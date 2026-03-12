Новини
Решението за освобождаване на петрол оказа силно въздействие върху пазарите

12 Март, 2026 11:35 1 562 40

Световните енергийни пазари се намират в „критична повратна точка“ на фона на войната между САЩ и Иран

Решението за освобождаване на петрол оказа силно въздействие върху пазарите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Решението за координирано освобождаване на петрол от стратегическите резерви е оказало „силно въздействие“ върху енергийните пазари, заяви изпълнителният директор на Международната агенция за енергията Фатих Бирол, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той посочи на пресконференция в Истанбул, че световните енергийни пазари се намират в „критична повратна точка“ на фона на войната между САЩ и Иран.

По думите му затварянето на Ормузкия проток е подтикнало агенцията да препоръча координирано освобождаване на петролни резерви.

Вчера МАЕ, която обединява водещи държави потребители на петрол, се договори да освободи общо 400 милиона барела от глобалните стратегически резерви. Целта на мярката е да се смекчи един от най-тежките петролни шокове от 70-те години на миналия век насам и да се стабилизират енергийните пазари. Въпреки това и вчера и днес петролните котировки се повишават.

В същото време Иран засили заплахите си, заявявайки "Очаквайте 200 долара за барел", отбелязва португалският в. "Публико".

Ормузкият проток остана и вчера централна точка във войната между САЩ и Израел и Иран, като САЩ обвиняват Ислямската република в минирането му. Техеран заплашва да атакува и свързани със САЩ и Израел банкови институции в региона, акцентира "Публико".

Войната вече се води в Ормузкия проток, който е последната карта на моллите срещу Тръмп, пише френският в. "Паризиен".

"Политиката на опожареното море" (аналогия с "опожарена земя", военен термин за отстъпление, при което се унищожава всичко, необходимо на настъпващата армия - бел. ред.) заплашва да "унищожи световната икономика" и потапя света в несигурност, отбелязва вестникът.

Международната агенция за енергията обяви вчера, че ще освободи петролни резерви, възлизащи на 400 милиона барела, в опит да контролира скока в цените на енергията, причинен от войната на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва в същото време американският в. "Вашингтон пост".


  • 1 тръмпоча съм

    27 2 Отговор
    Силно въздействахме на пазарите и цената отново скочи над 100 долара за барел!

    Коментиран от #19

    11:36 12.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 22 Отговор
    Хувава снимка !!!
    Ударен руски танкер от сенчестия флот.
    Спасибо ))

    Коментиран от #38, #39, #40

    11:37 12.03.2026

  • 3 хаха

    19 3 Отговор
    Толкова "силно", че днес петрола пак удари 100USD за барел. Циркаджии....

    Коментиран от #17

    11:39 12.03.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 3 Отговор
    пак питам!!! колко танкера удариха Иран ?

    Коментиран от #12

    11:40 12.03.2026

  • 5 хехе

    15 1 Отговор
    силно въздействие и цените силно подскочиха.

    11:40 12.03.2026

  • 6 не може да бъде

    11 2 Отговор
    Никакво въздействие не е оказало това решение ...или ако е оказало то е било за един ден!?Ами вижте днешните цени и на петрола и на газа -Брент около 98USD за барел и газ около 700-720 USDза 1000 куб.м!?И какво ще направят 400 млн.барела -ами само Китай изразходва дневно по 16-17 млн!?Резерви за 3-4 дни в най-добрия случай за 1 седмица или 10 дни и после пак нагоре!?Считам че трябва да се радваме много ако сегашните цени се задържат !?

    11:42 12.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Симо

    10 2 Отговор
    термин за отстъпление, при което се унищожава всичко, необходимо на настъпващата армия ...

    За какво отстъпление пише автора???? За каква настъпваща армия бленува???? Ако американците бяха в състояние да превземат и отворят протока, щяха да са го направили. За тях убийствата са ежедневие. Само дето НЕ могат. А само с плашене от трибуната не става. Света се изправя срещу тиранина и ще отговори.

    11:43 12.03.2026

  • 10 "Владимир Путин, президент"

    12 2 Отговор
    Хи хи хи
    както вече ви писах
    Искаха да премажат персите, ама те им резнаха гърлото.
    И сеге сите извадиха лейкопласт да се превържат,
    отвориха държавните ререрви де,....
    А да видим до кога и колко шЪ помогне ???!

    11:44 12.03.2026

  • 11 Аятолах Ирански

    6 2 Отговор
    И 6@ ли сме ва

    11:44 12.03.2026

  • 12 Коуега

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Колкото минат през Ормузкия проток

    11:45 12.03.2026

  • 13 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хеми значи вазелин":

    Искаш ли да се пипкаме?

    11:46 12.03.2026

  • 14 Мдаа

    9 3 Отговор
    Иранците не си поплюват...заплашиха коалиция Епстайн че ще затворят още един пролив в отговор на ударите по тяхната инфраструктура и жилищни райони.....без да уточняват точно кой от намека стана ясно че става въпрос за Гибралтар чрез техни прокси сили в Северна Африка.... красота.....много добра идея......петрол няма да има на никаква цена без значение какво ви дрънкат по телевизиите...
    .Европа я виждам цялата в бунтове и пламъци.... а урсулите направо не мога да ги мисля
    Очевидно отиваме стремително към трета глобална световна война благодарение на психопатите ционисти и педофили от западния свят! Но щом трябва.

    Коментиран от #20, #30

    11:47 12.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 споко

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Кухоглава копейка":

    Всички знаят, че си с две леви ръце, никой няма да те праща да умираш заедно с бандерите.

    11:51 12.03.2026

  • 17 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Петролът е бил и 150 долара през 2010 година май беше и бензинът беше 2,50 лв..Тогава бяхме с 5 пъти по-ниски доходи от сега.

    Коментиран от #18, #28

    11:52 12.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БАРС

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "тръмпоча съм":

    НАЙ ИНТЕРЕСТНОТО ,ЧЕ И ЛРУГ ПЪТ Е СКАЧАЛА ЦЕНАТА НАД 100 ДОЛАРА НО ПЛАЩАХМЕ ЗА БЕНЗИН ПО ЕФТИНО ОТ КОЛКОТО СЕГА ТЕ ТОВА Е ИНТЕРЕСТНОТО .С ЕДНА ДУМА ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ НА НАРОДА

    Коментиран от #26

    11:54 12.03.2026

  • 20 Ланс

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    Иранците си плюха на джапанките и са в пещери,дупки и мазета.Кво с плюли не взимам😀

    11:54 12.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Любо":

    Айде бе 😂.Нема да има😂🤣

    11:56 12.03.2026

  • 23 Механик

    6 0 Отговор
    Виждам какво въздействие оказаха. Всеки ден на път за работа минавам край една бензиностанция. Днес цената е с 4 цента нагоре в сравнение с вчера.

    Коментиран от #27

    11:56 12.03.2026

  • 24 Цомчо Плюнката

    0 3 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    11:57 12.03.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Какво е казал Фатих малко ме интересува, аз чета, че пазарите почти не са реагирали, след кратък спад цените пак са тръгнали нагоре и за някои сортове приближават 100 долара.

    Първо тия количества не са кой знае колко, че да окажат траен натиск надолу и второ всички знаят, че после трябва да се запълват тия резерви и това пак ще надува цените.

    Коментиран от #37

    11:57 12.03.2026

  • 26 Стенли

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "БАРС":

    Много точно казано и много добре също така ни одраха с тази прословута еврозона повечето цени останаха със същите цифри само че в евро 😕

    Коментиран от #34

    11:58 12.03.2026

  • 27 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    4 цента😂Една цигара е 15 цента.Като откажеш цигарите ще си на + даже.

    12:00 12.03.2026

  • 28 Айде бе

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Бензинът беше и 3,50 при петрол 70 долара само преди две години, не плямпай глупости!!

    Коментиран от #36

    12:00 12.03.2026

  • 29 Xеми 3начи Bазелин

    1 1 Отговор
    Жълтoпаважите заредихте ли се с достатъчно ваeелин, че и той е нефтен субпродукт и от тук насетне само ще поскъпва 😄😄😄

    Коментиран от #31

    12:01 12.03.2026

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    Иранците намериха ли главата на аятолаха?Или го закопаха така?

    Коментиран от #32

    12:02 12.03.2026

  • 31 Oбрязан кашерeн павeтник

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Xеми 3начи Bазелин":

    Не. Ние от НП0 сектата ППДБ обичаме да ни стърже без вaзелин.

    12:02 12.03.2026

  • 32 Боруна ЛОМ ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не, бе бавен ТЕЛКаджия. Още търсят ушите на Хитлеряхуто.

    12:03 12.03.2026

  • 33 ДЕ Е ОНЗИ СЛАДКИШ

    4 1 Отговор
    НЕТАНЯХУТУ ДЕТО МНОГО СЕ ПЕРЧЕШЕ. ГУШНАЛ Е МАЙ БУКЕТА,НЯМА ГОВОР И КАРТИНА.

    12:04 12.03.2026

  • 34 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    Преди нова година влизах в 10 лева на човек на ден разходи за основни продукти
    С еврото, дето нямало инфлация от него едва, не всеки ден и то с ограничения влизам в 10 евро на човек!

    Буквално си стана 1:1 - никога не трябва да им прощаваме на тия изчадия, че ни набутаха в тоя крадлив прокажен "съюз"

    12:05 12.03.2026

  • 35 Ердоган

    1 0 Отговор
    Добре, че са американците да се опитат да стабилизират цената, а терористите продължават да обстрелват цивилни кораби с петрол

    12:05 12.03.2026

  • 36 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Айде бе":

    За две месеца.После падна на1,60.Просто сега ще ядеш един килограм свинско по-малко.😂И копривата тръгна.

    12:05 12.03.2026

  • 37 Капитана

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Да, 400 милиона барела звучи малко фрапиращо число, но реално погледнато това са по- малко от 16 милиона тона или около 50 големи танкера. През протока преминаваха средно 38 такива кораби. Значи - след 2 седмици положението ще е по-зле. Без петрол и без резерви.

    12:06 12.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Точно, правилния президент

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    200$ ще има писдил..

    12:21 12.03.2026

