Европейският комисар по отбраната: Европа е твърде бавна и закъсняла! Не сме готови за заплахата от руски атаки с дронове
  Тема: Украйна

Европейският комисар по отбраната: Европа е твърде бавна и закъсняла! Не сме готови за заплахата от руски атаки с дронове

21 Януари, 2026 21:10 758 37

Андрюс Кубилюс смята, че ЕС няма възможности за откриване на дронове, нито пък разполага с ефективни и евтини средства за унищожаването им

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Страните от Европейския съюз са неподготвени за новите предизвикателства, свързани с използването на дронове от Русия. Това подчертава спешната необходимост от създаване на подходяща отбранителна екосистема. Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви това по време на панелна дискусия в Украинския дом в Давос, организирана от фондация "Виктор Пинчук“, пише Европейская правда, цитирана от Фокус.

Кубилюс заяви, че за него е ''студен душ'' как Русия отново "се е справила добре с провокациите“, визирайки дроновете, които са прелетяли в Полша и Литва.

"Оказа се, че след като масовото използване на дронове стана реалност на фронта в Украйна от 2023 г., от двете страни, след две години такъв опит, нашите страни бяха напълно неподготвени за подобни провокации“, отбеляза той.

Европейският комисар смята, че ЕС няма възможности за откриване на дронове, нито пък разполага с ефективни и евтини средства за унищожаването им.

"Полша например реагира, да речем, по доста "традиционен“ начин – вдигнаха изтребители и свалиха дронове с ракети на стойност около милион евро“, отбелязва той.

Кубилюс подчертава, че трансформацията отнема време, а Европа е "твърде бавна и закъсняла“.

"Истинските промени в Европейския съюз вероятно са започнали едва през последната година. Отпускаме средства, наистина оказваме натиск върху трансформацията, но това все още не е достатъчно“, смята той.

Затова европейският комисар по отбраната е уверен, че Европа трябва да възприеме "разбирането на екосистемата“ на Украйна.

Според него са необходими около 4 милиона дрона годишно за 1200-те километра фронтова линия в Украйна. Според неговите изчисления Литва, с приблизително 900 км "чувствителна“ граница с Беларус и Русия, се нуждае от възможността да използва около 3 милиона дрона.


Украйна
  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    А ЗА АМЕРИКАНСКИЯ ГОЛЯМ НА ДЪРТ ДЯДО
    ГОТОВИ ЛИ СТЕ ?

    21:12 21.01.2026

  • 2 Росен Желязков

    17 1 Отговор
    В хотел Хаяши строя стена от водопади срещу руските дронове.

    21:12 21.01.2026

  • 3 604

    9 1 Отговор
    тия сами си измислят нещо и после викат мъ нийй ни мойм тъй.....анииииииииииййййййй

    21:13 21.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Правим най добрите дронове и заглушители на дронове .Вместо да ги подаряваме на Украйна да си въоръжим армията.И да върнем казармата.

    21:14 21.01.2026

  • 5 Соваж бейби

    10 2 Отговор
    Пропагандата от Украйна ,Русия идва да ни напада жалък смешник е зеленото сигурно газ пикае че вниманието не е насочено за Украйна .И на практика Украйна не е европейска грижа ,да връщат дълговете !

    Коментиран от #9

    21:14 21.01.2026

  • 6 Вие сте

    6 2 Отговор
    Паразити за европа

    21:16 21.01.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    АМИ СПРЕТЕ ПОМОЩИТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ
    ОТ ЕС И КУПЕТЕ С ПАРИТЕ ДРОБОВЕ :)

    Коментиран от #29

    21:16 21.01.2026

  • 8 така, така

    4 1 Отговор
    Ма почнаха да ги говорят нещата почти в прав текст.
    Та значи, като Европа възприеме "разбирането на екосистемата“ на Украйна, то корупцията ще е до небесата, диктатурата ще е явна, затворите ще са пълни с наивници, изразили несъгласие и отклонили се от политкоректното говорене, а народа ще плаче и обеднява.
    Тоя, що не си вземе разбирането на екосистемата на Украйна и да отива там да се бие, та да види на място как работи пародията

    21:17 21.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Съюзите се разпадат и всяка страна трябва да се грижи сама за отбраната си.В България правим най добрите дронове и заглушители на дронове а вместо това купуваме консерви.

    Коментиран от #25

    21:17 21.01.2026

  • 10 Неразбрал

    7 2 Отговор
    Някой да ми обясни защо европейските войнолюбци се зъбят толкова много на Русия след като са със свалени гащи ???????

    Коментиран от #11

    21:17 21.01.2026

  • 11 Ми щото европа иска

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Неразбрал":

    КЕКС .....КЕКС .....КЕКС .....иска много ЛЮБОВ но по трудния начин !!!!

    21:19 21.01.2026

  • 12 И както е бавна

    0 1 Отговор
    Утре ще е бърза и ще унищожи всички врагове

    21:20 21.01.2026

  • 13 истина ти казвам

    4 1 Отговор
    Абе що се прайте на умрели лисици бе? Никой не ви гони ма вие се криете бе кокошкари! Ше запалите децата ни бе малоумници! Ше се занимава Путин със дронове ако реши да ги гръмне.Тия май или са напушени или вече са в бункерите.

    21:21 21.01.2026

  • 14 Да ви е.а

    6 0 Отговор
    някой да е 4ул Русия да е казала 4е ще напада евро коптора

    Коментиран от #21

    21:22 21.01.2026

  • 15 Дас Хаген

    4 0 Отговор
    Русия една заплаха не е отправила, САЩ сто за месец и те пак се пазят от Русия! Надявам се скоро войната да свърши да видим каква друга алтернатива на политика имате!

    21:23 21.01.2026

  • 16 руската мечка

    3 2 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    21:23 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само питам

    2 0 Отговор
    Колко време ще е нужно на тия хора от управата на Европа да се престрашат да кажат на глас, че истинският им враг не е Русия( тя е слаба), а САЩ! Именно янките не искат силна и единна Европа и всячески се стараят да я разрушат. И ако говорят за дронове, какво биха казали( или премълчали) ако дойдат два американски самолетоносача? Около Гренландия? Или Франция?

    Коментиран от #27

    21:23 21.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Откачен

    3 0 Отговор
    Какви заплахи от Русия какви 5 лева? Миражи.

    21:26 21.01.2026

  • 21 Това е вица на деня

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Да ви е.а":

    Това, че Русия ще напада е абсолютен виц ! Русия не може с една Украйна да се оправи 5 та година, камо ли да напада друг. Толкова е зле Русия, че повече няма накъде. Неможачи са отвсъде, категорично.

    21:27 21.01.2026

  • 22 Ами

    3 0 Отговор
    Още никой не е дал смислен отговор, защо Русия ще напада Европа?

    Коментиран от #28

    21:29 21.01.2026

  • 23 Българин

    3 1 Отговор
    Тук е пълно с копейкаджии.

    21:31 21.01.2026

  • 24 Копейки

    4 0 Отговор
    Няма да се плашите, ако Путин ни нападне, ще сложите по едно червено знаме на покрива. За да знае, че там има копейка и да не ви порази с орешници.

    21:32 21.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Симо

    3 0 Отговор
    Лека полека мекокитковците взеха да вдяват, че царя е гол!! За тези четири години руснаците станаха най-страшната армия в света. От начало и те не бяха подготвени за дроновете, но не бяха толкова напред и техните опоненти. За това ги настигнаха и задминаха. Сега могат само да им дишат прахта. А за Европа, по добре като за умрял! Или добро или нищо. Добро няма, та нека да си замълчим.

    21:36 21.01.2026

  • 27 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    Да Ви отговоря.
    САЩ разполагат с над 100 000 армия в Европа.
    Базата на 6-ти флот е в Италия. Така, че и самолетоносача е тук.
    Чакаме действия :)
    И не обвинявайте САЩ. Не че нямат вина. Но проблема е в Европа.

    Коментиран от #31

    21:37 21.01.2026

  • 28 Все още

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    се обмисля смислен отговор.

    21:38 21.01.2026

  • 29 Сега Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ще оправи мафията.

    21:39 21.01.2026

  • 30 Мда

    1 0 Отговор
    Андрюс Кубилюс от Литва сънува. Още не се е събудил.

    21:41 21.01.2026

  • 31 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Друг е проблема приятел. От руснак войник не става, в това е основния проблем.

    Коментиран от #34

    21:42 21.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    1 0 Отговор
    Тези евроатлантически олигофрени си мислят че Русия ще воюва с тях с дронове. Явно вярват че са свършили ядрените ракети.

    21:50 21.01.2026

  • 34 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Град Козлодуй":

    Мнението е както задника.
    Всеки си го има.
    Но колкото и да се въртиш, той винаги си остава отзад.

    21:51 21.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор
    ЕС няма нищо гол г ъс.
    Само един ядрен самолетоносач фррнския Шарл дьо Гол Франция 350ядрени бойни глав нпо малко от Пакистан.
    Ядрени подводници 9 пак само френски.
    И това е другото е опърдено сирене и пенливо вино.

    21:55 21.01.2026

  • 37 Тагарев

    0 0 Отговор
    Андрюс Кубилюс?
    Това не е европейско име!
    Европейско е примерно Мохамед!

    22:00 21.01.2026

