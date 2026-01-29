Ураганът „Кристин“ взе най-малко пет жертви в Португалия

Най-малко петима души са загинали, след като ураганът „Кристин“ удари централните и северните райони на Португалия, причинявайки тежки наводнения, свлачища и сериозни материални щети, съобщи BBC, предава Фокус.

Правителството определи бурята като „екстремно климатично събитие“. В резултат на стихията бяха затворени училища, повредени сгради и нарушено движението на влакове и пътния транспорт в редица региони.

В крайбрежния град Фигейра да Фоз виенско колело беше преобърнато от силните ветрове, а няколко автомобила бяха повредени, след като част от покрив на сграда се откъсна и падна върху тях.

Португалия беше засегната от поредица бури през последните дни. През уикенда един мъж загина, след като автомобилът му беше отнесен от придошли води.

Силни валежи и пориви на вятъра със скорост до 150 км/ч са довели до над 3000 инцидента, свързани с лошото време, съобщиха службите за гражданска защита. Няколко души са били ранени, след като са били ударени от паднали дървета или отломки.

Най-силните ветрове са регистрирани във военновъздушната база Монте Реал в района на Лейрия, където са отчетени пориви от 178 км/ч, преди оборудването за наблюдение да бъде унищожено. Според властите именно там ураганът вероятно е навлязъл в континенталната част на страната.