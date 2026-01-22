ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руското министерство на отбраната заяви, че ударът с балистичната ракета "Орешник" по цели в Украйна е бил нанесен в отговор на предполагаем опит на Въоръжените сили на Украйна да атакуват резиденцията на руския президент в нощта на 29 декември. Украйна обаче настоява, че не е изстрелвала дронове в посока на резиденцията.

По данни на New York Times, и в ЦРУ са стигнали до извода, че такава атака не е имало, пише военният наблюдател на Руската служба на Би Би Си Павел Аксьонов

В последните дни обаче руските власти могат да намерят и други поводи за подобен пуск. Най-очевидният е задържането на руски танкер от специалните части на американската брегова охрана в Атлантическия океан.

Макар "Орешник" да беше използван срещу цел на територията на Украйна, това оръжие е част от системата за ядрено възпиране и демонстрацията му в бойни условия не може да не бъде сигнал към западноевропейските държави и Съединените щати.

Ракетата не е носела ядрени бойни глави — най-вероятно това са били имитатори. Въпреки това те са развили хиперзвукова скорост и при удара се е отделила значителна кинетична енергия. Засега няма информация за нанесените разрушения.

"Орешник" потенциално може да бъде използван срещу всякакви обекти в Европа, включително и американски. Тази ракета със среден обсег е сериозно и опасно оръжие. Поради краткото време за подлет и хиперзвуковата скорост, с която бойните глави се насочват към целта, тя е изключително трудна за прихващане.

Подготовката за подобен пуск вероятно отнема дълго време — това е едва второто използване на оръжието и най-вероятно то се провежда в изпитателен режим. Въпреки това е трудно да не се съпоставят двата факта — задържането на танкера и пускът на ракетата, които съвпадат толкова точно във времето.

Към това следва да се добави, че подобни ракетни системи вече са разположени на територията на Беларус. Това обстоятелство съществено променя стратегическата картина за сигурността в Европа, тъй като географската близост скъсява значително времето за полет към цели дълбоко във вътрешността на континента. От позиции в Беларус ракетите могат да достигнат ключови военни, инфраструктурни и командни обекти в Централна и Западна Европа в рамките на изключително кратки времеви прозорци.

Именно това съкращаване на времето за реакция е сред най-сериозните предизвикателства за системите за противоракетна отбрана. Комбинацията от среден обсег, хиперзвукова скорост и разполагане в Беларус означава, че политическите и военните центрове в Европа разполагат с минимално време за вземане на решения при евентуална ескалация. В този смисъл демонстративното използване на "Орешник" в бойни условия може да се тълкува не само като тактически ход във войната в Украйна, а и като стратегическо предупреждение към НАТО и Съединените щати.