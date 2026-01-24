Украйна и Русия преговарят: Но иска ли Русия да спре войната

С посредничеството на САЩ Киев и Москва отново преговарят директно помежду си в Абу Даби – по американския план за приключване на войната в Украйна. Първият кръг от разговорите вече завърши. Срещата е била посветена на условията за прекратяване на войната, каза ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, без да назовава детайли. Твърде рано е да се правят заключения за изхода от срещата в Абу Даби, заяви от своя страна украинският президент Володимир Зеленски. Той обяви, че поддържа постоянен контакт с делегацията в Абу Даби. Зеленски каза също, че преди всичко Русия трябва да изяви желание да сложи край на войната. Днес преговорите продължават.
Съмнения към интереса на Русия за край на войната
АРД изтъква натиска, оказван от САЩ над Русия и Украйна. И пише, че присъствието на Украйна на масата на преговорите не е изненадващо. „Тя трябва да даде сигнал, че е готова да продължава разговорите“, посочва кореспондентката на германската обществена медия Гудрун Енгел. По-изненадващо е по-скоро това, че Русия отново участва в тях.
Политологът Андреас Умлад говори за „политически театър“ по повод преговорите в Абу Даби. През цялата минала година във водените разговори е ставало по-малко дума за постигането на временно примирие или на мир, а много повече за спечелване на благоразположението на американския президентДоналд Тръмп. „Тъй като САЩ разполагат с потенциалната сила да оставят войната да продължи или да я приключат“, цитира АРД неговите думи. Умланд се съмнява, че Русия действително има интерес войната да бъде приключена.
Русия иска Донбас
В преговорите централно място заемат териториалните спорове и най-вече за Донбас, както и за това кой ще контролира този източноукраински промишлен регион след края на войната. Голяма част от него вече е завладяна от Русия, а останалата част е от голямо значение за Украйна, отбелязва германската обществена медия.
Москва настоява Украйна да се изтегли дори от контролираните от Киев части на Донбас – и прави това предпоставка за воденето на мирните преговори. Киев отхвърля доброволното изтегляне. „Въпросът за Донбас е ключов“, подчерта президентът Володимир Зеленски преди началото на преговорите.
За украинската армия районът на Донецк в Донбас е стратегически важен, за да може да бъде удържан напредъкът на руснаците. Предложението от страна на Тръмп е регионът да бъде демилитаризиран и там да бъде създадена зона за свободна търговия. Както обаче отбелязва АРД след тежките боеве Донбас е до голяма степен разрушен – а и двете страни искат контрол над областта.
Четвърта зима във война
В момента милиони хора в Украйна нямат ток, пише още германската обществена медия. В Киев 4000 домакинства продължават да са без отопление – след като руските военни наскоро отново атакуваха енергийната инфраструктура на страната. А температурите в Киев се движат около минус 12 градуса. Много хора там от седмици живеят в ледени жилища и имат ток само по няколко часа на ден.
Европейският съюз съобщи, че ще достави още 447 генератора за ток, които да покрият най-спешните нужди на Украйна. Еврокомисарката по управлението на кризи Хаджа Лахбиб посочи, че насред тежката зима Русия „умишлено“ лишава украинските цивилни граждани от топлина и светлина.
Автор: Мориц Беренд ARD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 М.АТ.
24 януари 2026 г. - 14:00 ч.
Производствените съоръжения са били повредени от директно попадение.
Фабричните помещения са били използвани не само за производството на шоколадови оръжия за масово унищожение, но и за сглобяване на различно оборудване за украинските въоръжени сили, включително дронове. Съоръжението е било използвано и за съхранение на военна техника.
Самият Порошенко често се хвалеше с прехвърлянето на хиляди ударни и разузнавателни дронове и друга техника на фронта.
❌❌❌❌❌
Коментиран от #9, #20, #28
14:14 24.01.2026
2 Някой
Коментиран от #26
14:14 24.01.2026
3 Пич
Коментиран от #16
14:15 24.01.2026
4 Дорчо
Коментиран от #89
14:15 24.01.2026
5 ханкобрат
Коментиран от #78
14:16 24.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Забележете как са разпределени знамената
14:17 24.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Чудесна новина
До коментар #1 от "М.АТ.":Дано най-накрая спрат да ни пробутват отровите на ПоТрошенко в скапаните немски търговски вериги.
14:19 24.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мурка
Коментиран от #91
14:20 24.01.2026
12 Този конфликт
14:20 24.01.2026
13 Резюме
4 години мъки в... Донбас, 1 милион мужици зян... и края им не се вижда. Севернокорейци идваха да им помагат в Курска област , че не могат да се справят с ВСУ. 🤣
За 2025 година са окупирани 1% от Украйна срещу 200 хиляди убити и осакатени руснаци.
Русофилите ми пишат за територията която ще краде агресора , а не смятат колко човешки живота са дадени за тези земи, които никога няма да бъдат признати за руски
Коментиран от #44, #47
14:21 24.01.2026
14 татунчо 🍌
14:21 24.01.2026
15 Суровата истина
Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
Московия почти винаги губи.
240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
Поражение от Япония — имперски шок и революция.
Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
Чечня е унижението на армията.
Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
И всеки път - един и същ сценарий:
- загуба
- негодувание
- желание за отмъщение
- нова агресия
- още по-голяма загуба
Коментиран от #66
14:21 24.01.2026
16 Мурка
До коментар #3 от "Пич":Истината ОМБРЕ е в ЛОНДОНСКОТО СИТИ----ТИЯ СА мъпетите
Коментиран от #25
14:22 24.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 МЕР ЩЕ ИМА
14:23 24.01.2026
19 Факт
14:24 24.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
Русия иска ясни граници и спазване на международното право.
Защото не Русия променяше правилата когато и е угодно.
Коментиран от #33, #41
14:26 24.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пич
До коментар #16 от "Мурка":Като цяло съм съгласен, че злото идва от там! Но в този случай по изключение мисля, че Урсулианците и ЕС са самостоятелни идиоти !!! Заслепени от алчност.
Коментиран от #43
14:26 24.01.2026
26 Иска, но не може.
До коментар #2 от "Някой":"Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да спре войната, преди да свалил правителството на Зеленски."
Коментиран от #73
14:28 24.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Европеец
До коментар #1 от "М.АТ.":Бих попитал автора, а Украйна желае ли да спре войната..... А за твоя коментар съм съгласен, навсякъде и по вериги и по малки магазинчета на промоция шоколадите на порошенко.... Спрях да ги купувам като разбрах че са производство на нациста порошенко..... Интересно би било журналистите да го попитат украинските деца ходят ли на училище или стоят в мазетата..... Що се касае за руските деца продължават да ходят на училище и не се крият в мазетата..... А относно последното изречение от статията руският президент Путин редовно пуска от небето светлина и топлина за украинците, който се оказаха големи мазохисти и продължава да търпят несгодите породени от нацистката хунта в Киев....
Коментиран от #77
14:29 24.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 За Московия с любов
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
Възвръщането на стари имперски традиции не е случайно , както не е случаен и факта, че Путин е фен на Иван Илин , първият руски фашистки идеолог.
Дори плати да го изровят от гроба му в Швейцария и да го погребат в Москва.
14:30 24.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Българин
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Значи, че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Което не е чак толкова тъжно.
Коментиран от #86
14:32 24.01.2026
33 Лавров:
До коментар #23 от "Ами":"Лавров: Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада."
Коментиран от #54
14:33 24.01.2026
34 джуджи ,
До коментар #29 от "Миролюб Войнов, трезвомислещ":Ти ли си пак , бе , мой ?! За тебе обедна почивка няма ли ?!
14:34 24.01.2026
35 Шопо
14:34 24.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 руската мечка
14:37 24.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Зевзек
До коментар #23 от "Ами":Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са по руски контрол от 2014г, за какво сега умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия още си е в ДНР, дори не и цялата ДНР ?
Коментиран от #45, #60, #81
14:39 24.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мурка
До коментар #25 от "Пич":Само са ЗАВИСИМИ ---ИМА ДАННИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ И РИСКА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ
14:39 24.01.2026
44 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Резюме":Това касае наркомана дръндьо.....
14:40 24.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Русия обяви СВО
До коментар #42 от "Вашето мнение":Украйна какво обяви?
Коментиран от #49, #83
14:41 24.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Вашето мнение
До коментар #46 от "Русия обяви СВО":Украйна обяви, че има още за усвояване от мърцуланите.
Коментиран от #58
14:43 24.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ами
До коментар #33 от "Лавров:":Една лъжа е лъжа, дори и половината от казаното да е истина :)
През 2007г. Путин каза - "До тук беше. От тук на татък няма да е така".
Едни хора му повярваха, други му се възмутиха, трети му присмяха
и решиха да му докажат че само така си мисли.
Вие явно сте от третия вид :)
14:48 24.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Кажи честно ... 🤣
До коментар #42 от "Вашето мнение":"руската военна мощ" .... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
14:49 24.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пере
До коментар #49 от "Вашето мнение":Украйна обяви военно положение, без да е обявила война
Бандера цирк Зе
Коментиран от #82
14:51 24.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ами
До коментар #41 от "Зевзек":Вижте ... Нещата не започнаха с окраина,
но има голяма вероятност да завършат с нея.
Значимите неща на този свят обикновено идват с кръв и пот.
Явно така сме устроени.
14:55 24.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Рано е още да се
Коментиран от #90
15:00 24.01.2026
64 Защо
Коментиран от #79, #85
15:01 24.01.2026
65 ако зелките не клякат за териториите
15:02 24.01.2026
66 Хахахахаха
До коментар #15 от "Суровата истина":Свали я от главата си тая тенжера, за да видиш истинската иистория.Аман от историчари.
15:02 24.01.2026
67 Държава
До коментар #57 от "Българин":ли е.....
15:02 24.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Вовчо
15:07 24.01.2026
71 СЛОНА
15:08 24.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Някой
До коментар #26 от "Иска, но не може.":Добре, добре. Само не се нервирай, че да не получиш някой инсулт. Прав си! Прав си!
15:10 24.01.2026
74 Урсулите:
Но искат ли Урсулите и НаркоманаЗеленски да спре войната!
Категорично Не!
Те искат войната да продължи, за да Крадат от Европейските данъкоплатци
и ако може Русия да се изтощи икономически
Коментиран от #80
15:11 24.01.2026
75 Краят на ерата на Путин настъпи
15:11 24.01.2026
76 Истината е
15:12 24.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 МНЕНИЕ
До коментар #5 от "ханкобрат":ОЙ не гивсичките... разпределят му ги и каквото неостане е негово
15:13 24.01.2026
79 Ама Русия
До коментар #64 от "Защо":не иска Донбас. Тя иска да си върне политическото влияние над Украйна.
Коментиран от #84
15:15 24.01.2026
80 бай ДОНЧО
До коментар #74 от "Урсулите:":САМАТА ИСТИНА
15:16 24.01.2026
81 Орк
До коментар #41 от "Зевзек":Погледни на европа и ше разбереш за какво
15:21 24.01.2026
82 Нали Русия
До коментар #58 от "Пере":е обявила война. Защо и Украйна да обявява същото.
15:22 24.01.2026
83 град София
До коментар #46 от "Русия обяви СВО":Отдавна Путин каза, че това вече не е СВО, а война, дори я нарича Отечествена война. Първоначалната идея е била СВО, но след след като не успяват да направят да превземат Киев и да осъществят преврат и последващите бойни действия, в началото на 2023, Путин обяви в обръщение към нацията, че се налага мащабна мобилизация на руското население, и това вече не е СВО, а война.
15:28 24.01.2026
84 Можеше
До коментар #79 от "Ама Русия":да си сложат един Мунчо,президент!
15:29 24.01.2026
85 Ами
До коментар #64 от "Защо":Кой да поиска Донбас? Русия?
Че то по-голямата част от Донбас към 24.02.2022г. вече си беше в Русия.
Това, че окраина и запада не го признаха си е техен проблем.
Конфликтът не беше неизбежен, той бе подготвен.
Но някой си направиха грешно сметките. И сега се чудят какво да правят.
15:34 24.01.2026
86 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #32 от "Българин":Ами на тебе като роммм ква ти е далаверата ,повече джилязо за бране пак няма да има ?
15:34 24.01.2026
87 не може да бъде
15:38 24.01.2026
88 Ясно е
15:49 24.01.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 1234
До коментар #63 от "Рано е още да се":всички преговори завършват с един и същи резултат, по-точно без резултат.
15:54 24.01.2026
91 Ехее😂
До коментар #11 от "Мурка":Естествено, че не иска😂. Сега му се паднало на Медведката да се появява по руската тв дрогиран и на литър одеколон, да плаши с ядрени ракети😂
15:57 24.01.2026