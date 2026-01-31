Под постоянен обстрел с дронове! Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби

Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби, новата линия на отбрана в Донбас е под постоянен обстрел с дронове, пише Le Monde, цитиран от Фокус.
Инженерите работят в зона на постоянен обстрел с дронове и артилерия, рискувайки живота си ежедневно, за да изградят дълбоки и камуфлирани позиции, благодарение на които да ограничат настъплението на руските войски.
Украйна започна мащабно строителство на нови отбранителни линии в източната част на страната, подготвяйки се за продължителна война с Русия. В Днепропетровска област, на 35 километра от фронтовите линии на руската армия, се изграждат дълбокоешелонирани отбранителни линии с бодлива тел, противотанкови ровове, капани и подземни укрепления, простиращи се на стотици километри дълбоко в страната.
Според представители на военните инженерни части, тази "колосална задача“ е пряко следствие от осъзнаването, че агресията на Москва далеч не е приключила.
Прессекретарят на Държавната специална транспортна служба Александър заявява:
"Предстоят ни пет или дори десет години война... Путин няма да бъде спрян от прекратяване на огъня - само от твърда принуда или падането на режима.“
Бавното настъпление на Русия
Въпреки високата интензивност на атаките, настъплението на руските войски остава изключително бавно. Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), през 2024 г. руската армия е напредвала средно с 15 до 70 метра на ден и общо е превзела по-малко от 1,5% от територията на Украйна.
Загубите на Русия са безпрецедентни: от февруари 2022 г. общият брой на убитите, ранените и изчезналите, според анализатори, е достигнал 1,2 милиона души - най-високата цифра за голяма сила след Втората световна война.
Дронове и авиобомби унищожават укрепления
Украинските военни признават, че никоя отбранителна линия не е непревземаема.
"Руснаците първо унищожават позиции с КАБ-ове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
Липсата на далекобойна противовъздушна отбрана директно на фронта и липсата на пехота принуждават Въоръжените сили на Украйна да преминат към различна тактика - изграждането на по-дълбоки, затворени и максимално камуфлирани позиции.
Подземни окопи и капани срещу дронове
Новите отбранителни позиции са подземни тунели с дължина до километър, подсилени с метал и стоманобетон, с жилищни помещения, вентилация и минимални изходи навън.
"Опасността от дронове ни принуди да затворим всички окопи. Въпрос на оцеляване е“, казва началникът на инженерния отдел с позивна "Карей“.
Украинските инженери експериментират и с нови препятствия, включително "капани с ниска видимост“, изработени от метална тел и изсичащи горски ивици, които са ефективни дори срещу нисколетящи дронове с оптични влакна.
Работа на ръба на възможното
В същото време зоната на постоянни атаки от руски дронове вече надхвърля 20 километра в дълбочина в украинските позиции. Изграждането на укрепления на 5-15 километра от тези на руснаците се превръща в смъртоносна мисия.
"Разполагаме само с една десета от необходимите ресурси“, признава Александър.
Поради това инженерите все по-често се намират директно на фронтовата линия, реално изпълнявайки бойни задачи наравно с пехотата.
Под постоянен обстрел с дронове! Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби
31 Януари, 2026 18:39 1 036 32
Украйна започна мащабно строителство на нови отбранителни линии в източната част на страната, подготвяйки се за продължителна война с Русия
Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби, новата линия на отбрана в Донбас е под постоянен обстрел с дронове, пише Le Monde, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1000/36
Коментиран от #19
18:41 31.01.2026
2 Аууу, срам, какъв срам!
Коментиран от #7, #24
18:41 31.01.2026
3 Ясно
18:42 31.01.2026
4 Ало,сайта?
18:45 31.01.2026
5 Малкия холандец
Дронове и авиобомби унищожават укрепления
Украинските военни признават, че никоя отбранителна линия не е непревземаема.
"Руснаците първо унищожават позиции с КАБ-ове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
Много противоречив анализ от франсетата🤣
Коментиран от #11
18:46 31.01.2026
6 Забелязано в...
18:47 31.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мишел
18:47 31.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ташко
Коментиран от #17
18:49 31.01.2026
11 Да,да,така е, да,прав си,да,така е...
До коментар #5 от "Малкия холандец":Онзи ден при размяната, станаха ясни, за пореден път числата.👍
Коментиран от #27
18:49 31.01.2026
12 хехе
18:49 31.01.2026
13 6000 замразени бандеровци
1000/36 : - И нас също.
18:50 31.01.2026
14 Дас Хаген
18:50 31.01.2026
15 Аууу, срам, какъв срам!
До коментар #7 от "Учуден":Сигурно, за да се подиграват на платената украинска иzzмет за числата 👍🤣
18:51 31.01.2026
16 Гъби Гъбев
До коментар #7 от "Учуден":Защо позволи на Светлю и Мишо от Левски Запад да се върнат в чували. Който е отишъл да де бие с руснаците се връща в насипно състояние.
18:51 31.01.2026
17 Руски колхозник
До коментар #10 от "Ташко":Само, ако си добър актьор комик.
18:52 31.01.2026
18 гост
18:52 31.01.2026
19 Билд
До коментар #1 от "1000/36":36/0 знаем
Коментиран от #25
18:52 31.01.2026
20 Алис Вайдел
Вие нямате никакво право да седите тук.
Следва пълно смачкване на наркомана.
Коментиран от #28
18:52 31.01.2026
21 хехе
18:53 31.01.2026
22 Путин гол до кръста на пони
18:54 31.01.2026
23 И Киев е Руски
18:54 31.01.2026
24 Защо пишещата тук русофилска Иzzмет
До коментар #2 от "Аууу, срам, какъв срам!":Позволи да бъдът избити 2,2 милиона орки?!
18:54 31.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Вашето мнение
Коментиран от #31
18:55 31.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Минчев Ватмана
До коментар #20 от "Алис Вайдел":Ти не беше ли ЛГБТ германска копейка?
18:56 31.01.2026
29 Сатана Z
18:57 31.01.2026
30 горски
19:01 31.01.2026
31 Копейка
До коментар #26 от "Вашето мнение":А на какъв ни е кяра?
19:01 31.01.2026
32 Анонимен
19:07 31.01.2026