Военни от 34 държави ще бистрят във Вашингтон борбата с наркокартелите

24 Януари, 2026 09:07, обновена 24 Януари, 2026 09:16 670 20

Срещата е определена за 11 февруари

Военни от 34 държави ще бистрят във Вашингтон борбата с наркокартелите - 1
Ген. Дан Кейн, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн, покани колегите си от няколко страни от Западното полукълбо, както и от Обединеното кралство и Франция, да се срещнат във Вашингтон на 11 февруари.

Срещата ще се фокусира върху борбата с наркокартелите и други престъпни групировки, съобщи Bloomberg.

„Началници на щабове и висши военни представители от 34 държави ще се срещнат, за да развият общо разбиране за споделените приоритети за сигурност и да укрепят регионалната сигурност“, цитира агенцията Министерството на отбраната на САЩ.

Участниците в срещата ще „разгледат значението на силните партньорства, устойчивото сътрудничество и съвместните усилия за противодействие на престъпни и терористични организации, както и на външни участници, които подкопават регионалната сигурност и стабилност“, добави агенцията.

Както отбелязва агенцията, срещата подчертава значението на Латинска Америка за администрацията на Тръмп. Срещата ще се проведе малко повече от месец след операцията на САЩ за залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро и на фона на продължаващите американски военни удари срещу предполагаеми контрабандни лодки, опитващи се да транспортират наркотици от Латинска Америка до Съединените щати.

Пентагонът не е уточнил списъка с поканените държави. Според източници на Bloomberg, списъкът включва държави в Западното полукълбо, както и държави с отвъдморски владения там, като Обединеното кралство и Франция.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    9 0 Отговор
    наркокартела на белите мечки в Гренландия в списъка ли е ?

    09:17 24.01.2026

  • 2 ВОЙНА С БРИТАНСКАТА КОРОНА

    5 0 Отговор
    Ще им вземат наркобизнеса.

    09:18 24.01.2026

  • 3 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Запряна там ли ще да е ?

    09:18 24.01.2026

  • 4 Тодор Тагарев, военен министър

    2 8 Отговор
    Укротете оня палячо Путин !!!
    Дайте на Украйна ракети, самолети, атом и да довършва несъстоялата се узкоглаза "империя" 👍

    Коментиран от #16

    09:18 24.01.2026

  • 5 Под знамето на

    5 0 Отговор
    ДЕМОКРАЦИЯТА.

    09:19 24.01.2026

  • 6 тез и те

    4 0 Отговор
    видяхме ви борбата с наркокартелите борба за петрол…

    09:19 24.01.2026

  • 7 Закс

    5 0 Отговор
    А наркокартелите у нас кога ?

    09:19 24.01.2026

  • 8 Махараминдри Баба

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:20 24.01.2026

  • 9 Махараминдри Баба

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:20 24.01.2026

  • 10 Махараминдри Баба

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:20 24.01.2026

  • 11 Пич

    3 0 Отговор
    Кво да бистрят бе ?! Американците не ги ли изтепая сите ?! Барабар с невинните !!!??? А си се качил на лодка , а говедарите са го намерили за достатъчно основание за да те разстрелят!!!

    09:21 24.01.2026

  • 12 Марко картел = корумпиран политик

    3 0 Отговор
    Когато полицията , прокуратурата и съда спре да се занимава с бизнес или с политика, а започне да арестува корумпирани политици , контрабандисти и ................ Т.н..... всичко ще се оправи

    09:23 24.01.2026

  • 13 Надежда 3

    2 0 Отговор
    Ако в Люлин имаше петрол, щяхме да решим проблема с наркотиците в София!

    09:23 24.01.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    сичко е навързано наркотици, политици, военни, лобита, пари, оружия стотици милиарди. Ако имаше воля досега да бяха ги затрили

    09:25 24.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НаркоБоз

    3 0 Отговор
    Хи хи хи
    Като
    ИМА ТЪРСЕНЕ
    ще
    ИМА ПРЕДЛАГАНЕ
    ............
    нещо неясно ???!

    09:29 24.01.2026

  • 18 Чиста лъжа

    4 0 Отговор
    Прикрива истината- завоевателните ходове на рижия. А тези мероприятия са фон на заблуда.

    09:45 24.01.2026

  • 19 дядото

    2 0 Отговор
    ще се окаже че тези нарко картели са силни колкото русия и китай.

    10:13 24.01.2026

  • 20 БАРС

    0 0 Отговор
    НЕЩО НЕ СЕ ВРЪЗВА САЩ БЯЗА В АВГАНИСТАН И ТАЛИБАНИТЕ РАЗПРАВЯХА ТА И СЪС СКРИТО ЛИЦЕ ПРЕД ЖУРНАЛИСТ НА АМЕРИКАНСКИ ВОЕНЕН КАК ОТ АМЕРИКА НОСЕЛИ ЧУВАЛИ С ДОЛЯРИ СЪС ВЕННИТЕ САМОЛЕТИ .А НА ОБРАТНО КОПУВАЛИ ОПИУМ С ТОНОВЕ ЗА САЩ И ТО ЦЕЛИ 20 ГОД А СЕГА ВОЕННИТЕ СА СЕ СЪБРАЛИ ДА РЕШАВАТ В САЩ .

    10:23 24.01.2026