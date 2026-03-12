Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Явор Божанков проплака във "Фейсбук": ПП не го искали в листите си

Явор Божанков проплака във "Фейсбук": ПП не го искали в листите си

12 Март, 2026

В интервю вчера Йордан Иванов от ДСБ потвърди, че неговата партия ще издигне Лорер и Божанков за депутати, въпреки че от ПП не ги искат

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От "Продължаваме промяната" не желаят Явор Божанков да е в листите им. Това разкри самият той в публикация в профила си във Facebook.

"Предстоят преговори за листите, а колегите от "Продължаваме промяната" категорично не са съгласни да бъда част от тях. Съжалявам да науча това, тъй като вярвам, че е време да се събираме и обединяваме, а не да се делим", написа той.

Той благодари на колегите си от "Да, България" и "Демократи за силна България", както и на един от кадрите на ПП, за това, че са издигнали кандидатурата му.

"Независимо какво ще се реши през следващите дни, аз съм дал дума да помагам на коалицията в тези избори. Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание. Добрият резултат на коалицията е въпрос на демокрация и европейско бъдеще за България", написа още той.

Още преди месец Николай Денков от ПП категорично заяви, че Явор Божанков няма да бъде част от листите на партията за следващите предсрочни избори.

"В листите на ПП Явор Божанков няма да бъде. Дали ще бъде в ДБ е въпрос на разговори и преговори. Ние смятаме, че не трябва да бъде. Важното е в каква посока искаме да вървим и как да убедим хората, че ние сме тези, които могат да постигнат целите, които са важни за тях“, заяви акад. Денков.

В интервю вчера Йордан Иванов от ДСБ потвърди, че неговата партия ще издигне Лорер и Божанков за депутати, въпреки че от ПП не ги искат, припомни dnes.bg.

"Имат номинации както от наши структури, така и от "Да, България", каза Иванов.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко и ШиШи ООД

    58 7 Отговор
    Да върви при Пеефски!

    12:45 12.03.2026

  • 2 Божанков,

    71 7 Отговор
    Божанков, тя и Корнелия Нинова те изгони. Да не са луди ПП да те търпят.

    12:45 12.03.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    64 6 Отговор
    Ужас!Липсата на Божанко Яворов е тежък удар по младата българска демокрация !🦧😪🦧

    12:47 12.03.2026

  • 4 име

    64 6 Отговор
    Ами да, дори и подлоги като ПП не искат безгръцначни предатели като божанков в листите си.

    12:47 12.03.2026

  • 5 ккк

    50 7 Отговор
    и аз не го искам в парламента , така че той е свикнал да е пеперуда може да се снима пред герба ако му е толкова важно да Е там

    12:47 12.03.2026

  • 6 честен ционист

    35 6 Отговор
    Как да не го щат? Та по-голям петух от бялата лястовица има ли?

    12:47 12.03.2026

  • 7 Аз съм параизт непотребен

    44 5 Отговор
    божанков се наричам , пари да смуча аз искам ,но чукът на възмездието ще ме настигне и с жалката си кръв стените ще оплискам

    12:48 12.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 6 Отговор
    В МАКДОНАЛДС ЛУИЗИАНА ПРИ СИКХА ДЖО СИНГХ
    .....
    ИМА СВОБОДНИ МЕСТА !:)
    .....
    НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА - И КЕБАПЧЕТАТА СИ ГИ ПЛАЩАШ КАТО ВСЕКИ КЛИЕНТ

    12:49 12.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    32 4 Отговор
    Не щат да се ,,обединяват , с този г@й

    12:50 12.03.2026

  • 10 ха ха ха

    28 7 Отговор
    във итн ще го приемат

    12:51 12.03.2026

  • 11 Наблюдател

    14 45 Отговор
    В Българската политика рядко се появява човек, който не говори като чиновник, а като човек със собствено мнение.
    Такъв е Явор Божанков
    Юрист, роден в Горна Оряховица, депутат в няколко парламента, човек, който не се страхува да казва неудобни истини – дори когато това му струва партийна кариера. Явор Божанков започва като депутат от БСП, но когато позициите му стават несъвместими с линията на партията, не прави типичния български политически номер с мълчанието… а застава открито зад позициите си.
    Председател е на Асоциацията на рециклиращата индустрия, обществено активен човек и носител на наградата „Достойните българи“.
    Но най-важното – в парламента рядко се крие зад клишета.
    Говори директно, често остро и без да се съобразява с това кой ще се засегне.
    А в българската политика това е почти екзотично явление.

    Коментиран от #17, #41

    12:51 12.03.2026

  • 12 123

    44 4 Отговор
    Браво, един чек..д..ия по малко.

    12:51 12.03.2026

  • 13 Изпирател

    43 3 Отговор
    Споко Божанков. Има още 15 партии, пробвай за тези избори при някоя от тях. На следващите при други и така. Само гледай да не изпаднеш от хранилката.

    12:51 12.03.2026

  • 14 гражданин

    40 4 Отговор
    Явор е като ялова булка .От него нищо НЕ става !!!

    Коментиран от #23

    12:52 12.03.2026

  • 15 Радост и Дъга

    38 4 Отговор
    Толкова ли няма да се намери място за този весел Педроханец?

    12:53 12.03.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    39 6 Отговор
    Дали пък ще се отървем най-накрая от малкия гнусар?

    12:53 12.03.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 4 Отговор
    Ти да не си говорител на тоя плаз/модий?🦧🤣🤣🤣🦧

    12:53 12.03.2026

  • 19 съвестта е партийна

    10 28 Отговор
    В ПП са злопаметни и не допускат мислещи със собствено различно мнение, гласуващи по съвест.

    12:54 12.03.2026

  • 20 1111

    23 8 Отговор
    Тези отдавна трябваше да се разделят. ПП само губи от коалицията си с ДБ.

    12:54 12.03.2026

  • 21 Ох, на мама голото охлювче!

    36 4 Отговор
    Ще вземат, миличко, ще те вземат някъде.
    Може би партията трябва да смениш пак.

    12:55 12.03.2026

  • 22 Грешка на пп

    9 35 Отговор
    Ей,голяма радост за копейки -путинисти ,гербераси и чалгари!
    Божанков много им пречи!
    Той като не е в листите на ППДБ с кой ще се заяждат?
    Божанков е достоен!

    12:55 12.03.2026

  • 23 хе хе

    26 2 Отговор

    До коментар #14 от "гражданин":

    В политиката е пълно с ялови булки. Някои 4 пъти ги гонят и те пак се връщат.

    12:55 12.03.2026

  • 24 федьфж

    32 5 Отговор
    Време е да се връща на село и да подхваща семейния бизнес с цветни метали

    12:57 12.03.2026

  • 25 мхмхм

    7 24 Отговор
    и Божанков и Лорер трябва да са. Предпочитам без ПП, но с Божанков

    12:57 12.03.2026

  • 26 ПРОДАЖНИК ЛИ СИ

    24 2 Отговор
    Алчна Мента ли си все някога идва това което се нарича възмездие. Така дано бъде и със всички алчни менти тук по света

    12:57 12.03.2026

  • 27 Роден в НРБ

    24 3 Отговор
    А така, халки, почвайте да се ядете за местата, щото ще са ограничени

    12:57 12.03.2026

  • 28 Дръта чанта

    20 4 Отговор
    Отивай в итн

    12:58 12.03.2026

  • 29 Перо

    26 3 Отговор
    ДСБ ще е 3 или 4-та партия за унтерменша, за който няма спасение извън политиката. Само боклуци могат да вземат тоя безполезник!

    12:58 12.03.2026

  • 30 Дии

    32 0 Отговор
    Без Лорер за къде сме? Човекът е капацитет, няма значение по какво, важното е че е капацитет. И още по важното е пари да има. Много пари да взима човека. И трябва и работа да намерят за жена му, шуренайката, балдъзата, тъста и само десетина братовчеда от Израел. Щото и те са капацитети. Като ги назначат на сладка служба ще уточним по какво са капацитети.

    12:58 12.03.2026

  • 31 Това,

    9 22 Отговор
    че е сменил партиина принадлежност не е толкова важно. Казва истини от трибуната и не се страхува да го прави. Малко е наивен.

    12:59 12.03.2026

  • 32 зле

    22 2 Отговор
    ем с купени галсове толкоз, и в горна оряховица и в габрове вече не го искат са му остана гласопотока само пункта за цвевтни метали и печките прити

    12:59 12.03.2026

  • 33 саЛама Иво

    26 3 Отговор
    Този защо не е в затвора, че детето му простреля друго с неговия пистолет?

    12:59 12.03.2026

  • 34 Трол

    7 17 Отговор
    Добре дошъл във "Възраждане", г-н Божанков!

    13:04 12.03.2026

  • 35 Играчи

    10 17 Отговор
    Достоен и откровен човек,няма да го търпят.

    13:06 12.03.2026

  • 36 Коко

    23 6 Отговор
    На такива на разговорен език им се казва п.о.м.и.я.р.и...

    Коментиран от #47

    13:07 12.03.2026

  • 37 Любопитно

    13 1 Отговор
    Ето това е интересна новина защото този има качества да е от ПП или просто се опитват да баламосват хората с нови лица но всичко друго ще е по старому.

    13:09 12.03.2026

  • 38 Хахахах😂😂😂

    16 4 Отговор
    Дори петроханските гейзeри не го щат вече това природно недоразyмение 😂😂😂

    13:10 12.03.2026

  • 40 9689

    12 6 Отговор
    Те и ПП ДБ не искат доказани мазмантии.

    Коментиран от #62

    13:13 12.03.2026

  • 41 Кой му е дал тази награда ?!?

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Наблюдател":

    Защото той е точно обратното. Но ако е президента то тогава нека при него да върви. Лука прилика са си.

    13:15 12.03.2026

  • 42 Новините

    8 6 Отговор
    мисирешки клюкарски. Какво като не е в листите. Това изобщо никого не засяга. Интриганти

    13:16 12.03.2026

  • 43 Демоскоп

    8 8 Отговор
    ПП си реже клона.
    Поела е курс към ала бала с резидента !

    13:17 12.03.2026

  • 44 Кой му е дал тази награда ?!?

    6 7 Отговор
    Защото той е точно обратното. Но ако е президента то тогава нека при него да върви. Лика прилика са си.

    13:17 12.03.2026

  • 45 спонтанен сарказъм

    13 5 Отговор
    не разбирам защо хората говорят така за Божанков. Само вижте коментарите. Някой от вас виждал ли го е на живо та се изказвате така? Аз съм го вибдал и повярвайте, много по-противен и дразнещ екземпляр е от колкото на картинка.

    13:18 12.03.2026

  • 46 "Божанков проплака"

    5 9 Отговор
    Проплакват мисирките, жадни и гладни за интриги.

    13:19 12.03.2026

  • 48 Ма той

    14 2 Отговор
    само заради листите и властта ли е в ПП?????Пък аз си помислих, че да се грижи за хората.🤣

    13:20 12.03.2026

  • 49 Казано е

    3 8 Отговор
    Територията ще се управлява от тикви,прасета о Данчо ментовци..

    Коментиран от #58

    13:21 12.03.2026

  • 50 Перо

    10 1 Отговор
    Ще си разплетем ръкавите на потника, заради селтика Божанков!

    13:23 12.03.2026

  • 51 Какъв

    7 2 Отговор
    демократ е тоя Делчо ?

    13:24 12.03.2026

  • 52 Съгласен

    8 2 Отговор
    Кой би искал плюн ка в листите си?

    13:24 12.03.2026

  • 53 604

    11 2 Отговор
    За предателите няма място никъде...особенно за тоя парТцал!

    13:25 12.03.2026

  • 54 ехее

    4 2 Отговор
    кофти, без Божанков, ПП за какво са ни в парламента ?
    по скоро прокситата на Борисов и другите конкуренти доста добре си вършат работата в ПП. Да не забравяме, че ПП ни натресоха Калин Стоянов. Така че явно ПП не са се изчистили от зависимостите на Пеевски ново начало.

    13:26 12.03.2026

  • 55 не се

    7 2 Отговор
    е подмивал редовно !

    13:27 12.03.2026

  • 56 Кмета

    11 3 Отговор
    Сещам се две неща за него- едното средния пръст показан от жена му,към кого не зная? И второто един рожден ден,завършил с детска стрелба.Мястото му е някъде но не зная къде?

    13:30 12.03.2026

  • 57 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    А ФЕКАЛНОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ ТОЛКОВА СЕ НАТЯГАШЕ!ПУУУСВОЛОЧ

    13:32 12.03.2026

  • 58 за такива се казва

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Казано е":

    Хвани единия, пък го удари в другия, да падне третия.

    13:32 12.03.2026

  • 59 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    BYE BYE Божанка!За нищо не става!Най-пък малко за дУпетат!Ходи си на село!

    13:36 12.03.2026

  • 60 Някой

    6 3 Отговор
    Бояджия. Да ме извиняват истинските. Този винаги накъдето духа вятъра. Едно време такива са били винаги със СССР. Точно същите.

    13:37 12.03.2026

  • 62 Хахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "9689":

    Че то по големи мазмантии от Академик-сапунчев и ж.п.жинерала има ли?! Божанков е от втория ешелон мазняги.

    13:39 12.03.2026

  • 63 Буха ха

    8 2 Отговор
    Как да го искат като е такова рядко лай...

    13:41 12.03.2026

  • 64 Точен

    3 3 Отговор
    Те ще го издигнат Божанков, но заради него ще загубят поне 1 мандат... За Лорер може и 2 да загубят...

    13:43 12.03.2026

  • 65 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 2 Отговор
    Божанко, ами сигурно си имат достатъчно ПеПерасти и без теб...

    13:45 12.03.2026

  • 66 Хмм

    5 2 Отговор
    какъв е Божанков, че да го включват, на миналите избори като водач в две листи, петков и Лена не са, че той ли, ренегата

    13:46 12.03.2026

  • 67 идиоти вън

    3 1 Отговор
    Недей да плачеш, в Горна баня те искат!!!

    13:48 12.03.2026

  • 68 Смешник

    3 1 Отговор
    Ами как да те искат бе Божанов като си обратен

    Коментиран от #71

    13:51 12.03.2026

  • 69 На Дедо

    5 1 Отговор
    Божанков! Отивай в МЕЧ, там всички са ренегати, като теб!?

    13:51 12.03.2026

  • 70 Парички

    1 0 Отговор
    Явор Божанков проплака във "Фейсбук": ПП не го искали в листите си:
    Леле мале, кой туй нещо дет ПП иска да ме побара за унуй нещо?

    13:56 12.03.2026

  • 71 Драйвинг Плежър

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Смешник":

    Не знам дали е обратен,но със сигурност е бракуван още от Родилния дом!Лошо е когато всички разберат какво рядко л@ ЙнО си и никой нбе те иска......

    14:01 12.03.2026

  • 72 Стига му толкова

    1 0 Отговор
    Трябва мандатност и депутатите наполовина!!!

    14:05 12.03.2026

