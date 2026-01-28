Кремъл търси сближаване с Дамаск! Владимир Путин похвали Аш Шараа за възстановяването на териториалната цялост на Сирия

Руският президент Владимир Путин похвали днес сирийския президент Ахмед аш Шараа за напредъка по възстановяването на териториалната цялост на Сирия, след като правителствените сили превзеха обширни територии, контролирани от кюрдските сили, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Путин заяви, че страната му подкрепя усилията на Дамаск да възстанови пълен контрол над цялата територия на Сирия.

„Следихме отблизо усилията ви за възстановяване на териториалната цялост на Сирия и бих желал да Ви поздравя, че този процес набира скорост. Знаете, че винаги сме подкрепяли възстановяването на териториалната цялост на Сирия и подкрепяме усилията ви в това отношение“, заяви Путин на Аш Шараа, който е днес на посещение в Москва - второто по рода си за по малко от четири месеца.

Аш Шараа на свой ред благодари на Путин за помощта за стабилизиране на Сирия.

Аш Шараа беше начело на бунтовническа офанзива, която свали от власт президента Башар Асад, който се ползваше от години с подкрепата на Москва по време на опустошителната гражданска война.

Посещението на временния сирийски президент в Москва според анализатори има за цел обсъждане на въпроси, касаещи бъдещето на руските военни бази на сирийска територия. Русия, която съсредоточи усилията си върху войната в Украйна и запази само малък военен контингент в Сирия, не направи опит за противодействие на офанзивата на бунтовниците в Сирия. Москва предостави политическо убежище на Асад и семейството му, след като те напуснаха родината си.

За Кремъл е от съществено значение да запази военноморските и военновъздушните си бази в Сирия, които са единствените предни постове, играещи ключова роля в запазването на военното присъствие на Русия в Средиземноморието. Руските власти изразиха надежда за сключването на споразумение за запазването на въздушната база в Хмеймим и военноморската база в Тартус.

Въпреки че по време на гражданската война в Сирия двете страни бяха на противоположни позиции, временното сирийско правителство изрази готовност да развива дипломатически отношения с Москва с надеждата да възстанови Сирия от разрушителните последици от войната и да зададе нови ориентири във външната ѝ политика. Путин подчерта готовността си да помогне на страната да възстанови съсипаната си от гражданската война икономика.

„Знам, че са нужни много усилия за възстановяването на Сирия и нашите икономически актьори, включително от строителния сектор, са готови за съвместна работа“, заяви руският президент.

Преди началото на срещата между двамата държавни глави говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че „всички въпроси, свързани с руското военно присъствие в Сирия, ще бъдат обсъдени по време на преговорите.“

Наскоро руските сили започнаха да се изтеглят от позициите си в Североизточна Сирия. Там те присъстваха в райони, които все още са контролирани от кюрдските сили, влизащи в състава на Сирийските демократични сили. В тази част на страната кюрдските сили загубиха контрола над голяма част от територията в резултат на офанзивата на сирийските правителствени сили, припомня Асошиейтед прес.