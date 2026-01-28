Проучване: Руснаците виждат страната си заобиколена от врагове

Много руснаци се възприемат като заобиколени от чуждестранни врагове и гледат на страната си като на жертва, сочи ново проучване, цитирано от ДПА, предава БТА.
Резултатите бяха представени в Берлин от руския социолог Лев Гудков от независимия център „Левада“, който подчертава, че подобни възприятия са формирани от продължителна антизападна пропаганда. Проучването е проведено по поръчка на германската фондация „Сахаров“.
Гудков отбеляза, че Русия е преживяла едва шест мирни години за повече от 30 години след разпада на СССР, което според него показва „милитаризация на съзнанието“.
Сред над 1600 анкетирани 62% определят Полша и Литва като вражески държави, следвани от Великобритания (57%), Германия (50%) и Швеция (40%). САЩ се възприемат предимно като конкурент, а не като враг - така мислят 53% от участниците.
Когато респондентите са били помолени да посочат пет приятелски държави, най-често са избирани Беларус, Китай, Казахстан, Индия и Северна Корея. С изключение на Индия, тези страни се считат за репресивни или авторитарни, отбелязва ДПА.
Според Гудков, образът на САЩ сред руснаците е колеблив през последните десетилетия. Той се е влошил по време на управлението на Джо Байдън заради подкрепата му за Украйна, но се е подобрил по време на президентството на Доналд Тръмп, когато се появиха надежди за бързо прекратяване на конфликта.
