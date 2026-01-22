Новини
Володимир Зеленски: Предстоят тристранни преговори със САЩ и Русия в ОАЕ, вероятно за територии
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Предстоят тристранни преговори със САЩ и Русия в ОАЕ, вероятно за територии

22 Януари, 2026 20:23 1 053 48

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • володимир зеленски

За последен път пряк диалог между Москва и Киев на практика даде резултат през лятото, когато в Истанбул се проведоха двустранни преговори между Русия и Украйна с посредничеството на Турция

Володимир Зеленски: Предстоят тристранни преговори със САЩ и Русия в ОАЕ, вероятно за територии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В Обединените арабски емирства ще се проведат тристранни преговори на техническо ниво между Русия, Украйна и Съединените щати, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му разговорите ще започнат в петък и по план ще продължат два дни. Информацията разпространи Би Би Си.

Изявлението идва след поредица от срещи в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, както и преди края на визитата на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - в Москва.

Още новини от Украйна

"Това е по-добре, отколкото да няма никакъв диалог", коментира Зеленски, подчертавайки, че срещите няма да са на политическо равнище, а ще се фокусират върху експертни и технически въпроси.

По-рано самият Уиткоф потвърди, че след визитата си в Москва американската делегация планира пътуване до Абу Даби. По неговите думи в ОАЕ основна тема ще бъде икономическото бъдеще на Украйна, включително възстановяването на страната и възможните международни механизми за подкрепа.

Украинският президент Володимир Зеленски, отговаряйки на въпроси на журналисти в Давос, назова членовете на делегацията, която ще пътува до Абу Даби за преговори с Русия и Съединените щати, насрочени за петък и събота. Той каза, че делегацията ще включва петима души: секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов, първият заместник-ръководител на президентската администрация Сергий Кислица, лидерът на фракцията "Слуга на народа" в Радата Давид Арахамия и началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Гнатов.

"Американският екип ще пътува до Москва днес. Те очакваха с нетърпение нашата среща с президента Тръмп и сега ще отидат, а моят екип ще се срещне с американския екип. Вярвам, че това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата. Вероятно ще се проведе утре и вдругиден и ще продължи два дни", добави Зеленски (цитиран от Интерфакс-Украйна).

Този състав на украинската делегация категорично опровергава тезата, че срещата в Абу Даби е "техническа". Напротив - това е политико-военен екип от най-високо ниво, който ясно показва, че Украйна влиза в сериозна фаза на преговори, при това с пълно осъзнаване на залога.

- секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който обединява военната и стратегическата логика на държавата;

- ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов, фигура, свързвана с разузнаването и най-чувствителните операции;

- първият заместник-ръководител на администрацията Сергий Кислица, дългогодишен дипломат и опитен преговарящ;

- лидерът на парламентарната фракция "Слуга на народа" Давид Арахамия, което означава пряко въвличане на законодателната власт и подготовка за евентуални политически решения;

- началникът на Генералния щаб Андрей Гнатов, чиято поява изрично показва, че военните параметри са на масата.

В разговор с репортери в Давос, украинският президент Володимир Зеленски очерта визията си за текущото състояние на мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ. Той заяви, че документът за гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна е напълно подготвен, но все още не са постигнати споразумения за териториален контрол.

Според Зеленски, тристранната среща в Абу Даби, насрочена за петък, ще позволи обсъждането на варианти за разрешаване на този въпрос, който, отбеляза той, ще изисква компромис както от страна на Украйна, така и от страна на Русия.

"Обсъждаме един въпрос, най-сложния нерешен въпрос, и мисля, че тристранните срещи ще разкрият всяка опция", цитира Ройтерс Зеленски, който говори на английски.

Той не уточни конкретния характер на всяка опция. Русия преди това многократно е изисквала Украйна да отстъпи частта от Донецка и Луганска области, която остава под неин контрол.

За последен път пряк диалог между Москва и Киев на практика даде резултат през лятото, когато в Истанбул се проведоха двустранни преговори между Русия и Украйна с посредничеството на Турция.

Тогава разговорите, също водени на техническо и експертно равнище, доведоха до най-голямата размяна на военнопленници от началото на войната. В рамките на договореното стотици военнослужещи от двете страни бяха върнати у дома, което бе оценено като рядък, но конкретен резултат на фона на замразения политически диалог.

Истанбулските срещи показаха, че дори при липса на напредък по основните политически и военни въпроси, ограничени по обхват преговори могат да постигнат практически договорености по хуманитарни теми. Именно този опит често се посочва от дипломати като аргумент, че техническите контакти не са безсмислени, дори когато стратегическите позиции на страните остават непримирими.

Тук трябва да се припомни още един важен прецедент от тази година. През март, в рамките на двустранни контакти между Русия и Украйна в столицата на Саудитска арабия, Риад , беше постигнато т.нар. енергийно примирие - неформално, но работещо споразумение за въздържане от удари по ключова енергийна инфраструктура от двете страни.

Макар договореността да не беше обявена като пълноценно споразумение и да имаше отделни нарушения, тя доведе до осезаемо намаляване на атаките срещу електроцентрали, подстанции и газова инфраструктура в продължение на един месец. Това беше особено важно в края на зимния сезон и показа, че ограничени секторни договорки са възможни, когато интересите на двете страни се пресичат.

Именно комбинацията от енергийното примирие през март и размяната на военнопленници след преговорите в Истанбул през лятото често се посочва от дипломати като доказателство, че техническите и тематично ограничени преговори могат да дават резултат, дори при липса на политически пробив.


  • 1 Майна

    17 3 Отговор
    Вероятно за територии..
    Този иби рибата..
    Вероятно..

    20:27 22.01.2026

  • 2 Фейк на часа

    20 5 Отговор
    Тоя пак халюцинира. Никакви преговори няма да има.
    Има ли ток в Киiф?
    Кога ще изпратим дъртите русофоби на фронта в Гренландия?

    20:27 22.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    11 3 Отговор
    Зеленият н,а,г.ле,ц ще прибере 90 милиарда от либералните п,е,нд,ели,но ще плащаме и ние.

    20:28 22.01.2026

  • 4 хаха

    11 5 Отговор
    "Тръмп днес в Давос, Швейцария: „Без нас, точно сега, всички щяхте да говорите немски.“ Познайте кой е основният език на Швейцария"

    Гайбанчовците пък са на нивото на този тъпак.

    Коментиран от #9

    20:28 22.01.2026

  • 5 Нали беше забранил

    15 2 Отговор
    Да се преговаря с Русия.

    20:29 22.01.2026

  • 6 Омазна ватенка

    5 13 Отговор
    Украинците думаха и последните ватенки в Купянск.

    Коментиран от #14, #16

    20:31 22.01.2026

  • 7 Войната върви по план

    3 14 Отговор
    Русия е превзела за 2025( 0.005%)от Украинската територия и е дала само 580000 жертви за периодът
    Със такъв бодър темп ще има видими резултати до години

    Коментиран от #18, #22, #38

    20:32 22.01.2026

  • 8 За какво отстъпване

    5 1 Отговор
    от Луганска област става дума????

    И защо не споменавате какво ще отстъпи-замени Русия за 18% от Донецк?

    20:32 22.01.2026

  • 9 Копейките освен,че са предатели

    2 14 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Са и неграмотни.

    Коментиран от #20

    20:32 22.01.2026

  • 10 70 % От Златото

    0 13 Отговор
    На Русия продадено .

    Пари ли няма за Движухата ?

    Планът на Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ

    Върви строго по ГРАФИКУ.

    20:34 22.01.2026

  • 11 Смешник

    11 1 Отговор
    Какви още срещи какви преговори Тоя дрогиран клоун не разбра ли най после че трябва да вдига вече белия байряк Не знам как чичо Дончо още го търпи

    20:34 22.01.2026

  • 12 С400 удари Своите

    1 9 Отговор
    В Краснодар .

    Хахахаха

    Руските Пияндурници пак
    Са попаднали в

    ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #17, #23, #32

    20:36 22.01.2026

  • 13 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Падна 3 см сняг и учениците са освободени от занятия.Срам и позор.Но колкото по тъпо
    е бъдещето толкова по лесно се манипулира.Не че даскалите ги учат нещо но пък печатат пари с частните уроци

    20:36 22.01.2026

  • 14 Смешник

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Омазна ватенка":

    Това от Укринформ ли го разбра

    20:36 22.01.2026

  • 15 ?????

    10 0 Отговор
    С една дума клекнал е.

    20:37 22.01.2026

  • 16 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Омазна ватенка":

    Учи руски, бавньо.

    Коментиран от #30

    20:38 22.01.2026

  • 17 404

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "С400 удари Своите":

    Да нямаш сефте на 50 г е нормално е да си напрегнат .

    20:39 22.01.2026

  • 18 Ами

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Войната върви по план":

    Щом върната руски земи колкото цяла България ви се вижда малко:))),може и още:)То и без туй вече стана ясно,че Бисмарк пак излезе правза първите предложения на руснаците:)))

    20:40 22.01.2026

  • 19 456

    6 0 Отговор
    Тоя заявява ,друг нещо си казва а Москва какво каза? Те знаят ли? Тези срещи не се ли обявяват едва когато са договорени?

    20:41 22.01.2026

  • 20 И Киев е Руски

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копейките освен,че са предатели":

    Тишината в кревата на един жълто паветник ражда ..,Зеленски

    20:41 22.01.2026

  • 21 456

    7 1 Отговор
    Ало козячета , центовете ли ви преводоха? Бре ,че активни..

    Коментиран от #25

    20:42 22.01.2026

  • 22 МАКСИМ КАЛАШНИКОВ

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "Войната върви по план":

    Призна че по официални данни

    Русия е загубила 900 хиляди

    РУСКИ СОЛДАТИ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Значи по Неофициалните Данни

    Които крие Кремъл

    Със сигурност са около

    1 Милион и половина. Кабзончици.


    След Гиркин Стрелков

    МАКСИМ КАЛАШНИКОВ

    Със тези свои признания скоро и той
    Ще влезе на Топло
    При Гиркин .

    Коментиран от #26, #29, #44

    20:43 22.01.2026

  • 23 И Киев е Руски

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "С400 удари Своите":

    И Вие се надате някой да ви удари но който е гнусен е за цял живот и няма шанс

    20:44 22.01.2026

  • 24 Еврейчето първо ще драсне

    6 1 Отговор
    Остатъчна Украйна на колене ще моли Русия да стане част федерацията, изоставена, бедна и задлъжняла. Такава кой ще я вземе? Само Путин.

    Коментиран от #34

    20:44 22.01.2026

  • 25 654

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "456":

    Соловъовче Объркано

    Във Евро ли се вземаш Дажбите
    От Пасоля?

    Коментиран от #27

    20:44 22.01.2026

  • 26 Ганчев

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "МАКСИМ КАЛАШНИКОВ":

    По хиляда ватенки мортус на квадратен километър.Тоеа е за отбелязване ю

    20:45 22.01.2026

  • 27 456

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "654":

    в кюлчета злато.

    20:45 22.01.2026

  • 28 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Тръмп начука канчето на надрусаняка в Давос и той после се изказа , че щял да защитава Гренландия от нападение ......и оплю европейските войнолюбци , че не правят нищо !!!!!

    20:45 22.01.2026

  • 29 404

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "МАКСИМ КАЛАШНИКОВ":

    Отивай в Украйна на зеленская и трябват донори

    Коментиран от #40

    20:46 22.01.2026

  • 30 Копейкотрошач

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Ще те науча бързо!

    20:46 22.01.2026

  • 31 Джугашвили

    2 5 Отговор
    1428 ДНЯ

    Где Берлин?

    20:48 22.01.2026

  • 32 Отец Дионисий

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "С400 удари Своите":

    Не се кахъри чадо.Трепането на руснаци е дело богоугодно,чадо.

    20:49 22.01.2026

  • 33 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Наркомана пак е пребозал.

    20:50 22.01.2026

  • 34 Да де

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Еврейчето първо ще драсне":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #39

    20:50 22.01.2026

  • 35 Тоя капут

    5 2 Отговор
    Земенски като маймуна скача,когато Тръмп щракне с пръсти! Зеления наркоман скоро ще бъде приключен и няма да има място на света,където да се скрие! Палячото е бита карта!

    20:51 22.01.2026

  • 36 Евреина КАБЗОН

    3 4 Отговор
    Кремъл продължава

    Яко да продава Златните Резерви.

    Над 70 % вече са издухани

    За Спец Обосрацията.

    ЕВРЕИТЕ

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще заличат Руската Кочина.

    20:51 22.01.2026

  • 37 Космос

    3 3 Отговор
    Руската армия е най -битата (след сръбската) армия.

    Коментиран от #46

    20:53 22.01.2026

  • 38 1678677

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Войната върви по план":

    Не е вярно
    - 20 % е завзела и убитите са 3 500 000 ,грешна ти е информацията

    20:54 22.01.2026

  • 39 Трима строят, 10 рушат за чужд интерес

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Да де":

    В тези къде ви е покрива, къде ви е къщата, няма нищо за гордост. Разрушили, унищожили, предали, продали, все дейности на фирма "Демокрация", от които България всеки ден отслабва и умира.

    20:54 22.01.2026

  • 40 Донори Търси

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "404":

    Пучя ВЪШКИН.

    Иска да живее 150 години .

    Отивай и докажи че си

    ПУТРИОТ.

    20:54 22.01.2026

  • 41 Ех Володя, Володя

    4 1 Отговор
    Тъп и упорит, прелъстен и изоставен!

    20:55 22.01.2026

  • 42 нннн

    3 1 Отговор
    Тия пак ще увъртат и шикалкавят. А ,,Москва не вярва на сълзи".

    21:00 22.01.2026

  • 43 Факт

    3 1 Отговор
    Тръмпоча го направи на пиян морков.Този път благодари ли му 1100 пъти?

    21:01 22.01.2026

  • 44 Реституция🇹🇷🇱🇷

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "МАКСИМ КАЛАШНИКОВ":

    Настава време разделно! Българинът трябва да се върне към османските си корени. Територията, подарена от руския император ще се подели по билото на Балкана между Турция и РФ. Туркофилите ще бъдат изселени в Източна Румелия, а русофилите в София и Северна България. Всекиму своето...🇹🇷🇱🇷
    Да живее НАТО, демокрацията и международното право!🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    21:04 22.01.2026

  • 45 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    2022г казах Русия с терористи на преговаря !!!
    2026г седя на една маса със Зеле и го моля за мир.
    Руската мизерия е безкрайна...........

    21:05 22.01.2026

  • 46 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Космос":

    Факти.

    21:06 22.01.2026

  • 47 Реституция🇹🇷🇱🇷

    0 0 Отговор
    Всички русофоби ще се върнат към османските си корени в Източна Румелия! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    21:07 22.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

