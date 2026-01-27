Имиграционната политика срина одобрението на Тръмп до 38%

Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп е спаднал до 38% поради недоволството на американците от имиграционната политика на администрацията във Вашингтон, според съвместно проучване на Ройтерс и Ipsos, публикувано в понеделник.
38% от анкетираните са оценили положително представянето на Тръмп като президент, в сравнение с 41% в средата на месеца. 59% са на противоположното мнение. Останалите не са дали отговор.
39% от анкетираните са одобрили имиграционната политика на Тръмп, което е най-ниският резултат от встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.
53% не са съгласни с нея. 58% от анкетираните са заявили, че Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ е отишла „твърде далеч“ в ограничаването на незаконната имиграция в страната.
Според данните 35% от анкетираните смятат икономическата политика на настоящата администрация във Вашингтон за ефективна, докато 56% са недоволни. Анкетата е проведена от 23 до 25 януари сред 1139 пълнолетни американци.
Според подобни проучвания, редовно провеждани от Ройтерс и Ipsos, рейтингът на одобрение на Тръмп е спадал под 38% само веднъж от встъпването му в длъжност. Това се случи през ноември миналата година. Най-високата точка по време на втория мандат на Тръмп беше през януари 2025 г., когато 47% от анкетираните оцениха положително представянето на американския лидер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
06:03 27.01.2026
2 Уса
06:20 27.01.2026
3 Рускиня
06:30 27.01.2026
4 Опааа
06:44 27.01.2026
5 Хахаха
Глобалистите са в отчаяние с разкритите измами в Минесота и Калифорния за стотици милиарди долари, потрошени незаконно за незаконни мигранти.
Тим Уолтц вече усеща, че отива в затвора.
После е Нюсъм.
Свърши се с кражбите
06:48 27.01.2026