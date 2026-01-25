Чешкият премиер отсече: Няма да продаваме L-159 на Украйна! Няма и няма!

Чешкият премиер Андрей Бабиш потвърди, че страната му няма да продава леки учебно-бойни самолети L-159 на Украйна.

„Няма и няма да има продажба на L-159 на Украйна. Въпросът е приключен“, цитира новинарският портал Idnes думите на Бабиш. Той отговори на началника на Генералния щаб на чешката армия, генерал Карел Река, който заяви пред репортери, че според него прехвърлянето на четири L-159 на Украйна няма да повлияе на чешката сигурност.

На 16 януари чешкият президент Петр Павел предложи Киев да закупи няколко L-159. Впоследствие информационната агенция ČTK съобщи, че политическото движение SPD (Свобода и пряка демокрация), част от настоящата чешка правителствена коалиция, се противопоставя на продажбата на самолетите на Украйна, а по-късно самият чешки премиер заяви, че те няма да бъдат продадени.