ЕС и Индия: зона за свободна търговия за 2 милиарда души

Европейският съюз (ЕС) и Индия финализираха преговорите за създаването на огромна нова зона за свободна търговия. Това съобщиха председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди в Ню Делхи.

Премахването на търговските бариери и митата ще стимулира обмена на стоки и услуги между ЕС и Индия. Целта е да се насърчат растежът и заетостта, като същевременно се намали нежеланата зависимост от други държави. На фона на агресивната митническа и търговска политика на САЩ и стремежа на Китай за все повече власт споразумението се смята и за значима геополитически стъпка.

Пазар с почти два милиарда души

Днес ЕС и Индия пишат история и "задълбочават партньорството между най-големите демокрации в света", заяви Урсула фон дер Лайен. Тя подчерта, че новата зона за свободна търговия обхваща два милиарда души, а полза от нея ще имат и двете страни. Със сформирането на зоната освен това се изпраща сигнал към света, че сътрудничеството, основано на правила, продължава да дава отлични резултати, добави още председателката на ЕК.

Споразумението няма да е толкова всеобхватно, колкото това между ЕС и страните от Меркосур. Но имайки предвид размера на индийския пазар, то все пак е едно от най-големите, сключвани досега. Индия е страната с най-голямото население в света - над 1,45 милиарда жители. Тя изпреварва Китай с около 60 милиона. В ЕС живеят около 450 милиона души. Заедно Индия и ЕС представляват почти една четвърт от световния БВП и световното население.

Шанс за германските автомобилопроизводители

Според данни на ЕС германската автомобилна промишленост би могла да се възползва особено много от споразумението, тъй като досега Индия налагаше мита от до 110 процента върху вноса на автомобили от ЕС. Сега те постепенно ще бъдат намалени до 10% за най-малко 250 000 автомобила годишно, а митата за автомобилни части ще бъдат напълно премахнати след пет до десет години.

Очаква се също така да бъдат премахнати митата върху машините, които в момента са в размер на до 44%. Митата върху химикалите и фармацевтичните продукти също постепенно ще отпаднат. В момента те са съответно 22% и 11%.

ЕС вижда огромен потенциал

Срещу споразумението с Индия не се очакват протести, тъй като то не засяга чувствителни за местните земеделски производители области. "Чувствителните европейски селскостопански сектори ще бъдат напълно защитени, тъй като продукти като говеждо месо, птиче месо, ориз и захар са изключени от либерализацията в рамките на споразумението", съобщават от Европейската комисия. Освен това всички индийски стоки, внасяни в ЕС, ще трябва да продължат да отговарят на строгите изисквания за здравеопазване и безопасност на храните, важащи в Общността.

ЕС очаква, че до 2032 година споразумението ще доведе до удвояване на износа от Общността за Индия, като митата върху 96,6% от стойността на износа на европейски стоки за Индия ще бъдат премахнати или намалени. Като цяло намаляването на митата ще доведе до икономии от около четири милиарда евро годишно от такси върху европейските продукти. Според данни на ЕС днес в Индия са представени вече над 6000 европейски компании.

Сигнал към Доналд Тръмп

Споразумението с Индия е изключително важно и поради факта, че в последно време търговските отношения със САЩ станаха непредсказуеми поради митническата политика на американския президент Доналд Тръмп. "Ние избираме справедливата търговия вместо митата. Избираме партньорството вместо изолацията", каза Урсула фон дер Лайен в тази връзка още миналата седмица. ЕС иска устойчивост вместо експлоатация и е съвсем сериозен в намерението си да намали рисковете и да диверсифицира веригите за доставки, добави тя.

Опитите за споразумение с Индия имат дълга история

До подписването на споразумението вероятно ще мине още време. Причината: текстът на договора трябва да бъде прегледан от правна гледна точка и преведен на всички официални езици на ЕС. След това той трябва да бъде одобрен от държавите членки на Общността, както и от Европейския парламент .

ЕС започва преговори с петата по големина икономика в света още през 2007. Тогава те продължават до 2013 година, но се провалят. Опитите са възобновени едва през 2022 година. Интересът към споразумение между ЕС и Индия напоследък нарасна и от двете страни на фона на поведението на Доналд Тръмп . Междувременно САЩ налагат мита в размер на 50% върху индийските продукти, включително 25%, наложени заради търговските сделки на партньора им с Русия.