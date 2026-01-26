Новини
Володимир Зеленски: Подготвят се нови тристранни преговори в Абу Даби
  Тема: Украйна

26 Януари, 2026 19:01, обновена 26 Януари, 2026 19:05 1 240 36

Зеленски отбеляза, че на срещите, проведени на 23-24 януари са били обсъдени параметрите за края на войната, както и списък с въпроси за по-нататъшни срещи

Володимир Зеленски: Подготвят се нови тристранни преговори в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски обяви днес, че украинският преговарящ екип се готви за следващия кръг от тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия тази седмица. Държавният глава обяви това във Facebook след доклада на украинската делегация, участвала в тристранните преговори в Абу Даби, съобщава Укринформ, цитирана от Фокус.

"Докладът на нашата делегация след преговорите в Емирствата с американската и руската страна. Това беше първият формат на тристранен диалог за прекратяване на войната от дълго време. На срещите бяха обсъдени редица важни въпроси, предимно военни, които са необходими за прекратяване на войната. Говорихме и за сложни политически въпроси, които все още не са решени“, заяви Зеленски.

Той отбеляза, че на срещите в Абу Дабу, проведени на 23-24 януари са били обсъдени параметрите за края на войната. Военните също така са определили списък с въпроси за по-нататъшни срещи.

"Определих рамката за по-нататъшна дипломатическа работа. Подготвяме се за нови тристранни срещи тази седмица“, заключва държавният глава.

Следващият кръг от тристранни преговори с участието на Съединените щати, Украйна и Русия е насрочен за 1 февруари.


Украйна
  • 1 Володимир Зеленски, президент

    4 23 Отговор
    Ако Путин иска Краматорск и Славянск аз ще искам Курск и Суджа !!! Аре па да видим.....

    Коментиран от #6, #22

    19:04 26.01.2026

  • 2 И аз получих информацията

    23 1 Отговор
    но крайният резултат ще бъде полската граница.

    19:06 26.01.2026

  • 3 хаха🤣

    4 26 Отговор
    Тръмп хвана Пуся в мъртва хватка 🤣 а от неговите лапи измъкване няма.. Всеки месец на преговори 🤣🤣🤣

    Коментиран от #7, #10, #11

    19:06 26.01.2026

  • 4 НАЙ ДОБРИЯ ЗЕЛЕНСКИ

    21 1 Отговор
    Е МЪРТВИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #20, #25

    19:07 26.01.2026

  • 5 лоша участ

    17 0 Отговор
    Без козови карти във военното развитие и в дипломацията, срещу икономическа задлъжнялост към САЩ, може само да договори по-малки загуби. Западът ползва Украйна за буфер към Русия срещу старото си оръжие продавано чрез заеми.

    19:08 26.01.2026

  • 6 И аз искам млада девойка

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    но вече не ми става защото много шмъркам.

    19:08 26.01.2026

  • 7 А по време на преговорите Армагедон върх

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    Киев и Одеса.

    19:09 26.01.2026

  • 8 си дзън

    4 14 Отговор
    Тръмп щял да даде на Зеленски дискомбобулатора, ако не уврат руснаците

    19:13 26.01.2026

  • 9 ако зависеше от мен

    13 1 Отговор
    еврея щеше да изгнил вече

    19:13 26.01.2026

  • 10 Тръмп разклати устоите на

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    Урсулинка, Кая и ЕС.

    Коментиран от #14

    19:19 26.01.2026

  • 11 Гъбарко

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    Да де.Годината на Риж дедо е като влакче на ужасите

    19:25 26.01.2026

  • 12 1433 дни

    3 14 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    19:25 26.01.2026

  • 13 Копейка

    3 9 Отговор
    Изгубихме и левъ.Последната битка за България!
    Ще се беся!

    19:26 26.01.2026

  • 14 Омазана ватенка

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп разклати устоите на":

    От 1 февруари хлебеца е само с центове.Инсче ще стоиш гладен.

    19:27 26.01.2026

  • 15 Дебелуту Д

    5 0 Отговор
    Що не пишити за свинята вееее ейййй
    Порно?

    19:36 26.01.2026

  • 16 Махараминдри Баба

    3 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    19:38 26.01.2026

  • 17 Махараминдри Баба

    3 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #29

    19:38 26.01.2026

  • 18 Махараминдри Баба

    3 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    19:38 26.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лука до факти

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "НАЙ ДОБРИЯ ЗЕЛЕНСКИ":

    Матео славини не е Италия ,това е манипулация !!!

    19:39 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 То тези работи с мохабеди

    3 0 Отговор
    не стават и няма да станат.Путин иска едно наркома друго, а бай тромпет е на 4 крака и от двете страни го ашладисват.Така ще му се намести простатата.А европата минава да бърши семенна течност! А бе да питам наркомана взе ли някъв подарък с € от Абу Даби на жената?

    19:41 26.01.2026

  • 25 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "НАЙ ДОБРИЯ ЗЕЛЕНСКИ":

    Автора също !

    19:41 26.01.2026

  • 26 Моряка

    5 1 Отговор
    Дончо е притиснал здраво Зеленчука..Чак тук,във Варна, мирише на некъпан самозванец..Скоро Зеленяку на ги....л....яку.

    19:42 26.01.2026

  • 27 "Русия е на път да се откаже

    2 3 Отговор
    от обявената цел на СВО. Русия, притисната от икономически проблеми и от президента Тръмп, вероятно ще се съгласи да приключи войната, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира до момента. За Русия остава да продължи да контролира фактически трите области, които бяха под руско влияние преди февруари 2022г - Донецк, Луганск и Крим. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - пълно политическо влияние над Украйна."

    19:46 26.01.2026

  • 28 След още някоя и друга година

    3 0 Отговор
    може да започнат срещи и само между Украйна и Русия. И когато това стане, пак след някое известно време ще има срещи между Путин и Зеленски без свидетели и мира е готов.
    Ама иска чакане.

    19:46 26.01.2026

  • 29 Ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    19:55 26.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Неутрален

    0 1 Отговор
    Раз кра чения при нц на снимкита зъ знеше в Москва и Путин си сва ли са кото да го стопли.

    20:01 26.01.2026

  • 33 " Операциите на САЩ нанасят огромен

    2 3 Отговор
    и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    20:09 26.01.2026

  • 34 Дас Хаген

    3 1 Отговор
    Пак печели време!!! Но защо??? Не е в позиция на чакане!

    20:16 26.01.2026

  • 35 анонимен

    0 0 Отговор
    докато ни занимават с условията за капитулация на Украйна, излезе официална статистика на цената на тока в ЕС. България и Румъния са с най скъп ток. Във Франция е три пъте по евтин. Готино а? Благодирим ти ГЕРБ че поне веднъж сме на първите места в Европа, пък дори и само по цена на ток.

    20:20 26.01.2026

  • 36 Зеленото човече

    3 1 Отговор
    Продължава да лъже! На Киiiв му вярват само от ППДБ, други будали няма!

    20:20 26.01.2026

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания