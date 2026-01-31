Новини
В столицата Киев движението на мотрисите на метрото, както и на ескалаторите в метростанциите, беше временно преустановено поради прекъсване на електроснабдяването от външни електропреносни мрежи

Украинският министър на енергетиката: Технически повреди на два електропровода доведоха до прекъсване на електроснабдяването - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Технически повреди на два електропровода, свързващи Украйна, Молдова и Румъния, са довели до прекъсване на електроснабдяването в Украйна, заяви украинският министърът на енергетиката Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Най-малко три области и столицата Киев претърпяха аварийни прекъсвания на електроснабдяването, уточни Шмигал в приложението “Телеграм“. Той очаква електроподаването да бъде възстановено през следващите часове.

"Днес в 10:42 ч. (местно време, също и българско - бел. ред.) възникна техническа повреда, която доведе до едновременно спиране на 400 киловолтова линия между енергийните системи на Румъния и Молдова и 750 киловолтова линия между западната и централната част на Украйна. Това предизвика каскадно спиране на електроподаването в мрежата на Украйна и задейства автоматични защитни механизми в подстанциите. Блоковете на атомните електроцентрали бяха разтоварени“, посочи Шмигал.

Министърът подчерта, че енергийните специалисти на държавната компания "Укренерго“ работят за възстановяване на електроснабдяването.

В украинската столица движението на мотрисите на метрото, както и на ескалаторите в метростанциите, беше временно преустановено поради прекъсване на електроснабдяването от външни електропреносни мрежи, обяви Киевската градска военна администрация в "Телеграм“.

Властите заявиха, че ще бъде предоставена нова информация, след като работата бъде възстановена.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че метростанциите в момента се използват за бомбоубежища.

"В Киев, както и в много градове в Украйна, има аварийни прекъсвания на електроснабдяванията. Метрото е спряно поради недостатъчно високо напрежение в мрежата. Подземните метростанции в момента могат да се използват като бомбоубежища (с резервно захранване за станциите)“, написа той в „Телеграм“.

Зеленски заяви, че е изслушал доклади от министър-председателката Юлия Свириденко и първия вицепремиер и министър на енергетиката Шмигал за извънредната енергийна ситуация.

"Всички необходими мерки на ниво украинска електропреносна мрежа са налице и се извършват възстановителни работи. Задачата е да се стабилизира ситуацията колкото се може по-бързо“, подчерта президентът на Украйна в публикация във "Фейсбук“.


  • 1 Змей

    1 10 Отговор
    За тези технически проблеми руснаците са виновни.

    Коментиран от #9

    17:12 31.01.2026

  • 2 Свободен

    1 18 Отговор
    Копейките са много щастливи, че майките мръзнат с децата!
    Само, че пропускат, че майка, която кърми детето си при минус 20 градуса ще създаде такъв син, който някой ден просто ще отхапва главите на руските фашисти! Явно не са чели историята на Ленинград!

    Коментиран от #6, #7, #11, #12, #19

    17:15 31.01.2026

  • 3 хехе

    12 0 Отговор
    кофти вноса на ел. енергия спря, а на вънка вие вук.

    17:15 31.01.2026

  • 4 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    ПП и кирчо от къде ще внасят ток сега? Представете ли си ако го бяхме оставили и послушали този харвардския гений?

    17:16 31.01.2026

  • 5 Това не ме интересува

    14 0 Отговор
    но по така получената информация разбирам че в покрайнината и два дни без ракети ситуацията е мразовита.
    Защо руските трябва да изразходват ракети след като украинците са си самодостатъчни за неуспеха.
    Толкова си могат

    17:16 31.01.2026

  • 6 Поробен центърджия

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Тролей, ти дари ли се жълтите центове от надника за тролене?

    17:17 31.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 1 Отговор
    "Киевводоканал"- в Киев, в целия град няма вода.
    Вода на свинете не им требе.
    Като човек ми е Малко жално, ама после Като се сетя за укронацизма и изгорените първи в Одесса и за обстрелите на донбас и за убитите в Крокус в Москва и всички си идва по местата

    Коментиран от #14, #30

    17:17 31.01.2026

  • 9 Забравил си

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Змей":

    Също че и иван костов е виновен

    17:18 31.01.2026

  • 10 аz CВО Победа 80

    1 9 Отговор
    Един детайл!В Мурманска област, която е по-голяма по територия от България няма ток от една седмица Няма данни там да се водят военни действия.
    Напълно в духа на руските традиционни ценности 🤣🤣🤣

    Коментиран от #13, #17, #24

    17:18 31.01.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Я, я, по подробно за Ленинград. Това в Украине ли е?

