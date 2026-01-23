Новини
ООН свиква извънредно заседание за насилието срещу протестите в Иран

23 Януари, 2026 13:06 671 27

  • оон-
  • иран-
  • протести-
  • насилие-
  • извънредно заседание

Десетки държави настояват за разследване и документиране на нарушенията с цел бъдещи съдебни процеси

ООН свиква извънредно заседание за насилието срещу протестите в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на ООН по правата на човека ще проведе днес извънредно заседание, посветено на ескалацията на насилието срещу протестиращи в Иран. Инициативата е подкрепена от широка група държави, които ще призоват международната общност да събере и съхрани доказателства за предполагаеми тежки нарушения на човешките права, с оглед на бъдещи съдебни действия, съобщи Ройтерс, предава БТА.

По данни на правозащитни организации, по време на последните вълни от безредици са загинали хиляди хора, включително и случайни минувачи. Протестите се разглеждат като най-сериозното предизвикателство за иранското религиозно управление от 2022 г. насам.

Най-малко 50 държави са застанали зад искането за специална сесия на Съвета, на която да бъдат разгледани достоверни сигнали за масови репресии, употреба на прекомерна сила срещу демонстранти и нарушения на международното право в сферата на правата на човека. Това се посочва в писмо, подготвено от Исландия.

„Мащабът на извършените престъпления е безпрецедентен“, заяви преди заседанието Паям Ахаван - бивш прокурор на ООН с иранско-канадско гражданство, който ще участва в дискусиите. По думите му усилията са насочени към създаване на основа за преходно правосъдие и евентуален „Нюрнбергски момент“ за Иран в бъдеще.

До момента иранските власти не са излезли с официална позиция по повод заседанието. Те обаче вече обвиниха за насилието „терористични групи и бунтовници“, подкрепяни от опозицията в изгнание и от външни сили, сред които САЩ и Израел.

Предложението, внесено в Женева, предвижда удължаване с още две години на мандата на разследването на ООН, започнало след протестите през 2022 г., както и стартиране на спешно разследване на последните събития, започнали на 28 декември. Целта е събраните данни да могат да бъдат използвани при евентуални бъдещи съдебни производства. Все още не е ясно как ще бъде финансирана инициативата на фона на финансовите затруднения на ООН.

Правозащитни организации изразяват надежда, че извънредната сесия ще засили международния натиск върху иранското правителство и ще допринесе за търсене на отговорност за извършените нарушения.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
