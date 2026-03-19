ИПБ алармира за рекет по пътищата и границите

От "Институт за пътна безопасност" предупреждават за неправомерни действия от страна на "Национално тол управление" и "Гранична полиция" по граничните пунктове на страната. Контролните органи оказват системен натиск върху водачите да заплащат на място компенсаторни такси за липсваща електронна винетка, използвайки инсталираните ПОС терминали.

Според сигнала на експертите, служителите отправят нерегламентирани предупреждения за незабавно сваляне на регистрационните табели на автомобилите или временно задържане на личните документи на пътуващите, с цел да форсират плащането в момента на проверката.

Българското законодателство дава право на шофьорите да заплатят компенсаторната такса доброволно в 14-дневен срок, без да понасят пълната административнонаказателна отговорност под формата на тежка глоба. Това право обаче възниква едва след официалното връчване на акт или електронен фиш по надлежния ред. Плащането на място на граничния пункт не е задължително условие за продължаване на пътуването.

Експертите съветват водачите да не заплащат суми на място, ако не им бъде връчен официален документ, и да изискват законовия си срок за реакция по банков път.

Върховният административен съд и Конституционният съд вече имат категорична и окончателна практика по този казус. Служителите на "Гранична полиция" нямат законови правомощия да извършват проверки за неплатени глоби и фишове на границата, нито да ограничават конституционното право на свободно придвижване на гражданите заради висящи административни задължения.

Практиката за налагане на фиксирани санкции за липса на винетка беше обект на разглеждане и от Съда на Европейския съюз. В решението си по делото "Екострой" (С-61/23) европейските магистрати постановиха, че българските глоби са непропорционални и противоречат на европейското право. Въз основа на този акт, българските съдилища започнаха масово да отменят издадените електронни фишове от "БГ Тол".

Водачите могат да проверяват статуса на своите винетки и наличието на нарушения чрез официалния портал на тол системата. От "Институт за пътна безопасност" призовават гражданите да подават сигнали при всеки опит за неправомерен натиск или задържане на документи, тъй като институциите са длъжни да спазват съдебните решения.