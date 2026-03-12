Решението за освобождаване на петрол оказа силно въздействие върху пазарите

Решението за координирано освобождаване на петрол от стратегическите резерви е оказало „силно въздействие“ върху енергийните пазари, заяви изпълнителният директор на Международната агенция за енергията Фатих Бирол, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Той посочи на пресконференция в Истанбул, че световните енергийни пазари се намират в „критична повратна точка“ на фона на войната между САЩ и Иран.
По думите му затварянето на Ормузкия проток е подтикнало агенцията да препоръча координирано освобождаване на петролни резерви.
Вчера МАЕ, която обединява водещи държави потребители на петрол, се договори да освободи общо 400 милиона барела от глобалните стратегически резерви. Целта на мярката е да се смекчи един от най-тежките петролни шокове от 70-те години на миналия век насам и да се стабилизират енергийните пазари. Въпреки това и вчера и днес петролните котировки се повишават.
В същото време Иран засили заплахите си, заявявайки "Очаквайте 200 долара за барел", отбелязва португалският в. "Публико".
Ормузкият проток остана и вчера централна точка във войната между САЩ и Израел и Иран, като САЩ обвиняват Ислямската република в минирането му. Техеран заплашва да атакува и свързани със САЩ и Израел банкови институции в региона, акцентира "Публико".
Войната вече се води в Ормузкия проток, който е последната карта на моллите срещу Тръмп, пише френският в. "Паризиен".
"Политиката на опожареното море" (аналогия с "опожарена земя", военен термин за отстъпление, при което се унищожава всичко, необходимо на настъпващата армия - бел. ред.) заплашва да "унищожи световната икономика" и потапя света в несигурност, отбелязва вестникът.
Международната агенция за енергията обяви вчера, че ще освободи петролни резерви, възлизащи на 400 милиона барела, в опит да контролира скока в цените на енергията, причинен от войната на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва в същото време американският в. "Вашингтон пост".
