България през очите на САЩ в новия филм „Черно море“

От 17 април в кината тръгва „Черно море“, българо-американска продукция, която разказва за американската мечта, но по български.

Врачка разкрива на възрастна дама, че е неизлечимо болна. За да се оправи, трябва да си легне с черен. Така, в търсене на лесни пари, главният герой Халид прелита от Ню Йорк в Созопол. За нещастие жената умира, а презокеанското жиголо го обират и той остава без нищо в чужда държава. Оттук започва сюжетът на харизматичната комедия, която ще даде на българския зрител нова, ведра гледна точка към реалността, в която живеем.

Сред имената в главните роли на „Черно море“ ще видим българските актьори Ирмена Чичикова и Стоян Мирков, а със специално участие се включва големият български актьор Самуел Финци и дъщеря му Анаис Финци.

Главният герой в „Черно море“ Халид е изигран от американския актьор Дерек Хардън. Той е рапър, актьор, арт куратор и филмов режисьор. Познат е с артистичното име Dear Derrick. В работата си често съчетава различни форми на изкуство и културни влияния. Хип-хоп културата заема значително място в неговите проекти, работейки с артисти като Wu-Tang.

„Черно море“ се ражда през 2022 г., когато режисьорите Кристал Мозел и Дерек Хардън идват в България. Филмът е създаден без предварително написан сценарий, чрез импровизация и работа на място, което позволява на историята да се развива органично и да улавя реалната енергия на средата и хората. Този подход е изключително близък до режисьорката Кристал Мозел, чиито филми често се основават на реални истории и се движат на границата между документално и игрално кино. Този подход ѝ носи Голямата награда на журито на фестивала „Сънданс“ за пълнометражния документален филм „The Wolfpack“. По-късно тя режисира игралния филм „Skate Kitchen“ и сериала „Betty“ за HBO.

Световната премиера на „Черно море“ е през 2024 година на престижния филмов фестивал SXSW Film Festival в Остин, Тексас, САЩ.

„Черно море“ е първият филм, който Кристал Мозел и Дерек Хардън режисират заедно. Според тях това е филм за смелостта да се впуснеш в непознатото и за усещането за общност, което може да се появи на най-неочаквани места.