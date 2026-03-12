Силни експлозии разтърсиха центъра на Дубай

Днес сутринта в центъра на Дубай се чуха няколко експлозии, като една от тях беше особено силна, съобщава Франс прес, предава БТА.
Инцидентите се случват на фона на продължаващи удари от Иран срещу страни в Персийския залив, които са ответна реакция на удари, нанесени от Израел и САЩ по територията на Иран.
1 Ду-ду-бай-бай
10:55 12.03.2026
2 стоян георгиев
10:56 12.03.2026
3 Сборище
10:57 12.03.2026
4 да го разтърсва
10:57 12.03.2026
5 Роден в НРБ
10:59 12.03.2026
6 име
До коментар #1 от "Ду-ду-бай-бай":Там е световен финансов център. Терористите от израел и ФАЩ удариха миналия ден иранската национална банка,лч в отговор сега иранците думкат по банките на арабите, щото са обвързани с ционистите. Думкат и по инвестиции на американски фирми като Амазон. Всички финансови институции или са в отпуска или направо напускат. Лошото е, че островните poдоcмecители ще намажат когато иранците ликвидират Дубай като финансов център.
11:00 12.03.2026
7 Разпорено центажийче
11:01 12.03.2026
8 Иван Дебелия
11:02 12.03.2026
9 Кирило Буданов, разведчик
Британското разузнаване и украинската разведка работим по въпроса. Добиваме руския дзверо 😄☝️
11:02 12.03.2026
10 Това ще бъде супер
До коментар #5 от "Роден в НРБ":Той центъра е пълен само с араб и чернил и резултатът ще бъде положителен за нас белите
11:03 12.03.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Ду-ду-бай-бай":Потъна бизнес за милиарди Подръжката на съоръженията е икономически нецелесъобразноа при липса на туристи На летището в Дубай ще има паркинг за камили И те така те
11:04 12.03.2026
12 Само да питам
11:04 12.03.2026
13 Цвете
11:05 12.03.2026
14 Цвете
11:06 12.03.2026
15 Дивуй
11:06 12.03.2026
17 ЗОРО
11:08 12.03.2026
18 какво
11:08 12.03.2026
19 значи
До коментар #10 от "Това ще бъде супер":би трябвало по тази логика да се радваш и за центъра на Техеран
11:09 12.03.2026
20 а бе козляците ,
Сега арабите могат пак да ги върнат при камилите , ама руснаците не моят ги мръдна .
11:10 12.03.2026
21 скоро
До коментар #5 от "Роден в НРБ":ще е, до седмица
11:10 12.03.2026
23 Иран гори
11:13 12.03.2026
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #20 от "а бе козляците ,":Винаги съм казвал че с автомобили перални и телевизори ВОЙНА НЕ СЕ ВОДИ Трябват големи количества евтини оръжия и идеология Как да обясниш на двеста килограмов американец че трябва да яде по малко и да ходи пеша Ето тука е заровено кучето
11:16 12.03.2026
26 ЗОРО
11:16 12.03.2026
27 Стенли
11:26 12.03.2026
28 Оня с коня
11:31 12.03.2026
30 Oбрязан кашерeн павeтник
До коментар #28 от "Оня с коня":Неутешима е мъката на кошерните ми колежки от тролфермата на Иво Оземпика от Крушари 😂😂😂
12:09 12.03.2026
31 няма да се мръднат бе конски
До коментар #28 от "Оня с коня":Нали иранците ще ги сринат при това гъсто строителство .
Вчера прочетоха декларация че няма да воюват против Иран .
12:14 12.03.2026
32 падналия ангел
До коментар #23 от "Иран гори":Имало е веднъж, през Гражданската война!
12:14 12.03.2026
33 Аятолах в хамак
До коментар #27 от "Стенли":Иран е една идея по демократичен от Саудитска Арабия.
12:15 12.03.2026
34 ДуБайБай
12:17 12.03.2026