Зарков: Повлякохме крак и промяната ще разтресе всяка една организация в страната

Зарков: Повлякохме крак и промяната ще разтресе всяка една организация в страната

21 Февруари, 2026 10:39 1 693 73

  • крум зарков-
  • бсп-
  • промяна

Той подчерта, че започналите мащабни процеси в обществото ни трябва да завършат със създаването на устойчиво, компетентно и почтено правителство

Зарков: Повлякохме крак и промяната ще разтресе всяка една организация в страната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Ние повлякохме крак и промяната, подобна на тази, която се случи на Конгреса на БСП, ще разтресе всяка една организация в страната - от политическите партии, през медиите, до спортните федерации“.

Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков по време на заседание на Областния съвет на партията в Пловдивска област. Той подчерта, че започналите мащабни процеси в обществото ни трябва да завършат със създаването на устойчиво, компетентно и почтено правителство.

"А тази задача трудно ще бъде решена без БСП“, категоричен бе Зарков. По думите на социалиста е крайно време порочният модел на управление на България да бъде окончателно отхвърлен и заменен.

"Българската социалистическа партия ще допринесе тази промяна да се случи“, посочи Зарков.

Председателят на Областния съвет на БСП в Пловдивска област Атанас Телчаров заяви, че социалистите от областта ще работят за достоен резултат. "Няма да е лесно, но заедно можем да изведем партията“, каза той, цитиран от Фокус.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 28 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    28 1 Отговор
    Тий....... колко крачета си отвлякъл...

    10:41 21.02.2026

  • 2 вижда се

    32 2 Отговор
    Вие тотално се отекохте в кканала !!

    10:41 21.02.2026

  • 3 миче стига с пълнежи а нещо реално

    12 2 Отговор
    При смяната на топлинните уреди, която е задължителна, фирмите имат различни ценови предложения за своите клиенти.

    Тези уреди са собственост на клиентите и в този смисъл подмяната е за тяхна сметка. Цената на един водомер с включен монтаж и пломбиране варира между 75 и 85 евро. На топломера между 200 и 240 евро, а цената на индивидуалните разпределители е между 28 и 34 евро.

    Все още институциите не са наясно какви ще бъдат санкциите, ако потребителите не изпълнят наредбата.

    Коментиран от #13

    10:44 21.02.2026

  • 4 някои

    26 2 Отговор
    каква промяна бе другарю зарков не виждаш ли че със стари ------ нов бардак не става п

    10:44 21.02.2026

  • 5 Кой крак

    20 1 Отговор
    По точно кой

    10:44 21.02.2026

  • 6 БСП ай майкоу

    20 3 Отговор
    Увисна ни и вече никой не ни иска..Засрамете си!

    10:45 21.02.2026

  • 7 муцунски

    20 2 Отговор
    спри да бълнуваш дс фантазии

    10:45 21.02.2026

  • 8 Толкова тъпо

    21 3 Отговор
    Че чак дрънка!

    10:45 21.02.2026

  • 9 Мецанка Маризова

    18 1 Отговор
    Не знам, дали крак сте повлекли или като цяло се влачите, тежки са пораженията, нанесени от Зафирката и кака ти Корни преди това. Ако успееш да вкараш БСП в парламента

    Коментиран от #19

    10:46 21.02.2026

  • 10 оргазъм по европейски стандарт

    20 2 Отговор
    БСП още си тресе халката.....

    10:46 21.02.2026

  • 11 Уха

    18 3 Отговор
    Абе от скута на Шиши се става трудно че има опасност от изпускане

    Коментиран от #16

    10:49 21.02.2026

  • 12 пфу

    15 9 Отговор
    Докато не се вкарат крадците Боко и Глиган Пеевски в затвора нищо няма да се промени.

    Коментиран от #15, #23

    10:50 21.02.2026

  • 13 Естествено че

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "миче стига с пълнежи а нещо реално":

    Нищо не е ясно
    Например домоуправителите
    За тях се говори от две години а вчера стана ясно че ще се регистрират в регистър с по малко такса ако е в срок и поне един човек на щат
    Другите също искат хляб
    Затова увеличават двойно тройно от договореното плащане в началото
    Кой ги създаде
    Кой ги контролира
    А знае ли се с колко вече са разтурени договорите
    Това е поредния посредник на фирми както при топлофикация
    Червеи
    Изродени структури за благото на определен контингент изритан от службичките
    Никой не отива да копае земята

    10:52 21.02.2026

  • 14 Кристин Ретард

    13 4 Отговор
    Лицето му е изкривено като на злобна пенсионерка комунистка от село Долна Бешовица.

    10:53 21.02.2026

  • 15 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "пфу":

    Е що тря се променя хубото неща?

    10:54 21.02.2026

  • 16 Мецанка Маризова

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Уха":

    Имат реални възможности да изкарат по-слаб изборен резултат от Има Такъв Нонсенс

    10:55 21.02.2026

  • 17 ЧИЧО

    9 2 Отговор
    Ако бяхме забранили,синове и внуци на бивши комунистически величия поне за 30 години да не заемат ръководни длъжности, до сега да бяхме се оправили. Но уви още те управляват.

    11:00 21.02.2026

  • 18 !!!?

    10 0 Отговор
    Зарков да изчисти "авгиевите обори" в партията си преди да се заканва на "порочния модел" в България !!!?

    11:00 21.02.2026

  • 19 Моряка

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мецанка Маризова":

    Колеги,много бързо забравихте кой нанесе смъртоносния удар на Столетницата.При Станишев,още на първите поредни избори,Електората на БСП намаля с 50% - от 800 000 на 400 000.Добра работа на ЦРУ, Сорос или МИ 6.Корнелия не успя да спре разпада на БСП,но спаси БСП и България от Истамбулската конвеция,чието острие пак беше чуждият агент Сергей Станишев.Крушката си има опшка,нали?Навремето бащата на Серго беше един от тримата най близки съратници на Т.Живков,Чавдарци,които го предадоха.

    Коментиран от #29

    11:02 21.02.2026

  • 20 БОЦ - ко

    15 1 Отговор
    Бяхте шумкари,
    После "другари",
    Сега демократи,
    Ега ти....

    11:02 21.02.2026

  • 21 А тъй, само тъй....

    9 0 Отговор
    (Той подчерта, че започналите мащабни процеси в обществото)....Венсеремус другарю .... Революция

    11:06 21.02.2026

  • 22 БОЦ - ко

    7 0 Отговор
    "Якички бели",
    Червени вратовръзки,
    Портфейлите дебели,
    Готови да се пръснат...

    Бяха някога "другари",
    Сега са хвърли демократи,
    Всички тези "екземпляри",
    Са за "9 грама" кандидати !!!

    Коментиран от #28, #30

    11:08 21.02.2026

  • 23 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "пфу":

    То отдавна паднахме толкова дълбоко,че и снайперистите с презрение ни заобикалят.Който разбрал,разбрал.

    11:08 21.02.2026

  • 25 непротестиращ

    4 1 Отговор
    Зарков БСП е толкова разтресена, че е направо отнесена! Тя отдавна е труп и едва ли ще я съживите!

    11:11 21.02.2026

  • 26 Фантазьор

    2 1 Отговор
    Фантазьор. Опорките на Румен Радев Решетников. Без съдържание. Кух отвътре.

    11:11 21.02.2026

  • 27 започналите мащабни процеси в обществото

    5 0 Отговор
    ни.. НЕ трябва да завършат със създаването на някакво "устойчиво правителство" от поредните измамници а със революция и съд на всички атлантици участвали в управления последните 36 години другарю Зарков... Трябва да се сложи край на атлантизма, край на милитаризма и край на всички вредни десни и нацистки политики. Излизане от НАТО, социални политики и мир...

    11:12 21.02.2026

  • 28 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "БОЦ - ко":

    Бойче,май ти липсва физиката за първи клас.Най популярния калибър 9 милиметра изобщо не значи,че куршумът тежи 9 грама.

    Коментиран от #33, #34

    11:12 21.02.2026

  • 30 БОЦ - ко

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "БОЦ - ко":

    .... ВЪРЛИ демократи....

    11:14 21.02.2026

  • 31 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Мамино олигоф..... ама вярно повлякохме ама не крак,а всичките си ортаци от ОПГ-то на долу. ГРОБ затъват,Има Такива Нещастници няма да влязат в следващият Парламент,Прасето е на кантар с влизането,а ПП-ДБ ще са най много 10 депутата.

    11:16 21.02.2026

  • 32 Сглобки а? ...и пак сглобки

    2 0 Отговор
    трябва да завършат със създаването на устойчиво, компетентно и почтено правителство....

    Коментиран от #41

    11:16 21.02.2026

  • 33 БОЦ - ко

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Моряка":

    Нали разбра за какво иде реч....
    Ако не си - за същото дето комунягите правехте НЕНАСИТНО след 09.09 1944г

    11:18 21.02.2026

  • 34 МДАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Моряка":

    Има такава песен " девять граммов в сердце...". Добре си пише човека, Червена Буржоазия, есенцията на БСП.

    Коментиран от #62

    11:18 21.02.2026

  • 35 Фридрих

    1 0 Отговор
    Заркофф, склеротиците дъртите не харесват нито тебе нито промените ..те си изкат гергов , първанов и шадравана ..няма да гласуват за тебе и твойте нови комсомолци ..загубени сте на тези избори ..не те харесват и не харесват назначенията ти ..значи само с купуване и манипулиране на резултати можеш да минеш бариерата ...

    11:21 21.02.2026

  • 36 Зарков = Радев

    3 0 Отговор
    Едни и същи лустросани приказки, красиви обещания и популистки вятър като Променкаджиите от ППДБ, които хората нарекоха Шарлатаните на Радев.

    Зарков иска да присъедини БСП към Шарлатаните с обещания за ПРОМЯНА!

    Жалко, БСП имаше шанс да се превърне в европейска левица!

    11:21 21.02.2026

  • 37 Ъхъъъъ....лъжец

    1 1 Отговор
    Българската социалистическа партия ще допринесе тази промяна да се случи“, посочи Зарков.... Няма такива работи Зарков... Как? Как ще допринесе ? Точка 1, точка 2, народен съд за атлантическата сган, излизане от НАТО, ........Как ще допринесе? Къде е програмата за действие? А? ... Организиране на протести срещу политиката на САЩ, Организиране на протести срещу геноцида на Израел? .....Организиране на протести срещу хунтата на Зеленски и политиката на ЕК ...и т.н ..

    11:23 21.02.2026

  • 38 Да наричаме главата

    1 1 Отговор
    На Тошко Маймунов!

    Коментиран от #45

    11:25 21.02.2026

  • 39 Единствената цел на Зарков е

    2 0 Отговор
    да мине 4 % бариера за парламента.
    За това ще обещае на оцелелите от БСП и от пиле мляко. Не само Промяна , ами и Подмладяване с по 30 години, хахаха!

    Ако влязат в парламента, малцината лидери на БСП около Заарков ще бъдат достойно захлебени от Радев с места и служби в изпълнителната власт на централно, областно и общинско ниво.

    За това се борят хорицата.

    11:28 21.02.2026

  • 40 Искаме Зарков и настояваме

    1 1 Отговор
    Да чуваме от вас това което се пише във сайта на WSWS ! Едно към едно ! Само тогава ще ви повярваме. За момента вие НЕ сте леви. Дори и не сте и близко до лявото а сте просто някаква патерица на дясното

    11:28 21.02.2026

  • 41 Забравил е само да каже

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сглобки а? ...и пак сглобки":

    И от "атлантически подлоги"

    11:31 21.02.2026

  • 42 каза мамин зарко

    0 0 Отговор
    на хората от паралелната Вселена в която живее...

    11:31 21.02.2026

  • 43 ДОГОВОРИ

    1 1 Отговор
    Статуквото е два лъва, два звяра ПЪРВО ГЛАВНО И ВТОРО ГЛАВНО НА ДС. Те се конкурират но са пълни слуги на Вашингтон, и се договарят за политиката и програмата, законите и изборните резултати. БКП смени Москва с Вашингтон. Та БСП активисти ги боли, Зарков заблуждава - че го боли, от договореният край на БСП. Да, Радев "рейтинг" трябва да обясни пред народът края на Възраждане, ИТН, Величие, и БСП, вероятно и етническото ДПС. А правителството ще е на НАТО, за да прати 20 000 българи да помагат на Зеленски. Асен Василев премиер, Делян Добрев ще е президент.

    Коментиран от #49

    11:31 21.02.2026

  • 44 Перо

    2 0 Отговор
    Джендър с болен мозък! Добре, че фалиралата партия на червената буржоазия БСП си отива! Крайно време беше да се отървем от ненормалните ортаци на всички с пленумите и конгресите!

    Коментиран от #60

    11:31 21.02.2026

  • 45 по добре

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Да наричаме главата":

    да му натричаме маймунската глава!

    11:32 21.02.2026

  • 46 нннн

    1 1 Отговор
    Починалият, лека му пръст, не знае, че е починал.

    11:32 21.02.2026

  • 47 Единствената опозиция на Радев

    1 0 Отговор
    са Възрааждане и ДПС .

    Всички други са клекнали пред Радев.

    До скоро и Нинова даваше опозиционен вид, но наоследък съвсем млъкна и изчезна. Явно Радев я упои с обещания!
    ИТН имат опозиционно поведение , но само сречу ППДБ. Нп ППДБ са просто маши, те не са източника на проблема.

    Така че- подкрепете Възраждане и ДПС. За да има опозиция!

    11:33 21.02.2026

  • 48 Киро

    0 0 Отговор
    Повлякохте крак ама за другаде! След 19.04 ще има и опело! Сами седнахте на този, трябваше ли ви коалиция за пет дни!

    11:34 21.02.2026

  • 49 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "ДОГОВОРИ":

    Простак 300%

    11:37 21.02.2026

  • 50 И после какво?

    2 0 Отговор
    След евентуалното "създаване на устойчиво, компетентно и почтено правителство" ??? ... Програмата къде е? Или дайте сега да го сглобим па после ще видите

    Коментиран от #52

    11:38 21.02.2026

  • 51 Димо

    2 1 Отговор
    Така като гледам как цялата мафия плюе неуморно по ПП ДБ, се убеждавам,че ще гласувам за тях!

    11:38 21.02.2026

  • 52 пак ще крадат

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "И после какво?":

    ко си мислите?

    11:39 21.02.2026

  • 55 БСП е буржоазна партия

    1 0 Отговор
    Като всички други.
    Нинова изгони милионерите Герговци, Киро Добревци и пр.
    Зафиров ги върна
    Само БКП е лява партия.
    Народът почива в мир 46 г.с нея, но сега ще си плаща гяволука скъпо

    11:43 21.02.2026

  • 56 започналите мащабни процеси в обществото

    3 0 Отговор
    Дали ще накарат БСП-ту да осъзнае че важните неща за България трябва с референдуми да се решават а НЕ с създаване на някакво "устойчиво" колониално атлантическо правителство ?

    11:45 21.02.2026

  • 57 правилната реакция

    3 1 Отговор
    Не гласувай за БСП.Спаси български гражданин.

    11:47 21.02.2026

  • 58 Няма я лявата риторика дори

    4 0 Отговор
    Нищо няма. Кръгла нула. Има единствено плаха заявка прошение за оцеляване и готовност за бъдещи сглобки

    11:49 21.02.2026

  • 59 Сбогом,

    4 1 Отговор
    либералКацамунче мамино!

    11:51 21.02.2026

  • 60 Перо

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #66

    11:51 21.02.2026

  • 61 БСП днес

    4 0 Отговор
    Долу референдумите,долу Русия,долу комунизма,долу социализма,слава на капитализма,ЕС,САЩ и Украйна ....винаги със Слави ,Бойко и Пеевски може и някой нов от властта.

    11:52 21.02.2026

  • 62 БОЦ - ко

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "МДАМ":

    И той е "у кюпа" !

    11:54 21.02.2026

  • 64 Славист Варна

    6 0 Отговор
    Няма вече БСП, остана от нея само една лъжа, старите комунисти измряха, а новите са предатели...

    11:58 21.02.2026

  • 65 дядо Петър

    4 1 Отговор
    Не знам какъв крак сте повлекли, дедовото, ама щом от Промяната и Демократичната България те хвалят,работата не е добре. Ти дедовото повече им пасваш на тях, а не на БСП-то. Ами виж сам: ти си против референдума за еврото, мразиш Русия и си за Истанбулската конвенция. Какво търсиш в БСП? Иди в Демократичната България или при ония идиоти от Промяната.Като те избраха имаше бурни аплодисменти и поздравления, и от Промяната, и от Демократичната България, и от ГЕРБ. И сега си лидер на БСП. Брей-й-й-й! Кирчо Добрев-милионерчето още ли го държиш на шефска позиция? С него ли мислиш да влизаш в парламенто? Що ми се чини, че товойта работа няма да стане,дедовото.

    12:00 21.02.2026

  • 66 абе ненормалници

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Перо":

    спрете се вече с тая вашата крайна! като ви е толкова мила - ей къде е фронта, бегом натам!

    12:03 21.02.2026

  • 67 ужас

    2 1 Отговор
    Зарков, със Станишев и Шаренкова сте директно към дъното. Какво очакваш от тези мумии.

    12:51 21.02.2026

  • 68 Как

    2 1 Отговор
    Повлякохте крак.Виеи сте антисоциалната партия на милионери.На вашите избиратели как ще им обясните,че нищо не направихте за пенсионери с най- ниски пенсии в ЕС ,бедни работещи. ПОЗОР.В следващия парламент е здравословно да го гледате по телевизора.

    12:56 21.02.2026

  • 69 Фридрих

    0 2 Отговор
    Какви нови , какви промени бре ?! 2/3 са над 60г , другоите са изкукригали като станишев и шаренкова

    13:52 21.02.2026

  • 70 Дзак

    1 0 Отговор
    Най лесно се паразитира на темата за корупцията!

    13:57 21.02.2026

  • 71 Зарков,

    1 0 Отговор
    само с повличане на крак нищо няма да промениш

    14:15 21.02.2026

  • 72 секта

    0 1 Отговор
    Страшна промяна има начело със Сър Гей, няма що

    14:53 21.02.2026

  • 73 Ташж

    0 1 Отговор
    Вкарваме в Националния съвет още 25 седемдесетгодишни и започваме промяната..

    15:05 21.02.2026

