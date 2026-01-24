Белият дом пусна снимка на Тръмп с пингвин в Гренландия

Белият дом публикува генерирана снимка в X на президента на САЩ Доналд Тръмп с пингвин, съобщи RBC.

„Прегърнете пингвина“, гласи публикацията.

Изображението е създадено с помощта на изкуствен интелект. На снимката Тръмп върви през снега с пингвин, държащ американско знаме в крилете си.

Президентът на САЩ и неговият спътник се насочват към гренландското знаме.

Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той твърди, че островът е „заобиколен“ от руски и китайски военни кораби и че Гренландия е „абсолютно важна“ за националната сигурност на САЩ.

Президентът на САЩ не е изключил използването на сила за анексиране на Гренландия, но по време на реч на Световния икономически форум в Давос заяви, че САЩ няма да използват военна сила.

Тръмп е уверен, че след като сделката с Гренландия бъде приложена, Съединените щати ще имат пълен достъп до територията и ще могат да разположат там всякакво оборудване и оръжия, които сметнат за необходими.