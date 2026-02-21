Зарков: Повлякохме крак и промяната ще разтресе всяка една организация в страната

"Ние повлякохме крак и промяната, подобна на тази, която се случи на Конгреса на БСП, ще разтресе всяка една организация в страната - от политическите партии, през медиите, до спортните федерации“.
Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков по време на заседание на Областния съвет на партията в Пловдивска област. Той подчерта, че започналите мащабни процеси в обществото ни трябва да завършат със създаването на устойчиво, компетентно и почтено правителство.
"А тази задача трудно ще бъде решена без БСП“, категоричен бе Зарков. По думите на социалиста е крайно време порочният модел на управление на България да бъде окончателно отхвърлен и заменен.
"Българската социалистическа партия ще допринесе тази промяна да се случи“, посочи Зарков.
Председателят на Областния съвет на БСП в Пловдивска област Атанас Телчаров заяви, че социалистите от областта ще работят за достоен резултат. "Няма да е лесно, но заедно можем да изведем партията“, каза той, цитиран от Фокус.
1 Хахаха
10:41 21.02.2026
2 вижда се
10:41 21.02.2026
3 миче стига с пълнежи а нещо реално
Коментиран от #13
10:44 21.02.2026
4 някои
10:44 21.02.2026
5 Кой крак
10:44 21.02.2026
6 БСП ай майкоу
10:45 21.02.2026
7 муцунски
10:45 21.02.2026
8 Толкова тъпо
10:45 21.02.2026
9 Мецанка Маризова
Коментиран от #19
10:46 21.02.2026
10 оргазъм по европейски стандарт
10:46 21.02.2026
11 Уха
Коментиран от #16
10:49 21.02.2026
12 пфу
Коментиран от #15, #23
10:50 21.02.2026
13 Естествено че
До коментар #3 от "миче стига с пълнежи а нещо реално":Нищо не е ясно
Например домоуправителите
За тях се говори от две години а вчера стана ясно че ще се регистрират в регистър с по малко такса ако е в срок и поне един човек на щат
Другите също искат хляб
Затова увеличават двойно тройно от договореното плащане в началото
Кой ги създаде
Кой ги контролира
А знае ли се с колко вече са разтурени договорите
Това е поредния посредник на фирми както при топлофикация
Червеи
Изродени структури за благото на определен контингент изритан от службичките
Никой не отива да копае земята
10:52 21.02.2026
14 Кристин Ретард
10:53 21.02.2026
15 оня с коня
До коментар #12 от "пфу":Е що тря се променя хубото неща?
10:54 21.02.2026
16 Мецанка Маризова
До коментар #11 от "Уха":Имат реални възможности да изкарат по-слаб изборен резултат от Има Такъв Нонсенс
10:55 21.02.2026
17 ЧИЧО
11:00 21.02.2026
18 !!!?
11:00 21.02.2026
19 Моряка
До коментар #9 от "Мецанка Маризова":Колеги,много бързо забравихте кой нанесе смъртоносния удар на Столетницата.При Станишев,още на първите поредни избори,Електората на БСП намаля с 50% - от 800 000 на 400 000.Добра работа на ЦРУ, Сорос или МИ 6.Корнелия не успя да спре разпада на БСП,но спаси БСП и България от Истамбулската конвеция,чието острие пак беше чуждият агент Сергей Станишев.Крушката си има опшка,нали?Навремето бащата на Серго беше един от тримата най близки съратници на Т.Живков,Чавдарци,които го предадоха.
Коментиран от #29
11:02 21.02.2026
20 БОЦ - ко
После "другари",
Сега демократи,
Ега ти....
11:02 21.02.2026
21 А тъй, само тъй....
11:06 21.02.2026
22 БОЦ - ко
Червени вратовръзки,
Портфейлите дебели,
Готови да се пръснат...
Бяха някога "другари",
Сега са хвърли демократи,
Всички тези "екземпляри",
Са за "9 грама" кандидати !!!
Коментиран от #28, #30
11:08 21.02.2026
23 Моряка
До коментар #12 от "пфу":То отдавна паднахме толкова дълбоко,че и снайперистите с презрение ни заобикалят.Който разбрал,разбрал.
11:08 21.02.2026
25 непротестиращ
11:11 21.02.2026
26 Фантазьор
11:11 21.02.2026
27 започналите мащабни процеси в обществото
11:12 21.02.2026
28 Моряка
До коментар #22 от "БОЦ - ко":Бойче,май ти липсва физиката за първи клас.Най популярния калибър 9 милиметра изобщо не значи,че куршумът тежи 9 грама.
