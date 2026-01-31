Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Напрежение в Южнокитайско море! Китайски кораби и самолети патрулират около спорна плитчина

31 Януари, 2026 11:39 1 033 7

Пекин засили патрулите за бойна готовност в района през януари, противодействайки на провокациите за нарушаване на правата на отделни държави в региона

Напрежение в Южнокитайско море! Китайски кораби и самолети патрулират около спорна плитчина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Китай проведе военноморски и въздушни патрули около плитчината Скарбъро в Южнокитайско море, предаде Ройтерс.

Пличината се намира в изключителната икономическа зона на Филипините. Пекин обаче твърди, че тя е негова територия.

Китай засили патрулите за бойна готовност в района през януари, противодействайки на провокациите за нарушаване на правата на отделни държави в региона.

Военните сили на Филипините и Съединените щати проведоха съвместни учения в района на Скарбъро по-рано тази седмица. Това бе 11-то подобно учение от ноември 2023 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    Факти , защо не пишете за опита за преврат в Китай? ако сте написали-то се извинявам

    Коментиран от #3

    11:40 31.01.2026

  • 2 хехе

    3 2 Отговор
    рижия няма ли да прати един самолетоносач да провери какво толкова има в тази спорна плитчина.

    11:46 31.01.2026

  • 3 Госあ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Защото тази “новина” е много съмнителна. Дори за факти, най вероятно

    11:47 31.01.2026

  • 4 Кво

    3 1 Отговор
    противодействайки на провокациите за нарушаване на правата на отделни държави в региона.

    11:54 31.01.2026

  • 5 Ташаков

    2 4 Отговор
    Копеи кажете нещо за началниците на вашия Бащица от Китай хахахахаха

    12:14 31.01.2026

  • 6 Игнат мотокариста

    2 0 Отговор
    В тази плитчина, сигурно са за мряна🤣

    12:43 31.01.2026

  • 7 Напрежение в Южнокитайско море

    0 0 Отговор
    Отново е в резултат на престъпната политика на олигархичните паразити от Запада и САЩ

    12:48 31.01.2026