Кремъл търси сближаване с Дамаск! Владимир Путин похвали Аш Шараа за възстановяването на териториалната цялост на Сирия

28 Януари, 2026 18:45, обновена 28 Януари, 2026 19:19

Ахмед аш Шараа беше начело на бунтовническа офанзива, която свали от власт президента Башар Асад, който се ползваше от години с подкрепата на Москва по време на опустошителната гражданска война

Руският президент Владимир Путин похвали днес сирийския президент Ахмед аш Шараа за напредъка по възстановяването на териториалната цялост на Сирия, след като правителствените сили превзеха обширни територии, контролирани от кюрдските сили, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Путин заяви, че страната му подкрепя усилията на Дамаск да възстанови пълен контрол над цялата територия на Сирия.

„Следихме отблизо усилията ви за възстановяване на териториалната цялост на Сирия и бих желал да Ви поздравя, че този процес набира скорост. Знаете, че винаги сме подкрепяли възстановяването на териториалната цялост на Сирия и подкрепяме усилията ви в това отношение“, заяви Путин на Аш Шараа, който е днес на посещение в Москва - второто по рода си за по малко от четири месеца.

Аш Шараа на свой ред благодари на Путин за помощта за стабилизиране на Сирия.

Аш Шараа беше начело на бунтовническа офанзива, която свали от власт президента Башар Асад, който се ползваше от години с подкрепата на Москва по време на опустошителната гражданска война.

Посещението на временния сирийски президент в Москва според анализатори има за цел обсъждане на въпроси, касаещи бъдещето на руските военни бази на сирийска територия. Русия, която съсредоточи усилията си върху войната в Украйна и запази само малък военен контингент в Сирия, не направи опит за противодействие на офанзивата на бунтовниците в Сирия. Москва предостави политическо убежище на Асад и семейството му, след като те напуснаха родината си.

За Кремъл е от съществено значение да запази военноморските и военновъздушните си бази в Сирия, които са единствените предни постове, играещи ключова роля в запазването на военното присъствие на Русия в Средиземноморието. Руските власти изразиха надежда за сключването на споразумение за запазването на въздушната база в Хмеймим и военноморската база в Тартус.

Въпреки че по време на гражданската война в Сирия двете страни бяха на противоположни позиции, временното сирийско правителство изрази готовност да развива дипломатически отношения с Москва с надеждата да възстанови Сирия от разрушителните последици от войната и да зададе нови ориентири във външната ѝ политика. Путин подчерта готовността си да помогне на страната да възстанови съсипаната си от гражданската война икономика.

„Знам, че са нужни много усилия за възстановяването на Сирия и нашите икономически актьори, включително от строителния сектор, са готови за съвместна работа“, заяви руският президент.

Преди началото на срещата между двамата държавни глави говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че „всички въпроси, свързани с руското военно присъствие в Сирия, ще бъдат обсъдени по време на преговорите.“

Наскоро руските сили започнаха да се изтеглят от позициите си в Североизточна Сирия. Там те присъстваха в райони, които все още са контролирани от кюрдските сили, влизащи в състава на Сирийските демократични сили. В тази част на страната кюрдските сили загубиха контрола над голяма част от територията в резултат на офанзивата на сирийските правителствени сили, припомня Асошиейтед прес.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 розовото пони путин😺👺🤡

    14 20 Отговор
    На колене и пред арабите 😭😫😹💀

    Коментиран от #5

    18:46 28.01.2026

  • 2 Ал Шараа похвали Путин

    12 19 Отговор
    Ал Шараа похвали Путин за напускането на база Камишли. Малко мръсно са оставили, но все пак са се омели.

    Коментиран от #10, #17

    18:48 28.01.2026

  • 3 Изгониха рушляка от Сирия

    11 16 Отговор
    като мръсна мачка!

    18:48 28.01.2026

  • 4 Ултра къса памет!

    15 12 Отговор
    А помните ли как Путин заплашваше всеки, който се доближи до Сирия?

    Коментиран от #8

    18:49 28.01.2026

  • 5 Точно

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "розовото пони путин😺👺🤡":

    Арабите обичат момченце, а Путин иска да е такъв.

    18:50 28.01.2026

  • 6 До 2 и 3

    12 14 Отговор
    Изгониха ги като парцали но путя благоговее и пред този талибан от безпомощност

    18:50 28.01.2026

  • 7 Няма край позорът на Пусин

    12 13 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #12

    18:51 28.01.2026

  • 8 Помним помним

    12 12 Отговор

    До коментар #4 от "Ултра къса памет!":

    Дори турците му свалиха 2 бомбардировача и пилотите му катапултираха и паднаха при хората на този брадатия и ги съблякоха голи и публично...путя сигурно се е кефил на гледката...заплашваше и като го напънаха се ската както винаги

    18:53 28.01.2026

  • 9 Путин срина със земята цели градове

    10 11 Отговор
    в Сирия! Най вече паметник на архитектурата Алепо!

    Коментиран от #32

    18:53 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТОДОР СТОЯНОВ

    9 4 Отговор
    ЗА ТЕЗИ НАРОДИ Е НУЖНА ЗДРАВА РЪКА!!!ЛИБИЯ, СИРИЯ, ИРАН, ИРАК, АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН...ДО СЕГА НИКОЙ НЕ ГИ Е ПОДЧИНИЛ!БОМБАНДИРАЙТЕ КОЛКОТО ИСКАТЕ...ТЕ ЩЕ ВИ НАМРАЗЯТ И ЩЕ ВИ ОТМЪСТЯТ, НО НЯМА ДА СЕ СЧУПЯТ!ПОЛИКТИКАТА ПРИ ТЯХ Е ЕЛЕМЕНТАРНА...КАКТО ТИ, ТАКА И АЗ...!ТОВА Е!

    18:54 28.01.2026

  • 12 Няма край

    6 11 Отговор

    До коментар #7 от "Няма край позорът на Пусин":

    разчепатването от Путин на укронекрофили

    18:55 28.01.2026

  • 13 Пумияр,

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ХаХа":

    Дръж е възпитано!.

    Коментиран от #55

    18:55 28.01.2026

  • 14 Копейки

    10 9 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    18:56 28.01.2026

  • 15 ХоХоХо

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ХаХа":

    оправили си маясъла

    18:56 28.01.2026

  • 16 да питам

    3 6 Отговор
    И Жирафа , вероятно ... Ше се сближи с руzко кенгуро ...

    18:56 28.01.2026

  • 17 Атина Палада

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ал Шараа похвали Путин":

    Братът на Аш Шараа през 2001г заминава за Русия да учи медицина .Завършва и остава да работи в Русия.. Броени дни преди свалянето на Асад събира си багажа ,напуска Русия и отива в Сирия.Негова е фразата :-"Руснаците завинаги наши братя" ! Организира безкръвното сваляне на Асад и транспортирането му в Русия!
    Сега двамата братя са начело на Сирия! Шараа под прожекторите а брат му в сянка.

    Коментиран от #54

    18:58 28.01.2026

  • 18 Добре

    9 9 Отговор
    то бива унижение, но това е прекалено. Да похвалиш този, който те е изритал и изгонил руските военнослужещи. Представям си как се смее Ердоган сега 😂

    Коментиран от #36, #50

    19:01 28.01.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор
    Просто казано черномазия рекетира Путин за пари, много пари и ще ги получи. Щото историята отдавна ни е научила - видиш ли руснак, опни го три раза отзад 😁👍

    19:01 28.01.2026

  • 20 Смях в залата

    5 9 Отговор
    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
    😂

    Коментиран от #22, #28

    19:03 28.01.2026

  • 21 Този главорез

    6 7 Отговор
    Изби християнското население на Сирия.

    19:03 28.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 да питам

    9 9 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да го натоварят с останалите руснаци от Сирия ?

    Коментиран от #25

    19:04 28.01.2026

  • 24 Божеее

    6 7 Отговор
    Православния гуру, целува Корана и се клани за малко власт. Жалка картинка

    Коментиран от #26, #33

    19:06 28.01.2026

  • 25 Ха ХаХа

    8 6 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    Укрофашистите няма на какво да ги натоварят
    защото и 1 лодка не им остана, затова ги хвърлят на рибите

    19:07 28.01.2026

  • 26 Кога се върна

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Божеее":

    от джамията

    19:08 28.01.2026

  • 27 Определено

    7 2 Отговор
    Сирийските кюрди действаха в синхрон с американците срещу идил, а сега са изоставени от екссъюзниците.
    Не са подкрепени и от Русия и си остават само с виртуална родина в Германия.

    19:09 28.01.2026

  • 28 Ха ХаХа

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "Смях в залата":

    Кой бръсне за слива трапанираният мозък Буданов бе серсем та ще го е страх от него.
    Няма папа който да не е на ЦРУ

    Коментиран от #31

    19:11 28.01.2026

  • 29 Руската пропаганда опростачва

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Когато си се родил тъпак":

    И има за цел винаги глупака.

    19:14 28.01.2026

  • 30 Ицо

    5 7 Отговор
    Има ли копейки тук?

    19:15 28.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха ХаХа

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Путин срина със земята цели градове":

    Я пак....

    Коментиран от #51

    19:21 28.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха ХаХа

    5 2 Отговор
    А ти целуваш на две турски партии в парламента керестетата

    19:26 28.01.2026

  • 35 ха-ха-ха

    6 5 Отговор
    Сега Шараа ще иска от Пусина да възстановява щетите, които са причинили руснаците в Сирия.
    А Пусина е тотално скъсан, истински Гаврош, само обезщетения за Сирия му липсваха ха-ха

    Коментиран от #38

    19:27 28.01.2026

  • 36 Смее се Ердоган

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Добре":

    но лиже краката на Путин

    Коментиран от #39

    19:28 28.01.2026

  • 37 До оня Ден

    7 6 Отговор
    Евреина ШАЛОМОВИЧ
    Избиваше Сирийците
    Заради Башар Асад

    Сега се мазни на Човека
    Който Путин
    Искаше да убие .

    Подъл КГБ ПРОПАДНЯК

    Коментиран от #41

    19:28 28.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Така ги лиже

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Смее се Ердоган":

    ЧЕ Дъртия ПЕДО Путин

    Направи най Голямата Джамия
    В Масква .

    Кой ли целува КУРАнът
    Бре Рублоидиот?

    Коментиран от #43

    19:30 28.01.2026

  • 40 Филип Киркоров

    0 7 Отговор
    Говорителят на Държавния департамент Джен Псаки заяви, че Вашингтон е "дълбоко притеснен" от готвеното изграждане на 2600 сгради - Синагоги на колесах проедут по всей России 07.08.2014 08:19

    Передвижные синагоги - "мицвомобили" - объедут 70 городов России в рамках III Еврейской этнографической экспедиции, организованной Федерацией еврейских общин России. Об этом сообщил московский раввин Александр Лакшин.
    Цель экспедиции - пробудить у евреев больших и малых городов России интерес к культуре своего народа. "Люди знают, что если мама - еврейка, то и они евреи.
    -
    През 1995 година идват хиляди руски имигранти и музиканти, които сформират състава на държавния театър и филхармония, стават „ядрото“ на културния живот в по-големите градове. Част от тях не са с еврейски произход, но поради големия принос за културния живот на страната те приемат юдаизма и биват признати за евреи.

    Коментиран от #56

    19:30 28.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Констатация

    2 5 Отговор
    Дедо Путиновите "Договорняци" не струват и 5 Копейки до го е...!!!! -))))) Ееех..., Асадчо, ако беше приел Предложението на Катар за Газовия Тръбопровод през територията на Сирия, немаше да има Гражданска война, убийства и разрушения, щеше да се къпеш в долари и евро, вместо да мръзнеш в Москва!!!

    19:32 28.01.2026

  • 43 Ха ХаХа

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Така ги лиже":

    ЕВРОСТАТ:
    България е най мюсюлманската държава в Европа с 10% турци и цигани и 486 джамии.
    Русия е с 4% мюсюлмани
    Варш на фронта за оборска тор

    Коментиран от #47, #52

    19:33 28.01.2026

  • 44 Да се сърдят на друг

    6 1 Отговор
    Сирийците показаха, че на тях не може да се разчита и Путин преговаря с този, който има думата.

    19:35 28.01.2026

  • 45 Гащите ги напълниха

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    Милион и половина Кабзончици.

    Оня Ден Безстрашния Путин
    Поднасяше цветя на Кладбището в Санкт Петербург.

    Защо нямаше хора да видят Безстрашния

    КГБ ПРОПАДНЯК

    Как беше облечен във 2 Бронежилетки .

    Нали го обичат в Мускалието
    Защо не допуснаха Публика

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Напълни памперсите Пуся

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:35 28.01.2026

  • 46 Филип Киркоров

    4 3 Отговор
    Путин еврей! И всё государство...

    Путин(Шаломов) и Медведев(Мендель), как и вся госдумма, жиды, мы живём под жидовским игом.

    19:37 28.01.2026

  • 47 Алоо Рублоидиот

    5 6 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ХаХа":

    Градът със най Голяма Мюсюлманска

    Общност е МАСКВА

    Бре Рублоидиот.

    Нали знаеш колко милиона са В МУСКАЛАБАД

    Хахахахаха хахахахаха

    19:37 28.01.2026

  • 48 койдазнай

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    Ми да. КГБ унищожи СССР, за да завземи цялата власт на КПСС, всички богатства на руснаците и всички природни богатства. Сега същото КГБ унищожава и Руската Федерация.
    Как да не го страх човек.

    19:39 28.01.2026

  • 49 до Ха ХаХа

    1 5 Отговор
    """"България е най мюсюлманската държава в Европа с 10% турци и цигани"""" ----- Ромите изповядват Източно Християнското Православие, имат свой език, който няма нищо общо с турския, така наречените турски ц ::: гани не говорят ромски, а турски, на силен жаргон. Ромите християни, както и турците, странят от тъй наречените турски ц :::гани не се смесват с тях.

    19:43 28.01.2026

  • 50 Ердоган

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Добре":

    не само се смее, ами се подиграва открито с Русийката. Зетят на Ердо си построи два завода за дронове там.
    Като цяло Русия много се страхува не само от САЩ и Европа, но и конкретно от Турция, защото много добре знае, че Турция разполага с много по-силна армия от руската, а и Ердо не съвсем наред с галавата, като нищо ще ги думне

    Коментиран от #59

    19:46 28.01.2026

  • 51 Дааа

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    Вярно е ,руските самолети избиха много народ в Сирия иначе Асад беше пред капитулация,даже турците свалиха един руски миг влязъл от сирийско в турско

    19:48 28.01.2026

  • 52 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ХаХа":

    Нещо грешиш в процентите. Ето как се самоопределят хората в Русия

    40%- атеисти
    45% - християни
    15%- мюсюлмани

    19:49 28.01.2026

  • 53 До: Да се сърдят на друг

    1 4 Отговор
    """""Сирийците показаха, че на тях не може да се разчита...."""" --------- Ти май силно бъркаш понятията, кой на кого не може да разчита!!! Сирийците воюваха 4 години срещу ИД (Ал-Кайда и производните й, Щатите, Британия, Турция и съюзниците им), без подкрепата на Путин! Това, че Путин предаде/продаде Сирия, го знаят и признават дори в Русия, последва Венецуела, наред са да предаде/продаде и Куба, че и Иран!

    19:50 28.01.2026

  • 54 Ал Шараа похвали Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Брат му Махер е учил в института Борденко във Воронеж. Върнал се е във Сирия и е работил като акушер-гинеколог. През 2012 година е бил арестуван и после бяга от режима на Асад. Работи във Воронеж до 2023 година. Тогава се връща в Сирия при брат си. Няма нито причини, нито данни да е уреждал бягството на Башар Асад на 6-7 декември 2024 г.

    19:52 28.01.2026

  • 55 ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пумияр,":

    ПУмяяр , а ?Габровски ... 🤭😁

    19:56 28.01.2026

  • 56 Розовото пони Фил Киркоров 🦄

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Филип Киркоров":

    Колегата Путин ни забрани прайдовете, но няма проблем, ние се събираме на огромни частни партита 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    19:58 28.01.2026

  • 57 Асиметрично Хибридна война

    0 0 Отговор
    Путин и Меркел се бяха предварително договорили и разбирали.
    Путин да разруши сирийските градове и да безчинства там за да прогони стотици хиляди сирийци в Европа, а "добрата" Меркел да ги приеме и настани в Германия ...

    19:59 28.01.2026

  • 58 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифонът бе путфърлен скимтеж каде дедо Пунди е опитен краставичар-градинар и най мо опонират кастрените църни салкъми!

    20:00 28.01.2026

  • 59 Зетят

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ердоган":

    заводите Байрактар не ги ли направи в Украйна ? Няма логика да ги прави в Русия, ако ги мрази?

    20:05 28.01.2026

  • 60 Няма сближаване.

    0 0 Отговор
    Руснаците се оттеглят от базата си в Камишли в края на януари 2026 г. Някои сили са прехвърлени към авиобазата Хмеймим в Западна Сирия, а други се връщат в Русия. Преди това, през декември 2025 г., руските войски се оттеглят от авиобазата Тиас в провинция Хомс. Анализатори смятат, че руският диктатор Владимир Путин продължава бързо да губи влияние в Сирия. В момента в Сирия се водят боеве между правителствените сили на президента Ахмед ал-Шара и сирийските демократични сили водени от кюрди...

    20:06 28.01.2026

  • 61 Филип Киркоров

    0 0 Отговор
    А никой не споменава от столетие и половина, че:

    • Православна Грузия е освободена от дядоивановата Русия също през 1878 година. Защо?

    • От общо 220 000 убити (руси, румънци, финландци и опълченци), 150 000 руски щика падат на Кавказ. Защо?
    Защо ли?

    • А първия нефтопровод в света не преминаваше ли през Грузия - от Баку до Сухуми? И от кого беше построен този нефтопровод? Не бяха ли Ротшилдови през 1862 г.?

    • Защо ли бе построена ж.п. линията Варна - Русе? Като че ли не за извозването на бъдещия "кавказки газолайн" по Дунав към Виена, а за да вози Мидхат паша раята от вилаета си на трен ли? А годината не бе ли 1865?

    • А Сухуми не беше ли владение на султана преди войната, а не стана ли руско владение след войната?

    20:07 28.01.2026

  • 62 Филип Киркоров

    0 0 Отговор
    • А тайният наблюдател на Сан-Стефанския договор, младият барон Едмонд дьо Ротшилд не отплаваха ли с Великия княз Николай Николаевич заедно за Тбилиси в лятната резиденция на Романови, веднага на другия ден след подписването на Договора на 3-ти март, и да празнуват победата там? И 9 м. след това на бял свят се пръква младенеца Йосиф Висарионович Джугашвили, р. на 6 дек. 1878 - незаконороден син на барона (датата 21 дек. 1879 в Уикито вече е коригирана, както я знаем от старите биографии на Генералисимуса)
    И пак, и так далее – все защо?


    Е, сега трябва да ви е ясно - поне малко - за петролния привкус на Руско-турската война от 1877/78.

    Много въпроси, на които "историците" ни все още мълчат... или пишат по съгласувани "научни" конвенции.

    Казионните ни историци!

    20:09 28.01.2026

  • 63 Ами

    0 0 Отговор
    Русия е готова да разговаря и преговаря с всеки. Без изключения.
    Ето защо всички със здрав разум търсят контакат с Русия.

    20:20 28.01.2026

