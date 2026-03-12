Явор Божанков проплака във "Фейсбук": ПП не го искали в листите си:

От "Продължаваме промяната" не желаят Явор Божанков да е в листите им. Това разкри самият той в публикация в профила си във Facebook.
"Предстоят преговори за листите, а колегите от "Продължаваме промяната" категорично не са съгласни да бъда част от тях. Съжалявам да науча това, тъй като вярвам, че е време да се събираме и обединяваме, а не да се делим", написа той.
Той благодари на колегите си от "Да, България" и "Демократи за силна България", както и на един от кадрите на ПП, за това, че са издигнали кандидатурата му.
"Независимо какво ще се реши през следващите дни, аз съм дал дума да помагам на коалицията в тези избори. Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание. Добрият резултат на коалицията е въпрос на демокрация и европейско бъдеще за България", написа още той.
Още преди месец Николай Денков от ПП категорично заяви, че Явор Божанков няма да бъде част от листите на партията за следващите предсрочни избори.
"В листите на ПП Явор Божанков няма да бъде. Дали ще бъде в ДБ е въпрос на разговори и преговори. Ние смятаме, че не трябва да бъде. Важното е в каква посока искаме да вървим и как да убедим хората, че ние сме тези, които могат да постигнат целите, които са важни за тях“, заяви акад. Денков.
В интервю вчера Йордан Иванов от ДСБ потвърди, че неговата партия ще издигне Лорер и Божанков за депутати, въпреки че от ПП не ги искат, припомни dnes.bg.
"Имат номинации както от наши структури, така и от "Да, България", каза Иванов.
11 Наблюдател
Такъв е Явор Божанков
Юрист, роден в Горна Оряховица, депутат в няколко парламента, човек, който не се страхува да казва неудобни истини – дори когато това му струва партийна кариера. Явор Божанков започва като депутат от БСП, но когато позициите му стават несъвместими с линията на партията, не прави типичния български политически номер с мълчанието… а застава открито зад позициите си.
Председател е на Асоциацията на рециклиращата индустрия, обществено активен човек и носител на наградата „Достойните българи“.
Но най-важното – в парламента рядко се крие зад клишета.
Говори директно, често остро и без да се съобразява с това кой ще се засегне.
А в българската политика това е почти екзотично явление.
