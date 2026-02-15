Новини
Няколко ранени след нападение с нож в автобус в Германия

15 Февруари, 2026 18:53 425 4

  • германия-
  • автобус-
  • нож-
  • наръгване-
  • ранени

Нападателят е задържан

Няколко ранени след нападение с нож в автобус в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Няколко души са ранени при нападение с нож в автобус в германския град Вупертал (Северен Рейн-Вестфалия).

Вестник „Вуперталер Рундшау“ съобщава за това.

Според вестника, инцидентът е станал в неделя следобед.

Няколко души, по все още неизвестна причина, са се скарали, което е ескалирало в намушкване.

Полицията е задържала заподозрения нападател. Ранените са хоспитализирани.


  • 1 Тамошните

    4 2 Отговор
    възрожденци.

    18:56 15.02.2026

  • 2 валео

    5 0 Отговор
    някой Будист е бил :)

    18:57 15.02.2026

  • 3 Ами

    3 0 Отговор
    новите евроатлантици...

    18:57 15.02.2026

  • 4 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Ами така им се пада нали заради тяхната Меркел, Европа е пълна с гостите и ,и заради германци естественно първо те са виновни за това решение да се реализира .Да си събират в Германия всичкото мигранти а те да намират лодки и в техните родини ,да им освободят място .

    19:01 15.02.2026

