FT: САЩ обвързват гаранциите за сигурност на Украйна с мирно споразумение за Донбас
  Тема: Украйна

FT: САЩ обвързват гаранциите за сигурност на Украйна с мирно споразумение за Донбас

27 Януари, 2026 13:28 1 238 46

Вашингтон предлага допълнително въоръжение, ако Киев се съгласи на териториални отстъпки, докато Зеленски настоява за спазване на териториалната цялост

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Доналд Тръмп е сигнализирала на Киев, че предоставянето на гаранции за сигурност от Съединените щати ще зависи от съгласието на Украйна за мирно споразумение, което вероятно ще включва отстъпване на части от Донбас на Русия, съобщава Financial Times, позовавайки се на осем източника, запознати с преговорите, предава News.bg.

Според изданието Вашингтон е предложил на Украйна възможност за допълнително въоръжение в мирно време, ако Киев изтегли войските си от контролираните територии в Донецка област. „Ройтерс“ не е успяла да потвърди независимо информацията, а Белият дом не е предоставил коментар.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че американският документ за гаранции за сигурност е „на 100% готов“ и Киев очаква Вашингтон да определи дата и място за подписването му. Зеленски многократно подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да зачита териториалната цялост на Украйна.

В същото време в Киев нарастват съмнения дали САЩ са готови да поемат категорични ангажименти. Високопоставен украински служител е заявил пред Financial Times, че Вашингтон „прекратява преговорите всеки път, когато се стигне до възможност за подписване на гаранции“. Украйна настоява потвърждението на гаранциите да предшества каквито и да е териториални отстъпки.

От американска страна се счита, че отказът на Украйна от Донбас е необходим за прекратяване на войната, като Вашингтон не оказва натиск върху руския президент Владимир Путин да се откаже от това изискване. Източник, запознат с позицията на САЩ, заявява, че гаранциите за сигурност зависят от съгласието на двете страни за мирно споразумение и „САЩ не налагат на Украйна каквито и да било териториални отстъпки“.

След уикендовите преговори в Абу Даби Кремъл обяви, че въпросът за територията остава ключов за всяко бъдещо споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 "Русия е на път да се откаже

    5 24 Отговор
    от обявената цел на СВО. Русия, притисната от икономически проблеми и от президента Тръмп, вероятно ще се съгласи да приключи войната, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира до момента. За Русия остава да продължи да контролира фактически трите области, които бяха под руско влияние преди февруари 2022г - Донецк, Луганск и Крим. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - пълно политическо влияние над Украйна."

    Коментиран от #22, #45

    13:29 27.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха-ха

    3 17 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:30 27.01.2026

  • 7 демек

    23 3 Отговор
    гаранцията за сигурност е белия байрак .

    Коментиран от #9, #16, #18, #25

    13:31 27.01.2026

  • 8 ТРЪМП:

    1 19 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    13:32 27.01.2026

  • 9 дано войната продължи поне 5 години

    2 12 Отговор

    До коментар #7 от "демек":

    е ти що искаш аресенал казанлък да останат безработни?

    13:34 27.01.2026

  • 10 БАНко

    21 3 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ВЧЕРА АЛИС ВАЙДЕЛ , ,,АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ " - ,, АКО СПЕЧЕЛИМ ИЗБОРИТЕ , УКРАЙНА ЩЕ НИ ВЪРНЕ 70 000 000 000 ДОЛАРА , КОИТО Е ПОЛУЧИЛА ОТ ГЕРМАНИЯ И 15 000 000 000 ДОЛАРА ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ,, СЕВЕРЕН ПОТОК 1 , 2 " !!!! НАТООООООВЦИ ОТ СОФИЯ , ВИЕ С КОЛКО ЗАРОБИХТЕ БЪЛГАРИЯ ???

