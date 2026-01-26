Германия търси общ отговор срещу заплахите в Балтийско море

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул предприема днес визити в Латвия и Швеция, като основен акцент на разговорите ще бъде сигурността в региона на Балтийско море, съобщи говорител на германското външно министерство, цитиран от ДПА, предава БТА.
Берлин, Рига и Стокхолм споделят нарастващи опасения от хибридни действия, за които се смята, че произхождат от Русия, както и от т.нар. „сенчест флот“ от петролни танкери, използван от Москва за заобикаляне на международните санкции върху износа на петрол.
След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Русия често е обвинявана в кибератаки и саботажи, включително прекъсвания на подводни комуникационни кабели в региона.
По време на престоя си в Рига Вадефул ще проведе срещи с латвийския президент Едгарс Ринкевичс и с външния министър Байба Браже, както и ще участва в латвийската Конференция на посланиците.
По-късно през деня Германският външен министър ще отпътува за Стокхолм, където ще разговаря с шведската си колежка Мария Стенергард, като фокусът ще бъде върху координацията на усилията за сигурност и устойчивост в Балтийския регион.
