Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом пусна снимка на Тръмп с пингвин в Гренландия

Белият дом пусна снимка на Тръмп с пингвин в Гренландия

24 Януари, 2026 03:21, обновена 24 Януари, 2026 03:26 668 9

  • тръмп-
  • пингвин-
  • гренландия-
  • белият дом

„Прегърнете пингвина“, гласи публикацията

Белият дом пусна снимка на Тръмп с пингвин в Гренландия - 1
Снимка: The White House
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом публикува генерирана снимка в X на президента на САЩ Доналд Тръмп с пингвин, съобщи RBC.

„Прегърнете пингвина“, гласи публикацията.

Изображението е създадено с помощта на изкуствен интелект. На снимката Тръмп върви през снега с пингвин, държащ американско знаме в крилете си.

Президентът на САЩ и неговият спътник се насочват към гренландското знаме.

Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той твърди, че островът е „заобиколен“ от руски и китайски военни кораби и че Гренландия е „абсолютно важна“ за националната сигурност на САЩ.

Президентът на САЩ не е изключил използването на сила за анексиране на Гренландия, но по време на реч на Световния икономически форум в Давос заяви, че САЩ няма да използват военна сила.

Тръмп е уверен, че след като сделката с Гренландия бъде приложена, Съединените щати ще имат пълен достъп до територията и ще могат да разположат там всякакво оборудване и оръжия, които сметнат за необходими.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Андро

    10 0 Отговор
    Този е пълен невежа.Какви пингвини в Гренландия.Там са белите мечки.Пингвините са в Патагония,южния полюс.

    Коментиран от #4

    03:40 24.01.2026

  • 2 Марсело

    1 1 Отговор
    Хахахаха направо на пингвин ще бъдат направени гренландците

    03:45 24.01.2026

  • 3 пимпирев

    6 0 Отговор
    от години търси бели мечки в Антарктика и пингвини в Гренландия и все не може да ги намери.

    Коментиран от #6, #8

    03:47 24.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    В Гренландия няма пингвини. Има бели мечки. Американците са егати невежите.

    04:02 24.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "пимпирев":

    Ти трай, че бай Дончо като едното нищо ще реши да анексира Антарктида със все базата на Пимпирев.

    04:03 24.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Андро

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "пимпирев":

    Аааааа,пингвините ги намери и всяко лято ходи да ги пасе.Питат го,защо така бе Пампирев,а той вика,еми там нема патки.

    04:13 24.01.2026

  • 9 Уфф

    2 0 Отговор
    Явно рижият булдог е хвърлил око и на Антарктида! В Гренландия няма пингвини!

    04:26 24.01.2026