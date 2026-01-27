FT: САЩ обвързват гаранциите за сигурност на Украйна с мирно споразумение за Донбас

Администрацията на Доналд Тръмп е сигнализирала на Киев, че предоставянето на гаранции за сигурност от Съединените щати ще зависи от съгласието на Украйна за мирно споразумение, което вероятно ще включва отстъпване на части от Донбас на Русия, съобщава Financial Times, позовавайки се на осем източника, запознати с преговорите, предава News.bg.

Според изданието Вашингтон е предложил на Украйна възможност за допълнително въоръжение в мирно време, ако Киев изтегли войските си от контролираните територии в Донецка област. „Ройтерс“ не е успяла да потвърди независимо информацията, а Белият дом не е предоставил коментар.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че американският документ за гаранции за сигурност е „на 100% готов“ и Киев очаква Вашингтон да определи дата и място за подписването му. Зеленски многократно подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да зачита териториалната цялост на Украйна.

В същото време в Киев нарастват съмнения дали САЩ са готови да поемат категорични ангажименти. Високопоставен украински служител е заявил пред Financial Times, че Вашингтон „прекратява преговорите всеки път, когато се стигне до възможност за подписване на гаранции“. Украйна настоява потвърждението на гаранциите да предшества каквито и да е териториални отстъпки.

От американска страна се счита, че отказът на Украйна от Донбас е необходим за прекратяване на войната, като Вашингтон не оказва натиск върху руския президент Владимир Путин да се откаже от това изискване. Източник, запознат с позицията на САЩ, заявява, че гаранциите за сигурност зависят от съгласието на двете страни за мирно споразумение и „САЩ не налагат на Украйна каквито и да било териториални отстъпки“.

След уикендовите преговори в Абу Даби Кремъл обяви, че въпросът за територията остава ключов за всяко бъдещо споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна.