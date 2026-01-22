Около 3000 жилищни сгради в украинската столица Киев все още са без отопление вследствие на руските въздушни нападения тази седмица, обяви днес кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Смятано към тази сутрин, почти 3000 многоетажни сгради в столицата остават без отопление", написа той в канала си в приложението "Телеграм".
Кличко добави, че през изминалата нощ е възстановено топлоснабдяването на 270 сгради в Киев.
Вчера украинският президент Володимир Зеленски отново отправи критики към градските власти и настоя ремонтните дейности да бъдат ускорени. По данни на кмета Виталий Кличко мобилните оператори отчитат, че около 600 000 души временно са напуснали града с население от около 3 милиона човека.
И други части на страната, включително Одеска и Днепропетровска област, както и граничните райони на Сумска и Черниговска област, също са засегнати от прекъсвания на електроснабдяването вследствие на руските атаки.
От началото на януари Украйна е обхваната от силни студове, като температурите на места падат до двуцифрени отрицателни стойности по Целзий. Очаква се през следващата седмица температурите отново да се повишат над нулата, което ще облекчи ситуацията. Източноевропейската страна се защитава срещу руската инвазия вече почти четири години.
1 Атина Палада
Коментиран от #7, #12, #22
09:39 22.01.2026
2 Даааааа
Че и на ски ходят на Боровец.
Коментиран от #6
09:39 22.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #11
09:39 22.01.2026
4 Данко Харсъзина
09:40 22.01.2026
5 456
09:41 22.01.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Даааааа":На Боровец украинците си имат апартаменти. Купени далеч преди войната.
Руснаците тоже.
09:42 22.01.2026
7 Исторически парк
До коментар #1 от "Атина Палада":Таа фейк опорка още ли я въртите 🤣
09:42 22.01.2026
8 Нещо
Като лично мнение ще кажа , че не ни трябват нито Русия , нито САЩ ! Трябва да се опитаме да направим ЕС отново силен и велик, там ни е мястото !!!
09:43 22.01.2026
9 Добре дошли в еврозоната глупаци!
09:45 22.01.2026
10 провинциалист
09:46 22.01.2026
11 Последният идиот
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Слава на Украйна!
09:47 22.01.2026
12 Евроасматик с нервен тик
До коментар #1 от "Атина Палада":90% от урсулките са с вътрешни увреждания
09:49 22.01.2026
13 от бобеца да отделят топлъл газ и с
Коментиран от #17
09:54 22.01.2026
14 Добре де
Коментиран от #23
09:56 22.01.2026
15 Българин
10:01 22.01.2026
16 Я пък тоя
Мръзнат като кучета в името на мечтите на запада.
Пр ост народ, слаба държава.
10:02 22.01.2026
17 Я пък тоя
До коментар #13 от "от бобеца да отделят топлъл газ и с":Климатици, няма ток. Варел с топла вода, няма вода.... Май бобеца с одеяло им е единственото решение.
10:06 22.01.2026
18 БРАВО
10:09 22.01.2026
19 Кличко
10:18 22.01.2026
20 Олеся 🇺🇦
10:32 22.01.2026
21 Последния софиянец
10:38 22.01.2026
22 Лука
До коментар #1 от "Атина Палада":Няма братушки от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !
10:51 22.01.2026
23 Лука
До коментар #14 от "Добре де":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Вие копейки чия родина защитавате ?
10:56 22.01.2026