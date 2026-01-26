Иранските власти заплашиха с безпощадни присъди организаторите на протестите

Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосеин Мохсени Еджеи заяви, че лицата, които стоят зад последните антиправителствени протести в страната, няма да получат никакво снизхождение и ще бъдат подведени под строга отговорност, съобщава АФП, предава News.bg.
Недоволството, което избухна в началото на месеца заради нарастващите разходи за живот, бързо се разрасна в мащабно протестно движение. То се превърна в едно от най-сериозните предизвикателства за ръководството на Ислямската република през последните години.
Демонстрациите постепенно бяха потушени след твърди действия от страна на властите, включително масови репресии и почти пълно прекъсване на интернет връзката, което изолира Иран от външния свят.
„Обществото основателно очаква главните подстрекатели и участници в бунтовете, актовете на насилие и тероризъм да бъдат изправени пред съда във възможно най-кратки срокове и наказани, ако вината им бъде доказана“, се казва в изявление на Еджеи, публикувано на официалния портал Mizan.
По думите му разследванията трябва да се водят с максимална строгост. Той подчерта, че справедливостта изисква безкомпромисни присъди за онези, които са прибягнали до оръжие, причинили са смърт, палежи, разрушения и други тежки престъпления по време на безредиците.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 за предателство
07:57 26.01.2026
3 Решение
08:06 26.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иранеца
До коментар #1 от "Пич":Иранският народ иска отстраняването на незаконния режим на моллите, завладяли властта чрез незаконен преврат и възстановяването на легалната власт.
08:13 26.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боруна Лом
08:21 26.01.2026