    Коментиран от #29, #30, #42

    13:35 27.01.2026

  • 11 Европеец

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри Баба":

    Гаранции за сигурност на Украйна може да даде само Русия, при положение че нацистката украинска хунта бъде унищожена и на власт дойде не враждебно на Русия управление.... Това трябва да бъде в главата на украинския народ, който чавка му изпи акъла.... Ако украинците не го разбират това каквито и мирни преговори да се провеждат сигурност няма да има..... Колкото и да се опитват да притискат Русия, е невъзможно тя да се откаже от целите ,които си постави в СВО... Може да направи някои компромиси, но целите ще си ги изпълни....

    Коментиран от #28, #32, #33

    13:37 27.01.2026

  • 12 Антитрол

    4 12 Отговор
    Аман от смахнати тролове копейкаджии.

    13:38 27.01.2026

  • 13 Смешник

    10 1 Отговор
    Нормално е САЩ да дадат някакви гаранции за сигурност след постигането на мирно решение на конфликта другото е въоръжаване на Киевския фашиски режим за продължаване на войната с Русия каквото е и желанието на Зеления наркоман

    Коментиран от #31

    13:39 27.01.2026

  • 14 Атина Палада

    6 12 Отговор
    СВО-то ще продължи още 10 години,докато братушките се научат да ядат камъни ....

    13:39 27.01.2026

  • 15 Хахахаха

    3 9 Отговор
    Ейййййй, ако тръмпоча не даде Донбас, рашите и него ще изгубят. Айде тръмпоч помагай, че путлера я закъса.

    13:39 27.01.2026

  • 16 Късно е вече

    4 14 Отговор

    До коментар #7 от "демек":

    за белия байрак. Русия пропусна единствения си шанс, който имаше още февруари 2022. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, какъвто беше и замисълът на СВО, щеще да има смисъл. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.

    Коментиран от #35

    13:39 27.01.2026

  • 17 Няма

    12 1 Отговор
    такова нещо като абсолютна и безусловна "гаранции" от едно правителство на друго. Никога не е имало и няма да има.

    13:40 27.01.2026

  • 18 Хахахаха

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "демек":

    Така е. Путлера да дига белия байрак, че я закъса вече.

    Коментиран от #40

    13:41 27.01.2026

  • 19 Пламен

    6 6 Отговор
    Това са хартиени гаранции, също както беше с Будапещенския меморандум.Излъгаха Украйна да предаде ядреното си оръжие на агресора.
    Първо да изпълнят гаранциите от Будапеща.

    13:41 27.01.2026

  • 20 Питащ

    4 7 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са по руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #21, #23, #38

    13:41 27.01.2026

  • 21 Атина Палада

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Питащ":

    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма

    13:42 27.01.2026

  • 22 Щом е така

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от ""Русия е на път да се откаже":

    Русия да увеличи производството на черни чували,дори и сега не достигат.

    13:42 27.01.2026

  • 23 Просто е

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "Питащ":

    Заради имперския ламтеж на ботоксовия джуджак.

    13:45 27.01.2026

  • 24 Кирил

    1 10 Отговор
    Русия загуби войната която започна още в първите два месеца.
    Тогава Украйна нямаше нищо.
    Сега виждаме че Украйна побеждава русия Беларус и Северна Корея заедно

    Коментиран от #39

    13:45 27.01.2026

  • 25 Така е

    1 10 Отговор

    До коментар #7 от "демек":

    Белия байрак,развят от Русия решава всички проблеми.

    13:46 27.01.2026

  • 26 До Ком 4

    7 0 Отговор
    На каква дрога си , за пореден път се убеждавам , че безмозъчните същества не са запознати с гражданската война в покрайнината на РФ .

    Коментиран от #36

    13:46 27.01.2026

  • 27 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    САЩ обещават гаранции ако Украйна се изтегли от Донбас.

    13:48 27.01.2026

  • 28 Пръдльо

    1 9 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    МИР ПРИ УСЛОВИЯТА НА РУСИЯ НЯМА ДА ИМА!!МИР ПРИ УСЛОВИЯТА НА УКРАЙНА И ЕС ЩЕ ИМА!!

    Коментиран от #46

    13:49 27.01.2026

  • 29 Пръдльо русоробски

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "БАНко":

    ЩО НЕ СЕ РАЗКАРАШ.КУМУНДЕЛ СПИРУЖЕН!!

