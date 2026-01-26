Киев предупреди: Предложените гаранции за сигурност от Тръмп нямат реална възпираща сила

Отсъствието на информация за окончателния формат на американските гаранции за сигурност за Украйна не е случайно, тъй като предложените споразумения нямат реална сила и не са в състояние да възпрат Русия, заяви бившият украински посланик в САЩ и Франция Олег Шамшур, цитиран от Укринформ, пише БТА.
"Въпросите, които сега уж са 100% договорени, изобщо не ми вдъхват доверие. Те не дават увереност на огромното мнозинство от украинците, защото всички тези гаранции са само на хартия. Това е тигър, направен от хартия, който няма да уплаши Путин. И не е случайно, че не чуваме в какъв окончателен вид се планира подписването на тези гаранции. Считам, че не чуваме нищо точно защото това са гаранциите, които вече знаем – и те не са реални гаранции", каза Шамшур.
Според него тази позиция трябва да бъде изразена от украинската делегация на преговорите, "за да разберат поне нашите партньори, че сме наясно с реалната стойност на тези гаранции."
В коментар на целта на следващия кръг преговори в тристранен формат, насрочен за 1 февруари, дипломатът допусна, че "всяка страна очевидно следва своите собствени цели."
"Уиткоф – а следователно и Тръмп, трябва да покаже, че нещо се случва, че се предприемат реални стъпки към изпълнението на (мирния) план на Тръмп. Руската страна, очевидно, не иска да ядоса Тръмп, затова правят определени "жестове". А какво ни е нужно на нас? Вероятно също да покажем, че се полагат усилия, включително за да не обидим Тръмп", отбеляза бившият посланик.
Според него това "създава илюзия, че се водят преговори", тъй като дискусиите се въртят около "въпроси, които далеч не са приоритетни в сравнение със спешните проблеми."
"Така че, очакването, че нещо смислено ще излезе от това, според мен, едва ли е реалистично. И отново трябва да признаем, че всичко се решава на бойното поле – това е основният въпрос… Ако имаше наистина засилен натиск върху Русия и нейната военна машина, тогава можеше да се очакват поне някакви минимални промени в позицията на Русия", смята Шамшур.
Укринформ припомня и, че президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност, предоставени от Съединените щати на неговата страна, е 100% готов за подписване.
13 Като не сте съгласни
До коментар #2 от "Уфф":вместо да се възмущавате, напишете едно писмо на Путин и му обяснете че заради войната, която е започнал страдат русофилите в Европа, трябва да плащат за оръжия :)))
Коментиран от #18
22:39 26.01.2026
17 ха ха хааа
До коментар #5 от "Хлорофилът":Знае ти бимбарицата , какво е хлорофил ... 🤭😁
22:45 26.01.2026
22 Докога
Коментиран от #24, #26
23:08 26.01.2026
24 Че то по Голям Клоун
До коментар #22 от "Докога":От Вова Движухата
Няма бре Рублоидот.
23:13 26.01.2026
26 Морски
До коментар #22 от "Докога":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.
Коментиран от #27
23:18 26.01.2026
27 Кой си ти
До коментар #26 от "Морски":Пич ,отиди на ветеринар ,имаш неотложна нужда от лечение .🤣
23:34 26.01.2026
29 койдазнай
Каквото си опазят от държавата, това ще им е.
Коментиран от #30
23:41 26.01.2026
30 Иван
До коментар #29 от "койдазнай":Не бяха ли равините и Държавния Еврейски Департамент?
23:43 26.01.2026