ИПБ алармира за рекет по пътищата и границите

От "Институт за пътна безопасност" предупреждават за неправомерни действия от страна на "Национално тол управление" и "Гранична полиция" по граничните пунктове на страната. Контролните органи оказват системен натиск върху водачите да заплащат на място компенсаторни такси за липсваща електронна винетка, използвайки инсталираните ПОС терминали.
Според сигнала на експертите, служителите отправят нерегламентирани предупреждения за незабавно сваляне на регистрационните табели на автомобилите или временно задържане на личните документи на пътуващите, с цел да форсират плащането в момента на проверката.
Българското законодателство дава право на шофьорите да заплатят компенсаторната такса доброволно в 14-дневен срок, без да понасят пълната административнонаказателна отговорност под формата на тежка глоба. Това право обаче възниква едва след официалното връчване на акт или електронен фиш по надлежния ред. Плащането на място на граничния пункт не е задължително условие за продължаване на пътуването.
Експертите съветват водачите да не заплащат суми на място, ако не им бъде връчен официален документ, и да изискват законовия си срок за реакция по банков път.
Върховният административен съд и Конституционният съд вече имат категорична и окончателна практика по този казус. Служителите на "Гранична полиция" нямат законови правомощия да извършват проверки за неплатени глоби и фишове на границата, нито да ограничават конституционното право на свободно придвижване на гражданите заради висящи административни задължения.
Практиката за налагане на фиксирани санкции за липса на винетка беше обект на разглеждане и от Съда на Европейския съюз. В решението си по делото "Екострой" (С-61/23) европейските магистрати постановиха, че българските глоби са непропорционални и противоречат на европейското право. Въз основа на този акт, българските съдилища започнаха масово да отменят издадените електронни фишове от "БГ Тол".
Водачите могат да проверяват статуса на своите винетки и наличието на нарушения чрез официалния портал на тол системата. От "Институт за пътна безопасност" призовават гражданите да подават сигнали при всеки опит за неправомерен натиск или задържане на документи, тъй като институциите са длъжни да спазват съдебните решения.
11:14 19.03.2026
11:14 19.03.2026
11:19 19.03.2026
6 ои8уйхътгрф
До коментар #1 от "Ами да, те":Ами шофьорите да си плащат винетките и никой няма да ги тормози... Мен НИКОГА не са ме спирали тези минеткаджии, познай що...
Виж, гранична полюция ме спира редовно- често карам ван с тъмни стъкла + щори на стъклата и реално нищо не се вижда отвън... Спират ме, проверяват и след 2 минути си продължавам пътя...
Вкратце- нормалните хора НЯМАТ проблеми нито с минеткаджиите, нито с гранична полюция...
11:41 19.03.2026
До коментар #6 от "ои8уйхътгрф":За затъмнени стъкла, винаги е имало глоба.
11:44 19.03.2026
11:48 19.03.2026
9 Не е вярно
До коментар #7 от "Не лъжи":За фабрично затъмнени няма глоба. Само за фолирани и то ако имат съмнения, че са прекалено тъмни и не пропускат нищо (т.е има си стандарт).
11:51 19.03.2026
11:53 19.03.2026
12:00 19.03.2026
12 ои8уйхътгрф
До коментар #7 от "Не лъжи":Дибилчовский, за "затъмнени" стъкла глоба НЯМА от поне 25 години... Това е едно...
Второ- забранено е да правиш каквото и да е с предното стъкло и стъклата на предните врати и толкова... Всички стъкла които са зад гърба на шофьора ако ще и блажна боя да ги боядисаш е все тая... За справка- всеки товарен бус... Има само едно просто условие- колата трябва да има 2 (ДВЕ) странични огледала...
12:01 19.03.2026
До коментар #8 от "Не, че нещо, ама...":И КАТ дублира функциите на Общинска полиция. КАТ има само в някои от бившите соц страни и разбира се в РФ. КАТ е репресивна структура създадена да пълни хазната с глоби.
12:02 19.03.2026
12:02 19.03.2026
12:07 19.03.2026
16 ми не
До коментар #15 от "Чичко":Не бъркат. Става дума, че българска кола с български водач не му се позволява да напусна страната, ако не си е платил висящите актове/фишове. Същото се отнася дори и ако водача опитва да напусне страната със самолет, ако има неплатени фишове на собствено име го грози да не го качат на самолета..
12:12 19.03.2026