Американски разузнавателен самолет P-8A Poseidon е прелетял близо до Мурманск в понеделник, според данни на Flightradar24.
Самолетът P-8A Poseidon е излетял от международното летище Кефлавик в Исландия в 14:50 ч. московско време и по-късно е забелязан в неутрално въздушно пространство над Баренцово море близо до пристанището на Мурманск.
P-8A Poseidon е базиран на граждански Boeing 737-800ERX и е предназначен за проследяване на движението на плавателни съдове и за откриване и борба с подводници.
Снимка: YouTube
1 Владимир Путин, президент
Моя лучший приятел Доналд оглежда Сибир.
Смята да купи Сибир заедно с Гренландия преди да го изпреварят китайците.
06:31 27.01.2026
2 И кво ?
Коментиран от #3
06:34 27.01.2026
3 ко стаа
До коментар #2 от "И кво ?":с рушката скрап
Коментиран от #5
06:46 27.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дик диверсанта
До коментар #3 от "ко стаа":Украинците много бързо разчистват от руска скрап.
Оказа се, че украинската земя е станала много плодородна, защото е наторена с тор от руски войници.
07:07 27.01.2026
6 Да се знае
07:15 27.01.2026
7 дядото
07:19 27.01.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:24 27.01.2026