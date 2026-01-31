Напрежение в Южнокитайско море! Китайски кораби и самолети патрулират около спорна плитчина

Китай проведе военноморски и въздушни патрули около плитчината Скарбъро в Южнокитайско море, предаде Ройтерс.

Пличината се намира в изключителната икономическа зона на Филипините. Пекин обаче твърди, че тя е негова територия.

Китай засили патрулите за бойна готовност в района през януари, противодействайки на провокациите за нарушаване на правата на отделни държави в региона.

Военните сили на Филипините и Съединените щати проведоха съвместни учения в района на Скарбъро по-рано тази седмица. Това бе 11-то подобно учение от ноември 2023 г.