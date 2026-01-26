Китайският капан: как търгуват Москва и Пекин

След пълномащабното нахлуване в Украйна и последвалия разрив на икономическите връзки на Москва със Запада, основен партньор на Русия стана Китай. През последните години търговията между двете страни нарасна с впечатляващо темпо, но през 2025-а ръстът изведнъж отстъпи на спад. От какво е предизвикан той и какви са перспективите на руско-китайските икономически отношения ?
Как се развива търговията на Русия и Китай
През 2025 година обемът на руско-китайската търговия намаля за първи път в последните пет години - изведнъж със седем процента, до около 195 милиарда евро, сочат данните на китайските митници. Основните причини са падането на цените на ключови руски експортни стоки, най-вече на нефта и газа, както и намаляването на търсенето на китайски автомобили в Русия.
За периода януари-ноември 2025 година Пекин е платил на Москва за доставения нефт почти 20 процента по-малко, отколкото за същия период на 2024 година, макар физическите обеми на доставките да са останали същите. Паралелно износът на китайски леки автомобили за Русия в натурално изражения е рухнал почти 1,5 пъти.
В останалите категории динамика не се забелязва. 2025 година показа, че сътрудничеството, което Китай и Русия наричат в официалните документи „дружба без граници", все пак е стигнало до границите си, казва пред ДВ икономистът Лиам Пич.
„Преките чуждестранни инвестиции на китайски компании в Русия остават ниски, двустранната търговия намалява, използването на юана в трансграничните плащания спада. Русия иска повече, отколкото Китай , съдейки по всичко, е готов да предложи. При това задълбочаването на търговските, инвестиционните и финансовите връзки е ограничено от сравнително ниската потребност на Китай от руски стоки и от западните санкции", обяснява експертът.
Русия все повече зависи от Китай
Преди началото на войната в Украйна основен руски търговски партньор беше Европейският съюз. Разширяването на сътрудничеството с Китай позволи да се компенсира загубата на европейския пазар. Но замяната се оказа непълноценна: структурата на тези отношения е друга и много по-малко изгодна за Русия.
Почти 80 процента от руския износ за Китай са минерални суровини, сочат данните на китайските митници. Пекин не се стреми да купува руска продукция с по-висока добавена стойност. За сравнение - през 2021 година делът на минералните суровини в руския износ бе малко повече от 60 на сто, показват данните на Евростат.
Картината на китайския износ за Русия е съвсем друга - почти две трети се падат на високотехнологичната продукция. За разлика от западните автомобилостроители, които преди началото на войната сглобяваха коли в руски заводи, техните китайски конкуренти почти не инвестират в руски предприятия и доставят предимно готова продукция. В резултат делът на китайските марки в Русия е 50-60 процента, сочат данните на изследователската компания „Автостат".
Причината за тази асиметрия е в това, че Москва зависи от Пекин много повече, отколкото обратното . Китай фактически е станал безалтернативен купувач на голяма част от руските експортни стоки, докато Русия остава за Китай партньор втора категория, обяснява икономистът от Виенския институт за международни икономически изследвания Василий Астров. На Русия се падат само четири процента от китайската външна търговия.
Какви рискове крие голямата зависимост на Русия от Китай
Подобна зависимост от един партньор поражда очевидни рискове. Какво ще стане, ако „дружбата без граници" бъде помрачена от нещо?
„Засега китайците не злоупотребяват с уязвимото положение на своя младши стратегически партньор", коментира директорът на берлинския център „Карнеги" за изучаване на Русия и Евразия Александър Габуев. „Руските бизнесмени се оплакват, че с китайците се преговаря трудно, но все пак до момента не е забелязано те да са извивали ръцете на Русия, особено по важните за нея въпроси. Не е сигурно обаче, че Пекин ще запази тази своя позиция и в бъдеще."
Другият риск е свързан със състоянието на китайската икономика , по отношение на която икономистите все по-често изразяват опасения. Безпокои ги най-вече забавянето в ръста на потреблението и намаляването на инвестиционната активност. Ако съвкупното търсене в Китай намалее с един процент, руският БВП може да се свие с 0,1 на сто, пресмятат анализаторите от Института на развиващите се икономики към Банката на Финландия.
При реализацията на всеки от тези сценарии, Русия фактически ще се окаже в капан. Влизайки в конфликт със Запада, Москва се разгърна на Изток. А ако се опита да се обърне обратно към Запада и бързо да възстанови достъпа си до западните пазари, ще ѝ попречат както санкциите, така и това, че много предишни ниши - например на газовия пазар - вече са заети от други доставчици.
Автор: Олег Логинов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #12, #24
09:59 26.01.2026
3 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #25
09:59 26.01.2026
4 Махараминдри Баба
09:59 26.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзън, дзън
До коментар #1 от "си дзън":събуди се, вече е 10.
Китай и Русия са равноправни и единомислещи партньори.
10:01 26.01.2026
7 си дзън
До коментар #5 от "Май теб така":Ами не съм руска програмка в руско тенеке.
10:02 26.01.2026
8 Укроикономик фон Урсул
10:04 26.01.2026
9 Трол
10:04 26.01.2026
10 мустак от сс
Коментиран от #17
10:04 26.01.2026
11 ВАТАТА
10:04 26.01.2026
12 Карлуково
До коментар #2 от "Махараминдри Баба":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон,Хитлер, Александър Македонски и Клеопатра.
10:07 26.01.2026
13 Архив
10:07 26.01.2026
14 свидетели сме на това....
10:08 26.01.2026
15 Орк
10:08 26.01.2026
16 диско
10:09 26.01.2026
17 Омазана ватенка
До коментар #10 от "мустак от сс":Даже германците завиждат за външните дървени нужници на руснаците.
10:09 26.01.2026
18 анонимен
Коментиран от #27
10:10 26.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Истината ли
Коментиран от #22, #28
10:14 26.01.2026
21 хихи
10:15 26.01.2026
22 хихи
До коментар #20 от "Истината ли":Ти мазохист ли си да четеш ДойчеЗеле?
10:16 26.01.2026
23 Смешно е
10:16 26.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бабо,
До коментар #3 от "Махараминдри Баба":Смени пам, пер, са - смр АД !
10:18 26.01.2026
26 604
10:18 26.01.2026
27 Истината ли
До коментар #18 от "анонимен":Ти си близко до идиотите, ако не и ИЗЦЯЛО!! ЗАЩОТО КИТАЙЦИТЕ ИМАТ НАД 10. ПОДГОТВЕНИ ОТГОВОРА НА ЩАТСКИТЕ НАПЪНИ ДА ИЗБЕГНАТ ФАЛИТА И СПАДАНЕТО СИ ОТ СВЕТОВНАТА РОЛЯ НА ЛИДЕР, ама не си го чел!! Я се поинтересувай в интернет, КАКВИ ДА КИТАЙСКИТЕ ОТГОВОРИ И , тогава ела да се хванеш за Моя..
10:18 26.01.2026
28 Копеи не философствай!
До коментар #20 от "Истината ли":Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащане в евро! Марш!!!
Коментиран от #30
10:18 26.01.2026
29 ПО ТОЧНО
10:19 26.01.2026
30 604
До коментар #28 от "Копеи не философствай!":Е чеки нъл паветътъ сте за украйнъ...мъ не ви стискъ..ар сменяй пампата...
10:20 26.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 5 години разтеж на търговията??????
10:24 26.01.2026
33 Копейка
10:24 26.01.2026
34 Пламен
10:25 26.01.2026
35 Точен
10:26 26.01.2026