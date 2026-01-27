Новини
Имиграционната политика срина одобрението на Тръмп до 38%

27 Януари, 2026 05:55, обновена 27 Януари, 2026 06:00 864 5

  • сащ-
  • тръмп-
  • рейтинг

Спадът в рейтинга е 3% за месец

Имиграционната политика срина одобрението на Тръмп до 38% - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп е спаднал до 38% поради недоволството на американците от имиграционната политика на администрацията във Вашингтон, според съвместно проучване на Ройтерс и Ipsos, публикувано в понеделник.

38% от анкетираните са оценили положително представянето на Тръмп като президент, в сравнение с 41% в средата на месеца. 59% са на противоположното мнение. Останалите не са дали отговор.

39% от анкетираните са одобрили имиграционната политика на Тръмп, което е най-ниският резултат от встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.

53% не са съгласни с нея. 58% от анкетираните са заявили, че Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ е отишла „твърде далеч“ в ограничаването на незаконната имиграция в страната.

Според данните 35% от анкетираните смятат икономическата политика на настоящата администрация във Вашингтон за ефективна, докато 56% са недоволни. Анкетата е проведена от 23 до 25 януари сред 1139 пълнолетни американци.

Според подобни проучвания, редовно провеждани от Ройтерс и Ipsos, рейтингът на одобрение на Тръмп е спадал под 38% само веднъж от встъпването му в длъжност. Това се случи през ноември миналата година. Най-високата точка по време на втория мандат на Тръмп беше през януари 2025 г., когато 47% от анкетираните оцениха положително представянето на американския лидер.


САЩ
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гошо

    9 2 Отговор
    А бе вие там в редакцията толкова ли сте празноглави ,та си мислите че американците си умират за емигранти

    06:03 27.01.2026

  • 2 Уса

    9 5 Отговор
    Пълни глупости.Подкрепата за Тръмп нараства стремаглаво и 200 надрусани розови протестиращи няма да бутнат Тръмп.Неолиберализма е мъртъв примирете се и помирете със себе си в противен случай ви избиваме да не се мъчите повече

    06:20 27.01.2026

  • 3 Рускиня

    6 1 Отговор
    На нашите политици в Народното Събрание рейтингът им е под 0- нулата, но това не им пречи да взимат високи заплати и да ни внасят мигранти от Азия, Африка

    06:30 27.01.2026

  • 4 Опааа

    3 0 Отговор
    Ганееееев! Одобрението ЗА Тръмп. Неграмотникоооо!!

    06:44 27.01.2026

  • 5 Хахаха

    2 3 Отговор
    Щом го пише Ройтерс значи одобрението е пооне 68 %.
    Глобалистите са в отчаяние с разкритите измами в Минесота и Калифорния за стотици милиарди долари, потрошени незаконно за незаконни мигранти.
    Тим Уолтц вече усеща, че отива в затвора.
    После е Нюсъм.
    Свърши се с кражбите

    06:48 27.01.2026