Защо Русия отново прибягна до "Орешник"?

Руското министерство на отбраната заяви, че ударът с балистичната ракета "Орешник" по цели в Украйна е бил нанесен в отговор на предполагаем опит на Въоръжените сили на Украйна да атакуват резиденцията на руския президент в нощта на 29 декември. Украйна обаче настоява, че не е изстрелвала дронове в посока на резиденцията.
По данни на New York Times, и в ЦРУ са стигнали до извода, че такава атака не е имало, пише военният наблюдател на Руската служба на Би Би Си Павел Аксьонов
В последните дни обаче руските власти могат да намерят и други поводи за подобен пуск. Най-очевидният е задържането на руски танкер от специалните части на американската брегова охрана в Атлантическия океан.
Макар "Орешник" да беше използван срещу цел на територията на Украйна, това оръжие е част от системата за ядрено възпиране и демонстрацията му в бойни условия не може да не бъде сигнал към западноевропейските държави и Съединените щати.
Ракетата не е носела ядрени бойни глави — най-вероятно това са били имитатори. Въпреки това те са развили хиперзвукова скорост и при удара се е отделила значителна кинетична енергия. Засега няма информация за нанесените разрушения.
"Орешник" потенциално може да бъде използван срещу всякакви обекти в Европа, включително и американски. Тази ракета със среден обсег е сериозно и опасно оръжие. Поради краткото време за подлет и хиперзвуковата скорост, с която бойните глави се насочват към целта, тя е изключително трудна за прихващане.
Подготовката за подобен пуск вероятно отнема дълго време — това е едва второто използване на оръжието и най-вероятно то се провежда в изпитателен режим. Въпреки това е трудно да не се съпоставят двата факта — задържането на танкера и пускът на ракетата, които съвпадат толкова точно във времето.
Към това следва да се добави, че подобни ракетни системи вече са разположени на територията на Беларус. Това обстоятелство съществено променя стратегическата картина за сигурността в Европа, тъй като географската близост скъсява значително времето за полет към цели дълбоко във вътрешността на континента. От позиции в Беларус ракетите могат да достигнат ключови военни, инфраструктурни и командни обекти в Централна и Западна Европа в рамките на изключително кратки времеви прозорци.
Именно това съкращаване на времето за реакция е сред най-сериозните предизвикателства за системите за противоракетна отбрана. Комбинацията от среден обсег, хиперзвукова скорост и разполагане в Беларус означава, че политическите и военните центрове в Европа разполагат с минимално време за вземане на решения при евентуална ескалация. В този смисъл демонстративното използване на "Орешник" в бойни условия може да се тълкува не само като тактически ход във войната в Украйна, а и като стратегическо предупреждение към НАТО и Съединените щати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перник
05:03 22.01.2026
2 хихи
05:05 22.01.2026
3 Име
05:08 22.01.2026
4 хихи
Коментиран от #10, #13, #14, #16
05:34 22.01.2026
5 ми не е лошо
Коментиран от #15
05:38 22.01.2026
6 Путин
Коментиран от #7
05:44 22.01.2026
7 Хм...
До коментар #6 от "Путин":Че не се предава ли? Че не се наведоха пред путин, а решиха да се борят за свободата си?
Коментиран от #12, #20
05:50 22.01.2026
8 Ще стоплят те,
05:54 22.01.2026
9 Пенчо
05:55 22.01.2026
10 Фон дер Миндер
До коментар #4 от "хихи":Примери можеш ли да дадеш?
05:57 22.01.2026
12 Механик
До коментар #7 от "Хм...":Та той няма време да се предаде бе. От хойкане, банкети и просия няма време да се върне в Украина, твоят човек.
И не ми го изкарвай герой! Не той среща смъртта! Не над неговата глава свистят куршумите.
То всеки може д а "герой" скрит някъде из Полша или Европа.
06:02 22.01.2026
13 Лост
До коментар #4 от "хихи":Нещо от рода:Ние имаме такива страшни оръжия,че даже не знаем колко са страшни.
06:30 22.01.2026
14 Мишел
До коментар #4 от "хихи":Американците нямат нови стратегически оръжия, затова не ги изпробват. Ще правят отново изпитания с над 50 годишни Минитмън 3, най новите екземпляри от които са с изтекъл срок на годност преди 20г. Новата им балистична ракета още няма опитен образец и няма да има поне до 2032г.
06:31 22.01.2026
15 Мишел
До коментар #5 от "ми не е лошо":С Орешниците са унищожени най голямото подземно газохранилище в Европа, Харковския авиозавод, летището му с подземните хангари и намиращите се там 50% от украинските F16.
06:41 22.01.2026
16 бай Митко
До коментар #4 от "хихи":На полигон Украйна се видя кой какво има, какво тества и колко са надеждни настъпателните и отбранителните системи военна техника!
06:43 22.01.2026
17 Еййш
06:45 22.01.2026
18 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
06:47 22.01.2026
19 Ха-ха-ха
06:54 22.01.2026
20 бай Митко
До коментар #7 от "Хм...":Не хъмкай и този плужек не го героизирай! Та той постоянно лази в краката на бай Дончо и западноевропейските велможи! Нагизден със зелената фланелка небрежно брадясал, като че идва направо от окопа, пък той с просията си не може да се прибере в укрията и никога няма да се прибере, щото ще гризне дръвцето!
у-КРАЙ-на
06:54 22.01.2026