29 януари 1918 г. Украйна спира похода на болшевиките към Киев

29 Януари, 2026 13:21 1 503 51

Украйна почита паметта на героите от битката при Крути

29 януари 1918 г. Украйна спира похода на болшевиките към Киев - 1
Снимка: Бесарабски фронт
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес, 29 януари, Украйна отбелязва една от най-символичните дати в своята модерна история - годишнината от битката при Крути от 1918 г.. Това е ден на памет за младите украинци, които с цената на живота си спират настъплението на болшевишките войски към Киив и се превръщат в символ на саможертвата и борбата за независимост.

Това припомня "Бесарабски фронт".

Какво представлява битката при Крути?

В края на януари 1918 г., на фона на разпада на Руската империя, Украйна току-що е обявила независимостта си като Украинска народна република. Срещу нея настъпват болшевишките сили, водени от Муравьов, с цел бързо превземане на Киев и ликвидиране на младата държавност.

На железопътната линия край село Крути, на около 130 км североизточно от Киев, срещу няколко хиляди добре въоръжени болшевики застават около 400 украински защитници – основно студенти, гимназисти и млади доброволци, с минимален боен опит.

Те знаят, че нямат шанс за победа. Но имат задача: да спечелят време.

И успяват.

Съпротивата им забавя настъплението достатъчно, за да може украинското правителство да се реорганизира и да подпише Брест-Литовския мирен договор. Той е подписан на 03.03.1918 г.

Дата е избрана от българското правителство. Начело на кабинета е Либералната партия. Брест-Литовският мирен договоро признава украинската независимост на международно ниво.

Битката при Крути не е военна победа. Тя е морален и исторически акт, сравним с Термопилите ( 300 спартанци) - малцина срещу мнозина, съзнателна саможертва в името на бъдещето.

Много от пленените млади бойци са разстреляни. По-късно телата им са препогребани в Киев с държавни почести. Оттогава Крути се превръща в символ на украинската държавност, младежки идеализъм и отказ от подчинение.

Днес, когато Украйна отново се защитава от руска агресия, Крути звучи болезнено актуално. И тогава, и сега украинците се изправят срещу по-многоброен враг, който отрича правото им на съществуване като нация.

Затова 29 януари не е просто ден на траур.

Това е ден на памет, идентичност и предупреждение - че свободата се губи първо в мисълта, после в историята, и накрая на бойното поле.

И затова Украйна помни.


Украйна
  • 1 Атина Палада

    51 12 Отговор
    Болшевиките им направиха държавата..

    Коментиран от #21, #36

    13:23 29.01.2026

  • 2 8888

    38 6 Отговор
    ама как само и трите последни новини са срещу Путин... по важно е да се накарат щастие да го мразят отколкото да се покаже какво става в Украйна....

    Коментиран от #13

    13:24 29.01.2026

  • 3 руската мечка

    13 26 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:25 29.01.2026

  • 4 Гост

    46 5 Отговор
    Бесерабски фронт!? Отдавна не бяха се появявали...макар че, дали те или Дойче веле, вече разлика няма. Измислени новини, измислени герои, измислена история, измислени държави. Затова стигнахме до тук...

    13:25 29.01.2026

  • 5 болшевиките

    14 20 Отговор
    и Ленин унищожиха руската нация.

    13:25 29.01.2026

  • 6 Умирам от смях

    37 9 Отговор
    Благодарим за този абсолютно безинтересен и незначителен исторически факт. Сегашните укри ще спрат руснаците колкото и тези са ги спрели. Да няма вече час по история на измислената държава украйна?

    Коментиран от #51

    13:26 29.01.2026

  • 7 Михаил Венциславов

    14 4 Отговор
    А кога ще почите жертвите на Стьопата?

    13:27 29.01.2026

  • 8 Да,бе

    21 6 Отговор
    Тая дата могат да си я честват,като основаване на Украйна,а скоро ще имат и датата на закриване на същата измислица...

