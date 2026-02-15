Няколко ранени след нападение с нож в автобус в Германия

Няколко души са ранени при нападение с нож в автобус в германския град Вупертал (Северен Рейн-Вестфалия).

Вестник „Вуперталер Рундшау“ съобщава за това.

Според вестника, инцидентът е станал в неделя следобед.

Няколко души, по все още неизвестна причина, са се скарали, което е ескалирало в намушкване.

Полицията е задържала заподозрения нападател. Ранените са хоспитализирани.