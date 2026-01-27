Орбан разпореди външният министър на Унгария да извика украинския посланик заради "агресивни послания"

В разговор с Тръмп: Премиерът на Канада оттеглил част от критиките си, отправени в Давос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря с канадския премиер Марк Карни. Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, канадският прем ...