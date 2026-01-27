САЩ обмислят персонални удари срещу висши ирански служители и командири, замесени в убийствата на протестиращи

САЩ обмислят „целенасочени удари“ срещу висши ирански служители и командири, за които смятат, че са замесени в убийствата на протестиращи, съобщи Middle East Eye, позовавайки се на правителствен служител в Техеран.

Според MEE, САЩ биха могли да започнат удари тази седмица. Служителят обаче не изключи възможността американските планове да се променят.

Бивш служител на американското разузнаване, пожелал анонимност, заяви пред Middle East Eye, че Тръмп вероятно не е изоставил идеята за смяна на режима в Иран. Той е направил това заключение въз основа на разговори в американската администрация.

Освен това бившият служител на американското разузнаване заяви, че САЩ са увеличили доставките на ракети-прехващачи, които биха могли да бъдат използвани при по-нататъшни удари срещу Иран.

В интервю за Axios на 26 януари Доналд Тръмп заяви, че ситуацията с Иран е „в процес на промяна“. Американският лидер обаче смята, че Техеран иска сделка.

Смята се, че Тръмп все още не е взел окончателно решение относно Иран. Тази седмица той може да проведе консултации, на които ще му бъдат представени „допълнителни военни опции“.

Междувременно американски служители, пожелали анонимност, заявиха пред Axios, че всяка сделка с Ислямската република ще трябва да включва извозване на обогатен уран от Иран, забрана за обогатяване, ограничение на запасите от ракети с голям обсег и промяна в политиката по отношение на подкрепата за „регионални прокси групи“. В статията се посочва, че Техеран е сигнализирал за готовността си да започне диалог с Вашингтон. Няма обаче индикации, че възнамерява да приеме тези условия.

През декември 2025 г. в Иран избухнаха масови протести, предизвикани от недоволство от икономическото състояние на страната. Техеран обвини САЩ и Израел за организирането на размириците.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да удари републиката, ако властите започнат да се справят сурово с протестите. След консултация със съюзници обаче Тръмп промени решението си, съобщи The Wall Street Journal. Според вестника Израел и арабските страни са се противопоставили на атаката, считайки времето за неподходящо.

Самият американски лидер твърди, че се е убедил да не нанася удари по Иран, след като страната отмени няколко екзекуции.