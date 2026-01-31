Новини
Свят »
Украйна »
Под постоянен обстрел с дронове! Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби
  Тема: Украйна

Под постоянен обстрел с дронове! Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби

31 Януари, 2026 18:39 1 036 32

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • донецка област

Украйна започна мащабно строителство на нови отбранителни линии в източната част на страната, подготвяйки се за продължителна война с Русия

Под постоянен обстрел с дронове! Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Le Monde Le Monde

Украинските военни инженери сдържат руската офанзива с цената на големи загуби, новата линия на отбрана в Донбас е под постоянен обстрел с дронове, пише Le Monde, цитиран от Фокус.

Инженерите работят в зона на постоянен обстрел с дронове и артилерия, рискувайки живота си ежедневно, за да изградят дълбоки и камуфлирани позиции, благодарение на които да ограничат настъплението на руските войски.

Украйна започна мащабно строителство на нови отбранителни линии в източната част на страната, подготвяйки се за продължителна война с Русия. В Днепропетровска област, на 35 километра от фронтовите линии на руската армия, се изграждат дълбокоешелонирани отбранителни линии с бодлива тел, противотанкови ровове, капани и подземни укрепления, простиращи се на стотици километри дълбоко в страната.

Според представители на военните инженерни части, тази "колосална задача“ е пряко следствие от осъзнаването, че агресията на Москва далеч не е приключила.

Прессекретарят на Държавната специална транспортна служба Александър заявява:

"Предстоят ни пет или дори десет години война... Путин няма да бъде спрян от прекратяване на огъня - само от твърда принуда или падането на режима.“

Бавното настъпление на Русия

Въпреки високата интензивност на атаките, настъплението на руските войски остава изключително бавно. Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), през 2024 г. руската армия е напредвала средно с 15 до 70 метра на ден и общо е превзела по-малко от 1,5% от територията на Украйна.

Загубите на Русия са безпрецедентни: от февруари 2022 г. общият брой на убитите, ранените и изчезналите, според анализатори, е достигнал 1,2 милиона души - най-високата цифра за голяма сила след Втората световна война.

Дронове и авиобомби унищожават укрепления

Украинските военни признават, че никоя отбранителна линия не е непревземаема.

"Руснаците първо унищожават позиции с КАБ-ове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.

Липсата на далекобойна противовъздушна отбрана директно на фронта и липсата на пехота принуждават Въоръжените сили на Украйна да преминат към различна тактика - изграждането на по-дълбоки, затворени и максимално камуфлирани позиции.

Подземни окопи и капани срещу дронове

Новите отбранителни позиции са подземни тунели с дължина до километър, подсилени с метал и стоманобетон, с жилищни помещения, вентилация и минимални изходи навън.

"Опасността от дронове ни принуди да затворим всички окопи. Въпрос на оцеляване е“, казва началникът на инженерния отдел с позивна "Карей“.

Украинските инженери експериментират и с нови препятствия, включително "капани с ниска видимост“, изработени от метална тел и изсичащи горски ивици, които са ефективни дори срещу нисколетящи дронове с оптични влакна.

Работа на ръба на възможното

В същото време зоната на постоянни атаки от руски дронове вече надхвърля 20 километра в дълбочина в украинските позиции. Изграждането на укрепления на 5-15 километра от тези на руснаците се превръща в смъртоносна мисия.

"Разполагаме само с една десета от необходимите ресурси“, признава Александър.

Поради това инженерите все по-често се намират директно на фронтовата линия, реално изпълнявайки бойни задачи наравно с пехотата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1000/36

    17 2 Отговор
    Знаем.

    Коментиран от #19

    18:41 31.01.2026

  • 2 Аууу, срам, какъв срам!

    22 3 Отговор
    "...с цената на огромни загуби" ауу, срам,какъв срам, кой допусна тази новина?

    Коментиран от #7, #24

    18:41 31.01.2026

  • 3 Ясно

    18 2 Отговор
    "Поради това инженерите все по-често се намират директно на фронтовата линия, реално изпълнявайки бойни задачи наравно с пехотата."

    18:42 31.01.2026

  • 4 Ало,сайта?

    22 2 Отговор
    Объркали сте се, започна строителство на нови отбранителни линии в ЗАПАДНАТА, а не в Източната част на страната.🤣

    18:45 31.01.2026

  • 5 Малкия холандец

    7 14 Отговор
    Загубите на Русия са безпрецедентни: от февруари 2022 г. общият брой на убитите, ранените и изчезналите, според анализатори, е достигнал 1,2 милиона души - най-високата цифра за голяма сила след Втората световна война.

    Дронове и авиобомби унищожават укрепления

    Украинските военни признават, че никоя отбранителна линия не е непревземаема.

    "Руснаците първо унищожават позиции с КАБ-ове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.

