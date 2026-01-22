Около 3000 жилищни сгради в украинската столица Киев все още са без отопление вследствие на руските въздушни нападения тази седмица, обяви днес кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Смятано към тази сутрин, почти 3000 многоетажни сгради в столицата остават без отопление", написа той в канала си в приложението "Телеграм".

Кличко добави, че през изминалата нощ е възстановено топлоснабдяването на 270 сгради в Киев.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски отново отправи критики към градските власти и настоя ремонтните дейности да бъдат ускорени. По данни на кмета Виталий Кличко мобилните оператори отчитат, че около 600 000 души временно са напуснали града с население от около 3 милиона човека.

И други части на страната, включително Одеска и Днепропетровска област, както и граничните райони на Сумска и Черниговска област, също са засегнати от прекъсвания на електроснабдяването вследствие на руските атаки.

От началото на януари Украйна е обхваната от силни студове, като температурите на места падат до двуцифрени отрицателни стойности по Целзий. Очаква се през следващата седмица температурите отново да се повишат над нулата, което ще облекчи ситуацията. Източноевропейската страна се защитава срещу руската инвазия вече почти четири години.