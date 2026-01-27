Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ обмислят персонални удари срещу висши ирански служители и командири, замесени в убийствата на протестиращи

САЩ обмислят персонални удари срещу висши ирански служители и командири, замесени в убийствата на протестиращи

27 Януари, 2026 05:11, обновена 27 Януари, 2026 05:18 491 7

  • иран-
  • сащ-
  • удари-
  • протести

Информацията идва от Middle East Eye, като медията се позовава на правителствен служител в Техеран

САЩ обмислят персонални удари срещу висши ирански служители и командири, замесени в убийствата на протестиращи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ обмислят „целенасочени удари“ срещу висши ирански служители и командири, за които смятат, че са замесени в убийствата на протестиращи, съобщи Middle East Eye, позовавайки се на правителствен служител в Техеран.

Според MEE, САЩ биха могли да започнат удари тази седмица. Служителят обаче не изключи възможността американските планове да се променят.

Бивш служител на американското разузнаване, пожелал анонимност, заяви пред Middle East Eye, че Тръмп вероятно не е изоставил идеята за смяна на режима в Иран. Той е направил това заключение въз основа на разговори в американската администрация.

Освен това бившият служител на американското разузнаване заяви, че САЩ са увеличили доставките на ракети-прехващачи, които биха могли да бъдат използвани при по-нататъшни удари срещу Иран.

В интервю за Axios на 26 януари Доналд Тръмп заяви, че ситуацията с Иран е „в процес на промяна“. Американският лидер обаче смята, че Техеран иска сделка.

Смята се, че Тръмп все още не е взел окончателно решение относно Иран. Тази седмица той може да проведе консултации, на които ще му бъдат представени „допълнителни военни опции“.

Междувременно американски служители, пожелали анонимност, заявиха пред Axios, че всяка сделка с Ислямската република ще трябва да включва извозване на обогатен уран от Иран, забрана за обогатяване, ограничение на запасите от ракети с голям обсег и промяна в политиката по отношение на подкрепата за „регионални прокси групи“. В статията се посочва, че Техеран е сигнализирал за готовността си да започне диалог с Вашингтон. Няма обаче индикации, че възнамерява да приеме тези условия.

През декември 2025 г. в Иран избухнаха масови протести, предизвикани от недоволство от икономическото състояние на страната. Техеран обвини САЩ и Израел за организирането на размириците.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да удари републиката, ако властите започнат да се справят сурово с протестите. След консултация със съюзници обаче Тръмп промени решението си, съобщи The Wall Street Journal. Според вестника Израел и арабските страни са се противопоставили на атаката, считайки времето за неподходящо.

Самият американски лидер твърди, че се е убедил да не нанася удари по Иран, след като страната отмени няколко екзекуции.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    САЩ прехвърлиха флота от Тайван в Персийският залив.Сега е моментът Китай да си вземе Тайван.

    05:21 27.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Каква американска варварщина и деградация, истинска слабост и безсилие !!! Ние в Русия, Масква съвсем толерантно, френдли ядем и пием с нашите кръвни врагове Буданов и Шараа, на изпроводяк Златни айфони и ролекси. Учете се на мека руска толерантност, не бъдете американци !!! 😁

    05:29 27.01.2026

  • 3 Хаха

    5 1 Отговор
    Не е нищо ново. Това е част от програмата на режима в САЩ за целенасочени убийства срещу граждани на чужди държави.
    Подобна програма съществува и за убийства на американски граждани, но тя не е оповестена и призната официално от властите. Това се прави от няколко десетилетия.

    Коментиран от #5

    05:39 27.01.2026

  • 4 Двоен стандарт?

    4 0 Отговор
    Представям си какво щеше да се пише ако Иран обмисляха "удари срещу висши американски служители"...

    05:42 27.01.2026

  • 5 иван костов

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Когато не успеят да убият чужди граждани, избиват собствени, ей така забавление!

    05:43 27.01.2026

  • 6 Иван

    2 0 Отговор
    Антонио Гутериш обмисля да си запуши ушите с фекалии.

    05:44 27.01.2026

  • 7 Петър Георгиев

    0 0 Отговор
    Американците се страхуват щото Русия ще защитава Иран като Венецуела.

    05:52 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания