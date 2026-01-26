Володимир Зеленски: Подготвят се нови тристранни преговори в Абу Даби

Президентът Володимир Зеленски обяви днес, че украинският преговарящ екип се готви за следващия кръг от тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия тази седмица. Държавният глава обяви това във Facebook след доклада на украинската делегация, участвала в тристранните преговори в Абу Даби, съобщава Укринформ, цитирана от Фокус.
"Докладът на нашата делегация след преговорите в Емирствата с американската и руската страна. Това беше първият формат на тристранен диалог за прекратяване на войната от дълго време. На срещите бяха обсъдени редица важни въпроси, предимно военни, които са необходими за прекратяване на войната. Говорихме и за сложни политически въпроси, които все още не са решени“, заяви Зеленски.
Той отбеляза, че на срещите в Абу Дабу, проведени на 23-24 януари са били обсъдени параметрите за края на войната. Военните също така са определили списък с въпроси за по-нататъшни срещи.
Our delegation’s report following talks in the UAE with the American and Russian sides. This was the first format of a trilateral dialogue on ending the war in a long time. The meetings covered a range of important issues – primarily military, essential to bringing the war to an… pic.twitter.com/O7tDoaRs0c— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 26, 2026
"Определих рамката за по-нататъшна дипломатическа работа. Подготвяме се за нови тристранни срещи тази седмица“, заключва държавният глава.
Следващият кръг от тристранни преговори с участието на Съединените щати, Украйна и Русия е насрочен за 1 февруари.
1 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #6, #22
19:04 26.01.2026
2 И аз получих информацията
19:06 26.01.2026
3 хаха🤣
Коментиран от #7, #10, #11
19:06 26.01.2026
4 НАЙ ДОБРИЯ ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #20, #25
19:07 26.01.2026
5 лоша участ
19:08 26.01.2026
6 И аз искам млада девойка
До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":но вече не ми става защото много шмъркам.
19:08 26.01.2026
7 А по време на преговорите Армагедон върх
До коментар #3 от "хаха🤣":Киев и Одеса.
19:09 26.01.2026
8 си дзън
19:13 26.01.2026
9 ако зависеше от мен
19:13 26.01.2026
10 Тръмп разклати устоите на
До коментар #3 от "хаха🤣":Урсулинка, Кая и ЕС.
Коментиран от #14
19:19 26.01.2026
11 Гъбарко
До коментар #3 от "хаха🤣":Да де.Годината на Риж дедо е като влакче на ужасите
19:25 26.01.2026
12 1433 дни
19:25 26.01.2026
13 Копейка
Ще се беся!
19:26 26.01.2026
14 Омазана ватенка
До коментар #10 от "Тръмп разклати устоите на":От 1 февруари хлебеца е само с центове.Инсче ще стоиш гладен.
19:27 26.01.2026
15 Дебелуту Д
Порно?
19:36 26.01.2026
16 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
19:38 26.01.2026
17 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #29
19:38 26.01.2026
18 Махараминдри Баба
19:38 26.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Лука до факти
До коментар #4 от "НАЙ ДОБРИЯ ЗЕЛЕНСКИ":Матео славини не е Италия ,това е манипулация !!!
19:39 26.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 То тези работи с мохабеди
19:41 26.01.2026
25 Лука
До коментар #4 от "НАЙ ДОБРИЯ ЗЕЛЕНСКИ":Автора също !
19:41 26.01.2026
26 Моряка
19:42 26.01.2026
27 "Русия е на път да се откаже
19:46 26.01.2026
28 След още някоя и друга година
Ама иска чакане.
19:46 26.01.2026
29 Ха-ха
До коментар #17 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
19:55 26.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Неутрален
20:01 26.01.2026
33 " Операциите на САЩ нанасят огромен
20:09 26.01.2026
34 Дас Хаген
20:16 26.01.2026
35 анонимен
20:20 26.01.2026
36 Зеленото човече
20:20 26.01.2026