Новини
България »
СДВР погна нарушителите с е-тротинетки

19 Март, 2026 11:26 1 076 23

  • нарушители-
  • е-тротинетки

Само от началото на март са глобени 250 души, по-голямата част от които са пълнолетни

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

СДВР извършва масирани проверки на водачите на електрически тротинетки в София, информира инспектор Иво Биков от "Пътна полиция".

Само от началото на март са глобени 250 души, по-голямата част от които са пълнолетни. Статистиката от началото на годината сочи шест инцидента с такива превозни средства, като при три от тях има ранени.

"Тези електрически тротинетки не са играчки, а превозни средства и използването на каски може да спаси човешки живот", заяви Биков, цитиран от БТА.

От общия брой санкционирани - 148 души са глобени, защото не са използвали обезопасителна каска.

По думите на полицейския инспектор масово водачите на електрически тротинетки не слизат от превозното средство при преминаване през пешеходна пътека.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    Чак пък "погна" 🤔😀😀😀
    Глобили са двама- трима, а и те дали ще платят....

    11:28 19.03.2026

  • 2 Орк на тротинетка 🧌🛴

    4 12 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..имам каска!

    Коментиран от #5, #7

    11:28 19.03.2026

  • 3 Емили Куртинетката

    7 1 Отговор
    Не ви хареса новината

    11:29 19.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Разликата между мотоциклет и автомобил с ДВГ е
    същата като разликата между Тротинетка и Електромобил с електроДВИГАТЕЛ❗

    11:30 19.03.2026

  • 5 Ужасен ужас

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    А бе,къде отиде и ти па ве?

    11:30 19.03.2026

  • 6 Тук не е Европа

    10 0 Отговор
    Има много дупки, и една малка дупка върши много работа. Апачите защо не карат мотор и тротинетки? Защото знаят че стават камикадзе. От каруцата скачат в БМВ -то и казват. По-добре да съм убиеца, отколкото убитият.

    11:33 19.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дедо

    10 2 Отговор
    Любимата таргет група на милиционерите. Иначе скъпи джипове не смеят да спират, в махалите го е страх да влизат , а и тия с тротинетките под наем никога не ги спират , дори да карат по трима чисто голи на една тротинетка.

    11:42 19.03.2026

  • 9 мамник

    15 0 Отговор
    Елате да видите във провинцията кво става! 13-15 годишни пикльовци летът със тия тротинетки и то през пешеходните пътеки!!! И после като го размаже некоя кола почват да се вайкат,ма как така ма то детето,ма убито е! Озаптете тия пубери щото ше вкарват невинни по затворите!

    11:43 19.03.2026

  • 10 Гедер

    8 0 Отговор
    Мен ме спряха че нямам каска ,докато полицайката ми пишеше акта , колегата и чакаше други нарушители по велоалеята. По едно време се задават три момичета ученички качени на тротинетка под наем , естествено без никакви каски и точно в този момент полицая се обърна с гръб към тях , те минаха и продължиха.

    Коментиран от #12

    11:48 19.03.2026

  • 11 Кога полицията ще погне

    5 1 Отговор
    убийците - рокери, които издуват мощни мотори по улиците и шосетата в пълно нарушение на ЗДП, вдигат невъобрзим шум денонощно, а полицаите стоят и им се радват, дори ги охраняват!

    Коментиран от #15

    11:52 19.03.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гедер":

    Какъв" късмет" са имали😉😀

    11:53 19.03.2026

  • 13 Боздуган

    8 0 Отговор
    Тротинетките нямат място на пътното платно!

    11:54 19.03.2026

  • 14 Анджо

    5 0 Отговор
    Направо откачам като ги видя, но те не знаят закона, че ако го ударя на пешеходна пътека не ме лови закона за нарушение и за колоездачите е същото , дори да го утрепан. Е нормален човек няма да има такава цел. Няма родители които да възпитават децата си . Живея на един булевард и почти не гледам през балкона, защото ми става лошо какво правят хората на пешеходната пътека и ми действат на нервите, особенно младите момичета. От малки трябва да се учат децата. В училищата също трябва да влезне като образование и там нищо не правят.

    11:55 19.03.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кога полицията ще погне":

    Кога ще си оправят ЗзДП🤔❓
    ЕлектроМОТОРЪТ е МОТОР/ДВИГАТЕЛ❗
    Както за Електромобили се изисква минимум "В" -
    така за Електроскутери- трябва да се изисква "М" или "А"❗

    Коментиран от #18

    11:59 19.03.2026

  • 16 Трябва много по-строги мерки

    4 0 Отговор
    Тези електрически скутери/тротинетки развиват голяма скорост, а имат много дълъг спирачен път, което ги прави изключително опасни както на пътя, така и в местата, където има пешеходци.

    12:07 19.03.2026

  • 17 мда

    1 1 Отговор
    КАТ са рекетьори. Хората ги мразят. Народа не ги иска но държавата ги налага. Ако има референдум за КАТ тази институция ще отпадне.

    12:07 19.03.2026

  • 18 Категория "К" -

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    - Камикадзе -)

    12:08 19.03.2026

  • 19 Смърт за Ухото 4

    1 2 Отговор
    Тези ЕдиОти нямат ппаво да глобяват тези с тротинетките! Тротинетките са на свободна ппактика , не се изисква свидетелство за управление за тях, НО понеже живеем в най- умрялата и минциФаЙскАа държава вс е позволено

    Коментиран от #21

    12:11 19.03.2026

  • 20 динозавър

    2 0 Отговор
    Подкрепям! Стига с тези екологични средства!
    Дори,пълна забрана!

    12:11 19.03.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Смърт за Ухото 4":

    То според тебе нямат право да глобяват и пешеходци❗
    Не че глобяват де😉

    12:19 19.03.2026

  • 22 Тату

    0 0 Отговор
    ...,,Нас недогоняят...нас недогоняят...недогоняяяяят..."

    12:24 19.03.2026

  • 23 Да пускат

    0 0 Отговор
    ...Погба да ги погне...особенно нощем :)))

    12:27 19.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове