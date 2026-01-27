„Dynamic Front 26“: Най-големите артилерийски учения на САЩ в Европа започнаха с участие на НАТО

Многонационалните военни учения „Dynamic Front 26“ стартираха тази седмица в Европа с участието на Съединените щати и други държави-членки на НАТО, съобщиха Европейско-африканското командване на САЩ и Министерството на отбраната на Румъния, предава Фокус.

Целта на ученията е да се отработят регионалните планове на НАТО и оперативната съвместимост на артилерийските подразделения. Смята се, че „Dynamic Front 26“ са най-големите артилерийски учения на САЩ, провеждани в Европа досега.

Маневрите ще продължат до 13 февруари и ще включват стрелби на територията на няколко европейски страни. Основният фокус е върху командването и контрола на силите, като ученията интегрират операции в различни области, отразявайки реалностите на съвременните конфликти, при които силите трябва да могат да действат дистанционно и през национални граници.

Освен Съединените щати, в маневрите участват Румъния, Полша и Франция. Страната домакин - Румъния, ще предостави терените за стрелбите, докато Франция се готви да приеме и тримесечното учение „Orion 26“ с войници от 24 държави.

През януари НАТО стартира и друг голям тренировъчен сценарий - „Steadfast Dart 26“, като част от усилията на Алианса да укрепи регионалната отбрана и оперативната координация между държавите-членки.