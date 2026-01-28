Новини
Фалшиво обещание за цивилна работа! Русия подмамва граждани на Бангладеш да се бият на фронта в Украйна
28 Януари, 2026 21:45 426 32

  бангладеш-
  русия-
  украйна-
  войници-
  нато-
  донбас-
  донецка област

На мъжете им е обещавана работа като чистачи, техници или оператори на дронове, но след като са пристигали в Русия са принуждавани да подпишат военни договори и са подлагани на обучение с оръжие

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Граждани на Бангладеш са били примамени в Русия с фалшивото обещание за цивилна работа, но след това са се озовавали на бойното поле в Украйна, според разследване на АП.

На мъжете им е обещавана работа като чистачи, техници или оператори на дронове, но след като са пристигали в Русия са принуждавани да подпишат военни договори и са подлагани на обучение с оръжие.

Максудур Рахман, който е бил принуден да се бие след обещание за цивилна работа в Русия, разказва, че през 2024 година в Агенция за набиране на персонал е видял обява за работа като чистач във военен лагер в Русия, а заплатата за поста е била от 1000 до 1500 долара на месец и възможност за постоянно пребиваване.

Той пристига в Москва с други трима сънародници, където са им дадени да подпишат документи, които са били на руски език, като мъжете са си мислили, че това са им работните договори и те подписват.

След това отиват във военен обект далеч от Москва, където им е дадено оръжие и преминават тридневно обучение. Групата отива в казарма близо до руско-украинската граница и продължава обучението, а след това се оказват на фронтовата линия.

По думите на Рахман мъжете в неговата група са били заплашвани с 10 години затвор и бити.

Разказите на работниците са потвърдени от документи, включително пътни документи, руски военни договори, медицински и полицейски доклади, както и снимки. Документите показват визите, издадени на бангладешките работници, техните наранявания, получени по време на битки, и доказателства за участието им във войната.

Не е ясно колко бангладешки граждани са били примамени в Русия. Според разследването на АП около 40 бангладешки граждани може да са загубили живота си във войната.

Според следователя Мостафизур Рахман някои отиват доброволно на фронтовата линия, защото парите са добри.

Длъжностни лица и активисти посочват, че Русия е подвеждала мъже и от други африкански и южноазиатски страни, включително Индия и Непал.


  • 1 Варна 3

    3 7 Отговор
    Русия прекалява.

    Коментиран от #6

    21:46 28.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Райха ни обра левчетата и ни изхвърля през борда на Титаник без лодки в Мизерията.Германия си прави днес собствен ЕС от 6 държави.

    Коментиран от #12, #13, #16, #24, #28

    21:46 28.01.2026

  • 3 Баце ЕООД

    3 2 Отговор
    БНТ разрешава на Пакистан да им пише новините..

    21:47 28.01.2026

  • 4 Тов. Членин

    1 1 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ...

    21:47 28.01.2026

  • 5 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 5 Отговор
    Русию, защо не мобилизираш своя руски нарад за пушечно месо? Така се бий честно с Украйна.

    Коментиран от #9

    21:47 28.01.2026

  • 6 Въри

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ги научи на фронта питчице тесна

    21:47 28.01.2026

  • 7 Варненец

    3 2 Отговор
    Непабедимая бангладешкая🤣

    21:47 28.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Не ги подмамва. Войник чистач нема. Кво ша чисти? Ша мете окопите ли? Който е ходил войник знае. Войник "чистач" нема.

    21:48 28.01.2026

  • 9 Ахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Викаш нема чуждестранни бригади в Украйна, та трябва честно да се бийм? Дано отидеш, да им обясниш лично

    21:48 28.01.2026

  • 10 Великата матушка

    6 3 Отговор
    опря да Ким Чен Ун и Бангладеш!
    Свършиха маскалята!

    21:48 28.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Германия си прави собствен ЕС от 6 държави а горкият Кокорчо мечтае за федерализация на ЕС.

    21:48 28.01.2026

  • 12 Диктор

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бъдещето е Еврото и това няма промяна. Да видим на 31 януари и 1 февруари тази година.

    21:49 28.01.2026

  • 13 Варненец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не се меси там, където няма кебапчета, гледай си кучешката кайма.

