Руски удар! Дрон порази пътнически влак в Харковска област
  Тема: Украйна

Руски удар! Дрон порази пътнически влак в Харковска област

27 Януари, 2026 19:08

По-рано днес руските сили извършиха атака с дронове и в Сумска област, при която бяха убити двама души, опитвали се да се евакуират от окупирана територия, отбелязва Укринформ

Руски удар! Дрон порази пътнически влак в Харковска област
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Пътнически влак с 291 пътници пострада при руски удар с дронове в украинската Харковска област. Двама души са ранени, съобщиха Укринформ и Ройтерс, като се позоваха на вицепремиера на Украйна Олексий Кулеба, пише БТА.

В своя публикация в „Телеграм“ той нарече атаката „директен акт на руски терор“.

„Русия порази пътнически влак в Харковска област, пътуващ по маршрута Барвинкове – Лвов – Чоп. По предварителна информация врагът е атакувал с три дрона тип „Шахед“, се казва още в неговата публикация.

Безпилотните апарати са нанесли удари точно пред локомотива и по един от пътническите вагони, в който е избухнал пожар. Пътниците веднага са били евакуирани.

По предварителна информация двама пътници са пострадали и са хоспитализирани. На мястото работят всички спешни служби, включително медици, спасители и екип на украинската железопътна компания, а за евакуираните пътници и за пътниците, които са чакали да се качат на влака от различни гари, са били организирани извънредни автобуси.

По-рано днес руските сили извършиха атака с дронове и в Сумска област, при която бяха убити двама души, опитвали се да се евакуират от окупирана територия, отбелязва Укринформ.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    27 11 Отговор
    На война, като на война.

    19:10 27.01.2026

  • 2 Пич

    38 12 Отговор
    Интересно , кои са били пътниците в в пътническият влак ?! Натовски инструктори...?! Или пък вагони натъпкани с оръжие...?!

    Коментиран от #39, #46

    19:11 27.01.2026

  • 3 си дзън

    13 29 Отговор
    Току-що затвориха Балтийско море за сенчести танкери. Остава Черно море, където ги
    чакат укрите. Руската мъка няма край.

    Коментиран от #6, #21, #33, #34, #47, #50

    19:12 27.01.2026

  • 4 Дедо ви...

    24 7 Отговор
    А бе кой ви се връзва на вашите съчинения

    19:14 27.01.2026

  • 5 Прочетох: "дрон Шахед"

    21 7 Отговор
    и спрях до там!! Стана ми ясно какви глупости и лъжи ще последват.

    19:15 27.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руснак с лопата и чип от пералня

    18 7 Отговор
    Б.ий с лопата по главата, б.ий, б.ий, б.ий!

    19:17 27.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Харно

    18 7 Отговор
    Нещо намирисва тая статия,по принцип руски дрон едвам пропуска жива човешка мишена,а пишете че 3 дрона не са уцелили влак.Истината не е ли че са поразили военни цели и са пострадали цивилни които пак са ползвани като щит?

    19:17 27.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Карго 200

    11 14 Отговор
    ИЛИЯ БЕШКОВ ДАВА НАЙ-ТОЧНОТО ОПИСАНИЕ НА "ШИРОКАТА РУСКА ДУША"

    През 1950 година големият български художник и карикатурист Илия Бешков пише в дневника си бележки за това как вижда Русия.

    Моите приятели руснаци, които не отговарят на това описание, са по-скоро изключението, потвърждаващо правилото.

    Цитати от дневника:

    „Русинът обитава огромно земно пространство, което той не успява да насели и да овладее – то доминира над него. Оттук идва първото чувство на подчиненост. Един огромен труп, който търси за своята неограниченост (пространственост) една глава... И ако тази глава е в Кремъл, той я приема за своя, каквато и да е тя.”
    „Русинът няма глава и винаги намира такава, задължително чужда, на която той е подчинен и покорен, а не свободен, разумен и целесъобразен с нея. И естествено, най-много се хвали с нея, не познава и не признава друга, боготвори я и задължава всички хора към това.”

