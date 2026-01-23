ЕС изпраща стотици генератори в Украйна след тежки удари по енергийната система

Европейската комисия обяви, че организира спешната доставка на 447 електрогенератора за Украйна в отговор на сериозните щети, нанесени на електропреносната мрежа на страната вследствие на руски въздушни удари. По данни на Комисията повече от един милион украинци са останали без електричество, вода и отопление при отрицателни температури след масираните атаки срещу енергийната инфраструктура, предава БТА.
Генераторите са осигурени от стратегическите резерви на Европейския съюз и ще бъдат използвани за възстановяване на електрозахранването в болници, приюти и други ключови обществени обекти. От началото на руската инвазия ЕС вече е предоставил на Украйна близо 10 000 генератора, посочва Европейската комисия.
В изявлението си Комисията категорично осъжда ударите срещу украинската енергийна система и подчертава, че Съюзът ще продължи да подпомага населението през зимния период. От началото на войната ЕС е отпуснал над 1,2 милиарда евро за хуманитарна помощ и е доставил повече от 160 000 тона помощи. В навечерието на зимата са осигурени и 927 милиона евро за спешни покупки на природен газ, а капацитетът за износ на електроенергия от ЕС към Украйна е значително увеличен.
Фидел Кастро 1992 г.
До коментар #4 от "честен ционист":От предната партида генератори дето им ги пращахме ли или от реакторите за Белене?
До коментар #4 от "честен ционист":За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡
До коментар #2 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Ами купи им с твоите пари и им прати повече
До коментар #11 от "Ха-ха":и да са,по-добре са от живите!
До коментар #1 от "Лудия козел":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо..🤣 стегнете малко и памперси се продават по магазините, недейте така...🤣🤣🤣
Семейството на президента на Украйна декларира капитал от 1 млн. долара. Реалните им активи са многократно повече
Шок! Зеленски декларира милиони в сметки луксозни имоти по цял свят - вижте в какъв лукс "се къпят"
Съпрузите притежават часовници от маркови брандове, като Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, бижута, автомобили Land Rover и Mercedes-Benz.. Какво още?!
Шок ще изпитат много хора, след като разберат за богатството, натрупано от семейството на президента на Украйна, който обикаля цял свят и моли за пари, с които да финансира войната.
Семейство на Володимир Зеленски декларира капитал от над един милион долара – това е новината, гръмнала в медиите. За богатството на Зеленски има всякакви спекулации, но сега вече всичко изплува черно на бяло.
Според изтекла декларация, Зеленски и съпругата му притежават 595 000 долара в брой, без да се броят средствата по различни сметки в Украйна и Швейцария. Общата сума само на декларираните средства надвишава 1 милион долара
Да купи поне един два генераотра лично. Ама не. Трябва Манол да му ги подари и закара.
23 Давайте братушки
До коментар #10 от "Стенли":Радев е Манджурския кандидат.
Гледам ги тук, усмихнати, доволни по паркове
До коментар #13 от "Стенли":Ми оня с капачките нали им купува и ги закара чак в Украйна. Те ги продадоха и дойдоха на почивка в България.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
До коментар #13 от "Стенли":Да им праща парите... Те сами ще си "купят"
До коментар #27 от "да питам":Вярно ли България има две баржи и трима адмирала...
До коментар #34 от "Евроасматик с нервен тик":Няколко надуваеми лодки бе...
До коментар #22 от "Ватманяк":преди да стане президент. Forbes оцени богатството му на приблизително 30 милиона долара., Основният източник на богатството на Зеленски преди президентството е бил свързан с продуцентската къща „Квартал 95“. Тази компания е продуцент на популярни комедийни предавания и сериали, най-известният от които е „Слуга на народа“.
След като е избран за президент, прехвърля акциите си от продуцентската къща и затова декларира само 1 милион долара.
До коментар #27 от "да питам":За какво са им скъпи легени, да им ги потапят ли, прагматични са, орешника върши по хубава работа, евтино и може да бъде доставено навсякъде😉
До коментар #31 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
