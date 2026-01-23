Без ток, вода и отопление: как се живее в Киев тези дни

Животът в Киев продължава - въпреки масираните руски атаки, които причиниха прекъсване на електроснабдяването и отоплението. Какво се случва в града? И как се справят хората?
Жителите на Киев са в ужасно положение - заради прекъсвания на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението вследствие на руските обстрели . Ситуацията се влошава допълнително от изключително ниските температури. Как се живее в украинската столица при тези условия?
Хиляди многоетажни сгради са без отопление. Навън е -12°C.
Киев вече трета поредна седмица се бори с последствията от масираните руски атаки срещу енергийната инфраструктура. Към 22 януари, според данните на кмета на Киев Виталий Кличко , около 2600 домакинства в столицата остават без отопление. Температурата в тези дни се задържа на -12°C.
Не е изненадващо, че при такива условия много хора са напуснали града. Сред тях е и семейството на Анастасия. "Поради липсата на отопление, ток и вода цялото ни семейство - съпругът ми, аз и двете ни деца, заминахме за вилата на родителите ми. Баща ми също ще дойде", разказва Анастасия. Във вилата им отоплението е на газ, а при необходимост може да се включи дизелов генератор в двора. "Тогава имаме и ток, и вода, и топлина. Водата я взимаме от кладенеца. Когато генераторът работи, има ток и помпите работят", разказва жената.
Анастасия работи като козметик, графикът ѝ зависи от клиентите. Затова може да си вземе отпуск и да напусне града. Съпругът ѝ обаче работи в Киев и пътува всеки ден по два часа до работното си място.
Киевската писателка и преводачка, пишеща под псевдонима Тамара Зернишко, също е напуснала столицата в навечерието на последния масивен обстрел от Русия . Разказва, че видяла във Фейсбук, че собственичка на хотел в Лвовска област предлага 50% отстъпка за настаняване на хора от Киев и заминала заедно с децата си. Тамара е щастлива, че е намерила този вариант, защото в момента в дома ѝ няма вода и отопление.
Без училище и университети
Зимната ваканция в повечето образователни институции в украинската столица, с изключение на детските градини, е удължена до 1 февруари. От правителството смятат, че прекратяването на електрозахранването на големи обекти ще позволи да се спести енергия и да се преразпредели в полза на жилищните сгради.
В някои от студентските общежития обаче все още има хора - онези, които не са успели да се приберат по домовете си, защото работят. В момента там също има проблеми с осветлението. Вода и отопление засега има.
Кметът на столицата Виталий Кличко разказа в интервю за агенция "Франс прес", че след руските атаки на 9 януари от общо 3,6 милиона души, живеещи в града, са си тръгнали приблизително 600 хиляди. Тази цифра, както обясниха от пресслужбата на кмета, се основава на данни от мобилните оператори - в момента в столицата "нощуват" с 600 000 телефона по-малко.
От Киевската градска военна администрация обаче казват, че тази цифра "не е потвърдена". "Ако толкова много абонати, на които се предоставят услуги по електроснабдяване, бяха напуснали града, то тогава ситуацията с електроенергията вероятно не би била толкова критична", заяви говорителят на КМВА Екатерина Поп.
Този аргумент обаче не отговаря непременно на реалността, смятат анализатори. "Един от начините за оценка действително е нивото на потребление на електроенергия. Но в момента електроенергията се доставя много нередовно, а графиците за прекъсване на електроснабдяването не се спазват. Затова, когато токът се включи, се наблюдава прекомерно потребление - хората веднага пускат пералната машина, приготвят храна", обяснява Роман Ницович от центъра за анализи "Дикси Груп".
Как се живее така с деца?
Ситуацията в Киев остава критична - независимо от броя на хората, които са напуснали града. Аня Сиротенко е останала в столицата и се бори с предизвикателствата в града. Младата жена се е преместила от окупираната част на Херсонска област и в тези трудни времена живее сама с тримесечното си бебе в многоетажна сграда. Съпругът ѝ е мобилизиран. "Живея на 15-ия етаж. Ток има рядко. А когато няма ток, няма и вода", споделя тя.
Аня споделя, че е добре, че все още кърми бебето. Има туристическа газова печка, с която затопля вода, за да го къпе. Младата майка би искала да се премести някъде извън Киев, но няма финансовата възможност. "Едва ли ще успея да намеря жилище на такава цена, каквато плащам сега."
Подобна е ситуацията и при семейството на Марта Семенюк. "Поради обстрелите и проблемите в къщата ни няма отопление по някои тръби от 3 декември насам. За да се стоплим, включваме газовата фурна. Когато има ток, включваме климатика и поставяме вентилатор, който раздухва топлината из апартамента", разказва жената.
Марта споделя, че не пращат детето си на градина , защото там температурата е между 11 и 13 градуса. Сега тя взима сина си на работа, защото в офиса на фирмата ѝ има генератор и е топло.
На фона на сложната ситуация след поредните руски обстрели местните власти осигуриха топла храна за уязвимите категории от населението - по-специално за пенсионерите и хората с увреждания. А доброволци помагат в разпределянето. "С нашите автомобили разнасяме топъл обяд по апартаментите, където живеят възрастни хора и хора с увреждания. Аз самият разнасям около 115 обяда всяка седмица", разказва Николай Дяченко, който ръководи група за самоорганизация на населението в един от районите на Киев.
Докога няма да има отопление?
Според Роман Ницович от аналитичния център DiXi Group в момента около 20 на сто от жилищния фонд в украинската столица остават без отопление.
Там, където са се спукали тръбите или радиаторите, може да няма отопление до пролетта, смята Ницович. "Ако не е бил източен топлоносителят и тръбите са замръзнали, за да се пусне тази система, е необходимо да се направи пълна подмяна на отоплителната система в дома".
