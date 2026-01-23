Москва засили ударите през последните седмици! Енергийната ситуация в Украйна се е влошила значително

Операторът на украинската електропреносната мрежа „Укренерго“ обяви днес, че енергийната ситуация в страната се е влошила „значително“ след неотдавнашните руски въздушни атаки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мрачната oценка на „Укренерго“ идва след вчерашното изявление на министъра на енергетиката Денис Шмигал, който каза, че енергийната система на страната е преживяла най-трудния си ден от масовото прекъсване на електрозахранването през ноември 2022 г., когато Русия започна да атакува електропреносната мрежа.

Москва засили ударите през последните седмици, като допълнително повреди и без това вече пострадалата инфраструктура и остави голяма част от населението без електричество и отопление по време на студена вълна, допълва Ройтерс.

„Укренерго“ уточни в социалната мрежа „Телеграм“, че в няколко електростанции се извършват аварийни ремонтни дейности.

„Оборудването работи на границата на възможностите си“, се посочва в съобщението, като се уточнява, че енергийните блокове са подложени на „огромно“ претоварване поради по-ранни щети от руски удари.

Президентът Володимир Зеленски обяви извънредна ситуация в енергийния сектор миналата седмица.

Операторът уточни, че спирането на електрозахранването е в сила в повечето региони на страната и се надява, че ремонтните дейности ще приключат в близко бъдеще.