Партиите в Тайван се споразумяха да позволят подписване на оръжейни сделки със САЩ

Три основни политически партии в Тайван се споразумяха да упълномощят правителството да подпише споразумения със САЩ за четири пакета оръжейни доставки, съобщава Reuters. Решението идва след предупреждения от тайвански представители, че Тайпе може да загуби приоритетната си позиция за американски оръжейни доставки, ако пропусне определените срокове, предава БТА.

Дебатите около разходите за отбрана предизвикаха безпокойство във Вашингтон, който е най-важният международен партньор и основен доставчик на оръжие за острова. Китай обаче продължава да разглежда Тайван като своя територия, докато САЩ и Тайван поддържат отношения без официални дипломатически връзки.

Правителството на президента Уилям Лай се опита да убеди парламента да одобри допълнителни 40 милиарда долара за отбрана. Опозицията, която има най-много места в парламента, обаче определи предложенията като неясни, въпреки че принципно подкрепя укрепването на отбранителния капацитет.

Водещите опозиционни партии предложиха свои варианти за оръжейни покупки с по-ниска цена. От Министерството на отбраната на Тайван предупредиха, че продължителните дебати могат да доведат до пропускане на сроковете и загуба на предимство в списъка на страните, за които САЩ произвеждат и доставят оръжие.

В крайна сметка законодателите от управляващото мнозинство и опозицията се договориха в парламентарната комисия по външни работи и отбрана правителството да може да подпише договорите предварително, дори ако парламентът не приключи навреме прегледа на разходите.

Сред системите, които Тайван планира да закупи, са противотанковите ракети TOW, самоходните гаубици M109A7, противотанковите ракети Javelin, произведени от Lockheed Martin, както и многоцелевата ракетна система HIMARS.

Тайванският министър на отбраната Уелингтън Ку заяви, че срокът за подписване на документа за сделката за системите HIMARS е изтекъл на 26 март и засяга 82 установки, включени в оръжеен пакет на стойност 11 милиарда долара. Крайният срок за останалите договори е в неделя, уточниха от министерството.

Миналия месец двупартийна група от 37 американски законодатели изрази притеснения пред тайвански депутати относно забавянето на сделките. Администрацията на Доналд Тръмп междувременно оказва натиск върху съюзниците на САЩ да увеличат разходите си за отбрана - позиция, която президентът Лай и неговото правителство подкрепят.