Отломки от ирански дронове предизвикаха аварии в електропреносната мрежа на Кувейт

Отломки от свалени Ирански безпилотни летателни апарати доведоха до прекъсване на електрозахранването в няколко района на Кувейт, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местното Министерство на електроенергията, предава БТА.
В резултат на падането на отломките шест електропровода са излезли от строя, което е причинило колебания в напрежението и частични прекъсвания на електроснабдяването в различни части на страната, уточнява ведомството в изявление, цитирано от ТАСС.
Министерството добавя, че ситуацията с електроенергията и водата остава под контрол и не представлява непосредствена заплаха за населението.
1 тая държава не ни е партньор
10:50 12.03.2026
2 Когато змията умира
Същото е и с Маскалия!
10:51 12.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 отломки
11:09 12.03.2026