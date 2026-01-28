Фалшиво обещание за цивилна работа! Русия подмамва граждани на Бангладеш да се бият на фронта в Украйна

Граждани на Бангладеш са били примамени в Русия с фалшивото обещание за цивилна работа, но след това са се озовавали на бойното поле в Украйна, според разследване на АП.

На мъжете им е обещавана работа като чистачи, техници или оператори на дронове, но след като са пристигали в Русия са принуждавани да подпишат военни договори и са подлагани на обучение с оръжие.

Максудур Рахман, който е бил принуден да се бие след обещание за цивилна работа в Русия, разказва, че през 2024 година в Агенция за набиране на персонал е видял обява за работа като чистач във военен лагер в Русия, а заплатата за поста е била от 1000 до 1500 долара на месец и възможност за постоянно пребиваване.

Той пристига в Москва с други трима сънародници, където са им дадени да подпишат документи, които са били на руски език, като мъжете са си мислили, че това са им работните договори и те подписват.

След това отиват във военен обект далеч от Москва, където им е дадено оръжие и преминават тридневно обучение. Групата отива в казарма близо до руско-украинската граница и продължава обучението, а след това се оказват на фронтовата линия.

По думите на Рахман мъжете в неговата група са били заплашвани с 10 години затвор и бити.

Разказите на работниците са потвърдени от документи, включително пътни документи, руски военни договори, медицински и полицейски доклади, както и снимки. Документите показват визите, издадени на бангладешките работници, техните наранявания, получени по време на битки, и доказателства за участието им във войната.

Не е ясно колко бангладешки граждани са били примамени в Русия. Според разследването на АП около 40 бангладешки граждани може да са загубили живота си във войната.

Според следователя Мостафизур Рахман някои отиват доброволно на фронтовата линия, защото парите са добри.

Длъжностни лица и активисти посочват, че Русия е подвеждала мъже и от други африкански и южноазиатски страни, включително Индия и Непал.