    Коментиран от #43

    13:51 27.01.2026

  • 30 Сульооо

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "БАНко":

    Какво си дал на България,че ще търсиш отговорност??

    13:52 27.01.2026

  • 31 Пръдлячко

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    МИР ПРИ УСЛОВИЯТА НА РУСИЯ НЯМА ДА ИМА!Не ти ли се наби в кратунката??

    13:54 27.01.2026

  • 32 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Какви гаранции за сигурност може да даде раша? Гаранции като към Сирия, или Армения, или гаранции като към Иран, или пък гаранции като към Венецуела? От кои гаранции предпочиташ да дадат за Украйна рашите?

    13:54 27.01.2026

  • 33 Кажи честно

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Наистина ли си представяш, че е възможно Украйна да стане марионетна държава с проруски президент ?

    13:55 27.01.2026

  • 34 Закон на Мърфи

    4 0 Отговор
    Трябва да си голям наивник да търсиш гаранции от САЩ.Особенно след последните събития.

    13:56 27.01.2026

  • 35 Точно така

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Късно е вече":

    Украйна трябва да се бори за освобождаване на окупираните територии. Главнокомандващия ВСУ Сирски точно това намекна в едно от изказванията си."В отбрана победа няма"

    Коментиран от #41

    13:58 27.01.2026

  • 36 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "До Ком 4":

    Издишаш та съскаш!

    14:00 27.01.2026

  • 37 Историк

    5 4 Отговор
    Миротворецът в Белия дом изнудва Зеленски да приеме условията на приятеля му военнопрестъпник и да се облажи от трагедията на Украйна. Когото двама злодеи с огромна безконтролна власт ,за които човешкият живот няма никаква стойност и международното право не съществува, се прегърнат ,става страшно за света. Освирепелите путинолизци в България да заминават за Москва.

    14:01 27.01.2026

  • 38 Ннннн

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Питащ":

    Ми сигурно щеше да се само разпадне ,вътрешни проблеми, ква икономика има

    14:01 27.01.2026

  • 39 Ако простотията можеше да лети

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кирил":

    ¹Големи глупости си написал.Не се излагай.

    14:12 27.01.2026

  • 40 Тъй ли...

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    ...ама кат гледам днеска руската армия е започнала вече удари по Славянск...остана той и Крематорск...и от там до Киев е само поле ..." фортеции" повече няма..

    14:14 27.01.2026

  • 41 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Точно така":

    Байден беше прав

    14:39 27.01.2026

  • 42 Ннннн

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "БАНко":

    Германия да си затваря устата щото ако не бяха украинците сега руснаците щяха да са в Берлин, нагли и нахални

    Коментиран от #44

    14:42 27.01.2026

  • 43 Можеш....

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пръдльо русоробски":

    ....само до виеш на умрело. Рано или късно в Германия и Франция ще дойдат на власт нормалните хора , а не с.о.р.о.с.т.ит.ут.ки , като Мерци и Макарони ( Макарони е и рот.шилдска о.т.р.е.п.ка) и ще ви изхвърлят на б о.к.лу.ка, където ви е мястото.

    14:49 27.01.2026

  • 44 Репортаж за трите хаш...

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ннннн":

    Ако не си забелязал руснаците много спокойно и неангажиращо провеждат тази операция, именно защото смятат укр.о .паплачта за братски народ. Защо са изпаднали в това заблуждение не знам, но знам, че не смятат поляци, германци и прочие натоофцИ за братски народи ...поради, което ако има военен сблъсък с такива отношението и действията хич няма да са като тези в окрайнината.

    14:55 27.01.2026

  • 45 ТрАмп

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от ""Русия е на път да се откаже":

    Украйна, управлявана от крадлив Наркоман, е на път да Изчезне като държава!

    15:05 27.01.2026

  • 46 Значи...

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пръдльо":

    ...и Украйна няма да има. Елементарно Уотсън.

    15:06 27.01.2026

