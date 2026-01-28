Новини
Иран съобщи за екзекуция на обвинен в шпионаж за Израел

28 Януари, 2026 10:25

Техеран засилва мерките срещу предполагаеми връзки с израелското разузнаване

Иран съобщи за екзекуция на обвинен в шпионаж за Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Иранските власти са екзекутирали мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, съобщи съдебното медийно издание „Мизан“. Според информацията, цитирана от Ройтерс, екзекутираният е Хамидреза Сабет Есмаилипур, предава БТА.

Иран от години води прикрита конфронтация с Израел, като в този контекст редица лица са били осъждани на смърт по обвинения в сътрудничество с израелските разузнавателни служби и подпомагане на дейността им на територията на страната.

По данни на „Мизан“, Сабет Есмаилипур е бил арестуван на 29 април 2025 г. и осъден за шпионаж и сътрудничество с вражеска разузнавателна служба - израелския Мосад. Обвиненията включват предаване на класифицирани документи и чувствителна информация. След потвърждаване на присъдата от Върховния съд и изчерпване на всички законови процедури, наказанието е било приведено в изпълнение чрез обесване.

Според Ройтерс броят на екзекуциите на ирански граждани, осъдени за шпионаж в полза на Израел, е нараснал значително от миналата година. Това се случва след директната ескалация между двете държави през юни, когато израелски и американски сили нанесоха удари по ирански ядрени обекти.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    11 1 Отговор
    Браво, но защо само един жидовски шпионин? Трябва всичките да се пуснат през комина

    10:29 28.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 закона е закон

    6 1 Отговор
    осветил е някойя операция . и я е провалил . сега е обесен . но е предал всички негови контакти в мосада , от една страна приел дар подкупи 2 милиона долара . а после обесен и с разстреляно семейство . и контактите и те разстреляни и избити . явно има пръст в пейджърите с експлозиви и тротил .

    10:30 28.01.2026

  • 4 СССРБарета

    11 1 Отговор
    Скоро краварника ще настъпим мотиката край Иран! Последния път рижовия лумпен се помоли на Аятолаха да спре войната, въпреки че преди това го нападнаха без предупреждение и го заплашваше че ще го убие! След това му се премоли да спре до тук защото видя че Иран за няколко дни се окопити и контратакува брутално! Сега пак се опитва да се репчи но тоя път може да стане по-зле!

    10:31 28.01.2026

  • 5 Къде са

    5 1 Отговор
    Каубойте миротворци и носители на демокрацията липсват, бавно ли пътува красивата армада или се страхува от шахедите. Голям майтап ще е, ако такова елементарно хвърчело потопи некой носач на аероплани

    10:32 28.01.2026

  • 6 Ужас

    7 1 Отговор
    Жертвите в Иран станаха 60 милиона.
    Соросоджендерските демократи знаят че иранците са много и не се интересуват колко тях ще загинат след опита им да вкарат поредната доза демокрация в арабска страна. Но удариха на камък

    Коментиран от #13

    10:33 28.01.2026

  • 7 Джи

    8 1 Отговор
    Хайде карай тия самолетоносачи да видим дали издържат на удар от иранска балистична ракета! Аятолаха е наточил 2000 ракети, и 100 хиляди дрона като за начало! Ако е готова вече ядрената бомба на Тръмп ще му се стесни отвора ХАХАХА!

    10:34 28.01.2026

  • 8 Бгг

    4 0 Отговор
    Точно така се прави с националните предатели. Сега в Иран, скоро и в София.

    10:56 28.01.2026

  • 9 456

    3 0 Отговор
    За национално предателство присъдата навсякъде по света трябва да бъде само една и точно тази.

    11:03 28.01.2026

  • 10 да питам

    2 0 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, преди имали един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #12

    11:09 28.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Луд с картечница

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    За какво и са на Русия самолетоносаци ,бре Тюфф Уеккк ?Само 1 или 2 Циркона ги делят от това да станат подводни рифове заедно с целия екипаж ,за наслаждение на жъдещите поколения !

    11:58 28.01.2026

  • 13 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ужас":

    Нищо лично ,приятел деликатно да те поправя - иранците като цяло са перси а не араби ,с и стория хилядолетия и последните 250 г не са предприемали агресия срещу никой .

    12:01 28.01.2026

