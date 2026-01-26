Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранските власти заплашиха с безпощадни присъди организаторите на протестите

Иранските власти заплашиха с безпощадни присъди организаторите на протестите

26 Януари, 2026 07:44 642 8

  • иран-
  • протести-
  • заплахи

Шефът на съдебната власт настоя за бързи процеси и строги наказания след вълната от антиправителствени демонстрации

Иранските власти заплашиха с безпощадни присъди организаторите на протестите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосеин Мохсени Еджеи заяви, че лицата, които стоят зад последните антиправителствени протести в страната, няма да получат никакво снизхождение и ще бъдат подведени под строга отговорност, съобщава АФП, предава News.bg.

Недоволството, което избухна в началото на месеца заради нарастващите разходи за живот, бързо се разрасна в мащабно протестно движение. То се превърна в едно от най-сериозните предизвикателства за ръководството на Ислямската република през последните години.

Демонстрациите постепенно бяха потушени след твърди действия от страна на властите, включително масови репресии и почти пълно прекъсване на интернет връзката, което изолира Иран от външния свят.

„Обществото основателно очаква главните подстрекатели и участници в бунтовете, актовете на насилие и тероризъм да бъдат изправени пред съда във възможно най-кратки срокове и наказани, ако вината им бъде доказана“, се казва в изявление на Еджеи, публикувано на официалния портал Mizan.

По думите му разследванията трябва да се водят с максимална строгост. Той подчерта, че справедливостта изисква безкомпромисни присъди за онези, които са прибягнали до оръжие, причинили са смърт, палежи, разрушения и други тежки престъпления по време на безредиците.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 за предателство

    10 2 Отговор
    наказанието е едно

    07:57 26.01.2026

  • 3 Решение

    2 0 Отговор
    По важното е да помислят как да ги ограничат занапред предната статия беше за предателство в Китай ясно е че подхода на краварите е един и същ(корупция на предатели) както и лекарството социализъм(в който не могат да се натрупват материални богатства това може да стане с регулация чрез подходящи данъци) другото по строги закони го имат и сега.

    08:06 26.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иранеца

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Иранският народ иска отстраняването на незаконния режим на моллите, завладяли властта чрез незаконен преврат и възстановяването на легалната власт.

    08:13 26.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    САМО ТАКА! ВУЧИЧ,УЧИ СЕ ОТ ПЕРСИТЕ,ЗА ДА НЕ ТЕ БОЛИ ГЛАВАТА ПОСЛЕ

    08:21 26.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания