта зима във война

В момента милиони хора в Украйна нямат ток, пише още германската обществена медия. В Киев 4000 домакинства продължават да са без отопление – след като руските военни наскоро отново атакуваха енергийната инфраструктура на страната. А температурите в Киев се движат около минус 12 градуса. Много хора там от седмици живеят в ледени жилища и имат ток само по няколко часа на ден.

Европейският съюз съобщи, че ще достави още 447 генератора за ток, които да покрият най-спешните нужди на Украйна. Еврокомисарката по управлението на кризи Хаджа Лахбиб посочи, че насред тежката зима Русия „умишлено“ лишава украинските цивилни граждани от топлина и светлина.

Автор: Мориц Беренд ARD


Оценка 2.1 от 17 гласа.
Оценка 2.1 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 М.АТ.

    35 3 Отговор
    Тежки времена: фабриката на ПОРОШЕНКО „Рошен“ беше ударена (СНИМКИ, ВИДЕО)
    24 януари 2026 г. - 14:00 ч.
    Производствените съоръжения са били повредени от директно попадение.
    Фабричните помещения са били използвани не само за производството на шоколадови оръжия за масово унищожение, но и за сглобяване на различно оборудване за украинските въоръжени сили, включително дронове. Съоръжението е било използвано и за съхранение на военна техника.
    Самият Порошенко често се хвалеше с прехвърлянето на хиляди ударни и разузнавателни дронове и друга техника на фронта.
    ❌❌❌❌❌

    Коментиран от #9, #20, #28

    14:14 24.01.2026

  • 2 Някой

    43 6 Отговор
    Защо да не иска? Иска, но при нейните услови. При положение, че ще постигне поставените цели с военни средства, няма защо да отстъпва в преговорите. Колкото и да им се иска на ЕСес-ците.

    Коментиран от #26

    14:14 24.01.2026

  • 3 Пич

    42 6 Отговор
    Ама вие кой питате ?! А....ДВ?! Защото това трябва да питате Шмерц и Урсула !!! Това са идиотите , които не позволяват на Украйна да спре войната!!!

    Коментиран от #16

    14:15 24.01.2026

  • 4 Дорчо

    39 3 Отговор
    Що да я спира. Като си вземе Донбас и Одеса тогава. Ако трябва и насила. За къде сте се разбързали?

    Коментиран от #89

    14:15 24.01.2026

  • 5 ханкобрат

    33 5 Отговор
    целия свят разбра че зеления не иска мир понеже краде парите ви,а само във факто лъскат дивотиите на дойче велето понеже след капитулацията на зеления няма парички а

    Коментиран от #78

    14:16 24.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Забележете как са разпределени знамената

    28 5 Отговор
    РФ + ОАЕ : ОАЕ като домакин : САЩ + покрайнина. Домакините подкрепят РФ, а тръмпоча не е спрял и няма да спре подкрепата си за проксито на НАТО, колкото и да се прави на "умиротворител".

    14:17 24.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чудесна новина

    28 29 Отговор

    До коментар #1 от "М.АТ.":

    Дано най-накрая спрат да ни пробутват отровите на ПоТрошенко в скапаните немски търговски вериги.

    14:19 24.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мурка

    27 31 Отговор
    А иска ли НАРКОМА да спре воината

    Коментиран от #91

    14:20 24.01.2026

  • 12 Този конфликт

    47 29 Отговор
    не може да бъде разрешен чрез преговори, а само по военен път. Така или иначе, целта на Русия е невъзможна за постигане. Вероятността Украйна да бъде с проруско управление е нулева. Не може да се преговаря за нещо, което е невъзможно.

    14:20 24.01.2026

  • 13 Резюме

    41 34 Отговор
    Путлер и да иска, не може да спре войната. Все едно сам да си подпише присъдата.
    4 години мъки в... Донбас, 1 милион мужици зян... и края им не се вижда. Севернокорейци идваха да им помагат в Курска област , че не могат да се справят с ВСУ. 🤣
    За 2025 година са окупирани 1% от Украйна срещу 200 хиляди убити и осакатени руснаци.
    Русофилите ми пишат за територията която ще краде агресора , а не смятат колко човешки живота са дадени за тези земи, които никога няма да бъдат признати за руски

    Коментиран от #44, #47

    14:21 24.01.2026

  • 14 татунчо 🍌

    29 1 Отговор
    В статията няма нищо конкретно докъде са стигнали на преговорите . Само , както винаги - какво казал зеленият и колко лоши са руснаците , че ги държат урките на тъмно и студено .🙄

    14:21 24.01.2026

  • 15 Суровата истина

    7 31 Отговор
    Московия не е история за величие.
    Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
    Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
    Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
    Московия почти винаги губи.
    240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
    Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
    1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
    Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
    Поражение от Япония — имперски шок и революция.
    Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
    1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
    Чечня е унижението на армията.
    Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    Коментиран от #66

    14:21 24.01.2026

  • 16 Мурка

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Истината ОМБРЕ е в ЛОНДОНСКОТО СИТИ----ТИЯ СА мъпетите

    Коментиран от #25

    14:22 24.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 МЕР ЩЕ ИМА

    23 2 Отговор
    Само когато голямата гъба порасне в Лондон.

    14:23 24.01.2026

  • 19 Факт

    29 1 Отговор
    DW напомнете ни какво значеше,,мир чрез сила" и как бандерите бяха спрели водата на цял Крим за много години.Сега не ревете,бой до спукване.

    14:24 24.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    24 2 Отговор
    Русия не иска Донбас. Защото по-голяма част от Донбас е вече нейн.
    Русия иска ясни граници и спазване на международното право.
    Защото не Русия променяше правилата когато и е угодно.

    Коментиран от #33, #41

    14:26 24.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пич

    20 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    Като цяло съм съгласен, че злото идва от там! Но в този случай по изключение мисля, че Урсулианците и ЕС са самостоятелни идиоти !!! Заслепени от алчност.

    Коментиран от #43

    14:26 24.01.2026

  • 26 Иска, но не може.

    29 22 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да спре войната, преди да свалил правителството на Зеленски."

    Коментиран от #73

    14:28 24.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Европеец

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "М.АТ.":

    Бих попитал автора, а Украйна желае ли да спре войната..... А за твоя коментар съм съгласен, навсякъде и по вериги и по малки магазинчета на промоция шоколадите на порошенко.... Спрях да ги купувам като разбрах че са производство на нациста порошенко..... Интересно би било журналистите да го попитат украинските деца ходят ли на училище или стоят в мазетата..... Що се касае за руските деца продължават да ходят на училище и не се крият в мазетата..... А относно последното изречение от статията руският президент Путин редовно пуска от небето светлина и топлина за украинците, който се оказаха големи мазохисти и продължава да търпят несгодите породени от нацистката хунта в Киев....

    Коментиран от #77

    14:29 24.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 За Московия с любов

    3 24 Отговор
    "Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."
    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
    Възвръщането на стари имперски традиции не е случайно , както не е случаен и факта, че Путин е фен на Иван Илин , първият руски фашистки идеолог.
    Дори плати да го изровят от гроба му в Швейцария и да го погребат в Москва.

    14:30 24.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    6 19 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Значи, че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Което не е чак толкова тъжно.

    Коментиран от #86

    14:32 24.01.2026

  • 33 Лавров:

    21 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    "Лавров: Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада."

    Коментиран от #54

    14:33 24.01.2026

  • 34 джуджи ,

    13 2 Отговор

    До коментар #29 от "Миролюб Войнов, трезвомислещ":

    Ти ли си пак , бе , мой ?! За тебе обедна почивка няма ли ?!

    14:34 24.01.2026

  • 35 Шопо

    18 3 Отговор
    Плана за мир има една точка - капитулация.

    14:34 24.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 руската мечка

    3 17 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    14:37 24.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Зевзек

    5 17 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са по руски контрол от 2014г, за какво сега умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия още си е в ДНР, дори не и цялата ДНР ?

    Коментиран от #45, #60, #81

    14:39 24.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мурка

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    Само са ЗАВИСИМИ ---ИМА ДАННИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ И РИСКА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ

    14:39 24.01.2026

  • 44 Ха ХаХа

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Резюме":

    Това касае наркомана дръндьо.....

    14:40 24.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Русия обяви СВО

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Вашето мнение":

    Украйна какво обяви?

    Коментиран от #49, #83

    14:41 24.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Вашето мнение

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "Русия обяви СВО":

    Украйна обяви, че има още за усвояване от мърцуланите.

    Коментиран от #58

    14:43 24.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Лавров:":

    Една лъжа е лъжа, дори и половината от казаното да е истина :)
    През 2007г. Путин каза - "До тук беше. От тук на татък няма да е така".
    Едни хора му повярваха, други му се възмутиха, трети му присмяха
    и решиха да му докажат че само така си мисли.
    Вие явно сте от третия вид :)

    14:48 24.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Кажи честно ... 🤣

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "Вашето мнение":

    "руската военна мощ" .... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:49 24.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пере

    12 2 Отговор

    До коментар #49 от "Вашето мнение":

    Украйна обяви военно положение, без да е обявила война
    Бандера цирк Зе

    Коментиран от #82

    14:51 24.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Зевзек":

    Вижте ... Нещата не започнаха с окраина,
    но има голяма вероятност да завършат с нея.
    Значимите неща на този свят обикновено идват с кръв и пот.
    Явно така сме устроени.

    14:55 24.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Рано е още да се

    8 1 Отговор
    коментират преговорите. Те все още не са приключили.

    Коментиран от #90

    15:00 24.01.2026

  • 64 Защо

    0 7 Отговор
    на 24.02.2022 не поскаха Донбас?Можеше да няма война!

    Коментиран от #79, #85

    15:01 24.01.2026

  • 65 ако зелките не клякат за териториите

    7 2 Отговор
    иска ли Русия да спре войната

    15:02 24.01.2026

  • 66 Хахахахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Суровата истина":

    Свали я от главата си тая тенжера, за да видиш истинската иистория.Аман от историчари.

    15:02 24.01.2026

  • 67 Държава

    0 4 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    ли е.....

    15:02 24.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Вовчо

    1 6 Отговор
    Бате Дончо,памаги !

    15:07 24.01.2026

  • 71 СЛОНА

    6 2 Отговор
    РУСИЯ МОЖЕ. И14ГОДИНИ ,А ДА ВДИМ ПРОГНИЛИЯ ЕС КОЛКО ГОДИНИ ЩЕ ИЗДЪРЖИ ???

    15:08 24.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Иска, но не може.":

    Добре, добре. Само не се нервирай, че да не получиш някой инсулт. Прав си! Прав си!

    15:10 24.01.2026

  • 74 Урсулите:

    8 1 Отговор
    Украйна и Русия преговарят:
    Но искат ли Урсулите и НаркоманаЗеленски да спре войната!
    Категорично Не!
    Те искат войната да продължи, за да Крадат от Европейските данъкоплатци
    и ако може Русия да се изтощи икономически

    Коментиран от #80

    15:11 24.01.2026

  • 75 Краят на ерата на Путин настъпи

    2 8 Отговор
    Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, се разпада под натиска на САЩ.

    15:11 24.01.2026

  • 76 Истината е

    2 0 Отговор
    че Путин тръгна за Берлин!

    15:12 24.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 МНЕНИЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ханкобрат":

    ОЙ не гивсичките... разпределят му ги и каквото неостане е негово

    15:13 24.01.2026

  • 79 Ама Русия

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Защо":

    не иска Донбас. Тя иска да си върне политическото влияние над Украйна.

    Коментиран от #84

    15:15 24.01.2026

  • 80 бай ДОНЧО

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Урсулите:":

    САМАТА ИСТИНА

    15:16 24.01.2026

  • 81 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Зевзек":

    Погледни на европа и ше разбереш за какво

    15:21 24.01.2026

  • 82 Нали Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Пере":

    е обявила война. Защо и Украйна да обявява същото.

    15:22 24.01.2026

  • 83 град София

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Русия обяви СВО":

    Отдавна Путин каза, че това вече не е СВО, а война, дори я нарича Отечествена война. Първоначалната идея е била СВО, но след след като не успяват да направят да превземат Киев и да осъществят преврат и последващите бойни действия, в началото на 2023, Путин обяви в обръщение към нацията, че се налага мащабна мобилизация на руското население, и това вече не е СВО, а война.

    15:28 24.01.2026

  • 84 Можеше

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ама Русия":

    да си сложат един Мунчо,президент!

    15:29 24.01.2026

  • 85 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Защо":

    Кой да поиска Донбас? Русия?
    Че то по-голямата част от Донбас към 24.02.2022г. вече си беше в Русия.
    Това, че окраина и запада не го признаха си е техен проблем.
    Конфликтът не беше неизбежен, той бе подготвен.
    Но някой си направиха грешно сметките. И сега се чудят какво да правят.

    15:34 24.01.2026

  • 86 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Ами на тебе като роммм ква ти е далаверата ,повече джилязо за бране пак няма да има ?

    15:34 24.01.2026

  • 87 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Ах дойче веле дойче зеле... аз разбира се съм диване експерт и си вадя заключенията от това което е написано ...и това което не е написано и го има само между редовете...но според мен дойче зеле трябва да уволни всичките си експерти заради некадърност !?Особено от известно време просто не могат да напишат нищо свесно никаква конкретна информация никакъв анализ -една единствена мантра- руснаците са лоши )!?И сега е така -само че положението на украинците вече е отчайващо!?Досега можеше ли цивилизовано да се ключат споразумения при които Украйна щеше да направи съвсем малки отстъпки - първото предложениена руснаците беше за автономия на Донбас в състава на Украйна и запазване на руския език като втори официален -някой помни ли това!?След това имаше още няколко възможности -последната в Истанбул 2022 г- все още всички щеше да е много приемливо минимални щети за Украйна!?сега вече е коренно различно и целта на СВО вече е друга и не се ограничава с ликвидиране военния потенциял на Украйна демонтиране на бандеровското управление и завземане на Донбас!?Сега целта е защита на националната сигурност на Русия в противопоставянето ни с НАТО респ -колективния Запад -и Украйна е само един компонент в пъзела -което означава че може и да не означава нищо - освен че Украйна вече не е страна в договора а субект на договора!?Честито украинци питайте се оти ручахте жабетата!?

    15:38 24.01.2026

  • 88 Ясно е

    1 1 Отговор
    Генералите лъжат Путлер, че побеждават и той си мисли че е вярно.

    15:49 24.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Рано е още да се":

    всички преговори завършват с един и същи резултат, по-точно без резултат.

    15:54 24.01.2026

  • 91 Ехее😂

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мурка":

    Естествено, че не иска😂. Сега му се паднало на Медведката да се появява по руската тв дрогиран и на литър одеколон, да плаши с ядрени ракети😂

    15:57 24.01.2026

