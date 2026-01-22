Новини
3000 жилищни сгради в украинската столица Киев все още са без отопление
Кличко добави, че през изминалата нощ е възстановено топлоснабдяването на 270 сгради в Киев

3000 жилищни сгради в украинската столица Киев все още са без отопление - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 3000 жилищни сгради в украинската столица Киев все още са без отопление вследствие на руските въздушни нападения тази седмица, обяви днес кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Смятано към тази сутрин, почти 3000 многоетажни сгради в столицата остават без отопление", написа той в канала си в приложението "Телеграм".

Кличко добави, че през изминалата нощ е възстановено топлоснабдяването на 270 сгради в Киев.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски отново отправи критики към градските власти и настоя ремонтните дейности да бъдат ускорени. По данни на кмета Виталий Кличко мобилните оператори отчитат, че около 600 000 души временно са напуснали града с население от около 3 милиона човека.

И други части на страната, включително Одеска и Днепропетровска област, както и граничните райони на Сумска и Черниговска област, също са засегнати от прекъсвания на електроснабдяването вследствие на руските атаки.

От началото на януари Украйна е обхваната от силни студове, като температурите на места падат до двуцифрени отрицателни стойности по Целзий. Очаква се през следващата седмица температурите отново да се повишат над нулата, което ще облекчи ситуацията. Източноевропейската страна се защитава срещу руската инвазия вече почти четири години.


  • 1 Атина Палада

    4 26 Отговор
    а 70 % от братушките ходят във външни тоалетни.....

    Коментиран от #7, #12, #22

    09:39 22.01.2026

  • 2 Даааааа

    20 2 Отговор
    А като знаете колко украинци има в слънчев бряг и Влас.
    Че и на ски ходят на Боровец.

    Коментиран от #6

    09:39 22.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 22 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #11

    09:39 22.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    19 2 Отговор
    Руснаците смазаха електрическите подстанции и компресорните станции за природен газ. И това е само началото. Киев ще бъде унищожен.

    09:40 22.01.2026

  • 5 456

    16 3 Отговор
    Давайте козячета. Напред!

    09:41 22.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Даааааа":

    На Боровец украинците си имат апартаменти. Купени далеч преди войната.
    Руснаците тоже.

    09:42 22.01.2026

  • 7 Исторически парк

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Таа фейк опорка още ли я въртите 🤣

    09:42 22.01.2026

  • 8 Нещо

    4 10 Отговор
    Което се пропуска умишлено е , че на пресконференция Лавров каза , че са отворени за диалог със САЩ за балканите ! Сещате какво би могло да означава това ?! Това е отговор на повдигнат от САЩ въпрос ! Интересно.....
    Като лично мнение ще кажа , че не ни трябват нито Русия , нито САЩ ! Трябва да се опитаме да направим ЕС отново силен и велик, там ни е мястото !!!

    09:43 22.01.2026

  • 9 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    13 1 Отговор
    В момента заради ЕС България плаща най-скъп ток - 276,50 евро/мВч, защото ни задължават да изнасяме за украйна. В същото време в западна Европа е по-евтоно 2-3 пъти - Испания 60 евро/мВч, Франция 88 евро/мВч, Германия 106 евро/мВч, Италия 116 евро/мВч, Чехия 140 евро/мВч, Полша 141 евро/мВч

    09:45 22.01.2026

  • 10 провинциалист

    15 0 Отговор
    За сравнение в демократича България по данни от 2023г. (че не намерих по-нови) " обитателите на 10 хиляди жилища – предимно в градовете, са заявили, че не се отопляват по никакъв начин" (статия "Как се отоплява българинът през зимата, цифрите говорят" в пловдив24-бг от 08:54 / 22.11.2023)

    09:46 22.01.2026

  • 11 Последният идиот

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Слава на Украйна!

    09:47 22.01.2026

  • 12 Евроасматик с нервен тик

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    90% от урсулките са с вътрешни увреждания

    09:49 22.01.2026

  • 13 от бобеца да отделят топлъл газ и с

    5 2 Отговор
    одеала от 60 те и са готови . а могат на гости в отоплените сгради . има и модерни по малки климатици та да се греят . един варел с вряла вода и да се топат . та между тях има 2,2 милиона бегълци от мобилизацията . гърла за изхранване .

    Коментиран от #17

    09:54 22.01.2026

  • 14 Добре де

    12 1 Отговор
    те не разбират ли, че скоро и сгради няма да останат?

    Коментиран от #23

    09:56 22.01.2026

  • 15 Българин

    13 0 Отговор
    Само сте си избрали, да не се подчините на Русия. И да стоите на студено е най-малкото, което може да ви се случи. За 4 години, рускията армия е избила само 10% от населението на Украйна. А ако не ви уврат главите, процесът може да се ускори чувствително.

    10:01 22.01.2026

  • 16 Я пък тоя

    14 0 Отговор
    Киев ли е Украйна? Защо не кажат за другите градове.
    Мръзнат като кучета в името на мечтите на запада.
    Пр ост народ, слаба държава.

    10:02 22.01.2026

  • 17 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "от бобеца да отделят топлъл газ и с":

    Климатици, няма ток. Варел с топла вода, няма вода.... Май бобеца с одеяло им е единственото решение.

    10:06 22.01.2026

  • 18 БРАВО

    4 0 Отговор
    Значи тази верер ще руснаците ще ги бомбандира, че да се сгреят малсо бандерите. Кухата бандераска глава само от ФАБ може да стопли!

    10:09 22.01.2026

  • 19 Кличко

    4 1 Отговор
    се хвалеше,как с тояга лично е убил 10-ина руснаци военнопленници.....Това е голям грях.....Да убиваш вързан човек,безпомощен.....Никаква милост към такива

    10:18 22.01.2026

  • 20 Олеся 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Кто не скачет замерзнет !

    10:32 22.01.2026

  • 21 Последния софиянец

    1 1 Отговор
    Сноще 2 бр ракети Калибър са посетили подземен команден наттюфски бункер във Виница на разположен на 55 метра дълбочина ,персоналът от около 30 украински и наттюфски офицери е останал там завинаги .Телепортът продължава а аз от ранни часове танцувам 🕺 ,танцувам от кеф ,падам ,ставам но не се предавам !Наздраве 🍷 по хубавия повод ,малкото останало количество мавруд собствено производство от преди 2г.прекрасно се съчетава с мезета и снежното време !

    10:38 22.01.2026

  • 22 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Няма братушки от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !

    10:51 22.01.2026

  • 23 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Добре де":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Вие копейки чия родина защитавате ?

    10:56 22.01.2026

