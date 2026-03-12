Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Отломки от ирански дронове предизвикаха аварии в електропреносната мрежа на Кувейт

Отломки от ирански дронове предизвикаха аварии в електропреносната мрежа на Кувейт

12 Март, 2026 10:37, обновена 12 Март, 2026 10:45 663 4

  • кувейт-
  • отломки-
  • иран-
  • дронове-
  • електропреносна мрежа

Шест електропровода излязоха от строя, но ситуацията с електроснабдяването и водата остава под контрол

Отломки от ирански дронове предизвикаха аварии в електропреносната мрежа на Кувейт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отломки от свалени Ирански безпилотни летателни апарати доведоха до прекъсване на електрозахранването в няколко района на Кувейт, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местното Министерство на електроенергията, предава БТА.

В резултат на падането на отломките шест електропровода са излезли от строя, което е причинило колебания в напрежението и частични прекъсвания на електроснабдяването в различни части на страната, уточнява ведомството в изявление, цитирано от ТАСС.

Министерството добавя, че ситуацията с електроенергията и водата остава под контрол и не представлява непосредствена заплаха за населението.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая държава не ни е партньор

    2 2 Отговор
    далече е . срамно е да се жалка за нея . не са светска страна .

    10:50 12.03.2026

  • 2 Когато змията умира

    3 9 Отговор
    най силно хапе!
    Същото е и с Маскалия!

    10:51 12.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 отломки

    8 0 Отговор
    ама скъсала кабела. Дали па не е по програма взривена да го скъса....

    11:09 12.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания