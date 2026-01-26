Новини
Германия търси общ отговор срещу заплахите в Балтийско море

26 Януари, 2026 08:06 458 7

Външният министър Йохан Вадефул посещава Латвия и Швеция за разговори за сигурността, хибридните атаки и „сенчестия флот“ на Русия

Германия търси общ отговор срещу заплахите в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул предприема днес визити в Латвия и Швеция, като основен акцент на разговорите ще бъде сигурността в региона на Балтийско море, съобщи говорител на германското външно министерство, цитиран от ДПА, предава БТА.

Берлин, Рига и Стокхолм споделят нарастващи опасения от хибридни действия, за които се смята, че произхождат от Русия, както и от т.нар. „сенчест флот“ от петролни танкери, използван от Москва за заобикаляне на международните санкции върху износа на петрол.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Русия често е обвинявана в кибератаки и саботажи, включително прекъсвания на подводни комуникационни кабели в региона.

По време на престоя си в Рига Вадефул ще проведе срещи с латвийския президент Едгарс Ринкевичс и с външния министър Байба Браже, както и ще участва в латвийската Конференция на посланиците.

По-късно през деня Германският външен министър ще отпътува за Стокхолм, където ще разговаря с шведската си колежка Мария Стенергард, като фокусът ще бъде върху координацията на усилията за сигурност и устойчивост в Балтийския регион.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно

    8 0 Отговор
    Германия търси но не намира !

    08:08 26.01.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    Заплахите са само в главите на европейските пишман политици.....

    Коментиран от #5

    08:08 26.01.2026

  • 3 Пич

    8 0 Отговор
    Извинете , Гренландия в Балтийско море ли беше?! Зачудих се, на мен ли ми куца географията, или на Вадефул и останалите малоумнци...!?

    08:09 26.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уточнение

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    на ЕвроУрсулите.

    08:18 26.01.2026

  • 6 Фен

    2 0 Отговор
    Горките пудели. Колкото повече джафкат, толкова по-жалки изглеждат.

    08:20 26.01.2026

  • 7 ВРЪТ СЕ НА ВЪЛКА ЗА ДА ГО ИГРАТ ЗАПЛАШЕН

    3 0 Отговор
    БЕ ТЯХ ВСЕ ГИ ЗАПЛАШВААТ . ТЕЯ ФАШАГИ СЕ ЛЕПНАХА ДО ГТРАНИЦАТА НА РУСИЯ , НО РУСИ ГИ ЗАПЛАШВАЛА , НЕ ТЕ РУСИЯ!! А ДЕ !! ТАКОВА КАКВО ГО ПРАВИШ !?? АМИ МАХНЕТЕ СЕ ОТ ТАМ И И ЩЕ СТЕ НЕПЛАШЕНИ ! ЗА ПОМИТАНЕ СТЕ !!
    ВРЪТ СЕ НА ВЪЛКА В УСТАТА ЗА ДА ГО ИГРАЯТ ЗАПЛАШЕНИ ! УМИШЛЕНО ,ЗА ДА ПРЕДИЗВИКВАТ ! МРЪСНА ФАШИСТКА СГАН!!!

    08:22 26.01.2026

