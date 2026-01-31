Под постоянен обстрел с дронове! Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби

Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби, новата линия на отбрана в Донбас е под постоянен обстрел с дронове, пише Le Monde, цитиран от Фокус.



Инженерите работят в зона на постоянен обстрел с дронове и артилерия, рискувайки живота си ежедневно, за да изградят дълбоки и камуфлирани позиции, благодарение на които да ограничат настъплението на руските войски.



Украйна започна мащабно строителство на нови отбранителни линии в източната част на страната, подготвяйки се за продължителна война с Русия. В Днепропетровска област, на 35 километра от фронтовите линии на руската армия, се изграждат дълбокоешелонирани отбранителни линии с бодлива тел, противотанкови ровове, капани и подземни укрепления, простиращи се на стотици километри дълбоко в страната.



Според представители на военните инженерни части, тази "колосална задача“ е пряко следствие от осъзнаването, че агресията на Москва далеч не е приключила.



Прессекретарят на Държавната специална транспортна служба Александър заявява:



"Предстоят ни пет или дори десет години война... Путин няма да бъде спрян от прекратяване на огъня - само от твърда принуда или падането на режима.“



Бавното настъпление на Русия



Въпреки високата интензивност на атаките, настъплението на руските войски остава изключително бавно. Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), през 2024 г. руската армия е напредвала средно с 15 до 70 метра на ден и общо е превзела по-малко от 1,5% от територията на Украйна.



Загубите на Русия са безпрецедентни: от февруари 2022 г. общият брой на убитите, ранените и изчезналите, според анализатори, е достигнал 1,2 милиона души - най-високата цифра за голяма сила след Втората световна война.



Дронове и авиобомби унищожават укрепления



Украинските военни признават, че никоя отбранителна линия не е непревземаема.



"Руснаците първо унищожават позиции с КАБ-ове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.



Липсата на далекобойна противовъздушна отбрана директно на фронта и липсата на пехота принуждават Въоръжените сили на Украйна да преминат към различна тактика - изграждането на по-дълбоки, затворени и максимално камуфлирани позиции.



Подземни окопи и капани срещу дронове



Новите отбранителни позиции са подземни тунели с дължина до километър, подсилени с метал и стоманобетон, с жилищни помещения, вентилация и минимални изходи навън.



"Опасността от дронове ни принуди да затворим всички окопи. Въпрос на оцеляване е“, казва началникът на инженерния отдел с позивна "Карей“.



Украинските инженери експериментират и с нови препятствия, включително "капани с ниска видимост“, изработени от метална тел и изсичащи горски ивици, които са ефективни дори срещу нисколетящи дронове с оптични влакна.



Работа на ръба на възможното



В същото време зоната на постоянни атаки от руски дронове вече надхвърля 20 километра в дълбочина в украинските позиции. Изграждането на укрепления на 5-15 километра от тези на руснаците се превръща в смъртоносна мисия.



"Разполагаме само с една десета от необходимите ресурси“, признава Александър.



Поради това инженерите все по-често се намират директно на фронтовата линия, реално изпълнявайки бойни задачи наравно с пехотата.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.5 Оценка 3.5 от 13 гласа.