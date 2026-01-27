FT: САЩ обвързват гаранциите за сигурност на Украйна с мирно споразумение за Донбас

Администрацията на Доналд Тръмп е сигнализирала на Киев, че предоставянето на гаранции за сигурност от Съединените щати ще зависи от съгласието на Украйна за мирно споразумение, което вероятно ще включва отстъпване на части от Донбас на Русия, съобщава Financial Times, позовавайки се на осем източника, запознати с преговорите, предава News.bg.
Според изданието Вашингтон е предложил на Украйна възможност за допълнително въоръжение в мирно време, ако Киев изтегли войските си от контролираните територии в Донецка област. „Ройтерс“ не е успяла да потвърди независимо информацията, а Белият дом не е предоставил коментар.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че американският документ за гаранции за сигурност е „на 100% готов“ и Киев очаква Вашингтон да определи дата и място за подписването му. Зеленски многократно подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да зачита териториалната цялост на Украйна.
В същото време в Киев нарастват съмнения дали САЩ са готови да поемат категорични ангажименти. Високопоставен украински служител е заявил пред Financial Times, че Вашингтон „прекратява преговорите всеки път, когато се стигне до възможност за подписване на гаранции“. Украйна настоява потвърждението на гаранциите да предшества каквито и да е териториални отстъпки.
От американска страна се счита, че отказът на Украйна от Донбас е необходим за прекратяване на войната, като Вашингтон не оказва натиск върху руския президент Владимир Путин да се откаже от това изискване. Източник, запознат с позицията на САЩ, заявява, че гаранциите за сигурност зависят от съгласието на двете страни за мирно споразумение и „САЩ не налагат на Украйна каквито и да било териториални отстъпки“.
След уикендовите преговори в Абу Даби Кремъл обяви, че въпросът за територията остава ключов за всяко бъдещо споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна.
4 "Русия е на път да се откаже
13:29 27.01.2026
6 Ха-ха
До коментар #2 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:30 27.01.2026
7 демек
13:31 27.01.2026
8 ТРЪМП:
13:32 27.01.2026
9 дано войната продължи поне 5 години
До коментар #7 от "демек":е ти що искаш аресенал казанлък да останат безработни?
13:34 27.01.2026
10 БАНко
13:35 27.01.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Махараминдри Баба":Гаранции за сигурност на Украйна може да даде само Русия, при положение че нацистката украинска хунта бъде унищожена и на власт дойде не враждебно на Русия управление.... Това трябва да бъде в главата на украинския народ, който чавка му изпи акъла.... Ако украинците не го разбират това каквито и мирни преговори да се провеждат сигурност няма да има..... Колкото и да се опитват да притискат Русия, е невъзможно тя да се откаже от целите ,които си постави в СВО... Може да направи някои компромиси, но целите ще си ги изпълни....
13:37 27.01.2026
12 Антитрол
13:38 27.01.2026
13 Смешник
13:39 27.01.2026
14 Атина Палада
13:39 27.01.2026
15 Хахахаха
13:39 27.01.2026
16 Късно е вече
До коментар #7 от "демек":за белия байрак. Русия пропусна единствения си шанс, който имаше още февруари 2022. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, какъвто беше и замисълът на СВО, щеще да има смисъл. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.
13:39 27.01.2026
17 Няма
13:40 27.01.2026
18 Хахахаха
До коментар #7 от "демек":Така е. Путлера да дига белия байрак, че я закъса вече.
13:41 27.01.2026
19 Пламен
Първо да изпълнят гаранциите от Будапеща.
13:41 27.01.2026
20 Питащ
13:41 27.01.2026
21 Атина Палада
До коментар #20 от "Питащ":Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма
13:42 27.01.2026
22 Щом е така
До коментар #4 от ""Русия е на път да се откаже":Русия да увеличи производството на черни чували,дори и сега не достигат.
13:42 27.01.2026
23 Просто е
До коментар #20 от "Питащ":Заради имперския ламтеж на ботоксовия джуджак.
13:45 27.01.2026
24 Кирил
Тогава Украйна нямаше нищо.
Сега виждаме че Украйна побеждава русия Беларус и Северна Корея заедно
13:45 27.01.2026
25 Така е
До коментар #7 от "демек":Белия байрак,развят от Русия решава всички проблеми.
13:46 27.01.2026
26 До Ком 4
13:46 27.01.2026
27 Последния Софиянец
13:48 27.01.2026
28 Пръдльо
До коментар #11 от "Европеец":МИР ПРИ УСЛОВИЯТА НА РУСИЯ НЯМА ДА ИМА!!МИР ПРИ УСЛОВИЯТА НА УКРАЙНА И ЕС ЩЕ ИМА!!
13:49 27.01.2026
29 Пръдльо русоробски
До коментар #10 от "БАНко":ЩО НЕ СЕ РАЗКАРАШ.КУМУНДЕЛ СПИРУЖЕН!!
13:51 27.01.2026
30 Сульооо
До коментар #10 от "БАНко":Какво си дал на България,че ще търсиш отговорност??
13:52 27.01.2026
31 Пръдлячко
До коментар #13 от "Смешник":МИР ПРИ УСЛОВИЯТА НА РУСИЯ НЯМА ДА ИМА!Не ти ли се наби в кратунката??
13:54 27.01.2026
32 Хахахаха
До коментар #11 от "Европеец":Какви гаранции за сигурност може да даде раша? Гаранции като към Сирия, или Армения, или гаранции като към Иран, или пък гаранции като към Венецуела? От кои гаранции предпочиташ да дадат за Украйна рашите?
13:54 27.01.2026
33 Кажи честно
До коментар #11 от "Европеец":Наистина ли си представяш, че е възможно Украйна да стане марионетна държава с проруски президент ?
13:55 27.01.2026
34 Закон на Мърфи
13:56 27.01.2026
35 Точно така
До коментар #16 от "Късно е вече":Украйна трябва да се бори за освобождаване на окупираните територии. Главнокомандващия ВСУ Сирски точно това намекна в едно от изказванията си."В отбрана победа няма"
13:58 27.01.2026
36 Прудльооо
До коментар #26 от "До Ком 4":Издишаш та съскаш!
14:00 27.01.2026
37 Историк
14:01 27.01.2026
38 Ннннн
До коментар #20 от "Питащ":Ми сигурно щеше да се само разпадне ,вътрешни проблеми, ква икономика има
14:01 27.01.2026
39 Ако простотията можеше да лети
До коментар #24 от "Кирил":¹Големи глупости си написал.Не се излагай.
14:12 27.01.2026
40 Тъй ли...
До коментар #18 от "Хахахаха":...ама кат гледам днеска руската армия е започнала вече удари по Славянск...остана той и Крематорск...и от там до Киев е само поле ..." фортеции" повече няма..
14:14 27.01.2026
41 ,,,,,,
До коментар #35 от "Точно така":Байден беше прав
14:39 27.01.2026
42 Ннннн
До коментар #10 от "БАНко":Германия да си затваря устата щото ако не бяха украинците сега руснаците щяха да са в Берлин, нагли и нахални
14:42 27.01.2026
43 Можеш....
До коментар #29 от "Пръдльо русоробски":....само до виеш на умрело. Рано или късно в Германия и Франция ще дойдат на власт нормалните хора , а не с.о.р.о.с.т.ит.ут.ки , като Мерци и Макарони ( Макарони е и рот.шилдска о.т.р.е.п.ка) и ще ви изхвърлят на б о.к.лу.ка, където ви е мястото.
14:49 27.01.2026
44 Репортаж за трите хаш...
До коментар #42 от "Ннннн":Ако не си забелязал руснаците много спокойно и неангажиращо провеждат тази операция, именно защото смятат укр.о .паплачта за братски народ. Защо са изпаднали в това заблуждение не знам, но знам, че не смятат поляци, германци и прочие натоофцИ за братски народи ...поради, което ако има военен сблъсък с такива отношението и действията хич няма да са като тези в окрайнината.
14:55 27.01.2026
45 ТрАмп
До коментар #4 от ""Русия е на път да се откаже":Украйна, управлявана от крадлив Наркоман, е на път да Изчезне като държава!
15:05 27.01.2026
46 Значи...
До коментар #28 от "Пръдльо":...и Украйна няма да има. Елементарно Уотсън.
15:06 27.01.2026