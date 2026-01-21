Европейският комисар по отбраната: Европа е твърде бавна и закъсняла! Не сме готови за заплахата от руски атаки с дронове

Страните от Европейския съюз са неподготвени за новите предизвикателства, свързани с използването на дронове от Русия. Това подчертава спешната необходимост от създаване на подходяща отбранителна екосистема. Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви това по време на панелна дискусия в Украинския дом в Давос, организирана от фондация "Виктор Пинчук“, пише Европейская правда, цитирана от Фокус.
Кубилюс заяви, че за него е ''студен душ'' как Русия отново "се е справила добре с провокациите“, визирайки дроновете, които са прелетяли в Полша и Литва.
"Оказа се, че след като масовото използване на дронове стана реалност на фронта в Украйна от 2023 г., от двете страни, след две години такъв опит, нашите страни бяха напълно неподготвени за подобни провокации“, отбеляза той.
Европейският комисар смята, че ЕС няма възможности за откриване на дронове, нито пък разполага с ефективни и евтини средства за унищожаването им.
"Полша например реагира, да речем, по доста "традиционен“ начин – вдигнаха изтребители и свалиха дронове с ракети на стойност около милион евро“, отбелязва той.
Кубилюс подчертава, че трансформацията отнема време, а Европа е "твърде бавна и закъсняла“.
"Истинските промени в Европейския съюз вероятно са започнали едва през последната година. Отпускаме средства, наистина оказваме натиск върху трансформацията, но това все още не е достатъчно“, смята той.
Затова европейският комисар по отбраната е уверен, че Европа трябва да възприеме "разбирането на екосистемата“ на Украйна.
Според него са необходими около 4 милиона дрона годишно за 1200-те километра фронтова линия в Украйна. Според неговите изчисления Литва, с приблизително 900 км "чувствителна“ граница с Беларус и Русия, се нуждае от възможността да използва около 3 милиона дрона.
21 Януари, 2026 21:10
Андрюс Кубилюс смята, че ЕС няма възможности за откриване на дронове, нито пък разполага с ефективни и евтини средства за унищожаването им
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГОТОВИ ЛИ СТЕ ?
21:12 21.01.2026
2 Росен Желязков
21:12 21.01.2026
3 604
21:13 21.01.2026
4 Последния Софиянец
21:14 21.01.2026
5 Соваж бейби
Коментиран от #9
21:14 21.01.2026
6 Вие сте
21:16 21.01.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЕС И КУПЕТЕ С ПАРИТЕ ДРОБОВЕ :)
Коментиран от #29
21:16 21.01.2026
8 така, така
Та значи, като Европа възприеме "разбирането на екосистемата“ на Украйна, то корупцията ще е до небесата, диктатурата ще е явна, затворите ще са пълни с наивници, изразили несъгласие и отклонили се от политкоректното говорене, а народа ще плаче и обеднява.
Тоя, що не си вземе разбирането на екосистемата на Украйна и да отива там да се бие, та да види на място как работи пародията
21:17 21.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Соваж бейби":Съюзите се разпадат и всяка страна трябва да се грижи сама за отбраната си.В България правим най добрите дронове и заглушители на дронове а вместо това купуваме консерви.
Коментиран от #25
21:17 21.01.2026
10 Неразбрал
Коментиран от #11
21:17 21.01.2026
11 Ми щото европа иска
До коментар #10 от "Неразбрал":КЕКС .....КЕКС .....КЕКС .....иска много ЛЮБОВ но по трудния начин !!!!
21:19 21.01.2026
12 И както е бавна
21:20 21.01.2026
13 истина ти казвам
21:21 21.01.2026
14 Да ви е.а
Коментиран от #21
21:22 21.01.2026
15 Дас Хаген
21:23 21.01.2026
16 руската мечка
21:23 21.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Само питам
Коментиран от #27
21:23 21.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Откачен
21:26 21.01.2026
21 Това е вица на деня
До коментар #14 от "Да ви е.а":Това, че Русия ще напада е абсолютен виц ! Русия не може с една Украйна да се оправи 5 та година, камо ли да напада друг. Толкова е зле Русия, че повече няма накъде. Неможачи са отвсъде, категорично.
21:27 21.01.2026
22 Ами
Коментиран от #28
21:29 21.01.2026
23 Българин
21:31 21.01.2026
24 Копейки
21:32 21.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Симо
21:36 21.01.2026
27 Ами
До коментар #18 от "Само питам":Да Ви отговоря.
САЩ разполагат с над 100 000 армия в Европа.
Базата на 6-ти флот е в Италия. Така, че и самолетоносача е тук.
Чакаме действия :)
И не обвинявайте САЩ. Не че нямат вина. Но проблема е в Европа.
Коментиран от #31
21:37 21.01.2026
28 Все още
До коментар #22 от "Ами":се обмисля смислен отговор.
21:38 21.01.2026
29 Сега Радев
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ще оправи мафията.
21:39 21.01.2026
30 Мда
21:41 21.01.2026
31 Град Козлодуй
До коментар #27 от "Ами":Друг е проблема приятел. От руснак войник не става, в това е основния проблем.
Коментиран от #34
21:42 21.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
21:50 21.01.2026
34 Ами
До коментар #31 от "Град Козлодуй":Мнението е както задника.
Всеки си го има.
Но колкото и да се въртиш, той винаги си остава отзад.
21:51 21.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хеми значи бензин
Само един ядрен самолетоносач фррнския Шарл дьо Гол Франция 350ядрени бойни глав нпо малко от Пакистан.
Ядрени подводници 9 пак само френски.
И това е другото е опърдено сирене и пенливо вино.
21:55 21.01.2026
37 Тагарев
Това не е европейско име!
Европейско е примерно Мохамед!
22:00 21.01.2026