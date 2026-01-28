Иран съобщи за екзекуция на обвинен в шпионаж за Израел

Иранските власти са екзекутирали мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, съобщи съдебното медийно издание „Мизан“. Според информацията, цитирана от Ройтерс, екзекутираният е Хамидреза Сабет Есмаилипур, предава БТА.
Иран от години води прикрита конфронтация с Израел, като в този контекст редица лица са били осъждани на смърт по обвинения в сътрудничество с израелските разузнавателни служби и подпомагане на дейността им на територията на страната.
По данни на „Мизан“, Сабет Есмаилипур е бил арестуван на 29 април 2025 г. и осъден за шпионаж и сътрудничество с вражеска разузнавателна служба - израелския Мосад. Обвиненията включват предаване на класифицирани документи и чувствителна информация. След потвърждаване на присъдата от Върховния съд и изчерпване на всички законови процедури, наказанието е било приведено в изпълнение чрез обесване.
Според Ройтерс броят на екзекуциите на ирански граждани, осъдени за шпионаж в полза на Израел, е нараснал значително от миналата година. Това се случва след директната ескалация между двете държави през юни, когато израелски и американски сили нанесоха удари по ирански ядрени обекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роден в НРБ
10:29 28.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 закона е закон
10:30 28.01.2026
4 СССРБарета
10:31 28.01.2026
5 Къде са
10:32 28.01.2026
6 Ужас
Соросоджендерските демократи знаят че иранците са много и не се интересуват колко тях ще загинат след опита им да вкарат поредната доза демокрация в арабска страна. Но удариха на камък
Коментиран от #13
10:33 28.01.2026
7 Джи
10:34 28.01.2026
8 Бгг
10:56 28.01.2026
9 456
11:03 28.01.2026
10 да питам
Коментиран от #12
11:09 28.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Луд с картечница
До коментар #10 от "да питам":За какво и са на Русия самолетоносаци ,бре Тюфф Уеккк ?Само 1 или 2 Циркона ги делят от това да станат подводни рифове заедно с целия екипаж ,за наслаждение на жъдещите поколения !
11:58 28.01.2026
13 Историк
До коментар #6 от "Ужас":Нищо лично ,приятел деликатно да те поправя - иранците като цяло са перси а не араби ,с и стория хилядолетия и последните 250 г не са предприемали агресия срещу никой .
12:01 28.01.2026