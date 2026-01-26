Володимир Зеленски: Подготвят се нови тристранни преговори в Абу Даби

Президентът Володимир Зеленски обяви днес, че украинският преговарящ екип се готви за следващия кръг от тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия тази седмица. Държавният глава обяви това във Facebook след доклада на украинската делегация, участвала в тристранните преговори в Абу Даби, съобщава Укринформ, цитирана от Фокус.



"Докладът на нашата делегация след преговорите в Емирствата с американската и руската страна. Това беше първият формат на тристранен диалог за прекратяване на войната от дълго време. На срещите бяха обсъдени редица важни въпроси, предимно военни, които са необходими за прекратяване на войната. Говорихме и за сложни политически въпроси, които все още не са решени“, заяви Зеленски.



Той отбеляза, че на срещите в Абу Дабу, проведени на 23-24 януари са били обсъдени параметрите за края на войната. Военните също така са определили списък с въпроси за по-нататъшни срещи.



Our delegation's report following talks in the UAE with the American and Russian sides. This was the first format of a trilateral dialogue on ending the war in a long time. The meetings covered a range of important issues – primarily military, essential to bringing the war to an…

"Определих рамката за по-нататъшна дипломатическа работа. Подготвяме се за нови тристранни срещи тази седмица“, заключва държавният глава.



Следващият кръг от тристранни преговори с участието на Съединените щати, Украйна и Русия е насрочен за 1 февруари.