Новини
Свят »
Индия »
ЕС и Индия: зона за свободна търговия за 2 милиарда души

ЕС и Индия: зона за свободна търговия за 2 милиарда души

27 Януари, 2026 13:32 1 033 68

  • търговия-
  • ес-
  • индия-
  • урсула фон дер лaйен-
  • нарендра моди

Общият пазар обхваща почти два милиарда души или една четвърт от световното население. Това е силен сигнал към Тръмп

ЕС и Индия: зона за свободна търговия за 2 милиарда души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Европейският съюз (ЕС) и Индия финализираха преговорите за създаването на огромна нова зона за свободна търговия. Това съобщиха председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди в Ню Делхи.

Премахването на търговските бариери и митата ще стимулира обмена на стоки и услуги между ЕС и Индия. Целта е да се насърчат растежът и заетостта, като същевременно се намали нежеланата зависимост от други държави. На фона на агресивната митническа и търговска политика на САЩ и стремежа на Китай за все повече власт споразумението се смята и за значима геополитически стъпка.

Пазар с почти два милиарда души

Днес ЕС и Индия пишат история и "задълбочават партньорството между най-големите демокрации в света", заяви Урсула фон дер Лайен. Тя подчерта, че новата зона за свободна търговия обхваща два милиарда души, а полза от нея ще имат и двете страни. Със сформирането на зоната освен това се изпраща сигнал към света, че сътрудничеството, основано на правила, продължава да дава отлични резултати, добави още председателката на ЕК.

Споразумението няма да е толкова всеобхватно, колкото това между ЕС и страните от Меркосур. Но имайки предвид размера на индийския пазар, то все пак е едно от най-големите, сключвани досега. Индия е страната с най-голямото население в света - над 1,45 милиарда жители. Тя изпреварва Китай с около 60 милиона. В ЕС живеят около 450 милиона души. Заедно Индия и ЕС представляват почти една четвърт от световния БВП и световното население.

Шанс за германските автомобилопроизводители

Според данни на ЕС германската автомобилна промишленост би могла да се възползва особено много от споразумението, тъй като досега Индия налагаше мита от до 110 процента върху вноса на автомобили от ЕС. Сега те постепенно ще бъдат намалени до 10% за най-малко 250 000 автомобила годишно, а митата за автомобилни части ще бъдат напълно премахнати след пет до десет години.

Очаква се също така да бъдат премахнати митата върху машините, които в момента са в размер на до 44%. Митата върху химикалите и фармацевтичните продукти също постепенно ще отпаднат. В момента те са съответно 22% и 11%.

ЕС вижда огромен потенциал

Срещу споразумението с Индия не се очакват протести, тъй като то не засяга чувствителни за местните земеделски производители области. "Чувствителните европейски селскостопански сектори ще бъдат напълно защитени, тъй като продукти като говеждо месо, птиче месо, ориз и захар са изключени от либерализацията в рамките на споразумението", съобщават от Европейската комисия. Освен това всички индийски стоки, внасяни в ЕС, ще трябва да продължат да отговарят на строгите изисквания за здравеопазване и безопасност на храните, важащи в Общността.

ЕС очаква, че до 2032 година споразумението ще доведе до удвояване на износа от Общността за Индия, като митата върху 96,6% от стойността на износа на европейски стоки за Индия ще бъдат премахнати или намалени. Като цяло намаляването на митата ще доведе до икономии от около четири милиарда евро годишно от такси върху европейските продукти. Според данни на ЕС днес в Индия са представени вече над 6000 европейски компании.

Сигнал към Доналд Тръмп

Споразумението с Индия е изключително важно и поради факта, че в последно време търговските отношения със САЩ станаха непредсказуеми поради митническата политика на американския президент Доналд Тръмп. "Ние избираме справедливата търговия вместо митата. Избираме партньорството вместо изолацията", каза Урсула фон дер Лайен в тази връзка още миналата седмица. ЕС иска устойчивост вместо експлоатация и е съвсем сериозен в намерението си да намали рисковете и да диверсифицира веригите за доставки, добави тя.

Опитите за споразумение с Индия имат дълга история

До подписването на споразумението вероятно ще мине още време. Причината: текстът на договора трябва да бъде прегледан от правна гледна точка и преведен на всички официални езици на ЕС. След това той трябва да бъде одобрен от държавите членки на Общността, както и от Европейския парламент .

ЕС започва преговори с петата по големина икономика в света още през 2007. Тогава те продължават до 2013 година, но се провалят. Опитите са възобновени едва през 2022 година. Интересът към споразумение между ЕС и Индия напоследък нарасна и от двете страни на фона на поведението на Доналд Тръмп . Междувременно САЩ налагат мита в размер на 50% върху индийските продукти, включително 25%, наложени заради търговските сделки на партньора им с Русия.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    9 10 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното 🇪🇺👑

    Коментиран от #2

    13:34 27.01.2026

  • 2 кривокраката вещица да гори в ада

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    запада е в клинична смърт отдавна

    Коментиран от #13, #21

    13:34 27.01.2026

  • 3 Света бавно се променя и

    13 3 Отговор
    ЕС сключи търговско споразумение с Индия вчера. Свободна икономическа зона с братята индийци направиха. Следва и с Китай а после и с Русия при следващата ЕК ..... ъхъъъъ

    Коментиран от #29

    13:35 27.01.2026

  • 4 Тома

    15 4 Отговор
    Много интересно се получи с канадеца Карни който направи такава сделка с Китай а после след като Тръмп му каза за 100% мито веднага се отказа.Същото ще бъде и с урсула

    Коментиран от #8

    13:36 27.01.2026

  • 5 ЕС е в клинична смърт

    9 3 Отговор
    Няма друг избор. Това е единственото възможно

    13:36 27.01.2026

  • 6 урсула

    7 6 Отговор
    утре ЕС ще кандиства за БРИКС

    Коментиран от #19

    13:36 27.01.2026

  • 7 Демек

    6 7 Отговор
    Рашките пак на еб Ани.

    Коментиран от #14

    13:38 27.01.2026

  • 8 канадеца Карни

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Се поддаде на рекет и заплахи. Много позорна история беше

    13:38 27.01.2026

  • 9 Нов мощен удар

    8 8 Отговор
    В зурлата на Путлер.

    Коментиран от #12, #20

    13:38 27.01.2026

  • 10 Учуден

    10 3 Отговор
    Ха ха ха какво стана бе господа евроатлантици - нали щеше да има санкции срещу Индия защото купувала претрол и газ от Путин. Ами то споразумение има и за свободна търговия между Индия и Русия - сега руските стоки като минат през Индия и вече стават "демократични" ли. Или пък европейските стоки за Русия.

    Ех никак не е лесно да си наведен евроатлантик - даже и господарите ти те дънят и ти събарят опорките.

    13:39 27.01.2026

  • 11 Много са ми смешни Атлантическите

    3 1 Отговор
    Дервиши как изпразнени от съдържание и разум се въртят около виртуалният атлантически пилон. Времето НЕ е ваше. Времето ви свърши предатели. Съвсем скоро ще го осъзнаете

    13:40 27.01.2026

  • 12 Въобще не осъзнаваш

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нов мощен удар":

    Какво се случва младеж

    13:41 27.01.2026

  • 13 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "кривокраката вещица да гори в ада":

    Така. съгласен съм с твоя коментар....Въпросът е кой ще му изключи живото поддържащите системи....,
    ..

    Коментиран от #28

    13:41 27.01.2026

  • 14 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Демек":

    Що си мислиш така - споразумение за свободна търговия има и между Индия и Русия - какво стана със санкциите или и тази опорка ще я забравите.

    13:42 27.01.2026

  • 15 Урсулците от страх за дуупенцата си

    4 2 Отговор
    Вече са готови на всичко, но и това няма да ги спаси

    13:43 27.01.2026

  • 16 Така е.

    4 5 Отговор
    Нормалните държави си гледат изгодата, икономиката и търговията, а в същото време бедната Русийка с всеки изминал ден става все по-бедна и отритната от света. Но така е, всеки страда най много от собствената си глупост.

    Коментиран от #23, #26

    13:45 27.01.2026

  • 17 Олееееее.... капитулация

    3 1 Отговор
    (Ние избираме справедливата търговия вместо митата. Избираме партньорството вместо изолацията", каза Урсула фон дер Лайен ).....

    13:45 27.01.2026

  • 18 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Кой писа вчера че Русия внасяла индийци ,ти да видиш 😂😂😂😂😂😂какво става по света ,от на ден все епо интересно ,сега ще има 300 ,%мита и за индийци и европейци ,то Европа вече е дьонер и индийски ресторант на всеки ъгъл

    13:45 27.01.2026

  • 19 От БРИКС ще стане

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "урсула":

    БРИКетС

    13:45 27.01.2026

  • 20 Учуден

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нов мощен удар":

    Бравос - отпадането на санкциите видиш ли било "мощен удар" - Русия и Индия имат споразумение за свободна търговия - сега ЕС прави същото с Индия и излиза че ЕС прави споразумение за свободна търговия и с Русия.

    Ама като акъла е малко е трудно да осмислиш какво се случва

    13:45 27.01.2026

  • 21 .....

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "кривокраката вещица да гори в ада":

    Ти бъди благодарен, че не те управлява Путин, че сега щеше да си моболизиран в окопите в Украйна. :)

    13:47 27.01.2026

  • 22 Баш софиянец

    3 2 Отговор
    А хранителни неща ще се внасят ли от Индия? Щото това ГМО, това всякакви пестициди в Индая са си налични.

    13:48 27.01.2026

  • 23 Тихо бре. Не си компетентен

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Така е.":

    Русия винаги е избирала същото! ... справедливата свободна търговия вместо мита, партньорството вместо изолация.... нали точно Русия го направи с Индия преди ЕК ...

    13:48 27.01.2026

  • 24 руската мечка

    3 2 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:48 27.01.2026

  • 25 Нищо ново

    2 4 Отговор
    Всеки иска да е партньор на Европа. Европейския пазар е най-богатия пазар в света.

    Коментиран от #33

    13:50 27.01.2026

  • 26 Помнещ

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Така е.":

    "а в същото време бедната Русийка с всеки изминал ден става все по-бедна и отритната от света"

    Е така де ама "бедната Русийка" първа подписа споразумение за свободна търговия с Индия пък още по бедния ЕС щеше да налага санкции на Индия че купувала руски петрол - или за това пак получихте колективна амнезия. Защо такава амнезия наляга нашите козячета.

    Коментиран от #31, #49

    13:50 27.01.2026

  • 27 След 3 години съпротива

    3 2 Отговор
    На края Урсуците свалиха гащите

    Коментиран от #32

    13:50 27.01.2026

  • 28 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Кой па се интересува ти с какво си съгласен 😅😅😅

    13:51 27.01.2026

  • 29 хихи

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Света бавно се променя и":

    С Китай да, но Рашката къде я слагаш, тя е икономическо джудже и изгонена отвсякъде😅

    13:51 27.01.2026

  • 30 Безаналогово!

    1 3 Отговор
    Поредния безаналогов ултра успех на Доналд Тремп. Направи отново Америка велика. И сама.

    Коментиран от #39

    13:52 27.01.2026

  • 31 Абе ти що повтаряш коментарите?😂

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Помнещ":

    От по-бавните ли си?🤣

    Коментиран от #34

    13:53 27.01.2026

  • 32 Руската пропаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "След 3 години съпротива":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #47, #67

    13:54 27.01.2026

  • 33 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Нищо ново":

    "Всеки иска да е партньор на Европа"

    Обаче друго ревяхте когато Русия подписа споразумение с Индия за свободна търговия - защо така забравяте какви сте ги ръсили. Къде отидоха санкциите срещу Индия за това че купували руски петрол - или пак не си спомняте за това. Къде отиде опорката че БРИКС били много слаби и не можели да се равняват с "богатия запад".

    Коментиран от #35

    13:54 27.01.2026

  • 34 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абе ти що повтаряш коментарите?😂":

    Защото нашите козячета са глупави и не разбират от един път - ето пълна амнезия са получили че щяха да налагат санкции на Индия заради това че купуваха петрол от Путин - трябва да им се припомня.

    13:56 27.01.2026

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Зевзек":

    Как пък един клепар като теб например не замина за БРИКС?

    Коментиран от #43

    13:57 27.01.2026

  • 36 Света отдавна щеше да се обедени

    3 1 Отговор
    срещу САЩ и точно за това атлантиците създадоха проблема в Украйна. За съжаление точно урсулците със слугинажа си съсипаха Европа и сега се чудят как да излязат от тази помийна яма в която сами се набутаха. ..

    13:58 27.01.2026

  • 37 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Мур Сула налузи наколенките.Скоро ще пристане и на императора Путин

    13:59 27.01.2026

  • 38 Ама как толкова важни неща

    3 0 Отговор
    Ги изсипват в последният момент нали?

    14:00 27.01.2026

  • 39 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Безаналогово!":

    "Направи отново Америка велика. И сама"

    Важното е че фашисткия ЕС фалира и се налага да се моли на Индия която заплашваше със санкции и другото важно е че нашите евроатлантици забравиха опорката за "силното и сплотено" НАТО.

    14:00 27.01.2026

  • 40 Олееееее....

    3 0 Отговор
    Сега вече Тръм съвсем ще превърти

    Коментиран от #44

    14:02 27.01.2026

  • 41 Време е Тръм да дръпне шалтера

    4 1 Отговор
    И да удуши кардинално европейската икономика като я откъсне от финансовата мрежа SWIFT.. Ей тогава вече верно атлантиците ще ги гонят с колове из цяла Европа.. без банкови карти и без пари

    Коментиран от #50

    14:03 27.01.2026

  • 42 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Каква радостна новина за индийските любители на европейското шампанско скъпите вина и парфюми !?какви машини какви автомобили ...това го имаше но е в миналото!? Многобройните продукти на химическата промишленост базирана сега преди всичко на нефтопродукти -най-вече газ...европейските такива са напълно неконкурентни заради високите цени и на газа и на електроенергията а торовете които са много важни за Индия вече се внасят само от Русия ....изгодна цена достъпен евтин транспорт!?!Това което виждам като най-важен внос от Индия освен селскостопанска продукция и на леката промишленост-председатели на бъдещите еврокомисии и еврокомисари ....няма да изоставаме от Англия,де!?

    14:04 27.01.2026

  • 43 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "не замина за БРИКС"

    Ами ние вече сме в БРИКС - не четеш ли? Не ти ли казаха И-то от БРИКС какво означава. Въпроса е нашите наведени подлоги на къде ще заминават сега. Твоята е лесна винаги можеш да се хвърлиш в Дунава.

    14:04 27.01.2026

  • 44 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Олееееее....":

    "Тръм съвсем ще превърти"

    Да се надяваме да не превърти че като дръпне шалтера на SWIFT нашите наведени евроатлантици тогава наистина ще превъртят.

    14:07 27.01.2026

  • 45 бай Ставри

    3 0 Отговор
    Британските рептили и Сорос командват EU, чрез банда тъпи лелки и баби.

    14:07 27.01.2026

  • 46 Ъхъъъъъъ, еврозонци изтръпнали ....

    4 0 Отговор
    А сега чете ! Още от 2024 г. в Индия е факт
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора не подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Голяма част от специализираната преса твърди, че това е „неочаквана печалба“ за „средната класа“ по отношение на данъка върху доходите. До 2024 г. прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
    И хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ?

