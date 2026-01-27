Орбан разпореди външният министър на Унгария да извика украинския посланик заради "агресивни послания"

Унгарският министър-председател Виктор Орбан обяви снощи във видео в социалната мрежа "Фейсбук", че е разпоредил на министъра на външните работи Петер Сиярто да извика украинския посланик в Унгария, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.
Орбан посочи, че украинските политически лидери, включително президентът Володимир Зеленски, са изпратили миналата седмица изключително агресивни и заплашителни послания срещу Унгария и неговото правителство.
"Нашите служби за национална сигурност направиха оценка на последните украински нападки и стигнаха до заключението, че те са част от съгласувана поредица от действия, целящи намеса в изборите в Унгария", заяви премиерът. Той подчерта, че Унгария няма да позволи на никого да застраши суверенитета или целостта на изборния процес.
"По тази причина инструктирах външния министър Петер Сиярто да извика украинския посланик. Суверенитетът и интересите на Унгария ще бъдат защитени", отбеляза Орбан.
На 13 януари президентът на Унгария Тамаш Шуйок определи 12 април за дата на произвеждане на парламентарните избори в страната.
