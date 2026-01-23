Новини
Без ток, вода и отопление: как се живее в Киев тези дни
Без ток, вода и отопление: как се живее в Киев тези дни

23 Януари, 2026

Кметът на столицата Виталий Кличко разказа в интервю за агенция "Франс прес", че след руските атаки на 9 януари от общо 3,6 милиона души, живеещи в града, са си тръгнали приблизително 600 хиляди

Без ток, вода и отопление: как се живее в Киев тези дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Животът в Киев продължава - въпреки масираните руски атаки, които причиниха прекъсване на електроснабдяването и отоплението. Какво се случва в града? И как се справят хората?

Жителите на Киев са в ужасно положение - заради прекъсвания на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението вследствие на руските обстрели . Ситуацията се влошава допълнително от изключително ниските температури. Как се живее в украинската столица при тези условия?

Хиляди многоетажни сгради са без отопление. Навън е -12°C.

Киев вече трета поредна седмица се бори с последствията от масираните руски атаки срещу енергийната инфраструктура. Към 22 януари, според данните на кмета на Киев Виталий Кличко , около 2600 домакинства в столицата остават без отопление. Температурата в тези дни се задържа на -12°C.

Не е изненадващо, че при такива условия много хора са напуснали града. Сред тях е и семейството на Анастасия. "Поради липсата на отопление, ток и вода цялото ни семейство - съпругът ми, аз и двете ни деца, заминахме за вилата на родителите ми. Баща ми също ще дойде", разказва Анастасия. Във вилата им отоплението е на газ, а при необходимост може да се включи дизелов генератор в двора. "Тогава имаме и ток, и вода, и топлина. Водата я взимаме от кладенеца. Когато генераторът работи, има ток и помпите работят", разказва жената.

Анастасия работи като козметик, графикът ѝ зависи от клиентите. Затова може да си вземе отпуск и да напусне града. Съпругът ѝ обаче работи в Киев и пътува всеки ден по два часа до работното си място.

Киевската писателка и преводачка, пишеща под псевдонима Тамара Зернишко, също е напуснала столицата в навечерието на последния масивен обстрел от Русия . Разказва, че видяла във Фейсбук, че собственичка на хотел в Лвовска област предлага 50% отстъпка за настаняване на хора от Киев и заминала заедно с децата си. Тамара е щастлива, че е намерила този вариант, защото в момента в дома ѝ няма вода и отопление.

Без училище и университети

Зимната ваканция в повечето образователни институции в украинската столица, с изключение на детските градини, е удължена до 1 февруари. От правителството смятат, че прекратяването на електрозахранването на големи обекти ще позволи да се спести енергия и да се преразпредели в полза на жилищните сгради.

В някои от студентските общежития обаче все още има хора - онези, които не са успели да се приберат по домовете си, защото работят. В момента там също има проблеми с осветлението. Вода и отопление засега има.

Кметът на столицата Виталий Кличко разказа в интервю за агенция "Франс прес", че след руските атаки на 9 януари от общо 3,6 милиона души, живеещи в града, са си тръгнали приблизително 600 хиляди. Тази цифра, както обясниха от пресслужбата на кмета, се основава на данни от мобилните оператори - в момента в столицата "нощуват" с 600 000 телефона по-малко.

От Киевската градска военна администрация обаче казват, че тази цифра "не е потвърдена". "Ако толкова много абонати, на които се предоставят услуги по електроснабдяване, бяха напуснали града, то тогава ситуацията с електроенергията вероятно не би била толкова критична", заяви говорителят на КМВА Екатерина Поп.

Този аргумент обаче не отговаря непременно на реалността, смятат анализатори. "Един от начините за оценка действително е нивото на потребление на електроенергия. Но в момента електроенергията се доставя много нередовно, а графиците за прекъсване на електроснабдяването не се спазват. Затова, когато токът се включи, се наблюдава прекомерно потребление - хората веднага пускат пералната машина, приготвят храна", обяснява Роман Ницович от центъра за анализи "Дикси Груп".

Как се живее така с деца?

Ситуацията в Киев остава критична - независимо от броя на хората, които са напуснали града. Аня Сиротенко е останала в столицата и се бори с предизвикателствата в града. Младата жена се е преместила от окупираната част на Херсонска област и в тези трудни времена живее сама с тримесечното си бебе в многоетажна сграда. Съпругът ѝ е мобилизиран. "Живея на 15-ия етаж. Ток има рядко. А когато няма ток, няма и вода", споделя тя.

Аня споделя, че е добре, че все още кърми бебето. Има туристическа газова печка, с която затопля вода, за да го къпе. Младата майка би искала да се премести някъде извън Киев, но няма финансовата възможност. "Едва ли ще успея да намеря жилище на такава цена, каквато плащам сега."

Подобна е ситуацията и при семейството на Марта Семенюк. "Поради обстрелите и проблемите в къщата ни няма отопление по някои тръби от 3 декември насам. За да се стоплим, включваме газовата фурна. Когато има ток, включваме климатика и поставяме вентилатор, който раздухва топлината из апартамента", разказва жената.

Марта споделя, че не пращат детето си на градина , защото там температурата е между 11 и 13 градуса. Сега тя взима сина си на работа, защото в офиса на фирмата ѝ има генератор и е топло.

На фона на сложната ситуация след поредните руски обстрели местните власти осигуриха топла храна за уязвимите категории от населението - по-специално за пенсионерите и хората с увреждания. А доброволци помагат в разпределянето. "С нашите автомобили разнасяме топъл обяд по апартаментите, където живеят възрастни хора и хора с увреждания. Аз самият разнасям около 115 обяда всяка седмица", разказва Николай Дяченко, който ръководи група за самоорганизация на населението в един от районите на Киев.

Докога няма да има отопление?

Според Роман Ницович от аналитичния център DiXi Group в момента около 20 на сто от жилищния фонд в украинската столица остават без отопление.

Там, където са се спукали тръбите или радиаторите, може да няма отопление до пролетта, смята Ницович. "Ако не е бил източен топлоносителят и тръбите са замръзнали, за да се пусне тази система, е необходимо да се направи пълна подмяна на отоплителната система в дома".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 16 гласа.
  • 1 Знамето!!!

    57 6 Отговор
    Бялото знаме!

    Коментиран от #14

    17:22 23.01.2026

  • 2 Зелю

    37 6 Отговор
    Ах.....тъй ли ?! При нас в Германия винаги има ток! Ааа....... това не трябваше да го казвам...... В Украйна съм.......в Украйна съм......

    17:23 23.01.2026

  • 3 ти да видиш

    42 5 Отговор
    Според зеленияпор добре си живеят иначе, щеше да спре с глупостите, но на него му изнася и това за да чопли пари!

    17:23 23.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    44 4 Отговор
    Много по зле ще става. Това е само началото.

    17:23 23.01.2026

  • 5 Историк

    38 3 Отговор
    Ще живеят както при обсадата на Ленинград през ВСВ.

    17:23 23.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТРЪМП:

    11 41 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    17:24 23.01.2026

  • 8 Мурка

    33 1 Отговор
    в Елитен квартал на БУРГАС от 3 седмици оставам без електричество по 2-4 часа ---има вероятност да е от ниските температури или -----ЕКСПОРТ

    Коментиран от #19, #38

    17:26 23.01.2026

  • 9 Феникс

    41 4 Отговор
    Розовите понита да се мобилизират и да започват да изпращат вибраторите си! :)

    17:26 23.01.2026

  • 10 Иван

    38 4 Отговор
    Нищо им няма!
    Докато тъппят зеления, значи може още!
    Не искам да съм на местото на зеления когато прелее чашата!

    17:27 23.01.2026

  • 11 oгнянминчев

    44 4 Отговор
    Минск 1, Минск 2, Истанбул ... колко възмоности им бяха даден и на Киев , за да имат, ток, вода , отопление ... ВСИЧКИТЕ си територии и ... цялото си население, което сега е или в миграция или гине на фронта ??

    колкото и да е тъжно, има такова житейско явление като ПРОПУСНАТА ВЪЗМОЖНОСТ, ако това не разберат нищо хубаво не ги чака и за напред.

    17:27 23.01.2026

  • 12 Хохо Бохо

    38 2 Отговор
    От хох о лите се искаше единствено да бе влизат в НАТО. Само това. Е сега ще останат без територия, руска територия. Корупцията до това води

    17:28 23.01.2026

  • 13 И за кво са им

    40 3 Отговор
    ток, вода и отопление ? НАТЮ е важното

    17:28 23.01.2026

  • 14 Бялото знаме

    18 20 Отговор

    До коментар #1 от "Знамето!!!":

    трябваше да го развеят още февруари 2022. Късно е вече за бяло знаме. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, какъвто беше и замисълът на СВО, щеще да има смисъл. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На сега практика шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.

    17:29 23.01.2026

  • 15 Попитайте

    29 3 Отговор
    Зеленски, защо питате нас! До това се стигна заради доброто Му управление!

    Коментиран от #28

    17:29 23.01.2026

  • 16 Наистина ли си струваше

    37 3 Отговор
    да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    17:29 23.01.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор
    В България следва правителство на ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ след това вие си знаете Мандрата затвори няма мляко И те така те

    17:30 23.01.2026

  • 18 Краят на ерата на Путин

    6 33 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #35, #71

    17:31 23.01.2026

  • 19 Мдааа

    25 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мурка":

    Същата работа и във Варна. Всеки ден спират тока за по 2-3 часа.

    17:31 23.01.2026

  • 20 Перо

    25 2 Отговор
    Може населението да няма вода, ток и отопление, но си има ционистки режим, който на рамо да си го носят! Искат преврат, имат го! Това население е конкурентно по тъпота със северномакедонското!

    17:32 23.01.2026

  • 21 Брат ми беше мобилизиран

    22 0 Отговор
    по призовка и не се скри от военните комисари и дори искаше да се бие. Изпратиха го в „учебно училище“, а месец по-късно го изпратиха в Харковската посока, - разказва историята на семейството си жител на Киев, който, за разлика от по-малкия си брат, успя да се „отлепи“ и благоразумно замина за Полша. Той беше толкова активен на фронта, вярваше в победата, но когато кракът му беше откъснат от мина, всичко в главата му се обърка и „настройките“ за „победа“ отлетяха в един миг. Сега получава обезщетение от 860 гривни на месец, - продължава събеседникът ми. - Предложили са му „заседнала“ работа в Търговския център. Но той по принцип няма да отиде там. Жена му избяга в Европа с детето им, обявявайки развод. Доброволци помагат на брат ми, аз изпращам пари. За него се грижи и застаряващата ни майка, която самата се нуждае от помощ... Брат ми се оплака, че украинците гледат с отвращение хора като него на улицата, - честно разказва мъжът историята на семейството. И се чудя какво трябва да загуби един украинец, за да се отърси от илюзиите, натрапени му от властите. Наистина ли само гробът може да поправи гърбавия?

    17:33 23.01.2026

  • 22 Фон дер Миндер

    26 1 Отговор
    Нема значение, важното е шефовете да тропат у златни кенефи

    17:33 23.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Брат ми беше мобилизиран

    13 2 Отговор
    по призовка и не се скри от военните комисари и дори искаше да се бие. Изпратиха го в „учебно училище“, а месец по-късно го изпратиха в Харковската посока, - разказва историята на семейството си жител на Киев, който, за разлика от по-малкия си брат, успя да се „отлепи“ и благоразумно замина за Полша. Той беше толкова активен на фронта, вярваше в победата, но когато кракът му беше откъснат от мина, всичко в главата му се обърка и „настройките“ за „победа“ отлетяха в един миг. Сега получава обезщетение от 860 гривни на месец, - продължава събеседникът ми. - Предложили са му „заседнала“ работа в Търговския център. Но той по принцип няма да отиде там. Жена му избяга в Европа с детето им, обявявайки развод. Доброволци помагат на брат ми, аз изпращам пари. За него се грижи и застаряващата ни майка, която самата се нуждае от помощ... Брат ми се оплака, че украинците гледат с отвращение хора като него на улицата, - честно разказва мъжът историята на семейството. И се чудя какво трябва да загуби един украинец, за да се отърси от илюзиите, натрапени му от властите. Наистина ли само гробът може да поправи гърбавия?

    17:33 23.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Щерев

    9 7 Отговор
    Лъжата за „замръзващия Киев“: как пропагандата продава апокалипсис, който не съществува. Киев понася удари по енергийни обекти, но твърденията, че столицата се превръща в необитаем град, са силно преувеличени. Анализ на реалните последици показва защо отоплението и водата остават ключово защитени, а апокалиптичните картини служат повече на пропагандата, отколкото на фактите.Киев е изправен пред сериозни изпитания, но разказите за превръщането му в необитаем, замръзващ град са по-скоро продукт на пропагандно преувеличение, отколкото на реалната ситуация на терен. Това показва трезвият анализ на военния наблюдател Влад Шлепченко, който обръща внимание на ключова разлика – между удари по електроснабдяването и действителен срив на жизнените условия в столицата.

    Да, Украйна изпитва енергийни проблеми. След конкретни обстрели хиляди жилищни сгради остават временно без ток, което се използва от украински и западни говорители като доказателство за „енергийна катастрофа“. Но когато шумът около числата утихне, картината изглежда далеч по-различно. Само седмица след мащабни атаки броят на сградите без отопление се свежда до десетки, а не до хиляди. Това поставя логичния въпрос: ако електрозахранването е толкова сринато, откъде идват топлината и топлата вода?

    17:34 23.01.2026

  • 27 разПутин

    6 21 Отговор
    Пробвахме се да победим ВСУ, сега пробваме да победим мирното население! Ако и тук ударим на камък, кво праим?

    Коментиран от #31

    17:34 23.01.2026

  • 28 Мурка

    18 2 Отговор

    До коментар #15 от "Попитайте":

    Кво му е лошото----има Златни тоалетни ----и много кеш

    17:34 23.01.2026

  • 29 Ганя Путинофила

    8 8 Отговор
    Скоро потокът от бежанци украинки ще потече към Слънчака!
    Ганя пак ще плаща на путин масрафа!

    17:34 23.01.2026

  • 30 Доналд Трамп, президент США

    15 0 Отговор
    Вот и наскакались!

    17:35 23.01.2026

  • 31 Мурка

    13 0 Отговор

    До коментар #27 от "разПутин":

    ще ви ОСТАВИМ ---НАРКОМА за ПРЕЗИДЕНТ

    17:36 23.01.2026

  • 32 Те са 5-6 сбъркани дръти русофила

    4 18 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    драскат тука по цял ден, мечтаят за СССР!

    Коментиран от #39

    17:36 23.01.2026

  • 33 глупаци

    20 2 Отговор
    ще свикнат, скоро и без храна и пари. Сега да питта зеления евреин, ти като не ппдписа в Истанбула, вла да мръзнеш с нас!

    17:36 23.01.2026

  • 34 Тити на Кака

    7 12 Отговор
    Нямам никакво обяснение как тия хора оцеляват в подобни абсурдни условия...
    Само съчувствие и възхищение към обикновените украинци от моя страна!

    17:37 23.01.2026

  • 35 Я кажи впрочем

    20 1 Отговор

    До коментар #18 от "Краят на ерата на Путин":

    По кой точно договор Русия е съюзник на Венецуела и Иран и какво пише относно военна помощ? Не можеш нали ? ...ама плямпаш

    17:38 23.01.2026

  • 36 татунчо 🍌

    18 1 Отговор
    А можеха урките да си стоят на топло и светло .....

    17:39 23.01.2026

  • 37 Плевен

    21 0 Отговор
    В България как живеем без ток и вода

    17:39 23.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тихо зетърче

    14 0 Отговор

    До коментар #32 от "Те са 5-6 сбъркани дръти русофила":

    Ти нали сега данък девидент не плащаш ... ама и девидент не взимаш

    Коментиран от #55

    17:39 23.01.2026

  • 40 Смърф

    9 3 Отговор
    Сълза пуснах

    17:40 23.01.2026

  • 41 Ами

    14 1 Отговор
    Престанете да ревете.
    Хората в Донбас изкараха осем години.

    17:40 23.01.2026

  • 42 Някой в Родопите има ли

    14 1 Отговор
    ток, вода и отопление ? А?

    17:41 23.01.2026

  • 43 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Без майтап,по телевизията съпругата на Куклеба предложи Киевчани да се топлят с вибратори.

    17:41 23.01.2026

  • 44 Влака от Киев до Полша

    12 0 Отговор
    Не върви ли бре?

    17:43 23.01.2026

  • 45 Мурка

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Боруна Лом":

    ШУШЛЯК Е НА МАКЕ ТИ СИНЪТ И--и ОХЛАДИ ТАРАТОРА ЗА ТОВА ТЕ БИВА

    17:44 23.01.2026

  • 46 И коя по дяволите е тая Марта Семенюк

    9 2 Отговор
    И за кво ни е да и четем драмите? До там стигнах с големи усилия

    17:45 23.01.2026

  • 47 А защо трябва

    2 6 Отговор
    да са на тъмно и студено, само за радост на русофилите ли? Тази СВО не беше ли за денацификация и демилитаризация на Украйна? Нали искат да освободят украинския народ от фашизма, да живеят след това заедно руснаци и украинци в "новите територии" както ги нарича Путин. Всъщност самият той каза, че нямали териториални претенции?!

    Коментиран от #51, #53

    17:45 23.01.2026

  • 48 Горски

    13 3 Отговор
    ЕС е осигурила 1.2 милиарда евро хуманитарна помощ от началото на войната и 300 милиарда военна помощ. Има ли някой още който се съмнява ча на ЕС ЕС въобще не му пука за народа на Украйна а инвестира основно в смърта им. Опитвам се да си спомня когато натото бомбардираше Сърбия дали някой "остро осъждаше" бомбардировките? Ма не се сещам нещо. Ще захранват жилищните блокове с тях? Бая генератор трябва да е. И защо му дават още пари на този корумпиран, нагъл и винаги недоволен наркоман? Много ни интересува как украинците преживяват зимата? А ние как преживяваме, интересува ли се някой? Има нещо много мръсно в тази неблагодарност, след всички получени милиарди. Храни куче да те лае, та така и с наш Зеля. Крайно време е Европа да спре да се занимава с Украйна, тя не е наша грижа! Досега в Киев гледаха американски филм - във филма Украйна е добрата, а Русия лошата, имаха голяма подкрепа, биеха наред и се бяха запътили към Москва. Имаха пари, храна, ток, вода, бяха на топло, но изглежда филма свършва - разбират, че наистина са във война, разбират, че губят, че войната идва към криещите се киевчани. Разбират, че Украйна е лошата, разбират, че си прецакаха държавата, изтрепаха народа ... и се чудят за какво беше всичко това. А къде беше комисията когато укрите бомбардираха Донбас и избиваха децата. Сигурно, защото това се случваше по плановете разработени от НАТО. С техни инструкции, военни и данни.
    Кой каквото търсил, това си намерил. Действията на Русия са отго

    17:45 23.01.2026

  • 49 без отопление ли

    8 1 Отговор
    при толкова самотни каки напращяли
    само редовни креватни гимнастики

    а русофоборсуците да не се ослушват
    а да ходят доброволци на фронта да борят Мечока
    с по заплата в евро за гладната зелка

    Коментиран от #67

    17:46 23.01.2026

  • 50 То тва голяма драма бре

    8 1 Отговор
    около 20 на сто от жилищния фонд в украинската столица остават без отопление.

    17:46 23.01.2026

  • 51 Добър опит

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "А защо трябва":

    Ама и той не върви! Дай сега и за пиратството на танкери да поговорим ....

    17:48 23.01.2026

  • 52 Те по принцип така си вряцат

    8 0 Отговор
    И се правят на жертвички. Доходен бизнес е

    17:49 23.01.2026

  • 53 Е не еее

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "А защо трябва":

    само за радост на русофилите ! Радоста е бонус

    17:51 23.01.2026

  • 54 зелката

    10 0 Отговор
    важното е че ток, топло, водка
    има в бункера където се греем и от чекмеджета

    17:51 23.01.2026

  • 55 Тити на Кака

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Тихо зетърче":

    Какво е "девидент"?
    Някаква паста за зъби, може би?

    17:52 23.01.2026

  • 56 Като има пари Пей сърце

    5 0 Отговор
    Ходят по живот

    17:53 23.01.2026

  • 57 Българин

    8 4 Отговор
    Путин много ясно обясни. Русия настоява за пълно подчинение. Щом не са съгласни, да си носят последствията. Нали свобода искат?!? Свободни са да стоят на студено, без ток, без вода, без храна!
    Пълна свобода имат! Нали аз нея подскачаха?!?

    Коментиран от #61, #74

    17:55 23.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 бай ДОНЧО

    8 1 Отговор
    НЕ го изчетох...Обаче, кой е виновен...нали имаше разни проекти за мир, кой не ги прие
    ЛОШОТО Е, че обикновения човек страда, без да е виновен

    17:56 23.01.2026

  • 60 Българин

    4 10 Отговор
    Дръжте се братя украинци още само два месеца до края на зимата, и после ги трeпете и преследвайте чак до Кремъл! Ние българите ви стискаме палци!

    17:56 23.01.2026

  • 61 Гражданин

    5 9 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    Ти май не си българин, щом не знаеш какво е туй живoтно свободата! Ти си само една кoпейка!

    17:59 23.01.2026

  • 62 а бе..

    9 2 Отговор
    Да го дууть бандерците,зеленио им мухал излъга байдан деменцията за планчетата му за победа над масква и он му набута млрди в гушата му,ама трумп му показа средной пръстичек и му каза да оди да лъже сега урсулците що там у юръпо мужиците са с полички-дека всеки ден цукат нозете на дъръио джендър урсул и мелезо калаас

    18:03 23.01.2026

  • 63 горския

    7 0 Отговор
    живее се като в Троян, когато падне сняг

    18:06 23.01.2026

  • 64 Георгиев

    6 1 Отговор
    Сега ще започнат да се пукат замръзнали тръби на вода и отопление и съответно ремонти. Ще има нови въздушни удари и т.н. Вече става сложно. И заради една грешка в документа за ОНД. Но, миналото не се връща. Важното е да се стигне до примирие. Аз не виждам такава възможност. Когато Путин иска да се ликвидират ВСУ, а Зеленски, Англия и сие искат да се разпише за 700000 войници? Няма как. Ще се воюва до край. Още не съм чул да е сложена на масата Одеса и областта й.

    Коментиран от #77

    18:07 23.01.2026

  • 65 Опорка

    6 0 Отговор
    Девиза "до последния украинец" трябва да се допълни "до последния украинец от пещерата"

    18:15 23.01.2026

  • 66 Гражданин

    4 5 Отговор
    Тръмп ако започне да дава на Китай петрол на по ниска цена от руския, ще умoри Русия! Луg е и може да го направи!

    18:15 23.01.2026

  • 67 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "без отопление ли":

    До 49 ком - защо ние ще се борим путинофилчо - загрижен си за украинците ли - те украинците добре се справят с дръгливата мършава мечка

    18:20 23.01.2026

  • 68 оня с коня

    1 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    18:21 23.01.2026

  • 69 А не е ли по добре

    1 0 Отговор
    Тоя Роман Ницович дето бил от някакъв там аналитичния център да вземе нещо смислено в Киев да свърши ? ....

    18:21 23.01.2026

  • 70 За Киев

    1 0 Отговор
    Реалната информация е от Кличко, от Зеленски от луксозните самолети, хотели, едва ли.

    18:22 23.01.2026

  • 71 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Краят на ерата на Путин":

    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    18:24 23.01.2026

  • 72 👉РОДИНАТА И НАРОДА Е--ГИ В Г- ЗЪ.

    0 0 Отговор
    ВАЖНОТО Е БАШИБОЗУКА ДА ИМА ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА ☝

    Коментиран от #80

    18:25 23.01.2026

  • 73 Живеят си като в Poccия

    0 0 Отговор
    Какво толкова? И тук беше така повреме на руската окупация.

    18:26 23.01.2026

  • 74 Батак

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    Значи и Баташкото клане е оправдано.

    18:29 23.01.2026

  • 75 Дзеленски

    2 1 Отговор
    Руснаци, искате ли мойто мнение?
    Дори без ток, вода и отопление,
    Ще ме хфaнете за зеления!

    18:30 23.01.2026

  • 76 Садиста наркоман да вдига

    1 0 Отговор
    Бялото знаме и киефффффф ще има всичко !!!!!!!!

    18:30 23.01.2026

  • 77 Олицетворението

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Георгиев":

    Русия е зло по Ваши думи.

    18:31 23.01.2026

  • 78 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Клоуна унищожи покраинците и ги пръсна по света !

    18:31 23.01.2026

  • 79 СЛАВА РУСИЯ !

    1 0 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    18:32 23.01.2026

  • 80 Гъдю

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "👉РОДИНАТА И НАРОДА Е--ГИ В Г- ЗЪ.":

    Така е! Едни със златни тоалетни, другиходят в барачка с дyпка по средата!

    18:34 23.01.2026

  • 81 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Не живея в Киев, а в ЕС...Киев и Украйна не са в ЕС....
    Защо трябва да ме интересува как били живеели в Киев?!
    Не аз горих живи българи в Одеса!

    18:35 23.01.2026

  • 82 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Някой да ми обясни , надрусаняка има ли ток и вода ?????? И око има защо жителите на киев - нямат ?????

    Коментиран от #83

    18:35 23.01.2026

  • 83 Ааааааа не !

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Неразбрал":

    Клоуна е много ценен кадър на европейските войнолюбци и те дават мило и драго наркомана да оцелее колкото се може по дълго ......макар , че краде като луд от парите които му изпращат европейските БУДАЛИ !

    18:38 23.01.2026