Коментиран от #33, #34
11:12 21.02.2026
30 БОЦ - ко
До коментар #22 от "БОЦ - ко":.... ВЪРЛИ демократи....
11:14 21.02.2026
31 ШЕФА
11:16 21.02.2026
32 Сглобки а? ...и пак сглобки
Коментиран от #41
11:16 21.02.2026
33 БОЦ - ко
До коментар #28 от "Моряка":Нали разбра за какво иде реч....
Ако не си - за същото дето комунягите правехте НЕНАСИТНО след 09.09 1944г
11:18 21.02.2026
34 МДАМ
До коментар #28 от "Моряка":Има такава песен " девять граммов в сердце...". Добре си пише човека, Червена Буржоазия, есенцията на БСП.
Коментиран от #62
11:18 21.02.2026
35 Фридрих
11:21 21.02.2026
36 Зарков = Радев
Зарков иска да присъедини БСП към Шарлатаните с обещания за ПРОМЯНА!
Жалко, БСП имаше шанс да се превърне в европейска левица!
11:21 21.02.2026
37 Ъхъъъъ....лъжец
11:23 21.02.2026
38 Да наричаме главата
Коментиран от #45
11:25 21.02.2026
39 Единствената цел на Зарков е
За това ще обещае на оцелелите от БСП и от пиле мляко. Не само Промяна , ами и Подмладяване с по 30 години, хахаха!
Ако влязат в парламента, малцината лидери на БСП около Заарков ще бъдат достойно захлебени от Радев с места и служби в изпълнителната власт на централно, областно и общинско ниво.
За това се борят хорицата.
11:28 21.02.2026
40 Искаме Зарков и настояваме
11:28 21.02.2026
41 Забравил е само да каже
До коментар #32 от "Сглобки а? ...и пак сглобки":И от "атлантически подлоги"
11:31 21.02.2026
42 каза мамин зарко
11:31 21.02.2026
43 ДОГОВОРИ
Коментиран от #49
11:31 21.02.2026
44 Перо
Коментиран от #60
11:31 21.02.2026
45 по добре
До коментар #38 от "Да наричаме главата":да му натричаме маймунската глава!
11:32 21.02.2026
46 нннн
11:32 21.02.2026
47 Единствената опозиция на Радев
Всички други са клекнали пред Радев.
До скоро и Нинова даваше опозиционен вид, но наоследък съвсем млъкна и изчезна. Явно Радев я упои с обещания!
ИТН имат опозиционно поведение , но само сречу ППДБ. Нп ППДБ са просто маши, те не са източника на проблема.
Така че- подкрепете Възраждане и ДПС. За да има опозиция!
11:33 21.02.2026
48 Киро
11:34 21.02.2026
49 Ха ХаХа
До коментар #43 от "ДОГОВОРИ":Простак 300%
11:37 21.02.2026
50 И после какво?
Коментиран от #52
11:38 21.02.2026
51 Димо
11:38 21.02.2026
52 пак ще крадат
До коментар #50 от "И после какво?":ко си мислите?
11:39 21.02.2026
55 БСП е буржоазна партия
Нинова изгони милионерите Герговци, Киро Добревци и пр.
Зафиров ги върна
Само БКП е лява партия.
Народът почива в мир 46 г.с нея, но сега ще си плаща гяволука скъпо
11:43 21.02.2026
56 започналите мащабни процеси в обществото
11:45 21.02.2026
57 правилната реакция
11:47 21.02.2026
58 Няма я лявата риторика дори
11:49 21.02.2026
59 Сбогом,
11:51 21.02.2026
60 Перо
До коментар #44 от "Перо":Слава Украина и президент Зеленски
Коментиран от #66
11:51 21.02.2026
61 БСП днес
11:52 21.02.2026
62 БОЦ - ко
До коментар #34 от "МДАМ":И той е "у кюпа" !
11:54 21.02.2026
64 Славист Варна
11:58 21.02.2026
65 дядо Петър
12:00 21.02.2026
66 абе ненормалници
До коментар #60 от "Перо":спрете се вече с тая вашата крайна! като ви е толкова мила - ей къде е фронта, бегом натам!
12:03 21.02.2026
67 ужас
12:51 21.02.2026
68 Как
12:56 21.02.2026
69 Фридрих
13:52 21.02.2026
70 Дзак
13:57 21.02.2026
71 Зарков,
14:15 21.02.2026
72 секта
14:53 21.02.2026
73 Ташж
15:05 21.02.2026