    Много противоречив анализ от франсетата🤣

    Коментиран от #11

    18:46 31.01.2026

  • 6 Забелязано в...

    15 1 Отговор
    ...полски граничари, са забелязали, интензивно строителство на отбранителни позиции,близо до тяхната граница...отбелязват полски журналисти

    18:47 31.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мишел

    16 1 Отговор
    Украинските загуби са големи не само при инженерите а навсякъде.

    18:47 31.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ташко

    13 1 Отговор
    Искам само да попитам, полагат ли се златни тоалетни?

    Коментиран от #17

    18:49 31.01.2026

  • 11 Да,да,така е, да,прав си,да,така е...

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Малкия холандец":

    Онзи ден при размяната, станаха ясни, за пореден път числата.👍

    Коментиран от #27

    18:49 31.01.2026

  • 12 хехе

    7 1 Отговор
    истината боли

    18:49 31.01.2026

  • 13 6000 замразени бандеровци

    8 3 Отговор
    Нас и това не ни спаси.
    1000/36 : - И нас също.

    18:50 31.01.2026

  • 14 Дас Хаген

    8 2 Отговор
    Тези правят китайска стена!🤣🤣🤣

    18:50 31.01.2026

  • 15 Аууу, срам, какъв срам!

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Учуден":

    Сигурно, за да се подиграват на платената украинска иzzмет за числата 👍🤣

    18:51 31.01.2026

  • 16 Гъби Гъбев

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Учуден":

    Защо позволи на Светлю и Мишо от Левски Запад да се върнат в чували. Който е отишъл да де бие с руснаците се връща в насипно състояние.

    18:51 31.01.2026

  • 17 Руски колхозник

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ташко":

    Само, ако си добър актьор комик.

    18:52 31.01.2026

  • 18 гост

    8 1 Отговор
    В навечерието на ВСВ французите изградиха линията "Мажино", а германците я заобиколиха. Германците построиха т.н. "Атлантически вал" а американците дебаркираха на плажовете в Нормандия, така, че изграждането на такива укрепления, особено при съвременните оръжия е безмислено хвърляне на на средства и труд !

    18:52 31.01.2026

  • 19 Билд

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1000/36":

    36/0 знаем

    Коментиран от #25

    18:52 31.01.2026

  • 20 Алис Вайдел

    7 1 Отговор
    Гн.Зеленски, това не е зала за представяне на комедията..Слуга на народа...а парламентът на Германия.
    Вие нямате никакво право да седите тук.
    Следва пълно смачкване на наркомана.

    Коментиран от #28

    18:52 31.01.2026

  • 21 хехе

    4 1 Отговор
    що бе досегашните отбранителни линии да не са загубили стратегическото си значение.

    18:53 31.01.2026

  • 22 Путин гол до кръста на пони

    5 5 Отговор
    Оранжевия щял да спре войната за 24 часа. Айде сега да видя кравари! Аз ли съм идиоттът или баш краваря?

    18:54 31.01.2026

  • 23 И Киев е Руски

    7 3 Отговор
    Какви енергийни примирия има? Трябва да продължим да затваряме украинската свинеферма, докато настъпи вечна нощ. И вечна замръзналост

    18:54 31.01.2026

  • 24 Защо пишещата тук русофилска Иzzмет

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Аууу, срам, какъв срам!":

    Позволи да бъдът избити 2,2 милиона орки?!

    18:54 31.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Вашето мнение

    7 2 Отговор
    Радев ви го каза, какво не разбрахте, Крим е руски, Донбас също, защото фактите са такива. Нато няма нито оръжията, нито генераллите, нито тактиката, нито войниците за да се противопостави на Русия.

    Коментиран от #31

    18:55 31.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Минчев Ватмана

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Алис Вайдел":

    Ти не беше ли ЛГБТ германска копейка?

    18:56 31.01.2026

  • 29 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Всички са виждали мащабните отбранителни съоражения в Укро терористичната територия с изсипаните на пътя драконови зъби за милиони по фактура,която плаща американския данъкоплатец за да могат укро нацистите да си купят безброй палати по цял свят включително и България

    18:57 31.01.2026

  • 30 горски

    4 2 Отговор
    Разчитайте на Днепър господа инженери,а май по добре на Днестър.....ама тамо може да има атака изотзад...

    19:01 31.01.2026

  • 31 Копейка

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Вашето мнение":

    А на какъв ни е кяра?

    19:01 31.01.2026

  • 32 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ситуацията много напомня на ПСВ,когато франсетата се биеха срещу кайзерова Германия по западната граница на същата.Години наред се задържа патово положение.А войниците от двете страни умираха от множество болести и хипотермия...По добрият непременно ще победи.

    19:07 31.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания