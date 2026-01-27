„Dynamic Front 26“: Най-големите артилерийски учения на САЩ в Европа започнаха с участие на НАТО

Многонационалните военни учения „Dynamic Front 26“ стартираха тази седмица в Европа с участието на Съединените щати и други държави-членки на НАТО, съобщиха Европейско-африканското командване на САЩ и Министерството на отбраната на Румъния, предава Фокус.
Целта на ученията е да се отработят регионалните планове на НАТО и оперативната съвместимост на артилерийските подразделения. Смята се, че „Dynamic Front 26“ са най-големите артилерийски учения на САЩ, провеждани в Европа досега.
Маневрите ще продължат до 13 февруари и ще включват стрелби на територията на няколко европейски страни. Основният фокус е върху командването и контрола на силите, като ученията интегрират операции в различни области, отразявайки реалностите на съвременните конфликти, при които силите трябва да могат да действат дистанционно и през национални граници.
Освен Съединените щати, в маневрите участват Румъния, Полша и Франция. Страната домакин - Румъния, ще предостави терените за стрелбите, докато Франция се готви да приеме и тримесечното учение „Orion 26“ с войници от 24 държави.
През януари НАТО стартира и друг голям тренировъчен сценарий - „Steadfast Dart 26“, като част от усилията на Алианса да укрепи регионалната отбрана и оперативната координация между държавите-членки.
1 хаха🤣
Коментиран от #16
15:28 27.01.2026
2 Тома
15:29 27.01.2026
3 Последния Софиянец
15:29 27.01.2026
4 Последния Софиянец
15:31 27.01.2026
5 печени свински гърди с картофи на фурна
15:32 27.01.2026
6 Копейка
15:32 27.01.2026
7 Файърфлай
15:33 27.01.2026
8 не може да бъде
15:33 27.01.2026
9 Лицемери
15:35 27.01.2026
10 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
15:36 27.01.2026
11 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #18
15:36 27.01.2026
12 Махараминдри Баба
15:36 27.01.2026
13 Българин
15:40 27.01.2026
14 бай Иван
15:43 27.01.2026
15 Махараминдри Баба
Кръчмата Schaumburger Hof, основана през 1755 г. на Рейн, обяви фалит.
Крахът е подпомогнат от пандемията, растежа на минималната заплата и разходите за енергия, пише изданието.
15:46 27.01.2026
16 БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "хаха🤣":Те няма да направят тая грешка да нападнат Русия! Защото знаят с какво ги превъзхожда Русия. Русия има без аналог Буревестника, Посейдона, Сармат(Сатана2), Орешника, Солнцепека, оръдейни системи амфибия, най-добрите атомни подводници и др.
15:46 27.01.2026
17 незнайко
Отговор не искам защото всеки го знае !
Колкото по далеч от нас ( Франция и Германия ) толкова по добре !!!
Честито на тези които още не вярват, че ЕС се готви за война с Русия без да го нападат !!!
15:50 27.01.2026
18 Ха-ха
До коментар #11 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:01 27.01.2026
19 Копейки
16:04 27.01.2026
20 Бе да питам
16:13 27.01.2026
21 Ннннн
16:15 27.01.2026
22 Белана
16:16 27.01.2026