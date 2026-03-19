СДВР погна нарушителите с е-тротинетки

СДВР извършва масирани проверки на водачите на електрически тротинетки в София, информира инспектор Иво Биков от "Пътна полиция".
Само от началото на март са глобени 250 души, по-голямата част от които са пълнолетни. Статистиката от началото на годината сочи шест инцидента с такива превозни средства, като при три от тях има ранени.
"Тези електрически тротинетки не са играчки, а превозни средства и използването на каски може да спаси човешки живот", заяви Биков, цитиран от БТА.
От общия брой санкционирани - 148 души са глобени, защото не са използвали обезопасителна каска.
По думите на полицейския инспектор масово водачите на електрически тротинетки не слизат от превозното средство при преминаване през пешеходна пътека.
