Новини
Свят »
Украйна »
ЕС изпраща стотици генератори в Украйна след тежки удари по енергийната система
  Тема: Украйна

ЕС изпраща стотици генератори в Украйна след тежки удари по енергийната система

23 Януари, 2026 13:24 685 43

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • генератори-
  • удари-
  • енергийна система

Над един милион души са без ток, вода и отопление, Европейската комисия засилва спешната помощ

ЕС изпраща стотици генератори в Украйна след тежки удари по енергийната система - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия обяви, че организира спешната доставка на 447 електрогенератора за Украйна в отговор на сериозните щети, нанесени на електропреносната мрежа на страната вследствие на руски въздушни удари. По данни на Комисията повече от един милион украинци са останали без електричество, вода и отопление при отрицателни температури след масираните атаки срещу енергийната инфраструктура, предава БТА.

Генераторите са осигурени от стратегическите резерви на Европейския съюз и ще бъдат използвани за възстановяване на електрозахранването в болници, приюти и други ключови обществени обекти. От началото на руската инвазия ЕС вече е предоставил на Украйна близо 10 000 генератора, посочва Европейската комисия.

В изявлението си Комисията категорично осъжда ударите срещу украинската енергийна система и подчертава, че Съюзът ще продължи да подпомага населението през зимния период. От началото на войната ЕС е отпуснал над 1,2 милиарда евро за хуманитарна помощ и е доставил повече от 160 000 тона помощи. В навечерието на зимата са осигурени и 927 милиона евро за спешни покупки на природен газ, а капацитетът за износ на електроенергия от ЕС към Украйна е значително увеличен.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лудия козел

    18 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #21

    13:25 23.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лудия козел

    18 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:25 23.01.2026

  • 4 честен ционист

    21 1 Отговор
    А Киро каза преди време, че ще сме щели да купуваме евтин ток от Украйна. И Ганчо гласува масово за Киро, както и сега се кани за Румбата да хвърля..

    Коментиран от #9, #10

    13:26 23.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    23 0 Отговор
    Трябва да се направят кростренажори с динамо, които гражданите на ЕС да въртят вечерно време, произвеждайки ток за Украйна.

    13:27 23.01.2026

  • 7 хехе

    21 0 Отговор
    укрите и тях ще ги пуснат за продажба в нета

    13:28 23.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    22 5 Отговор
    447 генератора са едно голямо нищо. Дори за държавните учреждения не стигат.

    Коментиран от #13

    13:28 23.01.2026

  • 9 И от къде тоя ток

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    От предната партида генератори дето им ги пращахме ли или от реакторите за Белене?

    13:28 23.01.2026

  • 10 Стенли

    11 15 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡

    Коментиран от #24

    13:28 23.01.2026

  • 11 Ха-ха

    3 19 Отговор

    До коментар #2 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #15

    13:28 23.01.2026

  • 12 Псесков

    9 1 Отговор
    Ето на!Военолюбци!

    13:29 23.01.2026

  • 13 Стенли

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Ами купи им с твоите пари и им прати повече

    Коментиран от #29, #33

    13:29 23.01.2026

  • 14 хаха🤣

    1 22 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно, няма да стане, учи се от САЩ как се прави🤣🤣🤣

    13:30 23.01.2026

  • 15 Колкото

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    и да са,по-добре са от живите!

    13:30 23.01.2026

  • 16 ДАВАЙТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ

    19 1 Отговор
    А ТОЙ ЗЕЛЕНСКИ ХУБАВО ВИ СЕ ИЗПЛЮ В СУРАТИТЕ ЗА БЛАГОДАРНОСТ. ТОЗИ ЕС Е ТРАГИЧЕН С КОМИНИЯ СИ И НЕУК "ЕЛИТ".ХАБЕР СИ НЯМАТ ОТ ИСТОРИЯ.

    13:31 23.01.2026

  • 17 Ха ха ха

    20 2 Отговор
    Вчера в Давос сърдечно им благодари.

    13:32 23.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТРЪМП:

    3 16 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    13:33 23.01.2026

  • 20 ХиХи

    14 1 Отговор
    Щели да ги въртят ръчно

    13:34 23.01.2026

  • 21 хаха🤣

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Лудия козел":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо..🤣 стегнете малко и памперси се продават по магазините, недейте така...🤣🤣🤣

    13:38 23.01.2026

  • 22 Ватманяк

    12 1 Отговор
    Волидимир и Олена Зеленски


    Семейството на президента на Украйна декларира капитал от 1 млн. долара. Реалните им активи са многократно повече
    Шок! Зеленски декларира милиони в сметки луксозни имоти по цял свят - вижте в какъв лукс "се къпят"

    61457 | 22 ян. 2026 | 22:23

    Съпрузите притежават часовници от маркови брандове, като Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, бижута, автомобили Land Rover и Mercedes-Benz.. Какво още?!


    Шок ще изпитат много хора, след като разберат за богатството, натрупано от семейството на президента на Украйна, който обикаля цял свят и моли за пари, с които да финансира войната.


    Семейство на Володимир Зеленски декларира капитал от над един милион долара – това е новината, гръмнала в медиите. За богатството на Зеленски има всякакви спекулации, но сега вече всичко изплува черно на бяло.

    Според изтекла декларация, Зеленски и съпругата му притежават 595 000 долара в брой, без да се броят средствата по различни сметки в Украйна и Швейцария. Общата сума само на декларираните средства надвишава 1 милион долара
    Да купи поне един два генераотра лично. Ама не. Трябва Манол да му ги подари и закара.

    Коментиран от #37

    13:38 23.01.2026

  • 23 Давайте братушки

    12 1 Отговор
    Явно всичко ще се оправи с генераторите - продължавайте бомбардировките, вече няма да има проблем с тока. Бухайте зелените евро-нацистчета - те ще си имат генератори и няма нищо страшно. Ха-Хаааа

    13:40 23.01.2026

  • 24 честен ционист

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Радев е Манджурския кандидат.

    13:40 23.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Малкия холандец

    6 0 Отговор
    Абе що не вземат да изпратят и малко европейци за фронта?
    Гледам ги тук, усмихнати, доволни по паркове

    13:43 23.01.2026

  • 27 да питам

    0 8 Отговор
    верно ли Русия имала само един самолетоносач, но бил дефектен и го нарязали за скрап ?

    Коментиран от #34, #38

    13:45 23.01.2026

  • 28 Урсул фон дер Бандер

    6 0 Отговор
    Към всеки генератор по една урсулка да му върти манивелата

    13:47 23.01.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    Ми оня с капачките нали им купува и ги закара чак в Украйна. Те ги продадоха и дойдоха на почивка в България.

    13:47 23.01.2026

  • 30 Лудия козел

    3 0 Отговор
    Да изпратят салами за да си ги навврръътт в д.....

    13:48 23.01.2026

  • 31 Лудия козел

    3 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #40

    13:49 23.01.2026

  • 32 Лудия козел

    5 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:49 23.01.2026

  • 33 Бе я направо

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    Да им праща парите... Те сами ще си "купят"

    13:50 23.01.2026

  • 34 Евроасматик с нервен тик

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    Вярно ли България има две баржи и трима адмирала...

    Коментиран от #36

    13:50 23.01.2026

  • 35 Български пенсионер

    5 0 Отговор
    А на мен ще ми подарят ли един генератор

    13:51 23.01.2026

  • 36 Имаме и

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Евроасматик с нервен тик":

    Няколко надуваеми лодки бе...

    13:52 23.01.2026

  • 37 На практика е по-богат,

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ватманяк":

    преди да стане президент. Forbes оцени богатството му на приблизително 30 милиона долара., Основният източник на богатството на Зеленски преди президентството е бил свързан с продуцентската къща „Квартал 95“. Тази компания е продуцент на популярни комедийни предавания и сериали, най-известният от които е „Слуга на народа“.
    След като е избран за президент, прехвърля акциите си от продуцентската къща и затова декларира само 1 милион долара.

    13:52 23.01.2026

  • 38 Шогун

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    За какво са им скъпи легени, да им ги потапят ли, прагматични са, орешника върши по хубава работа, евтино и може да бъде доставено навсякъде😉

    13:52 23.01.2026

  • 39 Преди 3 години генератори от помощта

    5 1 Отговор
    бяха пуснати за продажба в украински сайтове. Дори не бяха си дали труда да махнат лепенките от кашоните - "Хуманитарна помощ". Да пращат, някои "доброволци" чакат да си обновят автопарка. Миналия път купуваха "Бугати", сега може да минат и на "Ролс Ройс".

    13:53 23.01.2026

  • 40 Ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:54 23.01.2026

  • 41 Операциите на САЩ нанасят огромен

    1 2 Отговор
    и унизителен удар на Русия.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    13:55 23.01.2026

  • 42 Ветеринар

    1 0 Отговор
    Защо им е на сввв нетте в обора генератор ?

    14:06 23.01.2026

  • 43 Дедо

    0 0 Отговор
    Тия генератори не работат с вода. Нафтата у назе веке връви къде 2.60

    14:09 23.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания