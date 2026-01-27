Новини
Свят »
Унгария »
Орбан разпореди външният министър на Унгария да извика украинския посланик заради "агресивни послания"
  Тема: Украйна

Орбан разпореди външният министър на Унгария да извика украинския посланик заради "агресивни послания"

27 Януари, 2026 04:59, обновена 27 Януари, 2026 05:03 651 8

  • орбан-
  • сиярто-
  • украйна-
  • унгария-
  • премиер

Парламентарните избори в страната са насрочени за 12 април

Орбан разпореди външният министър на Унгария да извика украинския посланик заради "агресивни послания" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Унгарският министър-председател Виктор Орбан обяви снощи във видео в социалната мрежа "Фейсбук", че е разпоредил на министъра на външните работи Петер Сиярто да извика украинския посланик в Унгария, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан посочи, че украинските политически лидери, включително президентът Володимир Зеленски, са изпратили миналата седмица изключително агресивни и заплашителни послания срещу Унгария и неговото правителство.

"Нашите служби за национална сигурност направиха оценка на последните украински нападки и стигнаха до заключението, че те са част от съгласувана поредица от действия, целящи намеса в изборите в Унгария", заяви премиерът. Той подчерта, че Унгария няма да позволи на никого да застраши суверенитета или целостта на изборния процес.

"По тази причина инструктирах външния министър Петер Сиярто да извика украинския посланик. Суверенитетът и интересите на Унгария ще бъдат защитени", отбеляза Орбан.

На 13 януари президентът на Унгария Тамаш Шуйок определи 12 април за дата на произвеждане на парламентарните избори в страната.

Още новини от Украйна


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Трябва ни някой като Орбан.

    Коментиран от #7, #8

    05:11 27.01.2026

  • 2 Емигрант

    2 2 Отговор
    На уфцете и гуведата на територията им трябва дебела сопа, остра ножица и умно-красив касапин.

    05:16 27.01.2026

  • 3 Факти

    5 0 Отговор
    Орбан разпореди външният министър на Унгария да извика украинския посланик заради "агресивни послания" и да му набие канчето

    05:24 27.01.2026

  • 4 Иван

    1 1 Отговор
    Ден на Холокоста....миролюбивите евреи.

    05:38 27.01.2026

  • 5 да питам

    0 1 Отговор
    Ошанките се размърдаха ..Почват работа 🤭

    05:42 27.01.2026

  • 6 Ха-ха

    0 0 Отговор
    Орбан скоро в мацква. При другарите си Асад и лука.

    05:45 27.01.2026

  • 7 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Требе ти некой , а ти направи Пражка Пролет , ти семе 17 -те ресторанта у Гренландия и а се смириш ...

    05:47 27.01.2026

  • 8 Миячът на ЧИНИЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как па всички те заобичаха ?🤭

    05:53 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания