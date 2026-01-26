Иранските власти заплашиха с безпощадни присъди организаторите на протестите

Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосеин Мохсени Еджеи заяви, че лицата, които стоят зад последните антиправителствени протести в страната, няма да получат никакво снизхождение и ще бъдат подведени под строга отговорност, съобщава АФП, предава News.bg.

Недоволството, което избухна в началото на месеца заради нарастващите разходи за живот, бързо се разрасна в мащабно протестно движение. То се превърна в едно от най-сериозните предизвикателства за ръководството на Ислямската република през последните години.

Демонстрациите постепенно бяха потушени след твърди действия от страна на властите, включително масови репресии и почти пълно прекъсване на интернет връзката, което изолира Иран от външния свят.

„Обществото основателно очаква главните подстрекатели и участници в бунтовете, актовете на насилие и тероризъм да бъдат изправени пред съда във възможно най-кратки срокове и наказани, ако вината им бъде доказана“, се казва в изявление на Еджеи, публикувано на официалния портал Mizan.

По думите му разследванията трябва да се водят с максимална строгост. Той подчерта, че справедливостта изисква безкомпромисни присъди за онези, които са прибягнали до оръжие, причинили са смърт, палежи, разрушения и други тежки престъпления по време на безредиците.