ООН свиква извънредно заседание за насилието срещу протестите в Иран

Съветът на ООН по правата на човека ще проведе днес извънредно заседание, посветено на ескалацията на насилието срещу протестиращи в Иран. Инициативата е подкрепена от широка група държави, които ще призоват международната общност да събере и съхрани доказателства за предполагаеми тежки нарушения на човешките права, с оглед на бъдещи съдебни действия, съобщи Ройтерс, предава БТА.
По данни на правозащитни организации, по време на последните вълни от безредици са загинали хиляди хора, включително и случайни минувачи. Протестите се разглеждат като най-сериозното предизвикателство за иранското религиозно управление от 2022 г. насам.
Най-малко 50 държави са застанали зад искането за специална сесия на Съвета, на която да бъдат разгледани достоверни сигнали за масови репресии, употреба на прекомерна сила срещу демонстранти и нарушения на международното право в сферата на правата на човека. Това се посочва в писмо, подготвено от Исландия.
„Мащабът на извършените престъпления е безпрецедентен“, заяви преди заседанието Паям Ахаван - бивш прокурор на ООН с иранско-канадско гражданство, който ще участва в дискусиите. По думите му усилията са насочени към създаване на основа за преходно правосъдие и евентуален „Нюрнбергски момент“ за Иран в бъдеще.
До момента иранските власти не са излезли с официална позиция по повод заседанието. Те обаче вече обвиниха за насилието „терористични групи и бунтовници“, подкрепяни от опозицията в изгнание и от външни сили, сред които САЩ и Израел.
Предложението, внесено в Женева, предвижда удължаване с още две години на мандата на разследването на ООН, започнало след протестите през 2022 г., както и стартиране на спешно разследване на последните събития, започнали на 28 декември. Целта е събраните данни да могат да бъдат използвани при евентуални бъдещи съдебни производства. Все още не е ясно как ще бъде финансирана инициативата на фона на финансовите затруднения на ООН.
Правозащитни организации изразяват надежда, че извънредната сесия ще засили международния натиск върху иранското правителство и ще допринесе за търсене на отговорност за извършените нарушения.
1 Много ДА
13:09 23.01.2026
2 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #19, #23
13:09 23.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лудия козел
13:10 23.01.2026
5 рижия
13:10 23.01.2026
6 123456
13:15 23.01.2026
7 ООрана държава
13:15 23.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 КО ПРАИМ С НАСИЛИЕТО НАД
13:17 23.01.2026
11 НЕЩО ЗА ГАЗА ОТ ООН
.........
13:17 23.01.2026
12 Путин
13:17 23.01.2026
13 "Мащабът на извършените престъпления
13:19 23.01.2026
14 безпрецедентен
13:22 23.01.2026
15 Как е със
13:24 23.01.2026
16 Съвсем превъртяха обаче
Коментиран от #20
13:28 23.01.2026
17 Нещастници
13:29 23.01.2026
18 За това ще се говори ли ?
13:31 23.01.2026
19 Путин пърдящата утка
До коментар #2 от "Лудия козел":Лудото па се изяви
13:33 23.01.2026
20 Може и това да е целта
До коментар #16 от "Съвсем превъртяха обаче":Всички кюрди да ги набухат в Иран и да прочистят Сирия, Турция, Йордания, Египет и района на Ербил в Ирак
13:33 23.01.2026
21 Истината обаче е че
13:37 23.01.2026
22 Възраждане
13:38 23.01.2026
23 Старопрамен
До коментар #2 от "Лудия козел":Умен човек е бил Фидел, ей. Още 1992 го е казал, преди да станем 4-ти в САЩ
13:39 23.01.2026
24 Десетки държави настояват....
13:41 23.01.2026
25 Десетки държави не е ООН
13:48 23.01.2026
26 Истината е че
13:50 23.01.2026
27 каунь
13:55 23.01.2026