    13:27 29.01.2026

  • 9 ФЕЙК - либераст

    26 5 Отговор
    Той "Бесарабски фронт" бил жив! Колко време го нямаше да ни "информира"! МЪКА! Ха сега вече сме спокойни. Към най-достоверните източници като "Институт за изследване на войната", ББС, ФЕЙКнейшъл таймс и онази обосерватория в Осло дето брои жертвите в Иран отново цъфна "Бесарабския"!

    13:27 29.01.2026

  • 10 Наблюдател

    19 6 Отговор
    Досега бяха македонците, сега и украйнците генерират " История"

    13:28 29.01.2026

  • 11 Копейки

    9 21 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    13:30 29.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е кво да

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    става? Ток има, парно има, вода дал Господ, армията не можеш да я преброиш, щото я няма, кво да и е на осрайна?

    13:32 29.01.2026

  • 14 за пореден път

    9 16 Отговор
    Русия напада съседна държава

    13:32 29.01.2026

  • 15 бай Ставри

    18 5 Отговор
    Тогава не е имало изобщо украинци. Тук имаме още едни македонци, ама в североизточна посока, които подменят историята с фентъзи..

    13:32 29.01.2026

  • 16 мисирчо

    25 4 Отговор
    Украйна се появява на картата като съветска социалистическа република след 1918 година до тогава си е била окрайнина от Русия

    Коментиран от #18, #22

    13:32 29.01.2026

  • 17 мдаааа

    4 14 Отговор
    И сега руzнята полудя ...

    13:34 29.01.2026

  • 18 Гъсчо

    3 9 Отговор

    До коментар #16 от "мисирчо":

    Едно си баба знае ...

    13:35 29.01.2026

  • 19 А към днешна дата

    10 3 Отговор
    Укроландия е пред затваряне.....

    13:38 29.01.2026

  • 20 Ганя Путинофила

    4 9 Отговор
    Маскалия губи. Първата световна война, но раздува наляво и надясно, че нямала загубена война!

    13:38 29.01.2026

  • 21 Де бре

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    С голодомор

    13:38 29.01.2026

  • 22 .....

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "мисирчо":

    Киевски Рус къде е?

    Коментиран от #27, #29

    13:39 29.01.2026

  • 23 Нар Козелко

    11 1 Отговор
    Тия са по зле и от северно-македонските. Слава на Бандера, хайл.

    13:39 29.01.2026

  • 24 Нар Козелко

    10 1 Отговор
    Тия са по зле и от северно-македонците. Слава на Бандера, хайл.

    13:40 29.01.2026

  • 25 АБВ

    16 2 Отговор
    Ето така се създава история. Ако не се е случило, ще я измислим.
    Венци, да беше попрочел по-задълбочено нещо за Брест-литовския мирен договор. Информация в интернет има много.
    Каква Украйна ? Какви пет лева, т.е. евро ?
    Айде да видим можеш ли да направиш връзка на Брест-литовския договор с пакта "Рибентроп - Молотов" ? Нещо като причина - следствие ?
    А те, руснаците, винаги идват за своето. Това надявам се си го чул/прочел. Бисмарк е писал за да се учат следващите поколения.
    Требе да се чете, да се чете требе !

    13:40 29.01.2026

  • 26 Наполеон и Хитлер ако бяха спряли в

    5 2 Отговор
    Украйна посред зимата историята щеше да е друга
    Само Ленин се е сетил да основе Украйна

    Коментиран от #38

    13:44 29.01.2026

  • 27 хехе

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от ".....":

    четете я тая пуста история Киевска Рус няма нищо общо украинците.

    13:45 29.01.2026

  • 28 За да сме точни

    8 1 Отговор
    Украинската народна република е била разположена на част от територията на днешна Украйна. Брест-Литовският мирен договор е анулиран през ноември 1918 г. след поражението на централните сили.Украинската народна република просъществува до 1921г. след което е поделена между Полша и Съветска Украйна.

    13:47 29.01.2026

  • 29 Еми

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от ".....":

    То името показва. Не е Киевса укра, а е Киевска Рус.

    13:48 29.01.2026

  • 30 Историк

    6 12 Отговор
    Хубаво е от време на време да се чете и малко история. Украйна е много по-стара държава от Русия. Вижте от кой век съществува.

    Коментиран от #37, #39, #44

    13:50 29.01.2026

  • 31 стоян георгиев

    3 9 Отговор
    Така освобождават комунистите.украинците го знаят това най добре!

    13:50 29.01.2026

  • 32 Голия

    3 7 Отговор
    на всеки 100 години руските пу т ки се на акват до ушите

    13:53 29.01.2026

  • 33 Пляс пляс педалите

    2 1 Отговор
    Водно колело....

    13:55 29.01.2026

  • 34 Бойкот на О.Л.Хлъц

    2 1 Отговор
    Украйна е провинция, руска провинция...

    14:00 29.01.2026

  • 35 Теслатъ

    5 1 Отговор
    Не се учудвайте ако скоро прочетете, че Бг е била освободена от Пет Вековното Османско Робство от Ураинската Народна Република, а не от Руската Империя! Сериозно и до там може да стигнем в политическата ни русофобия!

    14:00 29.01.2026

  • 36 Коя държава?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    "400 украински защитници – основно студенти, гимназисти и млади доброволци, с минимален боен опит", които Булгаков нарича руска Бяла гвардия. Малко е сложно, трябва да се чете повече, а не само да се пишат отвлечени от темата коментари. В края на 18-година в Киев влизат силите на Петлюра, съставени от разнородни отряди, опълчение и др, финансирани от германците. Малобройните защитници на града са от същата Бяла Гвардия. Града пада. 19 година Града е превзет от Червената армия.

    14:02 29.01.2026

  • 37 да знаеш

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Историк":

    Киевска Рус НЕ Е Украйна,
    точно както Охридска България НЕ Е Македония!

    Коментиран от #40, #41

    14:03 29.01.2026

  • 38 .....

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Наполеон и Хитлер ако бяха спряли в":

    Ленин направил Буферайна

    14:03 29.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хехе

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "да знаеш":

    не му се връзвай тоя е завършил история в Скопския историчарски университет.

    14:08 29.01.2026

  • 41 Историк

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "да знаеш":

    Точно Киевска Рус е Украйна, а Московското княжество е Русия.

    Коментиран от #45

    14:09 29.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тома

    3 0 Отговор
    Украинците само ще си спомнят хубавия живот при руснаците като привилегирована страна с евтин живот получавайки милиарди от Русия

    14:15 29.01.2026

  • 44 Изврстеняк

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Историк":

    Предполагам си го написал за провокация. Прав си Киевко, Московско и Белогродско царство са създадени от Велика България...а Украйна е създадена от Болшевиките, които унищожиха руската държавност и духовност...но идва видьов ден явно...

    14:16 29.01.2026

  • 45 хехе

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    Пишман историка Киевска Рус са варяги и нямат нищо общо с украинците.

    14:19 29.01.2026

  • 46 Един русофил

    2 0 Отговор
    ми каза,че тогава нямало Украйна!

    14:27 29.01.2026

  • 47 Виктор Суворов

    2 0 Отговор
    Брест - Литовския сепаративен мирен договор е сключен от Ленин и Троцки, за да забави немските войски да не се прехвърлят на Западния фронт. Хора не се подавайте на провокайций!

    14:28 29.01.2026

  • 48 Гошо

    1 1 Отговор
    До редакцията -"На този ден в хода на Руско–турската освободителна война Търговище и Кюстендил са освободени от турско робство. Тогава 26 дивизия, която е под командването на генерал Делингсхаузен, влиза в Бургас, а отрядът на ген. Струков овладява Чорлу (намира се на територията на днешна Турция)."
    Това е далеч по важно за отбелязване от украинската измислена фукня

    14:30 29.01.2026

  • 49 Иван 1

    1 1 Отговор
    Какви глупости пишете тук,каква връзка има с мозъка пишештия това.

    14:31 29.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

