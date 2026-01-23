Москва засили ударите през последните седмици! Енергийната ситуация в Украйна се е влошила значително

Операторът на украинската електропреносната мрежа „Укренерго“ обяви днес, че енергийната ситуация в страната се е влошила „значително“ след неотдавнашните руски въздушни атаки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Мрачната oценка на „Укренерго“ идва след вчерашното изявление на министъра на енергетиката Денис Шмигал, който каза, че енергийната система на страната е преживяла най-трудния си ден от масовото прекъсване на електрозахранването през ноември 2022 г., когато Русия започна да атакува електропреносната мрежа.
Москва засили ударите през последните седмици, като допълнително повреди и без това вече пострадалата инфраструктура и остави голяма част от населението без електричество и отопление по време на студена вълна, допълва Ройтерс.
„Укренерго“ уточни в социалната мрежа „Телеграм“, че в няколко електростанции се извършват аварийни ремонтни дейности.
„Оборудването работи на границата на възможностите си“, се посочва в съобщението, като се уточнява, че енергийните блокове са подложени на „огромно“ претоварване поради по-ранни щети от руски удари.
Президентът Володимир Зеленски обяви извънредна ситуация в енергийния сектор миналата седмица.
Операторът уточни, че спирането на електрозахранването е в сила в повечето региони на страната и се надява, че ремонтните дейности ще приключат в близко бъдеще.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дпрете се бре
18:22 23.01.2026
2 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Удрят по многоетажни сгради, yбиxa цивилни, разрушиха някакви цехове и гражданска инфраструктура.
Всичко това изглежда не като сила, а като слабост. Полypъcта в истерия тропа с краче и си отмъщава на случайни хора за собствената си нищoжноcт.
18:24 23.01.2026
3 СВО
18:24 23.01.2026
4 На симката
18:24 23.01.2026
5 оня с коня
18:25 23.01.2026
6 Сатана Z
18:25 23.01.2026
7 татунчо 🍌
18:25 23.01.2026
8 абе бавят се
Коментиран от #26
18:26 23.01.2026
9 През оня
Абсолютнони смешници
18:26 23.01.2026
10 Епа
18:26 23.01.2026
11 И как като ток нямат
18:27 23.01.2026
12 горски
18:27 23.01.2026
13 ?????
Не пипайте общата история и общия език.
Търгувайте и с Европа и с Русия.
18:28 23.01.2026
14 град София
18:28 23.01.2026
15 Мишел
18:29 23.01.2026
16 На господин Тръмп вече
Розовите понита да се оправят но от моите пари на зеленски да не дават.
Коментиран от #24
18:30 23.01.2026
17 🤔🤔🤔🤔
18:30 23.01.2026
18 Краят на ерата на Путин
18:32 23.01.2026
19 Да да
18:32 23.01.2026
20 нннн
18:33 23.01.2026
21 хаха🤣
Коментиран от #25
18:34 23.01.2026
22 Каменна ера
18:37 23.01.2026
23 не може да бъде
18:38 23.01.2026
24 Розовото пони Путин🌈
До коментар #16 от "На господин Тръмп вече":За руските розови понита пари няма, изпращам ги на фронта в защита на Отечеството, да изпълняват дълга си . А аз и Песков не мърдаме извън бункера за по-сигурно. 🌈😅🌈🥳
18:39 23.01.2026
25 Много си е хубаво даже
До коментар #21 от "хаха🤣":Това със спирането на тока и парно. Ама трябва и водата
18:39 23.01.2026
26 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #8 от "абе бавят се":Бавели се не бе приятел те друго не могат освен да УБИВАТ ЦИВИЛНИ не ти ли се отвориха очите ЧЕТИРИ ГОДИНИ. БЛАТНИТЕ ТЕРОРИСТИ.
18:39 23.01.2026
27 Истината
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
18:40 23.01.2026
28 Хи хи хи
18:41 23.01.2026
29 Доналд Трамп, президент США
18:41 23.01.2026
30 Путине удари по канчетата на бандерите !
18:42 23.01.2026
31 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!?
18:43 23.01.2026
32 Потресен
Ще си платят за всичкото злодейство. Русия тепърва ще страда с десегелетия!!!
18:44 23.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
18:46 23.01.2026