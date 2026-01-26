Новини
Киев предупреди: Предложените гаранции за сигурност от Тръмп нямат реална възпираща сила
  Тема: Украйна

Киев предупреди: Предложените гаранции за сигурност от Тръмп нямат реална възпираща сила

26 Януари, 2026 22:18 1 335 30

Според Олег Шамшур тази позиция трябва да бъде изразена от украинската делегация на преговорите, за да разберат поне нашите партньори, че сме наясно с реалната стойност на тези гаранции

Отсъствието на информация за окончателния формат на американските гаранции за сигурност за Украйна не е случайно, тъй като предложените споразумения нямат реална сила и не са в състояние да възпрат Русия, заяви бившият украински посланик в САЩ и Франция Олег Шамшур, цитиран от Укринформ, пише БТА.

"Въпросите, които сега уж са 100% договорени, изобщо не ми вдъхват доверие. Те не дават увереност на огромното мнозинство от украинците, защото всички тези гаранции са само на хартия. Това е тигър, направен от хартия, който няма да уплаши Путин. И не е случайно, че не чуваме в какъв окончателен вид се планира подписването на тези гаранции. Считам, че не чуваме нищо точно защото това са гаранциите, които вече знаем – и те не са реални гаранции", каза Шамшур.

Според него тази позиция трябва да бъде изразена от украинската делегация на преговорите, "за да разберат поне нашите партньори, че сме наясно с реалната стойност на тези гаранции."

В коментар на целта на следващия кръг преговори в тристранен формат, насрочен за 1 февруари, дипломатът допусна, че "всяка страна очевидно следва своите собствени цели."

"Уиткоф – а следователно и Тръмп, трябва да покаже, че нещо се случва, че се предприемат реални стъпки към изпълнението на (мирния) план на Тръмп. Руската страна, очевидно, не иска да ядоса Тръмп, затова правят определени "жестове". А какво ни е нужно на нас? Вероятно също да покажем, че се полагат усилия, включително за да не обидим Тръмп", отбеляза бившият посланик.

Според него това "създава илюзия, че се водят преговори", тъй като дискусиите се въртят около "въпроси, които далеч не са приоритетни в сравнение със спешните проблеми."

"Така че, очакването, че нещо смислено ще излезе от това, според мен, едва ли е реалистично. И отново трябва да признаем, че всичко се решава на бойното поле – това е основният въпрос… Ако имаше наистина засилен натиск върху Русия и нейната военна машина, тогава можеше да се очакват поне някакви минимални промени в позицията на Русия", смята Шамшур.

Укринформ припомня и, че президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност, предоставени от Съединените щати на неговата страна, е 100% готов за подписване.


  • 1 мдаааа

    5 9 Отговор
    Бай Данчо е рузка пляска ...

    22:23 26.01.2026

  • 2 Уфф

    18 4 Отговор
    Местните мисирки мълчат, че наркомана е поискал 1.5 трилиона евро от Европа за следващите 10 години!??

    Коментиран от #13

    22:24 26.01.2026

  • 3 Зеленски съм

    17 2 Отговор
    Дайте пари, доларес, милиони, билиони, трилиони кинти трябват.

    Ако може, хаде, чакаме, геройски мрем а вие се стискате. Бързо по една заплата от всеки жител на ЕС. В Евраци също става. Плиииййййз!

    Коментиран от #7

    22:24 26.01.2026

  • 4 И аз това ви казвам

    13 1 Отговор
    и то от 22-ра година но вие така сте гризнали курабията и тя е толкова сладка и ви харесва че......

    22:25 26.01.2026

  • 5 Хлорофилът

    12 2 Отговор
    си рита трудовата книжка!

    Коментиран от #17

    22:26 26.01.2026

  • 6 Ауууу,колко трогателно...!

    20 1 Отговор
    ,,Киев предупреди..."
    Ама вие сериозно ли?!
    Я пак...!

    22:27 26.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смешник

    18 2 Отговор
    Вие сега ли разбрахте че победителя диктува условията Путин ще си вземе това което иска А Зеления е жив още благодарение на войната

    22:32 26.01.2026

  • 9 Уса

    8 1 Отговор
    Тръмп защитава интересите на САЩ и американските граждани и те не включват война с Русия.Воювайте до последния укронацист и САЩ това искаме един да не остане

    22:36 26.01.2026

  • 10 хаха🤣

    2 6 Отговор
    Русийката няма и нужда от възпиране, а от подпиране 🤣🤣🤣

    22:36 26.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Тръмп предложи на Украйна да влязат в новото НАТО-Фондът за мир.

    22:38 26.01.2026

  • 13 Като не сте съгласни

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Уфф":

    вместо да се възмущавате, напишете едно писмо на Путин и му обяснете че заради войната, която е започнал страдат русофилите в Европа, трябва да плащат за оръжия :)))

    Коментиран от #18

    22:39 26.01.2026

  • 14 руската мечка

    1 8 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    22:41 26.01.2026

  • 15 Баце ЕООД

    7 0 Отговор
    Каква възпираща сила бе наркоман.. Белия байрак.

    22:41 26.01.2026

  • 16 Мда

    7 0 Отговор
    Иди ми, дойди ми. Зеленски не е у ред.

    22:44 26.01.2026

  • 17 ха ха хааа

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хлорофилът":

    Знае ти бимбарицата , какво е хлорофил ... 🤭😁

    22:45 26.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ....

    5 0 Отговор
    За какви гаранции говорят като войната скоро няма да приключи, поне не и в следващите 5 години. Рибата в морето, те приготвили тигана.

    22:48 26.01.2026

  • 20 Ахаха

    8 1 Отговор
    Те сащ, най ясно казаха, че нямат желание да се занимават повече с тия загубеняци от 404. Кви гаранции бе питко?

    22:48 26.01.2026

  • 21 Берлин

    2 0 Отговор
    Охо,зеленобандера иска гаранции,колко пъти лъгал Русия, когато руснаците бяха в Киев,какво казал,край изпълнявам минските споразумение, само да се махнат руснаците,и ето пак излъга с борис косматият, сега попара яж.

    23:02 26.01.2026

  • 22 Докога

    0 1 Отговор
    Владимир Владимирович ще търпи клоуна и хунтата? Един Искандер с 50 000 тона тротилов еквивалент и да летят в стратосферата.💥🍄‍🟫

    Коментиран от #24, #26

    23:08 26.01.2026

  • 23 Джефри Епстийн

    1 0 Отговор
    На Рижав Педофил
    Как да му вярваш
    За Гаранции?..

    23:12 26.01.2026

  • 24 Че то по Голям Клоун

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Докога":

    От Вова Движухата

    Няма бре Рублоидот.

    23:13 26.01.2026

  • 25 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Я почвайте да строите като Великата китайска стена, ми умни хората още преди 5000 години са сртоили.

    23:14 26.01.2026

  • 26 Морски

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Докога":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.

    Коментиран от #27

    23:18 26.01.2026

  • 27 Кой си ти

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Морски":

    Пич ,отиди на ветеринар ,имаш неотложна нужда от лечение .🤣

    23:34 26.01.2026

  • 28 Иван

    0 0 Отговор
    Гнусния евреин Еленски става все по-гнусен и по-гнусен.

    23:40 26.01.2026

  • 29 койдазнай

    0 1 Отговор
    Единственият гарант за сигурността на Украйна, е украинската армия!
    Каквото си опазят от държавата, това ще им е.

    Коментиран от #30

    23:41 26.01.2026

  • 30 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "койдазнай":

    Не бяха ли равините и Държавния Еврейски Департамент?

    23:43 26.01.2026

