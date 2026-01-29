29 януари 1918 г. Украйна спира похода на болшевиките към Киев

Днес, 29 януари, Украйна отбелязва една от най-символичните дати в своята модерна история - годишнината от битката при Крути от 1918 г.. Това е ден на памет за младите украинци, които с цената на живота си спират настъплението на болшевишките войски към Киив и се превръщат в символ на саможертвата и борбата за независимост.
Това припомня "Бесарабски фронт".
Какво представлява битката при Крути?
В края на януари 1918 г., на фона на разпада на Руската империя, Украйна току-що е обявила независимостта си като Украинска народна република. Срещу нея настъпват болшевишките сили, водени от Муравьов, с цел бързо превземане на Киев и ликвидиране на младата държавност.
На железопътната линия край село Крути, на около 130 км североизточно от Киев, срещу няколко хиляди добре въоръжени болшевики застават около 400 украински защитници – основно студенти, гимназисти и млади доброволци, с минимален боен опит.
Те знаят, че нямат шанс за победа. Но имат задача: да спечелят време.
И успяват.
Съпротивата им забавя настъплението достатъчно, за да може украинското правителство да се реорганизира и да подпише Брест-Литовския мирен договор. Той е подписан на 03.03.1918 г.
Дата е избрана от българското правителство. Начело на кабинета е Либералната партия. Брест-Литовският мирен договоро признава украинската независимост на международно ниво.
Битката при Крути не е военна победа. Тя е морален и исторически акт, сравним с Термопилите ( 300 спартанци) - малцина срещу мнозина, съзнателна саможертва в името на бъдещето.
Много от пленените млади бойци са разстреляни. По-късно телата им са препогребани в Киев с държавни почести. Оттогава Крути се превръща в символ на украинската държавност, младежки идеализъм и отказ от подчинение.
Днес, когато Украйна отново се защитава от руска агресия, Крути звучи болезнено актуално. И тогава, и сега украинците се изправят срещу по-многоброен враг, който отрича правото им на съществуване като нация.
Затова 29 януари не е просто ден на траур.
Това е ден на памет, идентичност и предупреждение - че свободата се губи първо в мисълта, после в историята, и накрая на бойното поле.
И затова Украйна помни.
1 Атина Палада
Коментиран от #21, #36
13:23 29.01.2026
2 8888
Коментиран от #13
13:24 29.01.2026
3 руската мечка
13:25 29.01.2026
4 Гост
13:25 29.01.2026
5 болшевиките
13:25 29.01.2026
6 Умирам от смях
Коментиран от #51
13:26 29.01.2026
7 Михаил Венциславов
13:27 29.01.2026
8 Да,бе
13:27 29.01.2026
9 ФЕЙК - либераст
13:27 29.01.2026
10 Наблюдател
13:28 29.01.2026
11 Копейки
13:30 29.01.2026
13 Е кво да
До коментар #2 от "8888":става? Ток има, парно има, вода дал Господ, армията не можеш да я преброиш, щото я няма, кво да и е на осрайна?
13:32 29.01.2026
14 за пореден път
13:32 29.01.2026
15 бай Ставри
13:32 29.01.2026
16 мисирчо
Коментиран от #18, #22
13:32 29.01.2026
17 мдаааа
13:34 29.01.2026
18 Гъсчо
До коментар #16 от "мисирчо":Едно си баба знае ...
13:35 29.01.2026
19 А към днешна дата
13:38 29.01.2026
20 Ганя Путинофила
13:38 29.01.2026
21 Де бре
До коментар #1 от "Атина Палада":С голодомор
13:38 29.01.2026
22 .....
До коментар #16 от "мисирчо":Киевски Рус къде е?
Коментиран от #27, #29
13:39 29.01.2026
23 Нар Козелко
13:39 29.01.2026
24 Нар Козелко
13:40 29.01.2026
25 АБВ
Венци, да беше попрочел по-задълбочено нещо за Брест-литовския мирен договор. Информация в интернет има много.
Каква Украйна ? Какви пет лева, т.е. евро ?
Айде да видим можеш ли да направиш връзка на Брест-литовския договор с пакта "Рибентроп - Молотов" ? Нещо като причина - следствие ?
А те, руснаците, винаги идват за своето. Това надявам се си го чул/прочел. Бисмарк е писал за да се учат следващите поколения.
Требе да се чете, да се чете требе !
13:40 29.01.2026
26 Наполеон и Хитлер ако бяха спряли в
Само Ленин се е сетил да основе Украйна
Коментиран от #38
13:44 29.01.2026
27 хехе
До коментар #22 от ".....":четете я тая пуста история Киевска Рус няма нищо общо украинците.
13:45 29.01.2026
28 За да сме точни
13:47 29.01.2026
29 Еми
До коментар #22 от ".....":То името показва. Не е Киевса укра, а е Киевска Рус.
13:48 29.01.2026
30 Историк
Коментиран от #37, #39, #44
13:50 29.01.2026
31 стоян георгиев
13:50 29.01.2026
32 Голия
13:53 29.01.2026
33 Пляс пляс педалите
13:55 29.01.2026
34 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:00 29.01.2026
35 Теслатъ
14:00 29.01.2026
36 Коя държава?
До коментар #1 от "Атина Палада":"400 украински защитници – основно студенти, гимназисти и млади доброволци, с минимален боен опит", които Булгаков нарича руска Бяла гвардия. Малко е сложно, трябва да се чете повече, а не само да се пишат отвлечени от темата коментари. В края на 18-година в Киев влизат силите на Петлюра, съставени от разнородни отряди, опълчение и др, финансирани от германците. Малобройните защитници на града са от същата Бяла Гвардия. Града пада. 19 година Града е превзет от Червената армия.
14:02 29.01.2026
37 да знаеш
До коментар #30 от "Историк":Киевска Рус НЕ Е Украйна,
точно както Охридска България НЕ Е Македония!
Коментиран от #40, #41
14:03 29.01.2026
38 .....
До коментар #26 от "Наполеон и Хитлер ако бяха спряли в":Ленин направил Буферайна
14:03 29.01.2026
40 хехе
До коментар #37 от "да знаеш":не му се връзвай тоя е завършил история в Скопския историчарски университет.
14:08 29.01.2026
41 Историк
До коментар #37 от "да знаеш":Точно Киевска Рус е Украйна, а Московското княжество е Русия.
Коментиран от #45
14:09 29.01.2026
43 Тома
14:15 29.01.2026
44 Изврстеняк
До коментар #30 от "Историк":Предполагам си го написал за провокация. Прав си Киевко, Московско и Белогродско царство са създадени от Велика България...а Украйна е създадена от Болшевиките, които унищожиха руската държавност и духовност...но идва видьов ден явно...
14:16 29.01.2026
45 хехе
До коментар #41 от "Историк":Пишман историка Киевска Рус са варяги и нямат нищо общо с украинците.
14:19 29.01.2026
46 Един русофил
14:27 29.01.2026
47 Виктор Суворов
14:28 29.01.2026
48 Гошо
Това е далеч по важно за отбелязване от украинската измислена фукня
14:30 29.01.2026
49 Иван 1
14:31 29.01.2026
