Напрежение в Южнокитайско море! Китайски кораби и самолети патрулират около спорна плитчина

Китай проведе военноморски и въздушни патрули около плитчината Скарбъро в Южнокитайско море, предаде Ройтерс.
Пличината се намира в изключителната икономическа зона на Филипините. Пекин обаче твърди, че тя е негова територия.
Китай засили патрулите за бойна готовност в района през януари, противодействайки на провокациите за нарушаване на правата на отделни държави в региона.
Военните сили на Филипините и Съединените щати проведоха съвместни учения в района на Скарбъро по-рано тази седмица. Това бе 11-то подобно учение от ноември 2023 г.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3
11:40 31.01.2026
2 хехе
11:46 31.01.2026
3 Госあ
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Защото тази “новина” е много съмнителна. Дори за факти, най вероятно
11:47 31.01.2026
4 Кво
11:54 31.01.2026
5 Ташаков
12:14 31.01.2026
6 Игнат мотокариста
12:43 31.01.2026
7 Напрежение в Южнокитайско море
12:48 31.01.2026