Китай и Русия засилват стратегическото си военно сътрудничество

27 Януари, 2026 13:54

Министрите на отбраната на двете държави обсъдиха координация и обмен за по-добра готовност при рискове и предизвикателства

Китайският министър на отбраната Дон Джун проведе видеоразговор с руския си колега Андрей Белоусов, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.

По време на срещата Дон Джун подчерта, че Пекин е готов да засили стратегическата координация с Москва и да работи заедно за подобряване на капацитета за реагиране на различни рискове и предизвикателства.

Китайският министър добави, че двете страни ще се стремят към ефективно прилагане на постигнатия от двамата държавни лидери консенсус, ще обогатят съдържанието на сътрудничеството и ще подобрят механизмите за обмен между военните институции.


  • 1 Атина Палада

    3 13 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма

    13:55 27.01.2026

  • 2 Атина Палада

    5 10 Отговор
    Русия е васал на Китай

    Коментиран от #6, #24

    13:55 27.01.2026

  • 3 хипер лопата

    5 4 Отговор
    ще внесат неограничен брои китайски перални

    13:55 27.01.2026

  • 4 хихи

    4 7 Отговор
    какво сътрудничество с тия некадърни руснаци. Китай пробва да им прави заготовки за да възродят Москвича, ама и от това нищо не излезе.

    13:58 27.01.2026

  • 5 Ха ха ха

    3 5 Отговор
    По-вероятно са обсъдили руснаците да им дадат още територии и останалото малко количество злато в държавния резерв на русия

    Коментиран от #8

    14:00 27.01.2026

  • 6 Татко Барба

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Да пишеш с чужд ник не е ..........

    14:00 27.01.2026

  • 7 Мишел

    4 1 Отговор
    Всъщност военното сътрудничество е между ядрените сили Русия, Китай и Северна Корея .

    14:01 27.01.2026

  • 8 Татко Барба

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    А още по-вероятно е да намериш руснаци под леглото си!

    14:02 27.01.2026

  • 9 Атина Палада

    2 1 Отговор
    Търся анална наслада. Ако сте готови да ми разпорите а…. пишете ми на лични

    14:03 27.01.2026

  • 10 Китай има голяма изгода

    2 6 Отговор
    Русия да продължава да воюва, защото така все по-бедна и по- зависима, а Китай дефакто вече има и политическо влияние в Русия. Китай са много умни, превзеха Русия, без нито една жертва.

    Коментиран от #12, #14

    14:04 27.01.2026

  • 11 Хи хи

    4 2 Отговор
    Въй, кво става, нали Китай щеше да взима Сибир, как така са съюзници ??

    14:06 27.01.2026

  • 12 Хи хи

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Китай има голяма изгода":

    Китай има голяма изгода Русия да воюва, щото взима нови и нови територии, които влизат автоматично в БРИКС, т.е. БРИКС се разширява !!

    14:08 27.01.2026

  • 13 Китай си прави каквото си иска с

    2 5 Отговор
    русия.
    Тяхна е думата и кога да приключи войната в Украйна или на какви цени да продава газ и петрол русия

    14:09 27.01.2026

  • 14 Татко Барба

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Китай има голяма изгода":

    Дори обединение на Русия с Китай е много добър вариант пред това да си влачиш галошите и каскета доживотно! Огромен технически напредък обезпечен с огромни ресурси това няма да го позволи никой! По корем ще се влачите пред руснаците това да не се случи!

    14:09 27.01.2026

  • 15 иван костов

    0 0 Отговор
    Интересно, кой е предупредил Си Дзинпин за предстоящият преврат???🤔

    Коментиран от #17

    14:11 27.01.2026

  • 16 Такова

    1 4 Отговор
    сътрудничество изобщо не е в полза на руснаците. Русия осъзнава това и е силно притеснена от огромната си зависимост от Китай, но с нищо не може да противодейства или да промени положението си.

    Коментиран от #18

    14:11 27.01.2026

  • 17 Татко Барба

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "иван костов":

    Сигурно британското разузнаване!

    14:12 27.01.2026

  • 18 Татко Барба

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Такова":

    Мисли за нас, че сме гаранти на заемите на Украйна, не мисли за Русия!

    14:14 27.01.2026

  • 19 Махараминдри Баба

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:17 27.01.2026

  • 20 Махараминдри Баба

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #22

    14:17 27.01.2026

  • 21 Махараминдри Баба

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:18 27.01.2026

  • 22 Ха-ха

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:18 27.01.2026

  • 23 аааа...нееее...

    1 0 Отговор
    туй ие лъжа.....русите имат 1 лопата....и квооо....

    15:04 27.01.2026

  • 24 евала атинче....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    ама китай са комуняги и нал ги забранихме ваа...оти мръдат още????ааа???

    15:07 27.01.2026

