Иран съобщи за екзекуция на обвинен в шпионаж за Израел

Иранските власти са екзекутирали мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, съобщи съдебното медийно издание „Мизан“. Според информацията, цитирана от Ройтерс, екзекутираният е Хамидреза Сабет Есмаилипур, предава БТА.

Иран от години води прикрита конфронтация с Израел, като в този контекст редица лица са били осъждани на смърт по обвинения в сътрудничество с израелските разузнавателни служби и подпомагане на дейността им на територията на страната.

По данни на „Мизан“, Сабет Есмаилипур е бил арестуван на 29 април 2025 г. и осъден за шпионаж и сътрудничество с вражеска разузнавателна служба - израелския Мосад. Обвиненията включват предаване на класифицирани документи и чувствителна информация. След потвърждаване на присъдата от Върховния съд и изчерпване на всички законови процедури, наказанието е било приведено в изпълнение чрез обесване.

Според Ройтерс броят на екзекуциите на ирански граждани, осъдени за шпионаж в полза на Израел, е нараснал значително от миналата година. Това се случва след директната ескалация между двете държави през юни, когато израелски и американски сили нанесоха удари по ирански ядрени обекти.