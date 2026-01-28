Новини
Свят »
Русия »
Проучване: Руснаците виждат страната си заобиколена от врагове

Проучване: Руснаците виждат страната си заобиколена от врагове

28 Януари, 2026 12:48 766 39

  • проучване-
  • русия-
  • врагове-
  • руснаци

Антизападната пропаганда формира възприятията за Русия като жертва

Проучване: Руснаците виждат страната си заобиколена от врагове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Много руснаци се възприемат като заобиколени от чуждестранни врагове и гледат на страната си като на жертва, сочи ново проучване, цитирано от ДПА, предава БТА.

Резултатите бяха представени в Берлин от руския социолог Лев Гудков от независимия център „Левада“, който подчертава, че подобни възприятия са формирани от продължителна антизападна пропаганда. Проучването е проведено по поръчка на германската фондация „Сахаров“.

Гудков отбеляза, че Русия е преживяла едва шест мирни години за повече от 30 години след разпада на СССР, което според него показва „милитаризация на съзнанието“.

Сред над 1600 анкетирани 62% определят Полша и Литва като вражески държави, следвани от Великобритания (57%), Германия (50%) и Швеция (40%). САЩ се възприемат предимно като конкурент, а не като враг - така мислят 53% от участниците.

Когато респондентите са били помолени да посочат пет приятелски държави, най-често са избирани Беларус, Китай, Казахстан, Индия и Северна Корея. С изключение на Индия, тези страни се считат за репресивни или авторитарни, отбелязва ДПА.

Според Гудков, образът на САЩ сред руснаците е колеблив през последните десетилетия. Той се е влошил по време на управлението на Джо Байдън заради подкрепата му за Украйна, но се е подобрил по време на президентството на Доналд Тръмп, когато се появиха надежди за бързо прекратяване на конфликта.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 13 Отговор
    И са прави.

    Коментиран от #12, #18, #24

    12:49 28.01.2026

  • 2 Друго проучване

    16 20 Отговор
    Всички виждат руснаците като врагове.

    Коментиран от #25

    12:51 28.01.2026

  • 3 Варшавски войн

    21 8 Отговор
    И много правилно я виждат.

    12:52 28.01.2026

  • 4 Даааа

    26 10 Отговор
    Ами то си е така заобиколени са от всякаде със Натовски бази.После се чудят защо на сто години Русия ги пердаши

    Коментиран от #27, #30

    12:54 28.01.2026

  • 5 Няма край

    4 18 Отговор
    руския страх, няма...

    12:54 28.01.2026

  • 6 Смях в залата

    6 15 Отговор
    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
    😂

    12:55 28.01.2026

  • 7 Атина Палада

    6 19 Отговор
    Установи се,че няма по-просто живот.о от руснака !!!

    Коментиран от #14

    12:55 28.01.2026

  • 8 Атина Палада

    9 17 Отговор
    Даже и руснаците бягат от Матушка!

    12:57 28.01.2026

  • 9 Само да попитам

    13 3 Отговор
    А не е ли така на самом деле?

    12:57 28.01.2026

  • 10 Машин времени

    7 7 Отговор
    Руският народ не знае какво се случва.И те като всяка нация искат да живеят добре.

    Коментиран от #34, #35

    12:58 28.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сами са си виновни

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-точно Путин е виновен, за тежкото положение, в което сега се намират. Преди войната си въртеше търговийката с газ, кротко си продаваше на всички държави. След фаталната грешка, която допусна 2022г и реши да прави отново СССР2, нещата драстично се промениха и доведоха до геостратегическото рухване на Русия.

    12:58 28.01.2026

  • 13 Я у лево

    10 3 Отговор
    А като приятелски настроени държави ли,да ви определят? Равносилно на бивш домоуправител на блока да се кълне,че мутра няма да припари до входната ти врата,а следващия да ги пуска по азбучен ред,не само да ги пуска,но добре заредени със " специално оборудване",а съседите по етаж,да ги подслоняват.От добри чувства.

    13:01 28.01.2026

  • 14 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Има- тези като тебе.

    13:01 28.01.2026

  • 15 Николай Слатински, дръвник и психопад

    3 10 Отговор
    Не може ли няка да се вмъкне, че 99,99%от анкетираните, считат България, за враг N°1 наРусия?
    А?

    13:02 28.01.2026

  • 16 този филм сме го гледали

    5 10 Отговор
    А след падането на фашисткия режим в Кремъл, същите тези руснаци пак ще излезнат и ще реват пред камерите - ама ние вече сме други! Не нам. Не нам!

    13:02 28.01.2026

  • 17 мдаааа

    4 6 Отговор
    Кой каквото сам си причини , никой не може да му го причини ...

    13:04 28.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мдаа

    7 10 Отговор
    руснаците и северно корейците са най-страхливите народи в света. Диктаторите им много удобно използват този страх за комунистическата си пропаганда. Руснаците и северно корейците живеят извън реалността.

    Коментиран от #28

    13:07 28.01.2026

  • 20 !!!?

    5 6 Отговор
    Така е като гледат само телевизията на Путлер...!!!?

    13:10 28.01.2026

  • 21 Историк

    6 9 Отговор
    Руснаците трябва някога сами да видят истината, защото тези в Кремъл лъжат най-много тях и те страдат най-много, но за тях това страдание е щастие. Крепостните руснаци и до днес не знаят какво е свобода и искат жесток диктатор да ги управлява и го получават. Лошото е,че Русия е заплаха за свободата и мира в цял свят, а сега унищожава Украйна, която смело се бори и руснаците имат милиони смесени семейства,но това,че биват избивани безпощадно техни роднини и близки не ги тревожи. Добре си живеят в насилие,страх,глад и хаос,оскотяването е постигнато,което е много жалко. Нашите освирепели путинолизци да си заминават за Москва.

    13:11 28.01.2026

  • 22 Червен кхмер

    6 8 Отговор
    Zлото Рашистан трябва да се изолира.

    13:13 28.01.2026

  • 23 Ха,ха

    9 0 Отговор
    И другите страни се виждат заобиколени с враг

    13:14 28.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Очевидец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Друго проучване":

    Я кажи, ти лично , като какви ги виждаш???

    13:16 28.01.2026

  • 26 УКРАЙНА 🇺🇦

    3 6 Отговор
    Алкохолизирани ватенки

    13:17 28.01.2026

  • 27 Ха ха

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Даааа":

    Кои персаши бе копейка.Целия свят им се смее със спец.АбАсрация и 1 милион при Кабзон.4 годишна мъка.
    По време на ПСВ ги направиха вкл.и ние в Добруджа и РИ на 3 март престана да съществува, Запада ги направи по време на Студената война и злото СССР престана да съществува......иде пед и на монголоидната и на Р.фПедерацийка.

    Коментиран от #29

    13:17 28.01.2026

  • 28 ,,,,,,

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    Вековен крепостен страх

    13:17 28.01.2026

  • 29 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха":

    Не направи, а напердаши ха ха

    13:18 28.01.2026

  • 30 Така ги "пердаши" та ужас...

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Даааа":

    и Сирия, ги помоли да си съберат "чукалата" и в къщи на студено!!!

    13:20 28.01.2026

  • 31 ха, ха, ха...

    2 5 Отговор
    Е то няма как да си заплаха за всички съседи и всички д са ти приятели.

    13:22 28.01.2026

  • 32 Ъхъ!!!

    3 6 Отговор
    Тая заблуда ще бъде до време. Най-накрая руснаците ще се осъзнаят, че най-големите им врагове са в Кремъл! От 1917 година до сега ги управлява кликата в Кремъл. Никой друг! И какво са получили в резултат на това управление - Гладомор, бедност, лишения, опашки практически за всичко и милиони разстреляни и разрушени човешки съдби! Всичките хубави неща на тая клика за хората са ВИНАГИ в бъдеще време, но за самата клика хубавите неща са в НАСТОЯЩЕ ВРЕМЕ!!!

    Коментиран от #33

    13:24 28.01.2026

  • 33 А дано

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ъхъ!!!":

    Ама надали :)

    13:30 28.01.2026

  • 34 Смешник

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Машин времени":

    Много по добре от нас са информирани и знаят По корумпирани и продажни от нашите медии няма

    13:32 28.01.2026

  • 35 стоян

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Машин времени":

    До 10 ком - рузнаците много добре знаят какво се случва с манията им за величие и заграбване на територии която искат - мизерия се случва

    13:36 28.01.2026

  • 36 Иван Павлов, руски ветеринар

    1 1 Отговор
    Проведеното иследване на колегите е напълно точно !!!
    Първосигнално руснака е закърмен и възпитан с омраза към себеподобните си и омраза към околните. Руснака мрази абсолютно всичко, дори и собствените си съграждани с татарски, кавказки, чеченски и монголоидни корени. Ако питаш руснака всички са му длъжни - таджики, узбеки, българи, белоруси, естонци, латвийци и т.н. Това заболяване се нарича параноидална шизофрения и обяснява първобитната, кървава война в Украйна довела до 2млн жертви.
    Лечението е още Четири Года война и приземяванe, приземяване товapищи на полагаемото ви място редом с Камерун и Гваделупа 😁

    13:44 28.01.2026

  • 37 Инж1

    2 1 Отговор
    Наий-големите врагове на руснаците са ............в Кремъл!!!

    Коментиран от #39

    13:45 28.01.2026

  • 38 Какъв друг

    1 0 Отговор
    Да е резултатът от такава анкета след дългогодишно промиване на мозъците на Руските граждани!

    13:46 28.01.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Инж1":

    Да си руснак е Болест !!!
    Нелечима при това 😁

    13:46 28.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания