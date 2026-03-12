Отломки от ирански дронове предизвикаха аварии в електропреносната мрежа на Кувейт

Отломки от свалени Ирански безпилотни летателни апарати доведоха до прекъсване на електрозахранването в няколко района на Кувейт, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местното Министерство на електроенергията, предава БТА.

В резултат на падането на отломките шест електропровода са излезли от строя, което е причинило колебания в напрежението и частични прекъсвания на електроснабдяването в различни части на страната, уточнява ведомството в изявление, цитирано от ТАСС.

Министерството добавя, че ситуацията с електроенергията и водата остава под контрол и не представлява непосредствена заплаха за населението.