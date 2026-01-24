Украйна и Русия преговарят: Но иска ли Русия да спре войната

С посредничеството на САЩ Киев и Москва отново преговарят директно помежду си в Абу Даби – по американския план за приключване на войната в Украйна. Първият кръг от разговорите вече завърши. Срещата е била посветена на условията за прекратяване на войната, каза ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, без да назовава детайли. Твърде рано е да се правят заключения за изхода от срещата в Абу Даби, заяви от своя страна украинският президент Володимир Зеленски. Той обяви, че поддържа постоянен контакт с делегацията в Абу Даби. Зеленски каза също, че преди всичко Русия трябва да изяви желание да сложи край на войната. Днес преговорите продължават.

Съмнения към интереса на Русия за край на войната

АРД изтъква натиска, оказван от САЩ над Русия и Украйна. И пише, че присъствието на Украйна на масата на преговорите не е изненадващо. „Тя трябва да даде сигнал, че е готова да продължава разговорите“, посочва кореспондентката на германската обществена медия Гудрун Енгел. По-изненадващо е по-скоро това, че Русия отново участва в тях.

Политологът Андреас Умлад говори за „политически театър“ по повод преговорите в Абу Даби. През цялата минала година във водените разговори е ставало по-малко дума за постигането на временно примирие или на мир, а много повече за спечелване на благоразположението на американския президентДоналд Тръмп. „Тъй като САЩ разполагат с потенциалната сила да оставят войната да продължи или да я приключат“, цитира АРД неговите думи. Умланд се съмнява, че Русия действително има интерес войната да бъде приключена.

Русия иска Донбас

В преговорите централно място заемат териториалните спорове и най-вече за Донбас, както и за това кой ще контролира този източноукраински промишлен регион след края на войната. Голяма част от него вече е завладяна от Русия, а останалата част е от голямо значение за Украйна, отбелязва германската обществена медия.

Москва настоява Украйна да се изтегли дори от контролираните от Киев части на Донбас – и прави това предпоставка за воденето на мирните преговори. Киев отхвърля доброволното изтегляне. „Въпросът за Донбас е ключов“, подчерта президентът Володимир Зеленски преди началото на преговорите.

За украинската армия районът на Донецк в Донбас е стратегически важен, за да може да бъде удържан напредъкът на руснаците. Предложението от страна на Тръмп е регионът да бъде демилитаризиран и там да бъде създадена зона за свободна търговия. Както обаче отбелязва АРД след тежките боеве Донбас е до голяма степен разрушен – а и двете страни искат контрол над областта.

Четвърта зима във война

В момента милиони хора в Украйна нямат ток, пише още германската обществена медия. В Киев 4000 домакинства продължават да са без отопление – след като руските военни наскоро отново атакуваха енергийната инфраструктура на страната. А температурите в Киев се движат около минус 12 градуса. Много хора там от седмици живеят в ледени жилища и имат ток само по няколко часа на ден.

Европейският съюз съобщи, че ще достави още 447 генератора за ток, които да покрият най-спешните нужди на Украйна. Еврокомисарката по управлението на кризи Хаджа Лахбиб посочи, че насред тежката зима Русия „умишлено“ лишава украинските цивилни граждани от топлина и светлина.

Автор: Мориц Беренд ARD