    14:07 27.01.2026

  • 47 Ами крий се бре

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Кво очакваш да ти кажем

    14:12 27.01.2026

  • 48 Това е руски фейк

    2 0 Отговор
    Не може толкова лесно атлантенцата да са се предали

    14:16 27.01.2026

  • 49 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Помнещ":

    Е, колко голям партньор може да е Русия на Индия. Много далеч от обемите на търговия и сътрудничество, които могат да имат с ЕС.

    Коментиран от #51, #53, #55, #56

    14:17 27.01.2026

  • 50 Ей тогава вече

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Време е Тръм да дръпне шалтера":

    Не мога да ги мисля къде ще се крият

    14:17 27.01.2026

  • 51 Татко Барба

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Един":

    Та какво ще изнася ЕС за Индия? Или само ще купува от Индия?

    14:21 27.01.2026

  • 52 Помнещ

    3 0 Отговор
    "ЕС и Индия"

    Какво стана бе господа евроатлантици - сега пак трябва да обръщате палачинката и да ставате приятели на БРИКС. Урсула подписа споразумение с МЕРКОСУР - разбирай Бразилия която е част от БРИКС, сега подписва споразумение с Индия също част от БРИКС, Канада подписа споразумение с Китай който е също част от БРИКС, Турция пък директно е кандидат за член на БРИКС - че то цялото НАТО се пресели в БРИКС бе - нали "цар долар" щеше да е вечен бре и никой не можеше да го замести. Сега какво ще правите с тези зелени хартийки не знам - в БРИКС не ги искат.

    14:22 27.01.2026

  • 53 Слушай мушмул

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Един":

    Русия има огромно положително салдо с Индия и една част от него дори е вкарано на преференциални условия в държавни ценни книжа и акции на индийски държавни корпорации. Това се случи заради търговията в местни валути. И става дума за много милиарди

    14:22 27.01.2026

  • 54 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    Напред към БРИКС и МЕРКОСУР...... щото иначе следващият вот на недоверие ще отнесе и Урсулата и ЕК и всички атлантически недоразумения ама кардинално. ...

    14:25 27.01.2026

  • 55 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Един":

    "Е, колко голям партньор може да е Русия на Индия"

    Само петрола който Русия продава на Индия ще е в пъти повече отколкото търговията между ЕС и Индия. Можеш ли ми каза какво ЕС ще продава на Индия - те да не са толкова глупави да купуват скъпи неща от ЕС които са произведени в съседен Китай.

    Кажи ми Европа какво ще продава на Индия - май не можеш.

    Коментиран от #64

    14:26 27.01.2026

  • 56 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Един":

    Точно в това се крие дявола -могат да имат -ама могат ли !?Вече не сме 2000 г.не сме даже 2020 г!?Европа е неконкурентна по всички показатели.....а индийците /индусите / само ще помогнат европейското земеделие са се срине окончателно....!?някои разбира се може да спечелят нещо ...европейската търговия вече минава към принципа -разменям нещо срещу каквото и да е!?гениално!?

    14:27 27.01.2026

  • 57 Нещо написано само преди година и нещо

    3 0 Отговор
    В китайските и индийски медии.......( ЕС е заслепен от когнитивната си пристрастност да преразтяга концепцията за сигурност, използвайки политически манипулации, за да подкопае нормалното двустранно икономическо и търговско сътрудничество. Според доклади Брюксел планира да принуди държавите-членки постепенно да премахнат произведеното в Китай оборудване от критична инфраструктура, обхващаща телекомуникационни мрежи, слънчеви енергийни системи и дори скенери за сигурност. Подобни мерки стават все по-често срещани през последните години. Те нямат солидна техническа или правна обосновка и открито противоречат на научната разсъждения и пазарната логика. Това, което европейските политици наричат ​​„намаляване на риска“, се е превърнало в „намаляване на развитието“. За да задоволят политическата параноя на съюзник отвъд океана, те жертват не само правото на своите граждани да се ползват с напреднали технологии,но също така възпрепятстваха собствената си модернизация......)

    Коментиран от #62

    14:29 27.01.2026

  • 58 ХАХАХА

    1 0 Отговор
    НОВИ ЛОКУМИ НА ШВАЙНИТЕ ЗА ДА НИ ДОЯТ.

    14:30 27.01.2026

  • 59 Сега вече Тръм съвсем ще превърти

    1 0 Отговор
    Просто не знам какво може да очакваме следващите седмици. Така да го прецакат тоя и ЕС с Индия: зона за свободна търговия

    14:34 27.01.2026

  • 60 Офффф

    1 2 Отговор
    Кво ще ни продават, пайети, бе тия в ЕС верно са малумни

    14:35 27.01.2026

  • 61 Аууууууу...

    1 0 Отговор
    Много ядосаха Тръмп. Ще влезе в Гренландия със сигурност

    14:38 27.01.2026

  • 62 А не бееее

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Нещо написано само преди година и нещо":

    За да задоволят политическата параноя на съюзника отвъд океана, ЕК направо съсипа Европа. Сега взели че се били събудили ..

    14:41 27.01.2026

  • 63 Европееец

    1 0 Отговор
    До къде докараха Европа Урсулиците и наведените евроатлантици. 5 от Г7 които навремето държаха над 50% от световната икономика са в ЕС и сега стигнаха до там да се радват че сключили споразумение с Индия. Ама докато ни занимаваха с щенията на еднополовите бракове и колко криви да са краставиците и докато се опитваха да унищожат Русия и да им налагат санкции Европа фалира а Индия стана трета икономическа сила в света. Сега не им остана нищо друго освен да се молят ама и това няма да спаси ЕС от фалит - просто ЕС няма какво да продава на Индия а само ще взема заеми и ще купува.

    14:42 27.01.2026

  • 64 Според AI

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Помнещ":

    Между 207 и 258 са милиардерите в Индия,над 13 600 са хора с активи над 30 милиона долара, а около 871 700 семейства притежават нетно състояние от поне 1 милион долара.Скъпите бутикови европейски стоки ще имат пазар там.

    Коментиран от #68

    14:46 27.01.2026

  • 65 Европеец

    2 0 Отговор
    "Сега взели че се били събудили .."

    Изобщо не са се събудили а спят дълбок сън - търговията с Индия няма с нищо да помогне на Европа да се възстанови защото Европа само ще купува от Индия - просто няма какво да продава защото заради скъпите енергоносители е неконкурентно способна - най много да изнесат производства в Индия ама от това положението на обикновения европеец ще стане още по-зле. Споразумението с МЕРКОСУР също убива Европа защото и от там само ще купуват и това ще убие европейските фермери.

    Европа е пусната по пързалката и няма връщане назад - единствения вариант е наведените евроатлантици да бъдат изхвърлени от властта в цяла Европа и следващите да ходят да се молят на Путин - друг вариант няма.

    14:50 27.01.2026

  • 66 Гледал съм индийски сайтове пичове

    2 0 Отговор
    И да ви кажа на мен като българин всичко ми се вижда скъпо. Ей до там ни докараха атлантиците. И въобще не се шегувам впрочем..

    14:51 27.01.2026

  • 67 И това ли е

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Руска пропаганда ? Олееееее....

    14:55 27.01.2026

  • 68 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Според AI":

    "Скъпите бутикови европейски стоки ще имат пазар там"

    Те индийските милиардери и всички милиардери по света не са станали такива защото са глупави като нашите наведени евроатлантици - нищо че имат милиарди и те си правят сметката и даже яхта да си поръчат ще гледат къде може да им я направят по-евтина.

    Единствено на тези на които милиардите са им дошли ей така като на зеления те се захласват по скъпи бутикови стоки. Мъск не пазарува по бутиците както зеленска го прави. Индиеца Тата купи Ягуар ама не съм чул да си купува "скъпи бутикови европейски стоки".

    Ама който няма естествен интелект се допитва до изкуствения.

    14:59 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания