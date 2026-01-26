Новини
Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?

Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?

26 Януари, 2026 18:48

Официалните данни сочат, че през 2024 година в Русия не са достигали 2,2 милиона работници – в промишлеността, строителството, логистиката, медицината, търговията и IT

Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия иска да привлече десетки хиляди трудови мигранти от Индия още тази година. Така Москва се опитва да преодолее дефицита на работна ръка. Защо точно индийци и какви са кадрите, които се вербуват за работа?

През 2026 година в Русия ще дойдат на работа десетки хиляди граждани на Индия, заяви представителят на президента в областта на устойчивото развитие Борис Титов. При това по официални данни в края на 2025 г. в Русия вече са работили между 70 000 и 80 000 индийци.

В нов импулс трябва да се превърне едно споразумение за мобилност на работната сила, подписано между Индия и Русия през декември 2025 година. То предвижда да пристигнат близо 72 000 граждани на Индия в Русия през 2026 година.

"Индия има нужда да изнася безработица"

По информация на ДВ се наблюдава ръст на пристигащите в Русия индийци: от 32 000 в първото тримесечие на миналата година, на 36 000 през второто, а през третото – вече 63 000.

Вербуването на индийски работници се извършва чрез различни агенции, а заплатите на нискоквалифицираните сред тях се движат между 475 и 950 евро месечно – много повече, отколкото биха могли да спечелят в родината си. Поради това условията в Русия изглеждат привлекателни за индийците. В Санкт Петербург например са дошли да търсят работа около 3000 индийски граждани, привлечени от заплати от около хиляда евро, безплатното жилище, както и осигурените курсове по руски.

Както казва пред ДВ индийски дипломат, пожелал анонимност, този договор е привлекателен и за Индия: "Русия има нужда от работници, а Индия има нужда да изнася безработица".

Вместо на работа - на фронта

По думите на индийския дипломат споразумението е необходимо за легализиране на миграцията на индийците в Русия, която доскоро е преминавала „неформално и хаотично“. Именно това ги е правило уязвими за мошенически схеми, при които чрез измама са били принуждавани да подписват договори с армията и да заминават на фронта в Украйна.

По официални данни от Индия от началото на войната на Русия срещу Украйна 126 индийци са подписали договори с руската армия, загиналите са най-малко 12. Индийският премиер Нарендра Моди е повдигал още през 2024 година пред Владимир Путин въпроса за демобилизация на индийците, които вече са подписали договори с руската армия, както и за недопускането на нови вербовки. Но времето ще покаже как ще се реализира това на практика.

Дали индийците ще се впишат в руската икономика?

Икономистът Игор Липсиц изтъква, че един от ключовите проблеми, с които ще се сблъскат повечето индийци в Русия, е езиковата бариера: „Индийците не знаят руски, а голямата част от руските граждани не говорят английски. При това положение индийските работници ще могат да бъдат използвани само за най-примитивен труд – да донесат, да отнесат, да приберат, да почистят снега.“

Освен това възможностите за интеграция са ограничени от културните различия. „Мисля, че се залага на Индия, за да се намали притокът на мюсюлмани от централноазиатските републики. Но хората от друга култура така или иначе носят със себе си собствени рискове и конфликти“, отбелязва икономистът Андрей Яковлев.

Ако по улиците на Санкт Петербург са се появили индийски чистачи и портиери, това е повече демонстрация на намерения, отколкото решение на проблемите. „Основният недостиг е на компетентни хора“, подчертава Яковлев. Липсиц е съгласен и казва: „Това е един вид пробна акция - опит да се разбере дали тези хора ще се впишат в руската икономика“.

Защо Русия залага на Индия

Липсиц посочва пред ДВ, че в момента гражданите от Централна Азия, търсени доскоро интензивно от Русия, се търсят и на други трудови пазари – във Великобритания и Южна Европа. „В резултат мигрантите искат по-високо заплащане, а за руския работодател това става по-неизгодно.“

Изборът на Индия като алтернатива не е случаен. Русия вероятно ще плаща на индийците в рупии, взети от продажбата на нефт, предполага експертът по Русия Раджан Кумар от Делхи. Общият стокообмен между Индия и Русия е около 70 милиарда долара, но Русия купува от Индия стоки само за пет милиарда - тоест Русия има излишък от рупии, които не могат да бъдат похарчени по смислен начин вътре в страната, обяснява експертът.

От дефицит на кадри в Русия - към масови уволнения?

Официалните данни сочат, че през 2024 година в Русия не са достигали 2,2 милиона работници – в промишлеността, строителството, логистиката, медицината, търговията и IT. Андрей Яковлев смята, че кадровият глад е бил предизвикан не само от войната, мобилизацията и емиграцията. „Според мен привличането на индийски работници е реакция на Кремъл на дълбоките демографски тенденции. Войната, мобилизацията и емиграцията са изиграли роля, но те само засилиха по-дългосрочния проблем – постоянното намаляване на населението.“

Експертът допълва, че всички оценки до момента са били правени за икономика, която е била в състояние на прегряване. „Сега ситуацията се променя – започва спад, предприятията минават на непълна работна седмица, а тази година са напълно възможни масови уволнения.“

Индийски експерти също се отнасят предпазливо към руската инициатива. Професорката по обществени финанси и политика в Ню Делхи Лекха Чакраборти предупреждава, че търсенето на работна сила в Русия е изкривено от войната и е нестабилно. „Постконфликтната нормализация или ескалация могат бързо да съкратят заплатите, да доведат до уволнения и да поставят мигрантите в трудно положение заради проблеми по репатрирането или ограничени гаранции“, заявява тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Какво значи това.....
    Значи вече в Русия освен узкоглази ще е пълно и с черномази 😆👍

    18:50 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вие не четете ли, какво значи

    7 5 Отговор
    Икономиката на Русия расте, според Ройтерс. Работна ръка му трябва.

    Коментиран от #7

    18:51 26.01.2026

  • 4 Путин е най-великият овчар!

    3 4 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкл1 милион от тях, а останалите го молят да ги нахрани.
    При най-слабият американски президент, Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на Русия.

    18:51 26.01.2026

  • 5 Димяща ушанка

    2 5 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    18:52 26.01.2026

  • 6 Атина Палада

    6 2 Отговор
    България внася десетки хиляди пакистанци .Какво се крие в това?

    18:53 26.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Вие не четете ли, какво значи":

    "...Икономиката на Русия расте..."

    Икономиката на Русия расте Строго отрицателно !!!

    18:53 26.01.2026

  • 8 Малий

    5 4 Отговор
    Пазителя на християнските ценности, дето ориза корана, сега ще ги напълни и с цигани

    Коментиран от #23

    18:54 26.01.2026

  • 9 Какво се крие зад това?

    5 7 Отговор
    Зад това се крие, факта, че всъщност убитите и изчезнали на фронта руснаци не са 1,5М както ни обясняваха тука, а доста повече 2, 2М и искат да запълнят тази липса.

    Коментиран от #12, #13, #14, #15

    18:54 26.01.2026

  • 10 си дзън

    4 3 Отговор
    Отишли на работа в русията, ама ги измамили и ги пращат на фронта. Руснаци...

    18:55 26.01.2026

  • 11 Загоряла рускиня

    2 4 Отговор
    Елате, елате, чакаме ви....

    18:55 26.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВСУ ПОБЕДА

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Какво се крие зад това?":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    18:56 26.01.2026

  • 14 Пък гледам вчера

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Какво се крие зад това?":

    пак реве Левски Запад. Втори техен фен отишъл в Украйна даде ние срещу Русия и го върнали в чувал. Колкото отиват всички се връщат в пакети.

    18:57 26.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Какво се крие зад това?":

    "....убитите руснаци не са 1,5М както ни обясняваха тука, а доста повече 2, 2М.."

    Има и 4млн инвалиди I-ва група с придружител !!!
    Раздадох им по един медал за храброст.
    Нека си ги закачат, ако имат с кво....

    18:57 26.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    3 5 Отговор
    Русия има работеща икономика и й трябват гастарбайтери.. България няма икономика и питам защо внася пакистанци? За разплод ли?

    Коментиран от #24

    18:57 26.01.2026

  • 18 Руската нация

    2 2 Отговор
    продължава да се топи, като сняг през май..

    Коментиран от #27

    18:58 26.01.2026

  • 19 DW във вихъра си!

    2 1 Отговор
    Аман от тъпотиите им.


    Нищо няма да "внася" Русия!

    18:58 26.01.2026

  • 20 хаха

    1 1 Отговор
    Пълна лъжа! Договорката е за 800 000 стрийтшитъра!

    Отделно черната и жълтата сган.

    18:58 26.01.2026

  • 21 Загоряла рускиня

    0 2 Отговор
    Тия индийци имали големи "достойнства"....баш за нас

    18:58 26.01.2026

  • 22 Баба

    3 2 Отговор
    950 евро заплата.
    За нискоквалифицирани работници.
    Безплатно жилище.
    Курсове.
    Това в Русия ли?
    Че това са заплати на държава от Еврозоната.

    Коментиран от #26

    18:59 26.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

     "...и питам..."

    Една Тинка питала, питала и се удавила 😄🍻

    18:59 26.01.2026

  • 25 Загоряла рускиня

    0 0 Отговор
    Ша ги засмучем индийчетата, нема да им простим.

    19:00 26.01.2026

  • 26 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Баба":

    И колко да са заплатите в Еврозоната ,като всичките държави от Еврозоната са фалирали и живеят на вересия?

    19:01 26.01.2026

  • 27 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Руската нация":

    Що бе в Булгар .и .Стан малко "индийци " ли има ?

    19:01 26.01.2026

