Москва засили ударите през последните седмици! Енергийната ситуация в Украйна се е влошила значително

23 Януари, 2026 18:21 691 34

Операторът на украинската електропреносната мрежа „Укренерго“ обяви днес, че енергийната ситуация в страната се е влошила „значително“ след неотдавнашните руски въздушни атаки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мрачната oценка на „Укренерго“ идва след вчерашното изявление на министъра на енергетиката Денис Шмигал, който каза, че енергийната система на страната е преживяла най-трудния си ден от масовото прекъсване на електрозахранването през ноември 2022 г., когато Русия започна да атакува електропреносната мрежа.

Москва засили ударите през последните седмици, като допълнително повреди и без това вече пострадалата инфраструктура и остави голяма част от населението без електричество и отопление по време на студена вълна, допълва Ройтерс.

„Укренерго“ уточни в социалната мрежа „Телеграм“, че в няколко електростанции се извършват аварийни ремонтни дейности.

„Оборудването работи на границата на възможностите си“, се посочва в съобщението, като се уточнява, че енергийните блокове са подложени на „огромно“ претоварване поради по-ранни щети от руски удари.

Президентът Володимир Зеленски обяви извънредна ситуация в енергийния сектор миналата седмица.

Операторът уточни, че спирането на електрозахранването е в сила в повечето региони на страната и се надява, че ремонтните дейности ще приключат в близко бъдеще.


  • 1 Дпрете се бре

    12 3 Отговор
    С тая Енергийната ситуация в Украйна

    18:22 23.01.2026

  • 2 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    7 24 Отговор
    „Страшното отмъщение“ на ходещия на токчета путлер за пропиляната от неговите беZдарни генерали СВО се оказа също толкова тъno и безсмислено, колкото и цялата замислена от него война.
    Удрят по многоетажни сгради, yбиxa цивилни, разрушиха някакви цехове и гражданска инфраструктура.
    Всичко това изглежда не като сила, а като слабост. Полypъcта в истерия тропа с краче и си отмъщава на случайни хора за собствената си нищoжноcт.

    18:24 23.01.2026

  • 3 СВО

    4 18 Отговор
    Ден номер 1429 от 3-дневната СВО на Русия в Украйна.

    18:24 23.01.2026

  • 4 На симката

    10 5 Отговор
    Кви са тея дето са кацнали на щита на тая грозната? Гледам че нещо правят. Яйца на гарги ли събират ?

    18:24 23.01.2026

  • 5 оня с коня

    21 5 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    18:25 23.01.2026

  • 6 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Енергийното подаване в Киев е собственост на Ринат Ахметов.Към него трябва да се обръщат жителите на града свързани с неуредиците в последните дни.

    18:25 23.01.2026

  • 7 татунчо 🍌

    14 4 Отговор
    А можеха да си стоят на топло и светло ....

    18:25 23.01.2026

  • 8 абе бавят се

    12 3 Отговор
    милват ги нежно за да запазят нормалните хора

    Коментиран от #26

    18:26 23.01.2026

  • 9 През оня

    11 4 Отговор
    ми е. Кой се интересува че аз трябва да от 20 и първи проект санкции върху мен. Толкова неадекватни управляващи на Европейския съюз не може да бъде и ако питат нас гражданите никога няма да бъде.
    Абсолютнони смешници

    18:26 23.01.2026

  • 10 Епа

    10 4 Отговор
    То туй трябваше още първата зима, ся е време за атоми у Киеф да са кротнат, миротворците си зеха техното у други краища и ще мълчат

    18:26 23.01.2026

  • 11 И как като ток нямат

    12 2 Отговор
    В социалната мрежа пишат?

    18:27 23.01.2026

  • 12 горски

    16 3 Отговор
    Не се косете украинци че няма ток,Зеленски ще ви стопли с голямото си еврейско сърце,досущ като Христос...а после,после ще ви продаде като Юда ,ама няма кой да ви купи,защото ще само кожа и кости ,облечени в парцали...

    18:27 23.01.2026

  • 13 ?????

    17 3 Отговор
    А беше толкова просто.
    Не пипайте общата история и общия език.
    Търгувайте и с Европа и с Русия.

    18:28 23.01.2026

  • 14 град София

    5 13 Отговор
    Каквото и да прави Москва, нищо не може да промени. Всички отдавна разбраха, че Русия няма как да изпълни целите си и да върне политическото си влияние в Украйна. Това и всички в Русия го знаят. Но Путин няма как да спре войната, няма избор, защото последствията за него могат да му костват и живота, а не само свалянето от власт. Затова предпочита да продължи да жертва още милиони руснаци и да се надява САЩ и Европа, да спрат военната помощ за Украйна.

    18:28 23.01.2026

  • 15 Мишел

    4 4 Отговор
    "Руското министерство на образованието въведе нова военна програма за учениците между 8 и 18г., предназначена да възпитава и да въздейства върху следващото руско поколение. Програмата включва часове по патриотизъм, строеви упражнения, разпознаване на мини и оцеляване след взрив от мина, устройство на огнестрелното оръжие, състезания по хвърляне на гранати, сглобяване на учебни автомати „Калашников“. В часовете по патриотизъм се обяснява на ученицити, че да си войник, който е загинал за отечеството е най-висшата ценност и това е задължение на всеки руски гражданин. Целта на това военно индоктриниране на децата между 8 и 18г. е да се изгради поколение от милитаризирани патриоти, които възприемат руската държава като върховен авторитет и безусловно да се подчиняват на призиви за бъдещи бойни действия.Учителите, които отказали да участват в детската милитаризирана програма, се отстранени от работа и изправени пред наказателни обвинения."

    18:29 23.01.2026

  • 16 На господин Тръмп вече

    9 2 Отговор
    не му пука А на мене съвсем не ми дреме.
    Розовите понита да се оправят но от моите пари на зеленски да не дават.

    Коментиран от #24

    18:30 23.01.2026

  • 17 🤔🤔🤔🤔

    0 7 Отговор
    Така е на фронта СЛАБА РАКИЯ ,ТРИ ДНИ КИЕВ четири години 1 300 000 БЛАТНИ РОБИ В НЕБИТИЕТО. И кво да правим сега абе думкай по цивилни сгради пък каквото стане . Е ВСЕ ПАК ВТАРАЯ В МИРЕ ,БЕЗАНАЛОГОВА ,ТЕРОРИСТИЧНАЯ.

    18:30 23.01.2026

  • 18 Краят на ерата на Путин

    2 8 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    18:32 23.01.2026

  • 19 Да да

    2 7 Отговор
    Руски нацизъм в прям смисъл.

    18:32 23.01.2026

  • 20 нннн

    8 2 Отговор
    На хладно по- добре се мисли. Ако на хунтата й е комфортно, никога няма да подпише мирен договор.

    18:33 23.01.2026

  • 21 хаха🤣

    4 5 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно, няма да стане, учи се от САЩ как се прави🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    18:34 23.01.2026

  • 22 Каменна ера

    4 1 Отговор
    Токът им е от Ленин и болшевиките. Събориха паметниците на Ленин, руснаците им помагат да съборят електроцентралите и топлоцентралите от соца. Пълна декомунизация ❗❗❗КАМЕННА ЕРА❗❗❗

    18:37 23.01.2026

  • 23 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Е а оти ги ручаха жабетата украинците .... перемоги москаляку на гиляку стратегическо поражение на Русия да убиват по 50000 руснаци на месец ..нали това бяха идеите !?!Да не говорим колко пъти имаха възможност по мирен и цивилизован начин да си решат противоречията с Русия -все пак на територията на Украйна живееха поне 8-9 милиона етнически руснаци и поне 30 млн.рускоезични които не можаха да се определят !?Да благодарят на Зеленски -най-хубавото още предстои!?Но не е виновен само Зеленски - и Кравчук и Кучма и Тимошенко и Шевченко и Порошенко внесоха своя дял !?Неблагодарни наглеци ...цял СССР е работил за да имат прекрасна държава ....получават това което заслужават ...и дано това е урок за всички неблагодарници !?

    18:38 23.01.2026

  • 24 Розовото пони Путин🌈

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "На господин Тръмп вече":

    За руските розови понита пари няма, изпращам ги на фронта в защита на Отечеството, да изпълняват дълга си . А аз и Песков не мърдаме извън бункера за по-сигурно. 🌈😅🌈🥳

    18:39 23.01.2026

  • 25 Много си е хубаво даже

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "хаха🤣":

    Това със спирането на тока и парно. Ама трябва и водата

    18:39 23.01.2026

  • 26 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "абе бавят се":

    Бавели се не бе приятел те друго не могат освен да УБИВАТ ЦИВИЛНИ не ти ли се отвориха очите ЧЕТИРИ ГОДИНИ. БЛАТНИТЕ ТЕРОРИСТИ.

    18:39 23.01.2026

  • 27 Истината

    0 1 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    18:40 23.01.2026

  • 28 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Анатоли вземете съберете някой лев от вашия екип и изпратете на укронацистите за да се стоплят !!!!

    18:41 23.01.2026

  • 29 Доналд Трамп, президент США

    2 0 Отговор
    Ну, вот и наскакались!

    18:41 23.01.2026

  • 30 Путине удари по канчетата на бандерите !

    1 0 Отговор
    Не ги жали !

    18:42 23.01.2026

  • 31 СЛАВА РУСИЯ !

    1 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!?

    18:43 23.01.2026

  • 32 Потресен

    0 0 Отговор
    Когато си руснак,ти си изверг!
    Ще си платят за всичкото злодейство. Русия тепърва ще страда с десегелетия!!!

    18:44 23.01.2026

  • 34 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    0 0 Отговор
    Ша са стоплите през лятото !!!

    18:46 23.01.2026

