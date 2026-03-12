Новини
Свят »
Обединени Арабски Емирства »
Силни експлозии разтърсиха центъра на Дубай

Силни експлозии разтърсиха центъра на Дубай

12 Март, 2026 10:53 1 823 34

  • дубай-
  • център-
  • експлозии

Иран продължава удари в Персийския залив като ответна реакция на операции на Израел и САЩ

Силни експлозии разтърсиха центъра на Дубай - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес сутринта в центъра на Дубай се чуха няколко експлозии, като една от тях беше особено силна, съобщава Франс прес, предава БТА.

Инцидентите се случват на фона на продължаващи удари от Иран срещу страни в Персийския залив, които са ответна реакция на удари, нанесени от Израел и САЩ по територията на Иран.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ду-ду-бай-бай

    40 3 Отговор
    Или къде отидоха трилиони инвестиции 😄😄😄

    Коментиран от #6, #11

    10:55 12.03.2026

  • 2 стоян георгиев

    41 4 Отговор
    а пък на инструктажа в посолството галя ни наду главата каква сила били САЩ и как щели да защитят съюзниците си!

    10:56 12.03.2026

  • 3 Сборище

    44 2 Отговор
    Дубай ,както навремето Париж е сборище на проститутки и финансови спекуланти.

    10:57 12.03.2026

  • 4 да го разтърсва

    33 3 Отговор
    който е дубаец да му мисли щом посяга на иранските дечица . и иранската църква . дубайците са печалбари без сърце и душа .

    10:57 12.03.2026

  • 5 Роден в НРБ

    25 5 Отговор
    Густо. Сега чакаме да разтърсят и центъра на СоЙфия

    Коментиран от #10, #21

    10:59 12.03.2026

  • 6 име

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ду-ду-бай-бай":

    Там е световен финансов център. Терористите от израел и ФАЩ удариха миналия ден иранската национална банка,лч в отговор сега иранците думкат по банките на арабите, щото са обвързани с ционистите. Думкат и по инвестиции на американски фирми като Амазон. Всички финансови институции или са в отпуска или направо напускат. Лошото е, че островните poдоcмecители ще намажат когато иранците ликвидират Дубай като финансов център.

    11:00 12.03.2026

  • 7 Разпорено центажийче

    24 2 Отговор
    А на нас ни казаха да викаме че шефовете победиха

    11:01 12.03.2026

  • 8 Иван Дебелия

    17 3 Отговор
    Дано не са ми утепали гаджето...

    11:02 12.03.2026

  • 9 Кирило Буданов, разведчик

    9 26 Отговор
    Скоро и в Москва !!!
    Британското разузнаване и украинската разведка работим по въпроса. Добиваме руския дзверо 😄☝️

    11:02 12.03.2026

  • 10 Това ще бъде супер

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    Той центъра е пълен само с араб и чернил и резултатът ще бъде положителен за нас белите

    Коментиран от #19

    11:03 12.03.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ду-ду-бай-бай":

    Потъна бизнес за милиарди Подръжката на съоръженията е икономически нецелесъобразноа при липса на туристи На летището в Дубай ще има паркинг за камили И те така те

    11:04 12.03.2026

  • 12 Само да питам

    24 1 Отговор
    С наш Петьо Еврото имате ли връзка, че много съм се притеснил.

    11:04 12.03.2026

  • 13 Цвете

    22 2 Отговор
    ДА НЕ СА " ПРАСНАЛИ " ИМОТИТЕ НА МАГНИТСКИ? НЕДУМАЙТЕ ,ЧЕ И САМОЛЕТА МУ НЕМОЖЕ ДА КАЦНЕ.👎🐷🙈🙄🤔🐷🤔

    11:05 12.03.2026

  • 14 Цвете

    16 3 Отговор
    ДА НЕ СА " ПРАСНАЛИ " ИМОТИТЕ НА МАГНИТСКИ? НЕДУМАЙТЕ ,ЧЕ И САМОЛЕТА МУ НЕМОЖЕ ДА КАЦНЕ.👎🐷🙈🙄🤔🐷🤔

    11:06 12.03.2026

  • 15 Дивуй

    22 1 Отговор
    Нали великите ,,дронажии" на зеленски ги пазят.Няма страшно.

    11:06 12.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЗОРО

    20 2 Отговор
    Сега нашите мууу рви къде ще ходят да се снимат?

    11:08 12.03.2026

  • 18 какво

    5 10 Отговор
    общо има центъра на Дубай с ударите на САЩ

    Коментиран от #29

    11:08 12.03.2026

  • 19 значи

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Това ще бъде супер":

    би трябвало по тази логика да се радваш и за центъра на Техеран

    11:09 12.03.2026

  • 20 а бе козляците ,

    23 1 Отговор
    я пак питайте що арабите строили небостъргачи , а руснаците оръжие .
    Сега арабите могат пак да ги върнат при камилите , ама руснаците не моят ги мръдна .

    Коментиран от #22, #25

    11:10 12.03.2026

  • 21 скоро

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    ще е, до седмица

    11:10 12.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Иран гори

    10 3 Отговор
    Арабските страни също само в САЩ всичко е спокойно няма експлозии ракети ,снаряди ...никога не територията на САЩ е нямало военни действия

    Коментиран от #32

    11:13 12.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 1 Отговор

    До коментар #20 от "а бе козляците ,":

    Винаги съм казвал че с автомобили перални и телевизори ВОЙНА НЕ СЕ ВОДИ Трябват големи количества евтини оръжия и идеология Как да обясниш на двеста килограмов американец че трябва да яде по малко и да ходи пеша Ето тука е заровено кучето

    11:16 12.03.2026

  • 26 ЗОРО

    21 2 Отговор
    Тъъъ пите араби гък не казаха срещу израелския геноцид в Га за. Даже израелските войници през отпуските ходеха на холидей в ОАЕ. Освен това омаляха милярди долари на геноцидаджия та Тръмп. Сега им е малко! Браво на Иран! Реално управляващите династии в Дубай, Катар, Бахрейн, Саудитска Арабия, Йордания и т н, са просто една колониална администрация на запада! Най-добре Иран да ги превземе и да бие шута на еазлигавените арабски принцове и принцчета...

    11:16 12.03.2026

  • 27 Стенли

    13 0 Отговор
    Аз не казвам че режимът е Иран е демократичен но това не дава право да бъде нападната и макар че аз съм последният човек който ще тръгне да защитава режима в Иран но в случая не в случая Иран има пълното право да се защити

    Коментиран от #33

    11:26 12.03.2026

  • 28 Оня с коня

    3 8 Отговор
    КОЛКО ОЩЕ ще чакат тия СВРЪХБОГАТИ държави от Персийския Залив,въоръжени със Супер Американски Оръжия и НЕ СЕ РАЗПРАВЯТ ПОДОБАВАЩО със Самозабравилите се Иран?

    Коментиран от #30, #31

    11:31 12.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Oбрязан кашерeн павeтник

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Оня с коня":

    Неутешима е мъката на кошерните ми колежки от тролфермата на Иво Оземпика от Крушари 😂😂😂

    12:09 12.03.2026

  • 31 няма да се мръднат бе конски

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Оня с коня":

    Нали иранците ще ги сринат при това гъсто строителство .

    Вчера прочетоха декларация че няма да воюват против Иран .

    12:14 12.03.2026

  • 32 падналия ангел

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Иран гори":

    Имало е веднъж, през Гражданската война!

    12:14 12.03.2026

  • 33 Аятолах в хамак

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    Иран е една идея по демократичен от Саудитска Арабия.

    12:15 12.03.2026

  • 34 ДуБайБай

    0 0 Отговор
    Бай Бай Дубай

    12:17 12.03.2026