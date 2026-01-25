Новини
Чешкият премиер отсече: Няма да продаваме L-159 на Украйна! Няма и няма!
  Тема: Украйна

25 Януари, 2026 05:49, обновена 25 Януари, 2026 05:53 528 4

На 16 януари президентът Петр Павел предложи Киев да закупи няколко леки учебно-бойни самолети

Чешкият премиер отсече: Няма да продаваме L-159 на Украйна! Няма и няма! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чешкият премиер Андрей Бабиш потвърди, че страната му няма да продава леки учебно-бойни самолети L-159 на Украйна.

„Няма и няма да има продажба на L-159 на Украйна. Въпросът е приключен“, цитира новинарският портал Idnes думите на Бабиш. Той отговори на началника на Генералния щаб на чешката армия, генерал Карел Река, който заяви пред репортери, че според него прехвърлянето на четири L-159 на Украйна няма да повлияе на чешката сигурност.

На 16 януари чешкият президент Петр Павел предложи Киев да закупи няколко L-159. Впоследствие информационната агенция ČTK съобщи, че политическото движение SPD (Свобода и пряка демокрация), част от настоящата чешка правителствена коалиция, се противопоставя на продажбата на самолетите на Украйна, а по-късно самият чешки премиер заяви, че те няма да бъдат продадени.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моряка

    3 0 Отговор
    Абе покрайна е бита карта. Всички го разбраха. И се мъчат да накарат Русия да спре, за да не ги довърши.

    05:57 25.01.2026

  • 2 Капачки за зеленко

    2 0 Отговор
    Горките украинци не се нуждаят нито от самолети, нито от танкове, нито от снаряди. Само от цветя и свещи.

    Коментиран от #3

    05:59 25.01.2026

  • 3 Микола

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Капачки за зеленко":

    Свещи си купих. Отоплявам се с тях. Цветята ги ям сурови на тъмно.

    06:01 25.01.2026

  • 4 Петър и Павел

    2 0 Отговор
    Няма и няма

    06:05 25.01.2026

Новини по държави:
