Американски разузнавателен самолет P-8A Poseidon е прелетял близо до Мурманск

Американски разузнавателен самолет P-8A Poseidon е прелетял близо до Мурманск

27 Януари, 2026 06:22

Той е излетял от международното летище Кефлавик в Исландия

Американски разузнавателен самолет P-8A Poseidon е прелетял близо до Мурманск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски разузнавателен самолет P-8A Poseidon е прелетял близо до Мурманск в понеделник, според данни на Flightradar24.

Самолетът P-8A Poseidon е излетял от международното летище Кефлавик в Исландия в 14:50 ч. московско време и по-късно е забелязан в неутрално въздушно пространство над Баренцово море близо до пристанището на Мурманск.

P-8A Poseidon е базиран на граждански Boeing 737-800ERX и е предназначен за проследяване на движението на плавателни съдове и за откриване и борба с подводници.

Снимка: YouTube


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    4 10 Отговор
    Спакойно....
    Моя лучший приятел Доналд оглежда Сибир.
    Смята да купи Сибир заедно с Гренландия преди да го изпреварят китайците.

    06:31 27.01.2026

  • 2 И кво ?

    11 3 Отговор
    Няма лоши ! Има разрешение да гледа от далече , от международни води . Всички разузнават (с изключение на Турските роби- българите . Но приближи ли много , братушките да свалят краварската скраб !

    Коментиран от #3

    06:34 27.01.2026

  • 3 ко стаа

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "И кво ?":

    с рушката скрап

    Коментиран от #5

    06:46 27.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дик диверсанта

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ко стаа":

    Украинците много бързо разчистват от руска скрап.
    Оказа се, че украинската земя е станала много плодородна, защото е наторена с тор от руски войници.

    07:07 27.01.2026

  • 6 Да се знае

    0 2 Отговор
    Кой е шефа.

    07:15 27.01.2026

  • 7 дядото

    3 0 Отговор
    защо е прелетял - ясно,но защо не е свален не е ясно

    07:19 27.01.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Нека гледат, нека се учат - краварите ако не откраднат нещо, не могат сами да го измислят...

    07:24 27.01.2026