Володимир Зеленски: Предстоят тристранни преговори със САЩ и Русия в ОАЕ, вероятно за територии

В Обединените арабски емирства ще се проведат тристранни преговори на техническо ниво между Русия, Украйна и Съединените щати, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му разговорите ще започнат в петък и по план ще продължат два дни. Информацията разпространи Би Би Си.

Изявлението идва след поредица от срещи в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, както и преди края на визитата на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - в Москва.

"Това е по-добре, отколкото да няма никакъв диалог", коментира Зеленски, подчертавайки, че срещите няма да са на политическо равнище, а ще се фокусират върху експертни и технически въпроси.

По-рано самият Уиткоф потвърди, че след визитата си в Москва американската делегация планира пътуване до Абу Даби. По неговите думи в ОАЕ основна тема ще бъде икономическото бъдеще на Украйна, включително възстановяването на страната и възможните международни механизми за подкрепа.

Украинският президент Володимир Зеленски, отговаряйки на въпроси на журналисти в Давос, назова членовете на делегацията, която ще пътува до Абу Даби за преговори с Русия и Съединените щати, насрочени за петък и събота. Той каза, че делегацията ще включва петима души: секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов, първият заместник-ръководител на президентската администрация Сергий Кислица, лидерът на фракцията "Слуга на народа" в Радата Давид Арахамия и началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Гнатов.

"Американският екип ще пътува до Москва днес. Те очакваха с нетърпение нашата среща с президента Тръмп и сега ще отидат, а моят екип ще се срещне с американския екип. Вярвам, че това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата. Вероятно ще се проведе утре и вдругиден и ще продължи два дни", добави Зеленски (цитиран от Интерфакс-Украйна).

Този състав на украинската делегация категорично опровергава тезата, че срещата в Абу Даби е "техническа". Напротив - това е политико-военен екип от най-високо ниво, който ясно показва, че Украйна влиза в сериозна фаза на преговори, при това с пълно осъзнаване на залога.

- секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който обединява военната и стратегическата логика на държавата;

- ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов, фигура, свързвана с разузнаването и най-чувствителните операции;

- първият заместник-ръководител на администрацията Сергий Кислица, дългогодишен дипломат и опитен преговарящ;

- лидерът на парламентарната фракция "Слуга на народа" Давид Арахамия, което означава пряко въвличане на законодателната власт и подготовка за евентуални политически решения;

- началникът на Генералния щаб Андрей Гнатов, чиято поява изрично показва, че военните параметри са на масата.

В разговор с репортери в Давос, украинският президент Володимир Зеленски очерта визията си за текущото състояние на мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ. Той заяви, че документът за гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна е напълно подготвен, но все още не са постигнати споразумения за териториален контрол.

Според Зеленски, тристранната среща в Абу Даби, насрочена за петък, ще позволи обсъждането на варианти за разрешаване на този въпрос, който, отбеляза той, ще изисква компромис както от страна на Украйна, така и от страна на Русия.

"Обсъждаме един въпрос, най-сложния нерешен въпрос, и мисля, че тристранните срещи ще разкрият всяка опция", цитира Ройтерс Зеленски, който говори на английски.

Той не уточни конкретния характер на всяка опция. Русия преди това многократно е изисквала Украйна да отстъпи частта от Донецка и Луганска области, която остава под неин контрол.

За последен път пряк диалог между Москва и Киев на практика даде резултат през лятото, когато в Истанбул се проведоха двустранни преговори между Русия и Украйна с посредничеството на Турция.

Тогава разговорите, също водени на техническо и експертно равнище, доведоха до най-голямата размяна на военнопленници от началото на войната. В рамките на договореното стотици военнослужещи от двете страни бяха върнати у дома, което бе оценено като рядък, но конкретен резултат на фона на замразения политически диалог.

Истанбулските срещи показаха, че дори при липса на напредък по основните политически и военни въпроси, ограничени по обхват преговори могат да постигнат практически договорености по хуманитарни теми. Именно този опит често се посочва от дипломати като аргумент, че техническите контакти не са безсмислени, дори когато стратегическите позиции на страните остават непримирими.

Тук трябва да се припомни още един важен прецедент от тази година. През март, в рамките на двустранни контакти между Русия и Украйна в столицата на Саудитска арабия, Риад , беше постигнато т.нар. енергийно примирие - неформално, но работещо споразумение за въздържане от удари по ключова енергийна инфраструктура от двете страни.

Макар договореността да не беше обявена като пълноценно споразумение и да имаше отделни нарушения, тя доведе до осезаемо намаляване на атаките срещу електроцентрали, подстанции и газова инфраструктура в продължение на един месец. Това беше особено важно в края на зимния сезон и показа, че ограничени секторни договорки са възможни, когато интересите на двете страни се пресичат.

Именно комбинацията от енергийното примирие през март и размяната на военнопленници след преговорите в Истанбул през лятото често се посочва от дипломати като доказателство, че техническите и тематично ограничени преговори могат да дават резултат, дори при липса на политически пробив.