Новини
Свят »
САЩ »
„Dynamic Front 26“: Най-големите артилерийски учения на САЩ в Европа започнаха с участие на НАТО

„Dynamic Front 26“: Най-големите артилерийски учения на САЩ в Европа започнаха с участие на НАТО

27 Януари, 2026 15:26 610 22

  • сащ-
  • европа-
  • артилерийски-
  • учения-
  • нато

Маневрите, провеждани в Румъния с партньори от Полша, Франция и други страни-членки, ще продължат до 13 февруари и ще тренират оперативната съвместимост и командването на силите на НАТО

„Dynamic Front 26“: Най-големите артилерийски учения на САЩ в Европа започнаха с участие на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Многонационалните военни учения „Dynamic Front 26“ стартираха тази седмица в Европа с участието на Съединените щати и други държави-членки на НАТО, съобщиха Европейско-африканското командване на САЩ и Министерството на отбраната на Румъния, предава Фокус.

Целта на ученията е да се отработят регионалните планове на НАТО и оперативната съвместимост на артилерийските подразделения. Смята се, че „Dynamic Front 26“ са най-големите артилерийски учения на САЩ, провеждани в Европа досега.

Маневрите ще продължат до 13 февруари и ще включват стрелби на територията на няколко европейски страни. Основният фокус е върху командването и контрола на силите, като ученията интегрират операции в различни области, отразявайки реалностите на съвременните конфликти, при които силите трябва да могат да действат дистанционно и през национални граници.

Освен Съединените щати, в маневрите участват Румъния, Полша и Франция. Страната домакин - Румъния, ще предостави терените за стрелбите, докато Франция се готви да приеме и тримесечното учение „Orion 26“ с войници от 24 държави.

През януари НАТО стартира и друг голям тренировъчен сценарий - „Steadfast Dart 26“, като част от усилията на Алианса да укрепи регионалната отбрана и оперативната координация между държавите-членки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха🤣

    1 12 Отговор
    Е, сега вече Пуся започва голямото зареждане на бункера с памперси 🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    15:28 27.01.2026

  • 2 Тома

    7 0 Отговор
    Подготовка за Гренландия

    15:29 27.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    България според устава на Борда за мир на Тръмп трябва да прати войски в Гренландия, Венецуела и Иран.

    15:29 27.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    И защо Путин трябва да води околна война с Румъния?Там няма руснаци.Един Орешник с шест ядрени глави и край

    15:31 27.01.2026

  • 5 печени свински гърди с картофи на фурна

    6 0 Отговор
    Залудо се пънат!

    15:32 27.01.2026

  • 6 Копейка

    1 2 Отговор
    Сега да викаме ли за САЩ

    15:32 27.01.2026

  • 7 Файърфлай

    2 3 Отговор
    Португалска кавалерия,испанска кашимерия,белгийска артилерия и българска кинкалерия- обединени заедно да зачукаме знамето на победата на Красная плошадь !

    15:33 27.01.2026

  • 8 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Това разбира се е много интересно -защо именно артилерийски а не общовойскови или др.!?Изглежда че въпреки че дроновете промениха много начина за водене на война артилерията все пак си остана богът на войната ...особено ако на разположение управляеми и термобарични снаряди !?

    15:33 27.01.2026

  • 9 Лицемери

    6 0 Отговор
    Замърсяването на Балканите, а еконормите само на книга.

    15:35 27.01.2026

  • 10 Махараминдри Баба

    4 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:36 27.01.2026

  • 11 Махараминдри Баба

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #18

    15:36 27.01.2026

  • 12 Махараминдри Баба

    3 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:36 27.01.2026

  • 13 Българин

    2 5 Отговор
    Тук както винаги се е напълнило със смахнати тролове копейкаджии.

    15:40 27.01.2026

  • 14 бай Иван

    3 0 Отговор
    Все едно Русия да проведат учения на трериторията на Мексико?

    15:43 27.01.2026

  • 15 Махараминдри Баба

    4 0 Отговор
    Най-старата кръчма в Германия фалира след 270 години работа, Bild
    Кръчмата Schaumburger Hof, основана през 1755 г. на Рейн, обяви фалит.
    Крахът е подпомогнат от пандемията, растежа на минималната заплата и разходите за енергия, пише изданието.

    15:46 27.01.2026

  • 16 БОЛШЕВИК

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    Те няма да направят тая грешка да нападнат Русия! Защото знаят с какво ги превъзхожда Русия. Русия има без аналог Буревестника, Посейдона, Сармат(Сатана2), Орешника, Солнцепека, оръдейни системи амфибия, най-добрите атомни подводници и др.

    15:46 27.01.2026

  • 17 незнайко

    5 0 Отговор
    И защо в Румъния а не във Франция или Германия са тези учения ?
    Отговор не искам защото всеки го знае !
    Колкото по далеч от нас ( Франция и Германия ) толкова по добре !!!
    Честито на тези които още не вярват, че ЕС се готви за война с Русия без да го нападат !!!

    15:50 27.01.2026

  • 18 Ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:01 27.01.2026

  • 19 Копейки

    1 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа, до 6 месеца - НАТО се разпада. Няма да се изненадам ако превземе и САЩ. Не губете надежда.

    16:04 27.01.2026

  • 20 Бе да питам

    2 0 Отговор
    Циганите и емигрантите служат ли в армията?

    16:13 27.01.2026

  • 21 Ннннн

    2 0 Отговор
    За всички емигранти и циганьори трябва да има задължителна военна служба, аман от паразити

    16:15 27.01.2026

  • 22 Белана

    2 0 Отговор
    Ще помогнем с 3 тира първокачествена ВЦ хартия. За партнерите винаги най-доброто. Бонус един бус успокоителни при нужда.

    16:16 27.01.2026