Китай измести САЩ като най-голям търговски партньор на Германия

Китай отново изпревари САЩ като най-големия търговски партньор на Германия. През 2025 г. обемът на вноса и износа между Берлин и Пекин възлиза на 251,8 млрд. евро (296,6 млрд. долара), показват данни на Федералната статистическа служба на Германия „Дестатис“ (Destatis), цитирани от ДПА, предаде БТА.
С ръст от 2,1 на сто Китай, който беше най-големият търговски партньор на Германия в периода 2016–2023 г., отново изпревари САЩ, които заемаха първото място през 2024 г. Германската търговия със САЩ бе засегната миналата година от спора около митата, наложени от президента Доналд Тръмп. Въпреки спада от 5 на сто САЩ остават вторият по големина партньор на Германия с търговски оборот от 240,5 млрд. евро.
Въпреки по-високите мита и агресивната търговска политика на Тръмп САЩ продължават да бъдат най-големият пазар за германски стоки през 2025 година. Германските компании са продали стоки на стойност 146,2 млрд. евро, което е спад от 9,4 на сто спрямо предходната година, като най-сериозно намаление се наблюдава при автомобилите и свързаните с тях части (-17,8 на сто).
Франция се нарежда на второ място като дестинация за германските износители, следвана от Нидерландия, а Китай е едва на шесто място в класацията.
Китайските продукти доминират германския вноса от 2015 г. насам. Миналата година Пекин отново бе най-големият износител за Германия, на стойност 170,6 милиарда евро, което е увеличение с 8,8 на сто, изпреварвайки Нидерландия и САЩ.
Икономисти отбелязват, че спорът около митата е повлиял и върху китайския износ, като Пекин пренасочва стоки към Европа, включително към Германия, заради наложените от САЩ ставки.
От своя страна американските производители се възползват от по-лесния достъп до пазара в ЕС и са увеличили износа си за Германия с 2,7 на сто през миналата година.
