ЕС изпраща стотици генератори в Украйна след тежки удари по енергийната система

Европейската комисия обяви, че организира спешната доставка на 447 електрогенератора за Украйна в отговор на сериозните щети, нанесени на електропреносната мрежа на страната вследствие на руски въздушни удари. По данни на Комисията повече от един милион украинци са останали без електричество, вода и отопление при отрицателни температури след масираните атаки срещу енергийната инфраструктура, предава БТА.

Генераторите са осигурени от стратегическите резерви на Европейския съюз и ще бъдат използвани за възстановяване на електрозахранването в болници, приюти и други ключови обществени обекти. От началото на руската инвазия ЕС вече е предоставил на Украйна близо 10 000 генератора, посочва Европейската комисия.

В изявлението си Комисията категорично осъжда ударите срещу украинската енергийна система и подчертава, че Съюзът ще продължи да подпомага населението през зимния период. От началото на войната ЕС е отпуснал над 1,2 милиарда евро за хуманитарна помощ и е доставил повече от 160 000 тона помощи. В навечерието на зимата са осигурени и 927 милиона евро за спешни покупки на природен газ, а капацитетът за износ на електроенергия от ЕС към Украйна е значително увеличен.