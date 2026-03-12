Силни експлозии разтърсиха центъра на Дубай

Днес сутринта в центъра на Дубай се чуха няколко експлозии, като една от тях беше особено силна, съобщава Франс прес, предава БТА.

Инцидентите се случват на фона на продължаващи удари от Иран срещу страни в Персийския залив, които са ответна реакция на удари, нанесени от Израел и САЩ по територията на Иран.