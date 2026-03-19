ИПБ алармира за рекет по пътищата и границите

ИПБ алармира за рекет по пътищата и границите

19 Март, 2026 11:12 1 905 16

Експертите съветват водачите да не заплащат суми на място, ако не им бъде връчен официален документ

ИПБ алармира за рекет по пътищата и границите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От "Институт за пътна безопасност" предупреждават за неправомерни действия от страна на "Национално тол управление" и "Гранична полиция" по граничните пунктове на страната. Контролните органи оказват системен натиск върху водачите да заплащат на място компенсаторни такси за липсваща електронна винетка, използвайки инсталираните ПОС терминали.

Според сигнала на експертите, служителите отправят нерегламентирани предупреждения за незабавно сваляне на регистрационните табели на автомобилите или временно задържане на личните документи на пътуващите, с цел да форсират плащането в момента на проверката.

Българското законодателство дава право на шофьорите да заплатят компенсаторната такса доброволно в 14-дневен срок, без да понасят пълната административнонаказателна отговорност под формата на тежка глоба. Това право обаче възниква едва след официалното връчване на акт или електронен фиш по надлежния ред. Плащането на място на граничния пункт не е задължително условие за продължаване на пътуването.

Експертите съветват водачите да не заплащат суми на място, ако не им бъде връчен официален документ, и да изискват законовия си срок за реакция по банков път.

Върховният административен съд и Конституционният съд вече имат категорична и окончателна практика по този казус. Служителите на "Гранична полиция" нямат законови правомощия да извършват проверки за неплатени глоби и фишове на границата, нито да ограничават конституционното право на свободно придвижване на гражданите заради висящи административни задължения.

Практиката за налагане на фиксирани санкции за липса на винетка беше обект на разглеждане и от Съда на Европейския съюз. В решението си по делото "Екострой" (С-61/23) европейските магистрати постановиха, че българските глоби са непропорционални и противоречат на европейското право. Въз основа на този акт, българските съдилища започнаха масово да отменят издадените електронни фишове от "БГ Тол".

Водачите могат да проверяват статуса на своите винетки и наличието на нарушения чрез официалния портал на тол системата. От "Институт за пътна безопасност" призовават гражданите да подават сигнали при всеки опит за неправомерен натиск или задържане на документи, тъй като институциите са длъжни да спазват съдебните решения.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    19 3 Отговор
    така правят, тормозят шофьорите...

    Коментиран от #6

    11:14 19.03.2026

  • 2 рекетират и богатеят

    17 2 Отговор
    постоянно им сменят директорите .

    11:14 19.03.2026

  • 3 КАТ аванта

    18 3 Отговор
    Тия се опитват да бъркат в чуждата каца

    11:19 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ои8уйхътгрф

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Ами шофьорите да си плащат винетките и никой няма да ги тормози... Мен НИКОГА не са ме спирали тези минеткаджии, познай що...
    Виж, гранична полюция ме спира редовно- често карам ван с тъмни стъкла + щори на стъклата и реално нищо не се вижда отвън... Спират ме, проверяват и след 2 минути си продължавам пътя...

    Вкратце- нормалните хора НЯМАТ проблеми нито с минеткаджиите, нито с гранична полюция...

    Коментиран от #7

    11:41 19.03.2026

  • 7 Не лъжи

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "ои8уйхътгрф":

    За затъмнени стъкла, винаги е имало глоба.

    Коментиран от #9, #12

    11:44 19.03.2026

  • 8 Не, че нещо, ама...

    12 0 Отговор
    Плащайте си винетки и никой няма да ви спира.Въпросът е,че отново се направи агенция,която дублира функции на друга институция.Съд и присъда за тези служители и закриване на тази агенция.

    Коментиран от #13

    11:48 19.03.2026

  • 9 Не е вярно

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Не лъжи":

    За фабрично затъмнени няма глоба. Само за фолирани и то ако имат съмнения, че са прекалено тъмни и не пропускат нищо (т.е има си стандарт).

    11:51 19.03.2026

  • 10 Дид

    7 2 Отговор
    Скоро докато шофирах, на водача пред мен му вдигнаха палка от ТОЛаджии на пътя. Въобще не ги отрази, не спря и си продължи спокойно. Какво могат да му направят за това и въобще подлежи ли на глоба? Щото аз бих направил същото.

    11:53 19.03.2026

  • 11 като Иран

    7 1 Отговор
    Държавните служители в ролята на рекетьор на собственото си население.

    12:00 19.03.2026

  • 12 ои8уйхътгрф

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не лъжи":

    Дибилчовский, за "затъмнени" стъкла глоба НЯМА от поне 25 години... Това е едно...
    Второ- забранено е да правиш каквото и да е с предното стъкло и стъклата на предните врати и толкова... Всички стъкла които са зад гърба на шофьора ако ще и блажна боя да ги боядисаш е все тая... За справка- всеки товарен бус... Има само едно просто условие- колата трябва да има 2 (ДВЕ) странични огледала...

    12:01 19.03.2026

  • 13 е ми то

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не, че нещо, ама...":

    И КАТ дублира функциите на Общинска полиция. КАТ има само в някои от бившите соц страни и разбира се в РФ. КАТ е репресивна структура създадена да пълни хазната с глоби.

    12:02 19.03.2026

  • 14 Геле

    4 0 Отговор
    а чужденец без винетка.... връчваш му акта надявайки се до 15 дни да плати ли... как ще стане? има ли някой мераклия да се пробва да мине през Словения без винетка... на границата толаджии с бусове... спират те ПОС терминал и олекваш с 250 еврака... няма мърдане на колата докато не платиш

    12:02 19.03.2026

  • 15 Чичко

    3 0 Отговор
    Бъркате глобите по Кат с винетките. Нищо общо със загавиео

    Коментиран от #16

    12:07 19.03.2026

  • 16 ми не

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чичко":

    Не бъркат. Става дума, че българска кола с български водач не му се позволява да напусна страната, ако не си е платил висящите актове/фишове. Същото се отнася дори и ако водача опитва да напусне страната със самолет, ако има неплатени фишове на собствено име го грози да не го качат на самолета..

    12:12 19.03.2026

