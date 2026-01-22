Новини
Мнения »
Защо Русия отново прибягна до "Орешник"?
  Тема: Украйна

Защо Русия отново прибягна до "Орешник"?

22 Януари, 2026 05:00 1 549 20

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • лвов-
  • ракети-
  • дронове-
  • орешник-
  • пво

"Орешник" потенциално може да бъде използван срещу всякакви обекти в Европа, включително и американски

Защо Русия отново прибягна до "Орешник"? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руското министерство на отбраната заяви, че ударът с балистичната ракета "Орешник" по цели в Украйна е бил нанесен в отговор на предполагаем опит на Въоръжените сили на Украйна да атакуват резиденцията на руския президент в нощта на 29 декември. Украйна обаче настоява, че не е изстрелвала дронове в посока на резиденцията.

По данни на New York Times, и в ЦРУ са стигнали до извода, че такава атака не е имало, пише военният наблюдател на Руската служба на Би Би Си Павел Аксьонов

В последните дни обаче руските власти могат да намерят и други поводи за подобен пуск. Най-очевидният е задържането на руски танкер от специалните части на американската брегова охрана в Атлантическия океан.

Макар "Орешник" да беше използван срещу цел на територията на Украйна, това оръжие е част от системата за ядрено възпиране и демонстрацията му в бойни условия не може да не бъде сигнал към западноевропейските държави и Съединените щати.

Ракетата не е носела ядрени бойни глави — най-вероятно това са били имитатори. Въпреки това те са развили хиперзвукова скорост и при удара се е отделила значителна кинетична енергия. Засега няма информация за нанесените разрушения.

"Орешник" потенциално може да бъде използван срещу всякакви обекти в Европа, включително и американски. Тази ракета със среден обсег е сериозно и опасно оръжие. Поради краткото време за подлет и хиперзвуковата скорост, с която бойните глави се насочват към целта, тя е изключително трудна за прихващане.

Подготовката за подобен пуск вероятно отнема дълго време — това е едва второто използване на оръжието и най-вероятно то се провежда в изпитателен режим. Въпреки това е трудно да не се съпоставят двата факта — задържането на танкера и пускът на ракетата, които съвпадат толкова точно във времето.

Към това следва да се добави, че подобни ракетни системи вече са разположени на територията на Беларус. Това обстоятелство съществено променя стратегическата картина за сигурността в Европа, тъй като географската близост скъсява значително времето за полет към цели дълбоко във вътрешността на континента. От позиции в Беларус ракетите могат да достигнат ключови военни, инфраструктурни и командни обекти в Централна и Западна Европа в рамките на изключително кратки времеви прозорци.

Именно това съкращаване на времето за реакция е сред най-сериозните предизвикателства за системите за противоракетна отбрана. Комбинацията от среден обсег, хиперзвукова скорост и разполагане в Беларус означава, че политическите и военните центрове в Европа разполагат с минимално време за вземане на решения при евентуална ескалация. В този смисъл демонстративното използване на "Орешник" в бойни условия може да се тълкува не само като тактически ход във войната в Украйна, а и като стратегическо предупреждение към НАТО и Съединените щати.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    7 4 Отговор
    На кого му дреме за васил левски. Живеем в съвсем различна република цигания.

    05:03 22.01.2026

  • 2 хихи

    13 1 Отговор
    Тази статия за "Орешник" някой си е смукал от пръстите

    05:05 22.01.2026

  • 3 Име

    5 0 Отговор
    Доста глупав въпрос.

    05:08 22.01.2026

  • 4 хихи

    1 24 Отговор
    Орешник? Те американците ползват оръжия които руснаците даже не разбират че са оръжия,а тези се хвалят с Орешник, който е предвидим и може да се посрещне подобаващо .

    Коментиран от #10, #13, #14, #16

    05:34 22.01.2026

  • 5 ми не е лошо

    14 2 Отговор
    "Орешник" унищожи не газово складово съоръжение в Лвовска област, а половината от украинските F-16 в подземни хангари.

    Коментиран от #15

    05:38 22.01.2026

  • 6 Путин

    9 2 Отговор
    Защото Зеленияе АДСКИ противен и дразни..

    Коментиран от #7

    05:44 22.01.2026

  • 7 Хм...

    2 16 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Че не се предава ли? Че не се наведоха пред путин, а решиха да се борят за свободата си?

    Коментиран от #12, #20

    05:50 22.01.2026

  • 8 Ще стоплят те,

    5 1 Отговор
    още ще стоплят къде зимуват раците, ама дано да не става…

    05:54 22.01.2026

  • 9 Пенчо

    8 0 Отговор
    Запълвате си репертоара със стари статии. Времето за подготовка за пуск било дълго. Колко дълго, седмица, месец, полугодие, това може да го напише само някой " много умен с познания в ракетното дело". Не вие срам да пишете глупости. Всяка ракета, било балистична или ПВО си има технологично време за подготовка за пуск. Ако е толкова дълго според Вашата статия, отсреща ще го изпреварят

    05:55 22.01.2026

  • 10 Фон дер Миндер

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Примери можеш ли да дадеш?

    05:57 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Та той няма време да се предаде бе. От хойкане, банкети и просия няма време да се върне в Украина, твоят човек.
    И не ми го изкарвай герой! Не той среща смъртта! Не над неговата глава свистят куршумите.
    То всеки може д а "герой" скрит някъде из Полша или Европа.

    06:02 22.01.2026

  • 13 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Нещо от рода:Ние имаме такива страшни оръжия,че даже не знаем колко са страшни.

    06:30 22.01.2026

  • 14 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Американците нямат нови стратегически оръжия, затова не ги изпробват. Ще правят отново изпитания с над 50 годишни Минитмън 3, най новите екземпляри от които са с изтекъл срок на годност преди 20г. Новата им балистична ракета още няма опитен образец и няма да има поне до 2032г.

    06:31 22.01.2026

  • 15 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ми не е лошо":

    С Орешниците са унищожени най голямото подземно газохранилище в Европа, Харковския авиозавод, летището му с подземните хангари и намиращите се там 50% от украинските F16.

    06:41 22.01.2026

  • 16 бай Митко

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    На полигон Украйна се видя кой какво има, какво тества и колко са надеждни настъпателните и отбранителните системи военна техника!

    06:43 22.01.2026

  • 17 Еййш

    4 0 Отговор
    Една стара лопата не можахте да прихванете, от времето на СССР, дето вика родната сopoсня, и напълнихте толкова яко гащите, че мирише месеци наред!

    06:45 22.01.2026

  • 18 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    2 0 Отговор
    ТОВА ВЪПРОС ЛИ Е ИЛИ СЕ ЗАДАВАТ ОТГОВОРИ.

    06:47 22.01.2026

  • 19 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Защото има Орешник, нищо че ни убеждавахте ,че не съществува.

    06:54 22.01.2026

  • 20 бай Митко

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Не хъмкай и този плужек не го героизирай! Та той постоянно лази в краката на бай Дончо и западноевропейските велможи! Нагизден със зелената фланелка небрежно брадясал, като че идва направо от окопа, пък той с просията си не може да се прибере в укрията и никога няма да се прибере, щото ще гризне дръвцето!
    у-КРАЙ-на

    06:54 22.01.2026