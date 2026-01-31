Украинският министър на енергетиката: Технически повреди на два електропровода доведоха до прекъсване на електроснабдяването

Технически повреди на два електропровода, свързващи Украйна, Молдова и Румъния, са довели до прекъсване на електроснабдяването в Украйна, заяви украинският министърът на енергетиката Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Най-малко три области и столицата Киев претърпяха аварийни прекъсвания на електроснабдяването, уточни Шмигал в приложението “Телеграм“. Той очаква електроподаването да бъде възстановено през следващите часове.
"Днес в 10:42 ч. (местно време, също и българско - бел. ред.) възникна техническа повреда, която доведе до едновременно спиране на 400 киловолтова линия между енергийните системи на Румъния и Молдова и 750 киловолтова линия между западната и централната част на Украйна. Това предизвика каскадно спиране на електроподаването в мрежата на Украйна и задейства автоматични защитни механизми в подстанциите. Блоковете на атомните електроцентрали бяха разтоварени“, посочи Шмигал.
Министърът подчерта, че енергийните специалисти на държавната компания "Укренерго“ работят за възстановяване на електроснабдяването.
В украинската столица движението на мотрисите на метрото, както и на ескалаторите в метростанциите, беше временно преустановено поради прекъсване на електроснабдяването от външни електропреносни мрежи, обяви Киевската градска военна администрация в "Телеграм“.
Властите заявиха, че ще бъде предоставена нова информация, след като работата бъде възстановена.
Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че метростанциите в момента се използват за бомбоубежища.
"В Киев, както и в много градове в Украйна, има аварийни прекъсвания на електроснабдяванията. Метрото е спряно поради недостатъчно високо напрежение в мрежата. Подземните метростанции в момента могат да се използват като бомбоубежища (с резервно захранване за станциите)“, написа той в „Телеграм“.
Зеленски заяви, че е изслушал доклади от министър-председателката Юлия Свириденко и първия вицепремиер и министър на енергетиката Шмигал за извънредната енергийна ситуация.
"Всички необходими мерки на ниво украинска електропреносна мрежа са налице и се извършват възстановителни работи. Задачата е да се стабилизира ситуацията колкото се може по-бързо“, подчерта президентът на Украйна в публикация във "Фейсбук“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Змей
Коментиран от #9
17:12 31.01.2026
2 Свободен
Само, че пропускат, че майка, която кърми детето си при минус 20 градуса ще създаде такъв син, който някой ден просто ще отхапва главите на руските фашисти! Явно не са чели историята на Ленинград!
Коментиран от #6, #7, #11, #12, #19
17:15 31.01.2026
3 хехе
17:15 31.01.2026
4 Лопата Орешник
17:16 31.01.2026
5 Това не ме интересува
Защо руските трябва да изразходват ракети след като украинците са си самодостатъчни за неуспеха.
Толкова си могат
17:16 31.01.2026
6 Поробен центърджия
До коментар #2 от "Свободен":Тролей, ти дари ли се жълтите центове от надника за тролене?
17:17 31.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Вода на свинете не им требе.
Като човек ми е Малко жално, ама после Като се сетя за укронацизма и изгорените първи в Одесса и за обстрелите на донбас и за убитите в Крокус в Москва и всички си идва по местата
Коментиран от #14, #30
17:17 31.01.2026
9 Забравил си
До коментар #1 от "Змей":Също че и иван костов е виновен
17:18 31.01.2026
10 аz CВО Победа 80
Напълно в духа на руските традиционни ценности 🤣🤣🤣
Коментиран от #13, #17, #24
17:18 31.01.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Свободен":Я, я, по подробно за Ленинград. Това в Украине ли е?
Коментиран от #15
17:18 31.01.2026
12 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Свободен":Така е приятел. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #18
17:20 31.01.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "аz CВО Победа 80":А в америка колко народ в колко щата няма ток поради аварии?
А в Мурманск вече се оправиха нещата.
А в Сащ?
Коментиран от #26
17:21 31.01.2026
14 ДНР, ЛНР и Крим без вода
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. След като повече от една година в трите окупирани области няма вода, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият липсата на вода, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.
Коментиран от #25
17:21 31.01.2026
15 бебето
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Верно ли че путин е педофил? или са само слухове?я по-подробно.
Коментиран от #22, #29, #32
17:22 31.01.2026
16 "Путин: Как може в Африка
17:23 31.01.2026
17 Бойни действия нвма
До коментар #10 от "аz CВО Победа 80":но произвеждаха снаряди. На ти сега ток.
В укра си купуват котешки тоалетни и в мрежата си показват клиповете. Един напълнил цялата количка с такива и каза, че щял да ги продава на съседите. Кмета на Киев ги призова да купуват такива тоалетни, според членовете на семейството. Да не правят търговия с тях.
17:23 31.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лука
До коментар #2 от "Свободен":Рашистите спечелиха много,
врагове и загубиха много пршятели !
Коментиран от #27
17:23 31.01.2026
20 защо
А ситуацията е - ток няма???
17:24 31.01.2026
21 Данко Харсъзина
17:24 31.01.2026
22 Вярно е за
До коментар #15 от "бебето":зеления дс0пол. Питай Ермак. Той го казва.
17:24 31.01.2026
23 Смърфиета
17:25 31.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "ДНР, ЛНР и Крим без вода":Що бе центак, водата в канала за Крим и за Донбас пришълците ли я спряха, на украинска територия при това?
17:26 31.01.2026
26 Ачо
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.
Коментиран от #28, #31
17:27 31.01.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Лука":И кои приятели изгубиха? Хахахх
17:27 31.01.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Ачо":Наполеон от 6 стая така ли ти каза?
Коментиран от #33
17:28 31.01.2026
29 Герасимов
До коментар #15 от "бебето":Аз съм Гл. децки педагогицки съветник към ГУ-ДАЗД и трябва да Ви връча препоръчано писмо с ФедЕкс, съдържащо покана от името на В.В.Путин, за гола дискотека в бункера му 09-180.
17:29 31.01.2026
30 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а ЧЕТИ !
Коментиран от #34, #35
17:30 31.01.2026
31 Смърфиета
До коментар #26 от "Ачо":Добре, че не е като украинците, в 21в. – като плъхове.
17:31 31.01.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "бебето":Мога само да ти каза , че така е Като няма аргументи, миновал на тъпни.
17:31 31.01.2026
33 Там пишеше,че левът умре
До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И че руската пропагандна има за цел глупака😄
17:32 31.01.2026
34 Смърфиета
До коментар #30 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Ама на един критерий не отговаря, а той е най-важния: Русия не е Италия.
17:32 31.01.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Лекувай се ТПЯк, може ли да си толкова елементарно едноклетъчен?
17:32 31.01.2026
36 име
17:34 31.01.2026