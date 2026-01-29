Новини
Във времена на предизвикателства! Киър Стармър призова в Пекин за задълбочаване на отношенията с Китай

Във времена на предизвикателства! Киър Стармър призова в Пекин за задълбочаване на отношенията с Китай

29 Януари, 2026

Това е първо посещение на британски премиер в Пекин от 2018 г. – за последно пътуване до Китай предприе Тереза Мей

Във времена на предизвикателства! Киър Стармър призова в Пекин за задълбочаване на отношенията с Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският министър-председател Киър Стамър призова за задълбочаване на отношенията с Китай в сегашните по думите му "времена на предизвикателства за света", съобщиха агенциите, цитирани от БТА.

Британският лидер каза пред китайския президент Си Дзинпин, че страните им трябва да работят заедно по отношение на глобалната стабилност, климатичните промени и други въпроси.

"Отдавна съм заявил ясно, че Великобритания и Китай се нуждаят от дългосрочно, последователно и всестранно стратегическо партньорство", каза Стармър на своя домакин.

Стармър се срещна с Си Дзинпин в Пекин и заяви пред президента, че "Китай е важен играч на световната сцена и е от жизненоважно значение да изградим по-изтънчени отношения", отбелязва ДПА.

"Днес съм тук с мисълта за британския народ. Преди 18 месеца, когато бяхме избрани за правителство, обещах, че ще направя Великобритания отново отворена към света. Защото, както всички знаем, събитията в чужбина оказват влияние върху всичко, което се случва в нашите страни – от цените в супермаркетите до това колко сигурни се чувстваме", подчерта Стармър, подчертавайки икономическите ползи от подобряването на отношенията с Китай.

Стармър е на визита в Китай до 31 януари, придружаван от голяма бизнес делегация. Освен китайската столица той ще посети и Шанхай. Това е първо посещение на британски премиер в Пекин от 2018 г. – за последно пътуване до Китай предприе Тереза Мей.

На срещата Си също призова за засилване на сътрудничеството между двете държави. "Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни световни икономически играчи Китай и Великобритания трябва да засилят диалога и сътрудничеството", каза Си, който прие госта си в Голямата зала на народа, намираща се на пекинския площад "Тянанмън".

"Отношенията между Китай и Великобритания претърпяха трудности през последните години, което не беше в интерес на нито една от двете страни", подчерта Си, цитиран от Асошиейтед прес.

Си изглежда отбеляза и критиките, пред които Стармър се изправи за това, че е потърсил контакт с Китай въпреки опасенията за националната сигурност и правата на човека. Великобритания наскоро одобри спорни планове за огромно китайско посолство в Лондон, премахвайки пречка в отношенията, но и пренебрегвайки опасенията, че "мегапосолството" ще улесни Китай да извършва шпионаж и да заплашва дисиденти.

"Хубавите неща често вървят заедно с трудности", заяви Си. "Докато това е правилното нещо, което трябва да се направи в съответствие с основните интереси на страната и нейния народ, лидерите няма да се плашат от трудностите и ще продължат смело напред."


Китай
  • 1 БАЦЕ ЕООД

    6 1 Отговор
    никой не иска да работи с британски питки

    08:20 29.01.2026

  • 2 Госあ

    3 2 Отговор
    "Хубавите неща често вървят заедно с трудности" Така е !

    Коментиран от #15

    08:21 29.01.2026

  • 3 Интереса

    8 1 Отговор
    ...клати феса....но европейците вече не са интересни, докараха се либералчетата до там, до се мазнат на такива дето ги мислиха за ниши. Опадъка на Европа върви с 200 км към пропоста

    08:22 29.01.2026

  • 4 Направо да подаде кандидатурата

    7 2 Отговор
    на нАглия за БРИКС! Че бъдещето на Европа не е никак розово!

    /Доналд Тръмп/

    Коментиран от #11

    08:25 29.01.2026

  • 5 гост

    5 1 Отговор
    Всички "демократични" лидери на поклонение при председателя СИ! Който произвежда материални блага , той е господар на света. Който плямпа за либерални ценности унищожавайки икономиката си, той е слуга!

    08:26 29.01.2026

  • 6 хехе

    5 1 Отговор
    англичанката се предложи на дракона.

    08:27 29.01.2026

  • 7 ФЕЙК

    4 1 Отговор
    КОЙТО НЕ ПРОИЗВЕЖДА СЕ НАВЕЖДА!

    08:29 29.01.2026

  • 8 Госあ

    2 6 Отговор
    за гладните копейки пак средния!

    08:29 29.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    А бункерното се крие в калното мазе 4та година!

    08:30 29.01.2026

  • 10 БАЦЕ ЕООД

    5 2 Отговор
    геостратега с ботокса пак го нема в сметките!

    08:31 29.01.2026

  • 11 Си Дзинпин

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Направо да подаде кандидатурата":

    Но първо трябва да се реши проблема с човешките права и свободата на словото в Британия. И да се върне обратно истинската наука Биология!

    08:33 29.01.2026

  • 12 Портокал с механизъм

    4 2 Отговор
    На мъгливия остров по добре да започнат да учат китайски и руски, освен индийския.

    08:34 29.01.2026

  • 13 Портокал с механизъм

    6 1 Отговор
    те блатарите отдавна се отвориха и научиха китайски, господаря го изисква от крепостните!

    Коментиран от #16

    08:35 29.01.2026

  • 14 Жалък

    4 1 Отговор
    плъх ... Китай да изпратят опиум на ония боклуци от острова ... може, да ползват услугите на Източно-индийската компания на кралското семейство ...

    08:37 29.01.2026

  • 15 Изтънчен евроатлантик

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Стармър няма проблеми в "изтънчените отношения"

    "Китай е важен играч на световната сцена и е от жизненоважно значение да изградим по-изтънчени отношения"

    08:40 29.01.2026

  • 16 Тъй Пън Ар

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Портокал с механизъм":

    Ако не знаеш чужди езици, навсякъде ще те прекарат. А като си поръчаш на китайски в ресторанта, сервитьорката ще ти сипе допълнително соев сос в порцията от радост.

    08:43 29.01.2026