    Коментиран от #15

    17:18 31.01.2026

  • 12 Град Козлодуй

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Така е приятел. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #18

    17:20 31.01.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "аz CВО Победа 80":

    А в америка колко народ в колко щата няма ток поради аварии?
    А в Мурманск вече се оправиха нещата.
    А в Сащ?

    Коментиран от #26

    17:21 31.01.2026

  • 14 ДНР, ЛНР и Крим без вода

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. След като повече от една година в трите окупирани области няма вода, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият липсата на вода, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.

    Коментиран от #25

    17:21 31.01.2026

  • 15 бебето

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Верно ли че путин е педофил? или са само слухове?я по-подробно.

    Коментиран от #22, #29, #32

    17:22 31.01.2026

  • 16 "Путин: Как може в Африка

    2 5 Отговор
    да има вода, а ДНР да няма. Това, което може да се направи, е да се забави максимално настъпването на пълна катастрофа. Такова заключение излезе след среща на руския диктатор Владимир Путин, премиера на Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин. Вода в Донецк се доставя най-много веднъж на три дни. По-рано Путин нареди доставката на над 80 цистерни от Москва за ДНР, а още 60 да дойдат от "регионите". Пушилин предложи и включване на доброволци в доставката на вода, за да могат те да помагат в носенето на контейнери на жени и възрастни хора."

    17:23 31.01.2026

  • 17 Бойни действия нвма

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "аz CВО Победа 80":

    но произвеждаха снаряди. На ти сега ток.


    В укра си купуват котешки тоалетни и в мрежата си показват клиповете. Един напълнил цялата количка с такива и каза, че щял да ги продава на съседите. Кмета на Киев ги призова да купуват такива тоалетни, според членовете на семейството. Да не правят търговия с тях.

    17:23 31.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лука

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Рашистите спечелиха много,
    врагове и загубиха много пршятели !

    Коментиран от #27

    17:23 31.01.2026

  • 20 защо

    1 1 Отговор
    "Задачата е да се стабилизира ситуацията колкото се може по-бързо“

    А ситуацията е - ток няма???

    17:24 31.01.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Задействало се е Автоматичното честотно разтоварване (АЧР), което е довело до каскадно изключване на консуматори за да се стабилизира системата и да не се разпадне. Министърът е галош, който не разбира нищо от енергетика. Също като нашия.

    17:24 31.01.2026

  • 22 Вярно е за

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "бебето":

    зеления дс0пол. Питай Ермак. Той го казва.

    17:24 31.01.2026

  • 23 Смърфиета

    2 1 Отговор
    Искам ред сълзи, ред сополи за украинците.

    17:25 31.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "ДНР, ЛНР и Крим без вода":

    Що бе центак, водата в канала за Крим и за Донбас пришълците ли я спряха, на украинска територия при това?

    17:26 31.01.2026

  • 26 Ачо

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.

    Коментиран от #28, #31

    17:27 31.01.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Лука":

    И кои приятели изгубиха? Хахахх

    17:27 31.01.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ачо":

    Наполеон от 6 стая така ли ти каза?

    Коментиран от #33

    17:28 31.01.2026

  • 29 Герасимов

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "бебето":

    Аз съм Гл. децки педагогицки съветник към ГУ-ДАЗД и трябва да Ви връча препоръчано писмо с ФедЕкс, съдържащо покана от името на В.В.Путин, за гола дискотека в бункера му 09-180.

    17:29 31.01.2026

  • 30 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а ЧЕТИ !

    Коментиран от #34, #35

    17:30 31.01.2026

  • 31 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ачо":

    Добре, че не е като украинците, в 21в. – като плъхове.

    17:31 31.01.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "бебето":

    Мога само да ти каза , че така е Като няма аргументи, миновал на тъпни.

    17:31 31.01.2026

  • 33 Там пишеше,че левът умре

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И че руската пропагандна има за цел глупака😄

    17:32 31.01.2026

  • 34 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Ама на един критерий не отговаря, а той е най-важния: Русия не е Италия.

    17:32 31.01.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Лекувай се ТПЯк, може ли да си толкова елементарно едноклетъчен?

    17:32 31.01.2026

  • 36 име

    0 0 Отговор
    Айде дано руснаците им пратят малко напалм или други енергийни помощи, че най-накрая да стоплят тези кухи бандераски кpaтуни защо биват денацифицирани!

    17:34 31.01.2026

