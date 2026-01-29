The New York Times: Разполагането на Националната гвардия на САЩ в цялата страна може да глътне $1 милиард

Разполагането на Националната гвардия на САЩ в цялата страна, започвало през юни 2025 г., е струвало повече от 500 милиона долара, съобщи The New York Times, позовавайки се на данни от Бюджетната служба на Конгреса в писмо до сенатора демократ от Орегон Джеф Меркли.

Службата изчисли, че предвид неопределените срокове за мисиите на Националната гвардия във Вашингтон и Мемфис, както и плановете на американската администрация да разположи войски от Националната гвардия и в Минеаполис, разходите за разполагане на войски през 2026 г. биха могли да надхвърлят 1 милиард долара.

Тръмп започна разполагането през лятото на 2025 г. на фона на протести срещу по-строги имиграционни политики, включващи и депортации. През юни президентът на САЩ подписа меморандум за изпращане на 2000 войници от Националната гвардия в Лос Анджелис на фона на избухването на масови вълнения в щата. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм разкритикува федералното правителство за нарушаване на щатския суверенитет и заведе дело срещу президента. През септември окръжен съдия в Калифорния обяви действията на Тръмп за незаконни.

Същия месец Тръмп обяви разполагането на войски от Националната гвардия в Портланд, най-големия град в Орегон. Местните власти заведоха дело срещу неговата администрация и осигуриха временна забрана, блокираща разполагането.

През октомври приблизително 200 войници от Националната гвардия на Тексас бяха разположени в предградие на Чикаго, за да защитават федерална собственост и персонал, предимно служители на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE). В Илинойс ICE стартира мащабна операция, наречена „Midway Blitz“, насочена срещу нелегални имигранти. Това решение предизвика възмущение сред местните жители.

На 1 януари 2026 г. Тръмп обяви изтеглянето на Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд.

В началото на януари ICE проведе акция в Минеаполис, по време на която полицай застреля 37-годишната жителка Рене Макклийн Гуд. Това предизвика масови протести в града. Служители на администрацията на Тръмп настояват, че полицаят е действал в самозащита.

На 15 януари президентът на САЩ заплаши да приложи Закона за въстанията от 1807 г. срещу Минесота, ако щатските политици „не спазват закона и не прекратят атаките на професионални бунтовници и бунтовници срещу патриоти“ на Имиграционната и митническа служба на САЩ.

Законът позволява на президента на САЩ да разполага военни сили в щатите, за да потуши бунтове, въстания или съпротива срещу местните власти, ако те „не са в състояние или не желаят“ да поддържат обществения ред. За последен път е използван през 1992 г., също за потушаване на бунтове в Лос Анджелис.

След първото убийство, агенти на ICE застреляха друг човек в Минеаполис на 24 януари - 37-годишният медицински служител Алекс Джефри Прити. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ съобщи, че смята, че мъжът е бил въоръжен, но записи от охранителни камери показват, че Прити носел телефон, а не пистолет. Той се приближил до служителите, които го бутнали на земята и след това го простреляли поне десет пъти.