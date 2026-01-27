Руски удар! Дрон порази пътнически влак в Харковска област

Пътнически влак с 291 пътници пострада при руски удар с дронове в украинската Харковска област. Двама души са ранени, съобщиха Укринформ и Ройтерс, като се позоваха на вицепремиера на Украйна Олексий Кулеба, пише БТА.
В своя публикация в „Телеграм“ той нарече атаката „директен акт на руски терор“.
„Русия порази пътнически влак в Харковска област, пътуващ по маршрута Барвинкове – Лвов – Чоп. По предварителна информация врагът е атакувал с три дрона тип „Шахед“, се казва още в неговата публикация.
Безпилотните апарати са нанесли удари точно пред локомотива и по един от пътническите вагони, в който е избухнал пожар. Пътниците веднага са били евакуирани.
По предварителна информация двама пътници са пострадали и са хоспитализирани. На мястото работят всички спешни служби, включително медици, спасители и екип на украинската железопътна компания, а за евакуираните пътници и за пътниците, които са чакали да се качат на влака от различни гари, са били организирани извънредни автобуси.
По-рано днес руските сили извършиха атака с дронове и в Сумска област, при която бяха убити двама души, опитвали се да се евакуират от окупирана територия, отбелязва Укринформ.
1 Данко Харсъзина
19:10 27.01.2026
2 Пич
Коментиран от #39, #46
19:11 27.01.2026
3 си дзън
чакат укрите. Руската мъка няма край.
Коментиран от #6, #21, #33, #34, #47, #50
19:12 27.01.2026
4 Дедо ви...
19:14 27.01.2026
5 Прочетох: "дрон Шахед"
19:15 27.01.2026
9 Руснак с лопата и чип от пералня
19:17 27.01.2026
11 Харно
19:17 27.01.2026
15 Карго 200
През 1950 година големият български художник и карикатурист Илия Бешков пише в дневника си бележки за това как вижда Русия.
Моите приятели руснаци, които не отговарят на това описание, са по-скоро изключението, потвърждаващо правилото.
Цитати от дневника:
„Русинът обитава огромно земно пространство, което той не успява да насели и да овладее – то доминира над него. Оттук идва първото чувство на подчиненост. Един огромен труп, който търси за своята неограниченост (пространственост) една глава... И ако тази глава е в Кремъл, той я приема за своя, каквато и да е тя.”
„Русинът няма глава и винаги намира такава, задължително чужда, на която той е подчинен и покорен, а не свободен, разумен и целесъобразен с нея. И естествено, най-много се хвали с нея, не познава и не признава друга, боготвори я и задължава всички хора към това.”
„Русинът е дълбоко и абсолютно невярващ... Той убива, плаче, моли се и краде едновременно само за да не пропусне едно от тези неща, за да не изглежда недостатъчен, непълен човек. Порочен и невярващ, той е в пълна малоценност, която именно иска да прикрие с дързост, лъжа, сълзи и накрая самоубийство.”
„Русинът има единствената потребност – да се похвали с нещо – каквото и да е – царизъм, болшевизъм, деизъм, атеизъм, анархизъм или нихилизъм, стига те да са „най-“ и да заплашват света, което отговаря тъкмо на страха му от света.”
„Православна“ Русия води едина
Коментиран от #20
19:19 27.01.2026
17 Ами сега
А защо не пишете, че 3 линейки бяха атакувани от украинските дронове и има загинали медици ?
Преименувате си сайта на Фейки !
19:21 27.01.2026
20 си дзън
До коментар #15 от "Карго 200":Народ, който ненавижда свободата, обожава робството, обича веригите на своите ръце и нозе,
мръсен физически и морално...е готов във всеки момент да гнети всичко и навсякъде”. – Иван С. Шмельов
19:21 27.01.2026
21 Матео:
До коментар #3 от "си дзън":"Зеленски губи войната. Трябва да избира- поражение или разгром."
Коментиран от #40, #43
19:21 27.01.2026
27 Българин
19:25 27.01.2026
32 !!!?
19:28 27.01.2026
33 си пън
До коментар #3 от "си дзън":Ами виждаме от статията,чий е мъката...?!
19:30 27.01.2026
34 Истината
До коментар #3 от "си дзън":Интересно защо не правеха десант на лодките, а само на танкери…
19:30 27.01.2026
35 Един форумен
19:30 27.01.2026
36 Вече ти се оскуба езика!
До коментар #19 от "Като някаква Саяна порасне":Да го папагалиш това,във всяка тема...!
19:31 27.01.2026
37 !!!?
До коментар #31 от "Важно е":А престани с безмозъчното си драскане по клавиатурата бе...!
19:31 27.01.2026
38 Дано!
До коментар #23 от "Направо е смешен":Загубиш и Ти дете!
Но щом така говориш-значи си дрът пръч-неженен и бездетен...!
19:33 27.01.2026
39 Лука
До коментар #2 от "Пич":Вагоните са били пълни с вещици или каквото каже тасс !
19:35 27.01.2026
40 си дзън
До коментар #21 от "Матео:":Путин е в паника от новото оръжие - дискомбобулатора. Цирконите падат като круши...
19:38 27.01.2026
41 Руската армия днес е освободила
19:39 27.01.2026
42 Димитър Георгиев
19:39 27.01.2026
43 Лука
До коментар #21 от "Матео:":Зеленски е герой ,защитава родината си !!!копейките нямат родина опитват да седят на два стола !
Коментиран от #52
19:39 27.01.2026
44 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #49
19:40 27.01.2026
45 Влак, влак
19:40 27.01.2026
46 ...
До коментар #2 от "Пич":В Харков населението е рускезично, така ще е много жалко, ако двамата ранени са мислели руснаците за освободители.
19:41 27.01.2026
47 ганев
До коментар #3 от "си дзън":ДЗЪНКАЙ ...ДЗЪНКАЙ..ПРАЗНА КОНСЕРВООО....ЕЕЕЙ...ЧЕ СИ ПЪТ
19:41 27.01.2026
48 Не "врагът е атакувал"
19:42 27.01.2026
49 Иван
До коментар #44 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":А може Буданов да опече 30-тина орки в някой ресторант.
19:43 27.01.2026
50 си дзън
До коментар #3 от "си дзън":Аз съм Веган
19:43 27.01.2026
51 Бухайте братушки
19:43 27.01.2026
53 Това ли е новината?
19:45 27.01.2026