    „Русинът е дълбоко и абсолютно невярващ... Той убива, плаче, моли се и краде едновременно само за да не пропусне едно от тези неща, за да не изглежда недостатъчен, непълен човек. Порочен и невярващ, той е в пълна малоценност, която именно иска да прикрие с дързост, лъжа, сълзи и накрая самоубийство.”
    „Русинът има единствената потребност – да се похвали с нещо – каквото и да е – царизъм, болшевизъм, деизъм, атеизъм, анархизъм или нихилизъм, стига те да са „най-“ и да заплашват света, което отговаря тъкмо на страха му от света.”
    „Православна“ Русия води едина

    Коментиран от #20

    19:19 27.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами сега

    16 6 Отговор
    Фактите са неоспорими, проверими събития, явления или обстоятелства, които действително са се случили или съществуват в обективната реалност.

    А защо не пишете, че 3 линейки бяха атакувани от украинските дронове и има загинали медици ?

    Преименувате си сайта на Фейки !

    19:21 27.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 си дзън

    8 17 Отговор

    До коментар #15 от "Карго 200":

    Народ, който ненавижда свободата, обожава робството, обича веригите на своите ръце и нозе,
    мръсен физически и морално...е готов във всеки момент да гнети всичко и навсякъде”. – Иван С. Шмельов

    19:21 27.01.2026

  • 21 Матео:

    21 7 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    "Зеленски губи войната. Трябва да избира- поражение или разгром."

    Коментиран от #40, #43

    19:21 27.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    10 13 Отговор
    Руски терористи

    19:25 27.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 !!!?

    7 13 Отговор
    Варварски удар на Путлер по пътнически влак в Украйна...!

    19:28 27.01.2026

  • 33 си пън

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ами виждаме от статията,чий е мъката...?!

    19:30 27.01.2026

  • 34 Истината

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Интересно защо не правеха десант на лодките, а само на танкери…

    19:30 27.01.2026

  • 35 Един форумен

    8 4 Отговор
    умник ми каза че влака бил пълен с натовски генерали.

    19:30 27.01.2026

  • 36 Вече ти се оскуба езика!

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Като някаква Саяна порасне":

    Да го папагалиш това,във всяка тема...!

    19:31 27.01.2026

  • 37 !!!?

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Важно е":

    А престани с безмозъчното си драскане по клавиатурата бе...!

    19:31 27.01.2026

  • 38 Дано!

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Направо е смешен":

    Загубиш и Ти дете!
    Но щом така говориш-значи си дрът пръч-неженен и бездетен...!

    19:33 27.01.2026

  • 39 Лука

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Вагоните са били пълни с вещици или каквото каже тасс !

    19:35 27.01.2026

  • 40 си дзън

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Матео:":

    Путин е в паника от новото оръжие - дискомбобулатора. Цирконите падат като круши...

    19:38 27.01.2026

  • 41 Руската армия днес е освободила

    7 2 Отговор
    Ориховско-Василовка в посока Славянск-Краматорск, съобщават от Deep State на Украйна. Съобщава се и още за настъплението ѝ в същата посока в районите на Приволие, Васюковка, Резниковка и в Минковка.

    19:39 27.01.2026

  • 42 Димитър Георгиев

    4 1 Отговор
    Така е след като ползват пътнически влакове за транспорт на военни и оръжия ,какво друго очакват ?

    19:39 27.01.2026

  • 43 Лука

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Матео:":

    Зеленски е герой ,защитава родината си !!!копейките нямат родина опитват да седят на два стола !

    Коментиран от #52

    19:39 27.01.2026

  • 44 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 1 Отговор
    А всичко е толкова лесно - Zeления друсалник да вдигне бялото знаме...

    Коментиран от #49

    19:40 27.01.2026

  • 45 Влак, влак

    5 0 Отговор
    Квото падне. Стига вече доброта.

    19:40 27.01.2026

  • 46 ...

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    В Харков населението е рускезично, така ще е много жалко, ако двамата ранени са мислели руснаците за освободители.

    19:41 27.01.2026

  • 47 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    ДЗЪНКАЙ ...ДЗЪНКАЙ..ПРАЗНА КОНСЕРВООО....ЕЕЕЙ...ЧЕ СИ ПЪТ

    19:41 27.01.2026

  • 48 Не "врагът е атакувал"

    4 0 Отговор
    А руснаците са атакували. На нас не са ни враг

    19:42 27.01.2026

  • 49 Иван

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    А може Буданов да опече 30-тина орки в някой ресторант.

    19:43 27.01.2026

  • 50 си дзън

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Аз съм Веган

    19:43 27.01.2026

  • 51 Бухайте братушки

    4 0 Отговор
    По украинските кратушки

    19:43 27.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Това ли е новината?

    0 0 Отговор
    двама пътници са пострадали и са хоспитализирани

    19:45 27.01.2026

