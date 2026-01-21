Европейският комисар по отбраната: Европа е твърде бавна и закъсняла! Не сме готови за заплахата от руски атаки с дронове

Страните от Европейския съюз са неподготвени за новите предизвикателства, свързани с използването на дронове от Русия. Това подчертава спешната необходимост от създаване на подходяща отбранителна екосистема. Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви това по време на панелна дискусия в Украинския дом в Давос, организирана от фондация "Виктор Пинчук“, пише Европейская правда, цитирана от Фокус.



Кубилюс заяви, че за него е ''студен душ'' как Русия отново "се е справила добре с провокациите“, визирайки дроновете, които са прелетяли в Полша и Литва.



"Оказа се, че след като масовото използване на дронове стана реалност на фронта в Украйна от 2023 г., от двете страни, след две години такъв опит, нашите страни бяха напълно неподготвени за подобни провокации“, отбеляза той.



Европейският комисар смята, че ЕС няма възможности за откриване на дронове, нито пък разполага с ефективни и евтини средства за унищожаването им.



"Полша например реагира, да речем, по доста "традиционен“ начин – вдигнаха изтребители и свалиха дронове с ракети на стойност около милион евро“, отбелязва той.



Кубилюс подчертава, че трансформацията отнема време, а Европа е "твърде бавна и закъсняла“.



"Истинските промени в Европейския съюз вероятно са започнали едва през последната година. Отпускаме средства, наистина оказваме натиск върху трансформацията, но това все още не е достатъчно“, смята той.



Затова европейският комисар по отбраната е уверен, че Европа трябва да възприеме "разбирането на екосистемата“ на Украйна.



Според него са необходими около 4 милиона дрона годишно за 1200-те километра фронтова линия в Украйна. Според неговите изчисления Литва, с приблизително 900 км "чувствителна“ граница с Беларус и Русия, се нуждае от възможността да използва около 3 милиона дрона.

