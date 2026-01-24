Военни от 34 държави ще бистрят във Вашингтон борбата с наркокартелите

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн, покани колегите си от няколко страни от Западното полукълбо, както и от Обединеното кралство и Франция, да се срещнат във Вашингтон на 11 февруари.

Срещата ще се фокусира върху борбата с наркокартелите и други престъпни групировки, съобщи Bloomberg.

„Началници на щабове и висши военни представители от 34 държави ще се срещнат, за да развият общо разбиране за споделените приоритети за сигурност и да укрепят регионалната сигурност“, цитира агенцията Министерството на отбраната на САЩ.

Участниците в срещата ще „разгледат значението на силните партньорства, устойчивото сътрудничество и съвместните усилия за противодействие на престъпни и терористични организации, както и на външни участници, които подкопават регионалната сигурност и стабилност“, добави агенцията.

Както отбелязва агенцията, срещата подчертава значението на Латинска Америка за администрацията на Тръмп. Срещата ще се проведе малко повече от месец след операцията на САЩ за залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро и на фона на продължаващите американски военни удари срещу предполагаеми контрабандни лодки, опитващи се да транспортират наркотици от Латинска Америка до Съединените щати.

Пентагонът не е уточнил списъка с поканените държави. Според източници на Bloomberg, списъкът включва държави в Западното полукълбо, както и държави с отвъдморски владения там, като Обединеното кралство и Франция.