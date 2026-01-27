Китай и Русия засилват стратегическото си военно сътрудничество

Китайският министър на отбраната Дон Джун проведе видеоразговор с руския си колега Андрей Белоусов, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.
По време на срещата Дон Джун подчерта, че Пекин е готов да засили стратегическата координация с Москва и да работи заедно за подобряване на капацитета за реагиране на различни рискове и предизвикателства.
Китайският министър добави, че двете страни ще се стремят към ефективно прилагане на постигнатия от двамата държавни лидери консенсус, ще обогатят съдържанието на сътрудничеството и ще подобрят механизмите за обмен между военните институции.
1 Атина Палада
13:55 27.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #6, #24
13:55 27.01.2026
3 хипер лопата
13:55 27.01.2026
4 хихи
13:58 27.01.2026
5 Ха ха ха
Коментиран от #8
14:00 27.01.2026
6 Татко Барба
До коментар #2 от "Атина Палада":Да пишеш с чужд ник не е ..........
14:00 27.01.2026
7 Мишел
14:01 27.01.2026
8 Татко Барба
До коментар #5 от "Ха ха ха":А още по-вероятно е да намериш руснаци под леглото си!
14:02 27.01.2026
9 Атина Палада
14:03 27.01.2026
10 Китай има голяма изгода
Коментиран от #12, #14
14:04 27.01.2026
11 Хи хи
14:06 27.01.2026
12 Хи хи
До коментар #10 от "Китай има голяма изгода":Китай има голяма изгода Русия да воюва, щото взима нови и нови територии, които влизат автоматично в БРИКС, т.е. БРИКС се разширява !!
14:08 27.01.2026
13 Китай си прави каквото си иска с
Тяхна е думата и кога да приключи войната в Украйна или на какви цени да продава газ и петрол русия
14:09 27.01.2026
14 Татко Барба
До коментар #10 от "Китай има голяма изгода":Дори обединение на Русия с Китай е много добър вариант пред това да си влачиш галошите и каскета доживотно! Огромен технически напредък обезпечен с огромни ресурси това няма да го позволи никой! По корем ще се влачите пред руснаците това да не се случи!
14:09 27.01.2026
15 иван костов
Коментиран от #17
14:11 27.01.2026
16 Такова
Коментиран от #18
14:11 27.01.2026
17 Татко Барба
До коментар #15 от "иван костов":Сигурно британското разузнаване!
14:12 27.01.2026
18 Татко Барба
До коментар #16 от "Такова":Мисли за нас, че сме гаранти на заемите на Украйна, не мисли за Русия!
14:14 27.01.2026
19 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
14:17 27.01.2026
20 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #22
14:17 27.01.2026
21 Махараминдри Баба
14:18 27.01.2026
22 Ха-ха
До коментар #20 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:18 27.01.2026
23 аааа...нееее...
15:04 27.01.2026
24 евала атинче....
До коментар #2 от "Атина Палада":ама китай са комуняги и нал ги забранихме ваа...оти мръдат още????ааа???
15:07 27.01.2026