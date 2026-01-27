Американски разузнавателен самолет P-8A Poseidon е прелетял близо до Мурманск в понеделник, според данни на Flightradar24.

Самолетът P-8A Poseidon е излетял от международното летище Кефлавик в Исландия в 14:50 ч. московско време и по-късно е забелязан в неутрално въздушно пространство над Баренцово море близо до пристанището на Мурманск.

P-8A Poseidon е базиран на граждански Boeing 737-800ERX и е предназначен за проследяване на движението на плавателни съдове и за откриване и борба с подводници.

Снимка: YouTube