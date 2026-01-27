Китай и Русия засилват стратегическото си военно сътрудничество

Китайският министър на отбраната Дон Джун проведе видеоразговор с руския си колега Андрей Белоусов, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.

По време на срещата Дон Джун подчерта, че Пекин е готов да засили стратегическата координация с Москва и да работи заедно за подобряване на капацитета за реагиране на различни рискове и предизвикателства.

Китайският министър добави, че двете страни ще се стремят към ефективно прилагане на постигнатия от двамата държавни лидери консенсус, ще обогатят съдържанието на сътрудничеството и ще подобрят механизмите за обмен между военните институции.