    21:49 28.01.2026

  • 14 Покахонтас

    4 0 Отговор
    Нема ора . Бандера ги изтепа !
    Слава на Украйна

    Коментиран от #22

    21:49 28.01.2026

  • 15 ДОЛУ РУZИЯ

    4 1 Отговор
    Убиецът на България... Русия скоро ще бъде победена

    21:51 28.01.2026

  • 16 Дрътия Софианец

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Какъв Титаник те гони бе , прошльо ... Да не си мил чиниЙте ?! 🤭😁

    21:51 28.01.2026

  • 17 редник

    0 2 Отговор
    Измамата по време на война се нарича военна хитрост.

    21:51 28.01.2026

  • 18 И как пък една българска копейка...

    2 1 Отговор
    ... не успяха да подмамят, обичали били Русия, да, ама от далече я обичат, прости, прости, обаче за толкова им стига акъла, и еврото приеха, тръшкаха, врякаха, кълняха, и накрая прибраха евраците.

    Коментиран от #27

    21:51 28.01.2026

  • 19 аz CВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Днес гледах видео!76 годишен жител от Московска област отива на фронта срещу 100 000 рубли.За 1095 €.😅🤣🤣

    21:51 28.01.2026

  • 20 Лили

    0 3 Отговор
    The New York Times: Загубите на Русия във войната са 1,2 млн. души, а на Украйна 600 хил. човека.

    21:51 28.01.2026

  • 21 Чшшш, алоууу!

    1 1 Отговор
    За малоумни ли ни смятате? Само в Украйна могат насилствено да отмъкват хора за фронта!

    21:52 28.01.2026

  • 22 Варна 3

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Покахонтас":

    Така е. И чеченците скоро няма да ги има, дори и Кадиров и синовете му. Украйна тотално ги размаза и то доста яко. Дори и Путин ще пукне.

    21:52 28.01.2026

  • 23 Фалшиво обещание а?

    2 0 Отговор
    Сега последно от преди два дена....
    Семействата на военнослужещи, загинали при защитата на Украйна, имат право да получат еднократна държавна помощ в размер на 15 милиона гривни но след 3 години! Че я камилата я камиларя. Ако датата на смъртта на военнослужещ е СЛЕД 04.06.2025 г. , тригодишният срок се изчислява от датата на вписване в смъртния акт.
    Ако датата на смъртта на военнослужещ е ПРЕДИ 04.06.2025 г. , тогава тригодишният период се изчислява от датата на действителната смърт, посочена в смъртния акт.Ето защо роднините на онези войници, които се считат за изчезнали в действие от 2022-2023 г., рискуват да загубят еднократната си финансова помощ, освен ако смъртта им не бъде установена чрез съдебно производство“ 15 милиона гривни но след 3 години
    Ще са около 50 евро вероятно. Яка далавера нали? Фалшиво обещание....

    21:52 28.01.2026

  • 24 Варна 3

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мястото ви е по-точно в кофите за смет. Ето това е последният жител на София.

    21:53 28.01.2026

  • 25 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    1 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    21:54 28.01.2026

  • 26 И как точно са

    1 0 Отговор
    "принуждавани" да подпишат военни договори ? А? Със секс ? хахахаха.....

    21:54 28.01.2026

  • 27 Пишещите

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "И как пък една българска копейка...":

    копейки го правят за спорта на фен групата, а някои си докарват сухо.

    21:55 28.01.2026

  • 28 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А пък от Титаник ще стане като Руский Корабль, дето потъва в дълбоките студени води в Черно море, унищожено от Украйна. СЛАВА НА УКРАЙНА.

    21:56 28.01.2026

  • 29 да питам

    0 0 Отговор
    Вярно ли руснаците денацифицират бандерите със стари ракети Х-22, правени още в началото на 60те, а натовските системи за ПВО дори и тях не могат да свалят?

    21:56 28.01.2026

  • 30 А така видяхте ли еврозонци

    0 0 Отговор
    В Русия един чистач хигиенист взема 1000 до 1500 долара на месец. И то чисто!

    21:57 28.01.2026

  • 32 Докер

    0 0 Отговор
    Ей чурки украински недодялани.
    Какво значи разследване на АП ?
    Кой са тия АП?
    АП - американски партизани
    АП - английски патриоти
    АП - алкохолни предатели

    Какво означава АП ?

    21:58 28.01.2026