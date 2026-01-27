Руски удар! Дрон порази пътнически влак в Харковска област

Пътнически влак с 291 пътници пострада при руски удар с дронове в украинската Харковска област. Двама души са ранени, съобщиха Укринформ и Ройтерс, като се позоваха на вицепремиера на Украйна Олексий Кулеба, пише БТА.

В своя публикация в „Телеграм“ той нарече атаката „директен акт на руски терор“.

„Русия порази пътнически влак в Харковска област, пътуващ по маршрута Барвинкове – Лвов – Чоп. По предварителна информация врагът е атакувал с три дрона тип „Шахед“, се казва още в неговата публикация.

Безпилотните апарати са нанесли удари точно пред локомотива и по един от пътническите вагони, в който е избухнал пожар. Пътниците веднага са били евакуирани.

По предварителна информация двама пътници са пострадали и са хоспитализирани. На мястото работят всички спешни служби, включително медици, спасители и екип на украинската железопътна компания, а за евакуираните пътници и за пътниците, които са чакали да се качат на влака от различни гари, са били организирани извънредни автобуси.

По-рано днес руските сили извършиха атака с дронове и в Сумска област, при която бяха убити двама души, опитвали се да се евакуират от окупирана територия, отбелязва Укринформ.