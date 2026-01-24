Белият дом пусна снимка на Тръмп с пингвин в Гренландия

Белият дом публикува генерирана снимка в X на президента на САЩ Доналд Тръмп с пингвин, съобщи RBC.
„Прегърнете пингвина“, гласи публикацията.
Изображението е създадено с помощта на изкуствен интелект. На снимката Тръмп върви през снега с пингвин, държащ американско знаме в крилете си.
Президентът на САЩ и неговият спътник се насочват към гренландското знаме.
Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той твърди, че островът е „заобиколен“ от руски и китайски военни кораби и че Гренландия е „абсолютно важна“ за националната сигурност на САЩ.
Президентът на САЩ не е изключил използването на сила за анексиране на Гренландия, но по време на реч на Световния икономически форум в Давос заяви, че САЩ няма да използват военна сила.
Тръмп е уверен, че след като сделката с Гренландия бъде приложена, Съединените щати ще имат пълен достъп до територията и ще могат да разположат там всякакво оборудване и оръжия, които сметнат за необходими.
1 Андро
Коментиран от #4
03:40 24.01.2026
2 Марсело
03:45 24.01.2026
3 пимпирев
Коментиран от #6, #8
03:47 24.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Данко Харсъзина
04:02 24.01.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "пимпирев":Ти трай, че бай Дончо като едното нищо ще реши да анексира Антарктида със все базата на Пимпирев.
04:03 24.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Андро
До коментар #3 от "пимпирев":Аааааа,пингвините ги намери и всяко лято ходи да ги пасе.Питат го,защо така бе Пампирев,а той вика,еми там нема патки.
04:13 24.01.2026
9 Уфф
04:26 24.01.2026